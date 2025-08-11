Новини
Първият дипломат на ЕС: Всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна
Първият дипломат на ЕС: Всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна

11 Август, 2025

Кая Калас отбеляза, че САЩ имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно, но повтори, че преговорите трябва да включват Украйна и ЕС

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас настоя в неделя, че всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна съгласно международното право.

Тя направи това изказване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Русия и Украйна да си разменят територии като част от евентуално мирно споразумение, уточни АФП.

Калас отбеляза, че САЩ "имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно", но повтори, че преговорите трябва да включват Украйна и ЕС.

"Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, НАТО и Европа", заключи тя.


Украйна
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 35 Отговор
    който сериозно си мисли , че тая ,,среща,, в Аляска изобщо ще се състои на НИВО ПРЕЗИДЕНТ , и ще доведе до нещо позитивно , да ми цакне минус/ся ще ви подскажа кво ще стане според мен-тая среща ще се състои на ниво министри + бизнес и проницателният човек ще разбере , че РФ за няколко рубли в повече ще продължи да се самоизбива цивилизационно с Украина-най-близкият до тях народ и със семейни връзки..но няма да СКОЧИ срещу уж,,ДРЕВНИЯ СИ ВРАГ,,-САЩ , на който му е по...@Й за руЗките диваци/абе горе-долу-НИЕще правим бизнес с ВАС , всичко ще ви дадем , оставете ни да треперм украинци..ние сме МОГУЧАЯ)))))))))))))))))))

    Коментиран от #12

    20:18 11.08.2025

  • 2 Я пък тоя

    41 2 Отговор
    Вече не принадлежат и ако не сключат мирно споразумение, още ще загубят.

    20:19 11.08.2025

  • 3 Някой

    58 1 Отговор
    Кая дипломат? Че и първо? Доста сте я засилили, горката.
    Иначе, с такива изказвания само затягане войната. По-зле за улеите и за вас. Още много милиарди ще издавате на алчното зелено петно.
    Но давайте, Европа е поел към дъното като "Титаник". Вода ще има за всички - дори и за България. Заслужили сме си я.

    Коментиран от #25

    20:20 11.08.2025

  • 4 Алексбг

    42 1 Отговор
    Абе тази канарска постна скумрия кой я брои за 6ливва ?А някой би казал и балтийска шпрота .

    Коментиран от #27, #39

    20:21 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    4 33 Отговор
    Руснаците се гласят и да окупират Варна по схемата с Крим. Да не стане това - всички руснаци
    вън от България.

    Коментиран от #19

    20:21 11.08.2025

  • 7 Уса

    32 0 Отговор
    Такива изявления не помагат на Украйна сменете плочата

    20:22 11.08.2025

  • 8 Берлин

    25 0 Отговор
    Ха,ха,ха, уСрула,кая,мая, хиените на планетата,кой ще ви слуша,

    Коментиран от #28

    20:23 11.08.2025

  • 9 гост

    30 0 Отговор
    кАЯ кАЛАС НЕ СЕ ГНУСИ ОТ ПАРИТЕ НА ТРЕТИЯ СИ СЪПРУГ СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ НА РУСИЯ И ОТДАВАНЕ НА СКЛАДОВЕ ПОД НАЕМ НА РУСКИ ФИРМИ ! Но нали да плюеш по Русия е доходоносно и в ЕС. Ей на това му викат ЦУЦАНЕ ОТ 2 КРАВИ!

    20:23 11.08.2025

  • 10 Уточнявам

    25 1 Отговор
    ,,Окупираните" територии се намират в НовоРусия и МалоРусия.

    20:23 11.08.2025

  • 11 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    28 0 Отговор
    АМИ СУПЕР
    ТЕА ОТ ПТОСТОТИЯ ЩЕ ДОКАРАТ ПУТИН ДО ПОЛСКАТА ГРАНИЦА
    АМИ НЯМА ЛОШО
    САМО СМАЧКВАНЕ ТО НА ГЛАВИЧКИТЕ НА ПЕПЕЛЯНКИТЕ ДАВА НАДЕЖДА

    20:24 11.08.2025

  • 12 Кер Естетто

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мацо не се въпалявай,ами дай адреса в Максуда ,да намина ,че от петък съм за 10 дни на Албена ,отзивите са че прекрасно и виртуозно свириш на Вълшебна Флейта .

    20:24 11.08.2025

  • 13 шаа

    20 0 Отговор
    юропитеците са скосени, че ги оставиха да са обслужващ персонал...

    20:24 11.08.2025

  • 14 Българин

    27 0 Отговор
    Кая е ПърватаКурва на Европа ,друго нема.Урсуляка е другата

    Коментиран от #43

    20:24 11.08.2025

  • 15 Психо

    18 1 Отговор
    На Кая ПуткатаМирише на барут.

    Коментиран от #18

    20:26 11.08.2025

  • 16 Пудели

    15 0 Отговор
    Ами вземете си ги, както се казва халал да са ви. Щом на един лгбти+ му тежи мнението.

    20:28 11.08.2025

  • 17 Факт

    27 0 Отговор
    От изказването разбирам, че: Всички окупирани територии от Израел принадлежат на Палестина.

    20:28 11.08.2025

  • 18 Пунта Мара -Атанасова

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Психо":

    А моята Сладуранка ухае на мед и мляко жребецо !

    20:28 11.08.2025

  • 19 Хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Те и при тебе ще дойдат. Ти вече набелязал ли си миша дупка да се криеш ??

    20:29 11.08.2025

  • 20 Лост

    16 1 Отговор
    Дребната рибка Попче (Кая) и то се изказало.

    20:30 11.08.2025

  • 21 Перо

    9 0 Отговор
    С езика на преговарящите, “Върховният съветски представител от Република Латвия на ЕС, по въпросите на външните работи” е мусор и гарбич!

    20:33 11.08.2025

  • 22 Милен

    5 0 Отговор
    Ами, вземете си ги обратно 😅

    20:33 11.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Русия ще капитулира

    1 14 Отговор
    Земи на Русия няма да признават като дават. Украйна ще си върне всички украинските и кримските земи!

    Коментиран от #29

    20:34 11.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Никой не ги пита тези от ЕС ЕС...

    20:37 11.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да те питам

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Русия ще капитулира":

    И като се събуди от този сън, болеше ли те отZад под кръста?

    20:38 11.08.2025

  • 30 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор
    Може, ама ако цяла Украйна принадлежи на Русия. Или просто прави се още един майдан, смяна на правителството с проруско правителство и договор земите които са под контрол на руснаците да си останат под техен контрол за 99 години.

    20:38 11.08.2025

  • 31 Шопо

    8 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:39 11.08.2025

  • 32 СЛОНА

    5 0 Отговор
    ДУХАЙСДУ НИКОЙ НЕ ВИ Е КАРАЛ ДА ДАВАТЕ ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА !!!
    КОГАТО СЕ ВЪРНАТ НАШИТЕ РОДНИНИ И БЛИЗКИ ЗАГИНАЛИ ОТ КОВИТ19 ТОГАВА ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ЗАВЗЕТИТЕ ТЕРИТОРИЙ И КОГАТО АНДОНОВ- ДОНЕЦКИ СЕ ЗАВЪРНЕ ОТ КУРСК В КЪЩИ ТОГАЗ ОБЛАСТ ДОНЕЦК ЩЕ Е НА УКРАИНЦИТЕ ЗАТОВА Е ТАЗ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ!!!
    НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА КОЙ ДИПЛОМАТ ГОВОРИ, А ЗА МЕН СА ВАЖНИ ФАКТИТЕ
    ,ЧЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЙТЕ НЕВАЖЕШЕ МАЙКА,БАЩА,БРАТ,СЕСТРА ЛЮБИМ,ЛЮБИМА!!!
    ЗАТОВА ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!

    20:40 11.08.2025

  • 34 БгТопИдиот🇧🇬

    7 0 Отговор
    Първият дипломат на ЕС: Всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна.

    Първият диломат на РФ: Пробвайте и си ги вземете.

    20:42 11.08.2025

  • 35 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Всъщност всичките укро територии са руски, дори и все още бе освободените

    20:42 11.08.2025

  • 37 Алексбг

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Добре,че теб":

    Прррррд ляkk,ква жена те гони ,аз съм още ергенче под 30те в разцвета на силите си .Лягай си бързо до омирриссаната на пържено и гювеч пацулана .

    Коментиран от #42

    20:44 11.08.2025

  • 38 Какъв дипломат

    6 0 Отговор
    има продадена Европа? По скоро има първи лакей.

    20:44 11.08.2025

  • 39 Хохо Бохо

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алексбг":

    Тая с мозък на балтийска шпрота и урсулестите сано не нирбият атом ще ги излекува. Фира ще даде и електората им, за който хич не ме е жал

    20:44 11.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ганев

    3 0 Отговор
    КАЯ...ЛИХНУС...СТРОНГИЛ....АБЕ ВСЕ РИБИ

    20:46 11.08.2025

  • 42 Ами теб ли

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Алексбг":

    Ох, синко овдовях, старост и сега само ва младо, диво и тъпо карам, също като теб

    20:46 11.08.2025

  • 43 Забраняш твоята

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Дето те ожени за себе си

    20:47 11.08.2025

  • 44 Бай онзи

    3 0 Отговор
    И Северна Америка принадлежи на коренните жители(,,индианци,,) но преди два века ги поизбиха и им взеха земята.

    20:48 11.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тоя пък луд ли е

    3 0 Отговор
    Мнението на един дипломат на ЕС срещу мнението на милиони жители на ЕС не тежи

    20:51 11.08.2025

  • 48 Хи хи

    4 0 Отговор
    Таз прос та женка освен да бълва глупости с мишия си мозък за друго не става !

    20:51 11.08.2025

  • 49 Е да де...

    3 0 Отговор
    То и Америка е на индианците, но ФАЩ не си я дават....

    20:55 11.08.2025

  • 50 Механик

    1 0 Отговор
    ма вие верно ли бе?
    Ами всичките тия земи са били изначално руски бе.
    Русия си взима всичко което иска, дефашизира ви ие чак тогава можете нещо да подписвате с Русия.
    Естествено, зеления свирач на пиано без ръце не се включва е плановете.

    20:56 11.08.2025

