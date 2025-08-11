Първият дипломат на ЕС: Всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас настоя в неделя, че всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна съгласно международното право.
Тя направи това изказване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Русия и Украйна да си разменят територии като част от евентуално мирно споразумение, уточни АФП.
Калас отбеляза, че САЩ "имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно", но повтори, че преговорите трябва да включват Украйна и ЕС.
"Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, НАТО и Европа", заключи тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12
20:18 11.08.2025
2 Я пък тоя
20:19 11.08.2025
3 Някой
Иначе, с такива изказвания само затягане войната. По-зле за улеите и за вас. Още много милиарди ще издавате на алчното зелено петно.
Но давайте, Европа е поел към дъното като "Титаник". Вода ще има за всички - дори и за България. Заслужили сме си я.
Коментиран от #25
20:20 11.08.2025
4 Алексбг
Коментиран от #27, #39
20:21 11.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 си дзън
вън от България.
Коментиран от #19
20:21 11.08.2025
7 Уса
20:22 11.08.2025
8 Берлин
Коментиран от #28
20:23 11.08.2025
9 гост
20:23 11.08.2025
10 Уточнявам
20:23 11.08.2025
11 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ТЕА ОТ ПТОСТОТИЯ ЩЕ ДОКАРАТ ПУТИН ДО ПОЛСКАТА ГРАНИЦА
АМИ НЯМА ЛОШО
САМО СМАЧКВАНЕ ТО НА ГЛАВИЧКИТЕ НА ПЕПЕЛЯНКИТЕ ДАВА НАДЕЖДА
20:24 11.08.2025
12 Кер Естетто
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мацо не се въпалявай,ами дай адреса в Максуда ,да намина ,че от петък съм за 10 дни на Албена ,отзивите са че прекрасно и виртуозно свириш на Вълшебна Флейта .
20:24 11.08.2025
13 шаа
20:24 11.08.2025
14 Българин
Коментиран от #43
20:24 11.08.2025
15 Психо
Коментиран от #18
20:26 11.08.2025
16 Пудели
20:28 11.08.2025
17 Факт
20:28 11.08.2025
18 Пунта Мара -Атанасова
До коментар #15 от "Психо":А моята Сладуранка ухае на мед и мляко жребецо !
20:28 11.08.2025
19 Хи хи
До коментар #6 от "си дзън":Те и при тебе ще дойдат. Ти вече набелязал ли си миша дупка да се криеш ??
20:29 11.08.2025
20 Лост
20:30 11.08.2025
21 Перо
20:33 11.08.2025
22 Милен
20:33 11.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Русия ще капитулира
Коментиран от #29
20:34 11.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:37 11.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да те питам
До коментар #24 от "Русия ще капитулира":И като се събуди от този сън, болеше ли те отZад под кръста?
20:38 11.08.2025
30 Ха-ха-ха
20:38 11.08.2025
31 Шопо
20:39 11.08.2025
32 СЛОНА
КОГАТО СЕ ВЪРНАТ НАШИТЕ РОДНИНИ И БЛИЗКИ ЗАГИНАЛИ ОТ КОВИТ19 ТОГАВА ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ЗАВЗЕТИТЕ ТЕРИТОРИЙ И КОГАТО АНДОНОВ- ДОНЕЦКИ СЕ ЗАВЪРНЕ ОТ КУРСК В КЪЩИ ТОГАЗ ОБЛАСТ ДОНЕЦК ЩЕ Е НА УКРАИНЦИТЕ ЗАТОВА Е ТАЗ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ!!!
НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА КОЙ ДИПЛОМАТ ГОВОРИ, А ЗА МЕН СА ВАЖНИ ФАКТИТЕ
,ЧЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЙТЕ НЕВАЖЕШЕ МАЙКА,БАЩА,БРАТ,СЕСТРА ЛЮБИМ,ЛЮБИМА!!!
ЗАТОВА ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!
20:40 11.08.2025
33 СЛОНА
КОГАТО СЕ ВЪРНАТ НАШИТЕ РОДНИНИ И БЛИЗКИ ЗАГИНАЛИ ОТ КОВИТ19 ТОГАВА ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ЗАВЗЕТИТЕ ТЕРИТОРИЙ И КОГАТО АНДОНОВ- ДОНЕЦКИ СЕ ЗАВЪРНЕ ОТ КУРСК В КЪЩИ ТОГАЗ ОБЛАСТ ДОНЕЦК ЩЕ Е НА УКРАИНЦИТЕ ЗАТОВА Е ТАЗ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ!!!
НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА КОЙ ДИПЛОМАТ ГОВОРИ, А ЗА МЕН СА ВАЖНИ ФАКТИТЕ
,ЧЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЙТЕ НЕВАЖЕШЕ МАЙКА,БАЩА,БРАТ,СЕСТРА ЛЮБИМ,ЛЮБИМА!!!
ЗАТОВА ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!
20:41 11.08.2025
34 БгТопИдиот🇧🇬
Първият диломат на РФ: Пробвайте и си ги вземете.
20:42 11.08.2025
35 Хохо Бохо
20:42 11.08.2025
36 СЛОНА
КОГАТО СЕ ВЪРНАТ НАШИТЕ РОДНИНИ И БЛИЗКИ ЗАГИНАЛИ ОТ КОВИТ19 ТОГАВА ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ЗАВЗЕТИТЕ ТЕРИТОРИЙ И КОГАТО АНДОНОВ- ДОНЕЦКИ СЕ ЗАВЪРНЕ ОТ КУРСК В КЪЩИ ТОГАЗ ОБЛАСТ ДОНЕЦК ЩЕ Е НА УКРАИНЦИТЕ ЗАТОВА Е ТАЗ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ!!!
НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА КОЙ ДИПЛОМАТ ГОВОРИ, А ЗА МЕН СА ВАЖНИ ФАКТИТЕ
,ЧЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЙТЕ НЕВАЖЕШЕ МАЙКА,БАЩА,БРАТ,СЕСТРА ЛЮБИМ,ЛЮБИМА!!!
ЗАТОВА ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!
20:43 11.08.2025
37 Алексбг
До коментар #27 от "Добре,че теб":Прррррд ляkk,ква жена те гони ,аз съм още ергенче под 30те в разцвета на силите си .Лягай си бързо до омирриссаната на пържено и гювеч пацулана .
Коментиран от #42
20:44 11.08.2025
38 Какъв дипломат
20:44 11.08.2025
39 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Алексбг":Тая с мозък на балтийска шпрота и урсулестите сано не нирбият атом ще ги излекува. Фира ще даде и електората им, за който хич не ме е жал
20:44 11.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ганев
20:46 11.08.2025
42 Ами теб ли
До коментар #37 от "Алексбг":Ох, синко овдовях, старост и сега само ва младо, диво и тъпо карам, също като теб
20:46 11.08.2025
43 Забраняш твоята
До коментар #14 от "Българин":Дето те ожени за себе си
20:47 11.08.2025
44 Бай онзи
20:48 11.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тоя пък луд ли е
20:51 11.08.2025
48 Хи хи
20:51 11.08.2025
49 Е да де...
20:55 11.08.2025
50 Механик
Ами всичките тия земи са били изначално руски бе.
Русия си взима всичко което иска, дефашизира ви ие чак тогава можете нещо да подписвате с Русия.
Естествено, зеления свирач на пиано без ръце не се включва е плановете.
20:56 11.08.2025