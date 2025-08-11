С 90 дни! Доналд Тръмп отново отложи по-високите мита върху вноса на китайски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който отложи с още 90 дни въвеждането на високи мита върху китайски стоки, съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на представител на Белия дом, предаде БТА.
Указът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтичаше срокът на предишния указ за отлагане на по-високите мита.
1 Няма да има Аляска
Коментиран от #2
22:50 11.08.2025
2 В Русия
До коментар #1 от "Няма да има Аляска":ще е.
22:54 11.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И после
22:54 11.08.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:55 11.08.2025
6 Доки
22:55 11.08.2025
7 Излезе
Коментиран от #8
22:55 11.08.2025
8 По точно
До коментар #7 от "Излезе":Фукарня.
22:57 11.08.2025
9 правилно
22:57 11.08.2025
10 Каква драма
22:58 11.08.2025
11 си дзън
23:00 11.08.2025
12 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #18
23:00 11.08.2025
13 хъхъ
23:01 11.08.2025
14 Ъъъъъъъъ
23:06 11.08.2025
15 Ами
За тези, които не знаят за какво говоря - Преди време Китай заличи Литва от търговския си регистър.
23:09 11.08.2025
16 оня с коня
23:16 11.08.2025
17 Анонимен
23:17 11.08.2025
18 Ъъъъ
До коментар #12 от "Ъъъъъъъъ":Те са по-ниски от България
23:19 11.08.2025
19 Икономист
Коментиран от #20
23:40 11.08.2025
20 Вярно
До коментар #19 от "Икономист":Това е ясно, въпросът е откъде федералното правителство да изкара някакви пари от купуването на гащи.
23:44 11.08.2025