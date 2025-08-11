Новини
Свят »
Русия »
ВСУ планирали завземане на териотория в южната част на Беларус по време на нахлуването в Курска област
  Тема: Украйна

ВСУ планирали завземане на териотория в южната част на Беларус по време на нахлуването в Курска област

11 Август, 2025 06:37, обновена 11 Август, 2025 06:46 477 7

  • полша-
  • литва-
  • беларус-
  • украйна-
  • територия-
  • нахлуване-
  • операция-
  • русия-
  • курск

За операцията в Литва се подготвяли бойци от "Полк Калиновски4, беларуски опозиционери и наемници, твърди източник на РИА Новости

ВСУ планирали завземане на териотория в южната част на Беларус по време на нахлуването в Курска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бойци от радикалния „Полк Калиновски“, част от Въоръжените сили на Украйна, заедно с избягали опозиционери, както и наемници, са проучвали сценарий през лятото на 2024 г. за завземане на територия в южната част на Беларус едновременно с нападението на Въоръжените сили на Украйна срещу Курска област, съобщи информиран източник пред РИА Новости.

„Един от сценариите, който е бил разглеждан във Варшава през лятото на 2024 г.: с подкрепата на „Полк Калиновски“, „Бойно крило" - част от белоруската опозиция в изгнание, и наемници, да завземат част от територията в южната част на Беларус, действайки в унисон с Въоръжените сили на Украйна в Курска област“, каза събеседникът на агенцията.

Още новини от Украйна

Според него част от членовете на организацията „Бойно крило“ са били обучавани в Литва, а друга част – в Полша.

Обучението е проведено от участници в „Калиновски полк“ с боен опит, с активното участие на украински и полски специални служби, отбеляза източникът.

Рано сутринта на 6 август 2024 г. части на Въоръжените сили на Украйна извършиха атака за превземане на територия в Курска област,. През март руските въоръжени сили освободиха град Суджа и редица други населени места по време на мащабно настъпление в Курска област. Общо по време на боевете в Курското направление Въоръжените сили на Украйна, според данни на Министерството на отбраната на Русия, са загубили над 75 хиляди души.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 и адин мармон

    3 0 Отговор
    свиваше ганджа

    06:50 11.08.2025

  • 3 е ти какво очакваш

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГениалнаТъпня":

    от текезесари?

    06:51 11.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе да

    4 0 Отговор
    Пиииите тия хапчета

    06:51 11.08.2025

  • 6 изгорилке

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    една тубо молотоф те чака

    06:52 11.08.2025

  • 7 Странно 🤔

    1 0 Отговор
    Кой ви плаща за тия велики глупости които тиражирате?

    06:57 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания