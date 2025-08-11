С 90 дни! Доналд Тръмп отново отложи по-високите мита върху вноса на китайски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който отложи с още 90 дни въвеждането на високи мита върху китайски стоки, съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на представител на Белия дом, предаде БТА.

Указът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтичаше срокът на предишния указ за отлагане на по-високите мита.