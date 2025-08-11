Новини
„Алтернатива за Германия“: Русия не ни е враг, Мерц вече трябва да разговаря с Путин

11 Август, 2025 04:02, обновена 11 Август, 2025 04:07 432 4

Съпредседателят на партията Тино Хрупала смята, че конфликтът трябва да се разреши по дипломатичен път

„Алтернатива за Германия“: Русия не ни е враг, Мерц вече трябва да разговаря с Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Тино Хрупала смята, че германският канцлер Фридрих Мерц трябва да установи контакт с руския президент Владимир Путин, за да се разреши конфликтът в Украйна по дипломатически път.

„Бих очаквал например канцлерът Мерц, който е на власт от шест месеца, най-накрая да се свърже с Владимир Путин, поне да говори с него по телефона и да се опита да намери решение по дипломатически път“, каза Хрупала в интервю за ZDF. Той добави, че в момента президентът на САЩ Доналд Тръмп, а не Мерц, определя външната политика на страната.

В същото време, както подчерта лидерът на AfD, човек винаги трябва да се стреми към възможно най-бързо прекратяване на конфликта в Украйна. Според него може да има компромис, който „може да не се хареса по отношение на териториалните отстъпки“. „Но аз винаги питам каква е алтернативата. Ще се борим ли, както някои искат, докато Русия не бъде победена? Наистина ли вярваме, че ще победим най-голямата ядрена сила в света и ще спечелим тази война, която не ни принадлежи?“, подчерта политикът.

„Не смятам Русия за враг. И не мисля, както казва външният ни министър Йохан Вадефул, че Русия винаги е била наш враг и винаги ще бъде наш враг. Именно тази военна реторика е това, на което трябва да сложим край“, каза Хрупала. „Европа и Русия принадлежат на европейския континент“, заключи той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Чувам, че Си е забвил/спрял доставките на някои редкоземни минерали за Германия което заплашва военното производство на страната. Не знам какво си мисли Мерц, но би трябвало да му светне, че не е в позиция да диктува каквото и да било.

    04:21 11.08.2025

  • 2 Уса

    1 0 Отговор
    Господ здраве да дава на мистър Хрупала

    04:24 11.08.2025

  • 3 Щерев

    1 0 Отговор
    Имало още мислещи немци.

    04:31 11.08.2025

  • 4 Добре е на Мерц

    0 0 Отговор
    някои да подари Легендарна фотография от 01 05 1945 година

    04:40 11.08.2025

Новини по държави:
