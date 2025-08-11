Новини
С 90 дни! Доналд Тръмп отново отложи по-високите мита върху вноса на китайски стоки
  Тема: Войната на митата

11 Август, 2025 22:48 794 20

  • доналд тръмп-
  • китай-
  • мита-
  • си дзинпин

Указът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтичаше срокът на предишния указ за отлагане на по-високите мита

С 90 дни! Доналд Тръмп отново отложи по-високите мита върху вноса на китайски стоки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който отложи с още 90 дни въвеждането на високи мита върху китайски стоки, съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на представител на Белия дом, предаде БТА.

Указът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтичаше срокът на предишния указ за отлагане на по-високите мита.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма да има Аляска

    9 0 Отговор
    Няма да има среща в Аляска. Няма места в букинг

    Коментиран от #2

    22:50 11.08.2025

  • 2 В Русия

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма да има Аляска":

    ще е.

    22:54 11.08.2025

  • 4 И после

    8 0 Отговор
    с още 500 дни:))

    22:54 11.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор
    аре малко и Аляска да отложим , а?щото Пу се на @ра?!

    22:55 11.08.2025

  • 6 Доки

    10 0 Отговор
    Аляска е Русия!!! Напред към Берлин!!!

    22:55 11.08.2025

  • 7 Излезе

    16 1 Отговор
    Голям лаладжия.

    Коментиран от #8

    22:55 11.08.2025

  • 8 По точно

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Излезе":

    Фукарня.

    22:57 11.08.2025

  • 9 правилно

    10 0 Отговор
    До 90 дни трябва да спре и всякакви помощи за Украйна и войната ще свърши!

    22:57 11.08.2025

  • 10 Каква драма

    8 0 Отговор
    драги зрители.

    22:58 11.08.2025

  • 11 си дзън

    4 1 Отговор
    Тръмп: Другарю Си, всичко ще направя, ама изкупи ни соята, че съм умрял.

    23:00 11.08.2025

  • 12 Ъъъъъъъъ

    9 1 Отговор
    Ми нормално е. Америка е на прага на гражданска война заради високите цени на всичко.

    Коментиран от #18

    23:00 11.08.2025

  • 13 хъхъ

    10 0 Отговор
    Китай не е ЕС. Бутафорните заплахи не действат.

    23:01 11.08.2025

  • 14 Ъъъъъъъъ

    11 0 Отговор
    Ми 12 яйца в супермаркетите в Америка вече са $5. Със $100 вече дори не можеш да задъниш количката в магазина. Количката....Глупости говоря - торбичката не можеш да задъниш. А това е само прегледа. Филма още не е започнал.

    23:06 11.08.2025

  • 15 Ами

    8 0 Отговор
    В САЩ да си опичат акъла, за да не последват съдбата на Литва :)
    За тези, които не знаят за какво говоря - Преди време Китай заличи Литва от търговския си регистър.

    23:09 11.08.2025

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    Факт е че Тръмп умело използва принципа на "Моркова и Тоягата" и митата за Китай са само малка част от Арсенала му.И да - отлага митата за Китай с няколко месеца,но вчера призова Китай да УЧЕТВОРИ вноса на Американска Соя и това е само едно от многото предложения към Китай.Колкото до личното ми мнение - сигурен съм че Китайците ще се съгласят да внасят "препоръчаните" ог Тръмп Амер. стокикато без колебание ЩЕ ЗАГЪРБЯТ досегашен внос от други държава защото това е...Достъп до Амер. Паз - НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ВАЖЕН на Света!

    23:16 11.08.2025

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Това ще бъде тежко решение!

    23:17 11.08.2025

  • 18 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъъъъъ":

    Те са по-ниски от България

    23:19 11.08.2025

  • 19 Икономист

    3 0 Отговор
    Ако спре вносът от Китай в щатите и гащи няма да има откъде да си купят.

    Коментиран от #20

    23:40 11.08.2025

  • 20 Вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Икономист":

    Това е ясно, въпросът е откъде федералното правителство да изкара някакви пари от купуването на гащи.

    23:44 11.08.2025