Втора жертва на експлозията в металургичния завод в Пенсилвания ВИДЕО

Втори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на изявление на местните власти.

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Според властите взривът е нанесъл тежки щети на огромното съоръжение.

Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като р. Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.

Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.

По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.

Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.

Заводът се счита за най-голямата коксохимическа фабрика в Северна Америка и е един от четирите големи завода в Пенсилвания, в които работят няколко хиляди души.

Сенаторът демократ Джон Фетерман, който е бивш кмет на близкия град Норт Брадък, нарече експлозията "абсолютна трагедия“ и обеща подкрепа за металурзите.

"Скърбя за тези семейства“, каза Фетерман. "Аз съм на страната на металурзите“, добави той.

Здравната служба на окръг Алегени заяви, че проучва последиците от експлозията и посъветва жителите в радиус от 1,6 километра от завода да останат по домовете си, да затворят всички прозорци и врати, да настроят климатичните системи на режим на рециркулация и да избягват да вдишват въздух отвън.



Заводът преобразува въглища в кокс, което е ключов компонент в процеса на производство на стомана. Според компанията собственик на фабриката там се произвеждат 4,3 милиона тона кокс годишно и има около 1400 работници.