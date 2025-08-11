Втора жертва на експлозията в металургичния завод в Пенсилвания ВИДЕО

Втори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на изявление на местните власти.
Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Според властите взривът е нанесъл тежки щети на огромното съоръжение.
Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като р. Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.
Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.
По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.
Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.
Заводът се счита за най-голямата коксохимическа фабрика в Северна Америка и е един от четирите големи завода в Пенсилвания, в които работят няколко хиляди души.
Сенаторът демократ Джон Фетерман, който е бивш кмет на близкия град Норт Брадък, нарече експлозията "абсолютна трагедия“ и обеща подкрепа за металурзите.
"Скърбя за тези семейства“, каза Фетерман. "Аз съм на страната на металурзите“, добави той.
Здравната служба на окръг Алегени заяви, че проучва последиците от експлозията и посъветва жителите в радиус от 1,6 километра от завода да останат по домовете си, да затворят всички прозорци и врати, да настроят климатичните системи на режим на рециркулация и да избягват да вдишват въздух отвън.
Заводът преобразува въглища в кокс, което е ключов компонент в процеса на производство на стомана. Според компанията собственик на фабриката там се произвеждат 4,3 милиона тона кокс годишно и има около 1400 работници.
22:23 11.08.2025
23:37 11.08.2025
23:54 11.08.2025
До коментар #5 от "Ха-ха-ха":Този завод не е чак толкова голям в сравнение с гигантите на коксохимическата индустрия на Донбас. По скала от едно до пет. Разгледах този завод отблизо и отдалеч в „Google Maps". Не създава впечатление, че е много голям.
Коментиран от #11
23:55 11.08.2025
00:12 12.08.2025
00:16 12.08.2025
00:23 12.08.2025
До коментар #7 от "Гориил":Но за САЩ казват че е голям, а Тръмп иска да развива стоманодобива в америка след като наложи такива мита за вноса на стомана. Зависи все пак колко е пострадал завода все пак.
00:23 12.08.2025
07:31 12.08.2025