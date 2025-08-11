Новини
Eксплозия в металургичен завод в Пенсилвания взе една жертва, десетки са ранени

11 Август, 2025

Според компанията собственик на фабриката там се произвеждат 4,3 милиона тона кокс годишно и има около 1400 работници

Eксплозия в металургичен завод в Пенсилвания взе една жертва, десетки са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Експлозията в завод за производство на стомана близо до американския град Питсбърг взе една жертва, а ранените са десетки, като мнозина от тях бяха затрупани под развалините, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Взривът издигна черни облаци дим в небето над долината Мононгахела - регион в щата Пенсилвания, който от повече от век е синоним на производството на стомана.

Говорител на спасителните служби в окръг Алегени заяви, че един човек е загинал при експлозията в град Клеъртън, а двама все още се водят за изчезнали. Много други хора са били откарани в болница с различни наранявания.

Десетки са ранени и окръгът е изпратил 15 линейки, в допълнение към линейките, осигурени от местните служби за спешна помощ в Клеъртън, каза говорителят.

Заводът се счита за най-голямата коксохимическа фабрика в Северна Америка и е един от четирите големи завода в Пенсилвания, в които работят няколко хиляди души.

Сенаторът демократ Джон Фетерман, който е бивш кмет на близкия град Норт Брадък, нарече експлозията "абсолютна трагедия“ и обеща подкрепа за металурзите.

"Скърбя за тези семейства“, каза Фетерман. "Аз съм на страната на металурзите“, добави той.

Здравната служба на окръг Алегени заяви, че проучва последиците от експлозията и посъветва жителите в радиус от 1,6 километра от завода да останат по домовете си, да затворят всички прозорци и врати, да настроят климатичните системи на режим на рециркулация и да избягват да вдишват въздух отвън.

Заводът преобразува въглища в кокс, което е ключов компонент в процеса на производство на стомана. Според компанията собственик на фабриката там се произвеждат 4,3 милиона тона кокс годишно и има около 1400 работници.


САЩ


