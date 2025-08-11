Един служител на промишлено предприятие в Нижегородска област е загинал при атака с дрон, двама са ранени, съобщи губернаторът Глеб Никитин в своя Telegram канал.

„Снощи вражески дронове атакуваха две промишлени зони в Нижегородска област. Тяхната цел бяха нашите промишлени предприятия. За съжаление, не успяхме да избегнем жертви и щети при отблъскването им в Арзамаски район“, написа той.

Според Никитин, един служител на предприятието е загинал на място, а други двама са хоспитализирани. Специалисти работят на мястото на инцидента.

„Моите съболезнования на роднините и приятелите на починалия. Ще окажем необходимата помощ на семейството“, увери Никитин.

Загубите на украинските въоръжени сили в боевете край Луганската народна република през последната седмица възлизат на почти 4 хиляди убити и ранени, включително чуждестранни наемници. Това съобщи пред ТАСС военният експерт Андрей Марочко.

"Най-големи щети в жива сила са нанесени на противника в зоната за отговорност на групировката войски „Запад“, действаща в Купянското направление и Сватовско-Кременския район в ЛНР“, каза той, след като анализира данните на руското Министерство на отбраната.

Военният експерт добави, че през седмицата руските бойци са унищожили и четири танка, 74 оръдия за полева артилерия, 54 станции за електронна и контрабатарейна борба, както и 53 склада за боеприпаси и материали.

Марочко отбеляза още, че ситуацията на фронтовата линия в близост до ЛНР "се е влошила" през последната седмица: украинците са контраатакували в почти всички участъци на фронта и са нанесли удари по фронтовите населени места в републиката, което е довело до щети и разрушения на гражданска инфраструктура, както и до жертви сред цивилното население.

Командването на въоръжените сили на Украйна е прехвърлило части от 58-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили, които не са успели да възстановят боеспособността си, в района на Тихое в Харковска област, съобщиха на ТАСС руските служби за сигурност.

По-рано силите за сигурност съобщиха, че критична ситуация за подразделенията на украинските въоръжени сили се развива и в източната част на града в района на Тихий, където "могат да бъдат обкръжени едновременно няколко вражески подразделения".