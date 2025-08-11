Новини
Втора жертва на експлозията в металургичния завод в Пенсилвания ВИДЕО

11 Август, 2025 22:12, обновена 12 Август, 2025 06:10

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница

Втора жертва на експлозията в металургичния завод в Пенсилвания ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Втори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на изявление на местните власти.

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Според властите взривът е нанесъл тежки щети на огромното съоръжение.

Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като р. Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.

Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.

По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.

Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.

Заводът се счита за най-голямата коксохимическа фабрика в Северна Америка и е един от четирите големи завода в Пенсилвания, в които работят няколко хиляди души.

Сенаторът демократ Джон Фетерман, който е бивш кмет на близкия град Норт Брадък, нарече експлозията "абсолютна трагедия“ и обеща подкрепа за металурзите.

"Скърбя за тези семейства“, каза Фетерман. "Аз съм на страната на металурзите“, добави той.

Здравната служба на окръг Алегени заяви, че проучва последиците от експлозията и посъветва жителите в радиус от 1,6 километра от завода да останат по домовете си, да затворят всички прозорци и врати, да настроят климатичните системи на режим на рециркулация и да избягват да вдишват въздух отвън.

Заводът преобразува въглища в кокс, което е ключов компонент в процеса на производство на стомана. Според компанията собственик на фабриката там се произвеждат 4,3 милиона тона кокс годишно и има около 1400 работници.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 404

    13 1 Отговор
    В ивицата Газа експлозиите са на всеки 15 минути но сенатора Джон Фетерман си пуши пурите и се чуди как да вдигне самолета и да задоволи сенаторката с наднормено тегло.БОКЛУЦИ

    22:23 11.08.2025

  • 4 Механик

    8 0 Отговор
    Нека позная! Путин, нали?
    Пак тоя хаванин прави срамни неща с америка.
    А какви срамни неща прави с козячетата нощем като заспят..... малеее, не ми се приказва.
    Цял ден се крие в Бункера под леглото на козячето. И само чака розовото пони да задреме и го почва с големия, дебел, гърбав и с разширени вени....
    Клати го като дъбнишка помпа. Срааааммм!!!

    22:50 11.08.2025

  • 5 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    Мммм да... Митата за внос на стомана може да се намалят след като това е най-голямото предприятие за кокс в Сащ.

    Коментиран от #7

    23:37 11.08.2025

  • 6 Кравария

    4 0 Отговор
    отича в канала!

    23:54 11.08.2025

  • 7 Гориил

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха":

    Този завод не е чак толкова голям в сравнение с гигантите на коксохимическата индустрия на Донбас. По скала от едно до пет. Разгледах този завод отблизо и отдалеч в „Google Maps“. Не създава впечатление, че е много голям.

    Коментиран от #11

    23:55 11.08.2025

  • 8 “най-големият коксов завод в С. Америка”

    5 1 Отговор
    Преди демонокрацията Кремиковци произвеждаше над 1,4 милиона тона кокс годишно…

    00:12 12.08.2025

  • 9 ЯМБОЛИЯ

    2 1 Отговор
    Не се радвайте. В Питсбърг живеят хиляди българи. Първата ,,вълна,, български емигранти е от преди 100 години. Имат образцово читалище,,Тамбурица,, и българско училище. Пазят силно българските традиции и имат чести културни прояви свързани с годишнини на велики българи.

    00:16 12.08.2025

  • 10 Как така е останал металургичен завод

    5 0 Отговор
    в Кравария, а не е изнесен в Китай??? Откъде намират работници сред дрогираните розови де били?

    00:23 12.08.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Но за САЩ казват че е голям, а Тръмп иска да развива стоманодобива в америка след като наложи такива мита за вноса на стомана. Зависи все пак колко е пострадал завода все пак.

    00:23 12.08.2025

  • 12 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Няма начин Путин да не е виновен в случая .

    07:31 12.08.2025