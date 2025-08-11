Светът гледа към Аляска! Европейците натискат Белия дом преди срещата между Путин и Тръмп

Полският премиер Доналд Туск заяви, че САЩ са обещали да се консултират с Европа преди срещата на върха с руския президент Владимир Путин, докато европейските министри се подготвят за дискусии на фона на опасенията, че Вашингтон може да диктува неизгодни мирни условия за Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Днес следобед се очаква външните министри от Европейския съюз да имат видеоконферентен разговор, в който ще обсъдят подкрепата си за Киев и предстоящата среща на върха между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в петък в Аляска, за да преговарят за прекратяване на продължаващата вече три години и половина война, която започна с пълномащабното нахлуване на Русия в нейната съседка, припомня Ройтерс.

"Американската страна обеща да се консултира с европейските си партньори за позицията си преди срещата в Аляска", заяви на пресконференция Туск. "Ще изчакам [...] ефекта от срещата между президентите Тръмп и Путин - имам много страхове и много надежди", каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че отстъпките пред Москва няма да я убедят да спре сраженията в Украйна и че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл.

Европейски официални лица се опитаха да повлияят на позицията на Белия дом преди преговорите в Аляска, като подчертаха необходимостта да се защити суверенитетът на Украйна, да се предоставят гаранции за сигурност и да се позволи на Киев да избере своя собствен път.

През уикенда вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с европейски и украински представители, а през следващите дни се очаква европейските лидери да имат още разговори с Вашингтон.

"Всяко споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, тъй като това е въпрос, свързан със сигурността на Украйна и на цяла Европа", заяви вчера ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.

Европейските лидери също така подчертаха ангажимента си към идеята, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила, тъй като столиците на ЕС се опасяват, че една наложена на Киев сделка може да създаде опасен прецедент, посочва Ройтерс.