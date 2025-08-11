Новини
Свят »
Русия »
Украински дрон стигна Волга и уби служител на предприятие край Нижни Новгород
  Тема: Украйна

Украински дрон стигна Волга и уби служител на предприятие край Нижни Новгород

11 Август, 2025 06:27, обновена 11 Август, 2025 06:53 486 6

  • русия-
  • украйна-
  • дрон нижни новгород-
  • загинал-
  • атака-
  • пострадали

При атаката са ранени още двама

Украински дрон стигна Волга и уби служител на предприятие край Нижни Новгород - 1
Завод в Арзамас, Снимка: YouTube - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един служител на промишлено предприятие в Нижегородска област е загинал при атака с дрон, двама са ранени, съобщи губернаторът Глеб Никитин в своя Telegram канал.

„Снощи вражески дронове атакуваха две промишлени зони в Нижегородска област. Тяхната цел бяха нашите промишлени предприятия. За съжаление, не успяхме да избегнем жертви и щети при отблъскването им в Арзамаски район“, написа той.

Още новини от Украйна

Според Никитин, един служител на предприятието е загинал на място, а други двама са хоспитализирани. Специалисти работят на мястото на инцидента.

вание по онлайн маркетинг в Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“.

„Моите съболезнования на роднините и приятелите на починалия. Ще окажем необходимата помощ на семейството“, увери Никитин.

Загубите на украинските въоръжени сили в боевете край Луганската народна република през последната седмица възлизат на почти 4 хиляди убити и ранени, включително чуждестранни наемници. Това съобщи пред ТАСС военният експерт Андрей Марочко.

"Най-големи щети в жива сила са нанесени на противника в зоната за отговорност на групировката войски „Запад“, действаща в Купянското направление и Сватовско-Кременския район в ЛНР“, каза той, след като анализира данните на руското Министерство на отбраната.

Военният експерт добави, че през седмицата руските бойци са унищожили и четири танка, 74 оръдия за полева артилерия, 54 станции за електронна и контрабатарейна борба, както и 53 склада за боеприпаси и материали.

Марочко отбеляза още, че ситуацията на фронтовата линия в близост до ЛНР "се е влошила" през последната седмица: украинците са контраатакували в почти всички участъци на фронта и са нанесли удари по фронтовите населени места в републиката, което е довело до щети и разрушения на гражданска инфраструктура, както и до жертви сред цивилното население.

Командването на въоръжените сили на Украйна е прехвърлило части от 58-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили, които не са успели да възстановят боеспособността си, в района на Тихое в Харковска област, съобщиха на ТАСС руските служби за сигурност.

По-рано силите за сигурност съобщиха, че критична ситуация за подразделенията на украинските въоръжени сили се развива и в източната част на града в района на Тихий, където "могат да бъдат обкръжени едновременно няколко вражески подразделения".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шанаджии

    3 2 Отговор
    Така войната няма да спечелят. Всъщност те окончателно я загубиха, показват, че още шават.

    06:39 11.08.2025

  • 2 Гориил

    3 2 Отговор
    Това са конвулсиите на умиращ човек. Руска Америка ще донесе мир и просперитет.

    06:40 11.08.2025

  • 3 Зрител

    1 1 Отговор
    Само един?

    06:41 11.08.2025

  • 4 Петър

    2 2 Отговор
    В петък, в Аляска ще бъдат начертани границите, чертането няма да е на салфетка като преди 80 години, чертането ще бъде на таблет.

    Коментиран от #5

    06:43 11.08.2025

  • 5 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    Страхувам се, че си близо до истината.След това нощен банкет.

    06:53 11.08.2025

  • 6 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    а дали ще се оправят?

    06:54 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания