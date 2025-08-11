Бойци от радикалния „Полк Калиновски“, част от Въоръжените сили на Украйна, заедно с избягали опозиционери, както и наемници, са проучвали сценарий през лятото на 2024 г. за завземане на територия в южната част на Беларус едновременно с нападението на Въоръжените сили на Украйна срещу Курска област, съобщи информиран източник пред РИА Новости.

„Един от сценариите, който е бил разглеждан във Варшава през лятото на 2024 г.: с подкрепата на „Полк Калиновски“, „Бойно крило" - част от белоруската опозиция в изгнание, и наемници, да завземат част от територията в южната част на Беларус, действайки в унисон с Въоръжените сили на Украйна в Курска област“, каза събеседникът на агенцията.

Според него част от членовете на организацията „Бойно крило“ са били обучавани в Литва, а друга част – в Полша.

Обучението е проведено от участници в „Калиновски полк“ с боен опит, с активното участие на украински и полски специални служби, отбеляза източникът.

Рано сутринта на 6 август 2024 г. части на Въоръжените сили на Украйна извършиха атака за превземане на територия в Курска област,. През март руските въоръжени сили освободиха град Суджа и редица други населени места по време на мащабно настъпление в Курска област. Общо по време на боевете в Курското направление Въоръжените сили на Украйна, според данни на Министерството на отбраната на Русия, са загубили над 75 хиляди души.