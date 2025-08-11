„Алтернатива за Германия“: Русия не ни е враг, Мерц вече трябва да разговаря с Путин

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Тино Хрупала смята, че германският канцлер Фридрих Мерц трябва да установи контакт с руския президент Владимир Путин, за да се разреши конфликтът в Украйна по дипломатически път.

„Бих очаквал например канцлерът Мерц, който е на власт от шест месеца, най-накрая да се свърже с Владимир Путин, поне да говори с него по телефона и да се опита да намери решение по дипломатически път“, каза Хрупала в интервю за ZDF. Той добави, че в момента президентът на САЩ Доналд Тръмп, а не Мерц, определя външната политика на страната.

В същото време, както подчерта лидерът на AfD, човек винаги трябва да се стреми към възможно най-бързо прекратяване на конфликта в Украйна. Според него може да има компромис, който „може да не се хареса по отношение на териториалните отстъпки“. „Но аз винаги питам каква е алтернативата. Ще се борим ли, както някои искат, докато Русия не бъде победена? Наистина ли вярваме, че ще победим най-голямата ядрена сила в света и ще спечелим тази война, която не ни принадлежи?“, подчерта политикът.

„Не смятам Русия за враг. И не мисля, както казва външният ни министър Йохан Вадефул, че Русия винаги е била наш враг и винаги ще бъде наш враг. Именно тази военна реторика е това, на което трябва да сложим край“, каза Хрупала. „Европа и Русия принадлежат на европейския континент“, заключи той.