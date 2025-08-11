Новини
Светът гледа към Аляска! Европейците натискат Белия дом преди срещата между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Светът гледа към Аляска! Европейците натискат Белия дом преди срещата между Putin и Тръмп

11 Август, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че отстъпките пред Москва няма да я убедят да спре сраженията и че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл

Светът гледа към Аляска! Европейците натискат Белия дом преди срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че САЩ са обещали да се консултират с Европа преди срещата на върха с руския президент Владимир Путин, докато европейските министри се подготвят за дискусии на фона на опасенията, че Вашингтон може да диктува неизгодни мирни условия за Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Днес следобед се очаква външните министри от Европейския съюз да имат видеоконферентен разговор, в който ще обсъдят подкрепата си за Киев и предстоящата среща на върха между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в петък в Аляска, за да преговарят за прекратяване на продължаващата вече три години и половина война, която започна с пълномащабното нахлуване на Русия в нейната съседка, припомня Ройтерс.

"Американската страна обеща да се консултира с европейските си партньори за позицията си преди срещата в Аляска", заяви на пресконференция Туск. "Ще изчакам [...] ефекта от срещата между президентите Тръмп и Путин - имам много страхове и много надежди", каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че отстъпките пред Москва няма да я убедят да спре сраженията в Украйна и че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл.

Европейски официални лица се опитаха да повлияят на позицията на Белия дом преди преговорите в Аляска, като подчертаха необходимостта да се защити суверенитетът на Украйна, да се предоставят гаранции за сигурност и да се позволи на Киев да избере своя собствен път.

През уикенда вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с европейски и украински представители, а през следващите дни се очаква европейските лидери да имат още разговори с Вашингтон.

"Всяко споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, тъй като това е въпрос, свързан със сигурността на Украйна и на цяла Европа", заяви вчера ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.

Европейските лидери също така подчертаха ангажимента си към идеята, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила, тъй като столиците на ЕС се опасяват, че една наложена на Киев сделка може да създаде опасен прецедент, посочва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майна

    30 2 Отговор
    ,,През 2016 г. Тръмп публично обяви плана си за прекратяване на НАТО. Въз основа на последвалите антитръмп атаки, той със сигурност не би повторил това публично. Но зад затворени врати с Путин двамата могат да разговарят откровено. Ако той и Путин успеят да заговорят да сложат край на НАТО, тогава Бог да ги благослови и двамата."

    18:50 11.08.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    27 3 Отговор
    Слава за Русия и нека пребъде!

    18:50 11.08.2025

  • 4 Майна

    17 0 Отговор
    ,,Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще пътува до Русия „в петък“. Ръководителят на Белия дом заяви това на пресконференция, предаде Ройтерс .

    „Ще се видя с руския президент Владимир Путин , ще отида в Русия някой ден, в петък“, каза шефът на Белия дом. Той е планирал да се срещне с руския лидер в Аляска следващия петък, 15 август ."

    Коментиран от #33

    18:51 11.08.2025

  • 5 Лост

    21 1 Отговор
    Европейците натискали,а Тръмп им отговорил-"Горното за сведение!".

    18:52 11.08.2025

  • 6 китайски балон

    24 2 Отговор
    БайДончо си има сериозни проблеми с престъпността във Вашингтон и ще обяви извънредно положение след малко, така че изобщо не му пука за някакви европейци, които му се натискали!?

    18:52 11.08.2025

  • 7 друг път

    19 2 Отговор
    Да бе , да !!! Ще им кажат на паляците от ЕС /които спретнаха този конфликт ,барабар със слабо Умният Бай Дън/ , как няма да им кажат /какво ще си говорят и договарят Тръмп и Путин/ , как НЕ !!! Ама - ДРУГ ПЪТ .

    18:52 11.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 3 Отговор
    ЕВРОПЕКЦИТЕ ГИ Е СТРАХ ДА КАЖАТ ИСТИНАТА
    ..
    ЧЕ В АЛЯСКА ВВП И ДЖТ ЩЕ ДЕЛЯТ ЕВРОПА И БЛИЗКИЯ ИЗТОК
    ..
    И В СЕПТЕМВРИ СЛЕД ВОЕННИЯ ПАРАД В ПЕКИН
    ... ВВП И ДЖТ ЩЕ СЕДНАТ В ИМПЕРАТОРСКИЯ ДВОРЕЦ
    ДА РАЗДЕЛЯТ И ОСТАНАЛИЯ СВЯТ :))

    Коментиран от #12

    18:53 11.08.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 3 Отговор
    "Европейските лидери също така подчертаха ангажимента си към идеята, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила,"
    Когато Путин им говореше същото- те се смееха и РАЗПАРЧАТОСАХ Югославия❗
    Повтори им го за Косово, те пак му се смееха❗
    После за Крим се РАЗКВИЧАХА в хор, а сега узрели и за границите❗

    18:56 11.08.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    26 3 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    България да е под руско крило, па нека делят света!

    18:56 11.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕС шматароци

    19 2 Отговор
    Квичкат ли ,квичкат ЕС Соросчетата ,които емаха байката на Европа с иди@тизмите си и с жаждата си за власт и пари , квичкат ,че нещо-нещо , зад Океана (май) никой не ги брои за живи . Ама ,както гледаме - на Дони хич (ама - хич) не му пука за квичкането им.

    18:57 11.08.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    РУСИЯ ПОЛУЧАВА ВСИЧКО ДО ГДР + СРЕДНА АЗИЯ
    . .,..
    САЩ ПОЛУЧАВАТ КАНАДА, ИЗРАЕЛ СИРИЯ
    .....
    КИТАЙ АФРИКА И АРАБСКИЯ СВЯТ
    ......
    ЗАСЕГА НИКОЙ НЕ ИСКА ЛАТИНСКА АМЕРИКА ЗАЩОТО
    ТАМ Е САПУНЕНА ОПЕРА С НАРКОКАРТЕЛИ И НИКОГА
    НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗЧИСТЯТ ОТ КОРУПЦИЯТА
    . ...
    КВО ТОЛКОВА ИМА ЗА СМЯТАНЕ ?

    Коментиран от #23

    18:59 11.08.2025

  • 16 Светът гледа към Аляска

    4 8 Отговор
    А не към бащата на някаква Саяна по всички телевизии.

    Коментиран от #34

    18:59 11.08.2025

  • 17 Светът гледа към Москва

    10 2 Отговор
    Тръмп заминава там на 15 8.

    18:59 11.08.2025

  • 18 Кариера

    2 9 Отговор
    Като Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:59 11.08.2025

  • 19 До бащата на някаква Саяна

    2 6 Отговор
    Дано се оправи горката.

    19:00 11.08.2025

  • 20 Дон Корлеоне

    4 13 Отговор
    Хаяско от страх няма да излезе от бункера.Тръмп щял да ходи при него.

    19:00 11.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор
    ПО ПЕЙКИТЕ изкупиха бирата и пуканките
    И ЧАКАТ ТРЪМП ДА АРЕСТУВА ПУТИН В АЛЯСКА 🤣🤣🤣🤣

    19:01 11.08.2025

  • 22 щом пазача на зелката се

    10 3 Отговор
    хили зад него
    ясно е че разтяга само кьор фишек локуми
    ама тръмп не е като ес пуделите да му се връзва

    19:01 11.08.2025

  • 23 Пиночет

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Рашистан получи среден от Кавказ.

    19:03 11.08.2025

  • 24 3.14К

    12 2 Отговор
    Наркоманите от купето и баш наркомана-терорист са в паника, че само се заговори за мир и има малък шанс той да се случи, макар и временно. Това тотално им обърква плановете да откраднат няколкостотин милиарда, които са предвидени за превъоръжаване. Възможни са всякакви провокации, за да се осуетят преговорите в Аляска.

    19:04 11.08.2025

  • 25 Ами

    10 1 Отговор
    Договорът за Аляска май изтича, а желаещият да я наеме със сигурнст дава по-добри условия от САЩ.
    В Арктика се намират над 15% от въглеводородите на планетата Земя.
    Да не говорим за огромните количества риба и търговски маршрути.
    Дали на Тръм му пука, какво мисли Европа? :)

    19:04 11.08.2025

  • 26 Козметика

    3 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна ще си скубе ли веждите преди утрешните обиколки по телевизиите?

    19:05 11.08.2025

  • 27 ЛИЛИ

    8 2 Отговор
    КРАЯТ Е БЛИЗО ОТИВА СИ УКРАИНА ОТИВА СИ ЕВРОПА ОТИВА СИ АМЕРИКА КОЯТО НЕ ИСКА ДА СТАВА ФАШИСКА ДЪРЖАВА ОТИВА СИ БЪЛГАРИЯ ОТИВАТ СИ И КОЗЯЦИ И СОРОСИ И НА МАИКАТА ЗЕМЯ ЩЕ СЕ ВЪЗЦАРИ МИР И СПОКОИСТВИЕ

    19:05 11.08.2025

  • 28 Стрелата

    2 3 Отговор
    Кой натиска незнам ама да смениш дилъра че щтетата е тотал.

    19:08 11.08.2025

  • 29 Георги

    1 1 Отговор
    преди 3 дни за същото нещо, но от страна на поддържащите Русия написахте "Телефонна дипломация", а днес някак ате го пропуснали. След резултата от "преговорите за митата спрямо ЕС" и идната среща Тръмп-Путин, човек може да се обърка, че сме станали васали и чакаме да видим какво ще реши сюзерена за нашето бъдеще. Кой сега е на каишка - Русия-Китай или ЕС-САЩ? Питам, защото едните се предатавляват лично, а другите ще научат събата си от весниците в събота.

    19:10 11.08.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    МАЛКО Е СТРАШНО ТВА
    ЧЕ ВВП ОСТАВЯ ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ
    НАСАМЕ С ЯДРЕНОТО КУФАРЧЕ
    ......
    НЕ МОЖЕ ЛИ ДА ГО ВЗЕМЕ С НЕГО И ДА ОТИДАТ НА КАФЕ С ДИДЖЕЙ ВАНС - ЕДИН ВИД ДВАМА БЪДЕЩИ
    ПРЕЗИДЕНТИ ДА СЕ ОПОЗНАВАТ:))

    19:10 11.08.2025

  • 31 ГанЧо

    1 0 Отговор
    Европа нама лостове да влиае на Америка.

    Коментиран от #32

    19:11 11.08.2025

  • 32 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ГанЧо":

    то с американския лост до сега само Люински се е заигравала

    19:13 11.08.2025

  • 33 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    В Тръмп харесвам три неща :
    1 - Прям е.
    2 - Разбира от жени.
    3 - Знае как се прави бизнес.

    Коментиран от #36, #37

    19:14 11.08.2025

  • 34 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Светът гледа към Аляска":

    Тъпак!

    19:17 11.08.2025

  • 35 Механик

    0 0 Отговор
    "Европейците натискат Белия дом"
    Абе, вие шарате ли се или се попрегрели от това слънце?
    Какво могат да натискат "европейците" с неадекватните физиономии и дето дедо Бриджит ги суровака у влака???

    19:20 11.08.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    ГОВОРИ СЕ ЧЕ ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН
    ИЗГУБИЛ МЕЛАНИЯ НА ПОКЕР :)

    19:20 11.08.2025

  • 37 Аз не харесвам 3 неща:

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    1. Не е политик.
    2. Не разбира нищо от дипломация.
    3. Бърка политическите преговори с бизнес преговори.

    19:21 11.08.2025

