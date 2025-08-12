Rheinmetall планира да удвои производството на артилерийски снаряди в Украйна

Германският отбранителен концерн Rheinmetall възнамерява да удвои производството на 155-мм артилерийски снаряди в нов завод в Украйна, който в момента е в процес на изграждане. Това ще му позволи да произвежда над 300 хиляди снаряда годишно.Това беше обявено в понеделник, 11 август, от главния изпълнителен директор на компанията Армин Папергер по време на представянето на полугодишния финансов отчет, предава NV, цитирана от Фокус.



Първоначално е било планирано заводът да произвежда над 150 хиляди снаряда годишно, но по искане на украинските власти е взето решение за увеличаване на капацитета.



Папергер говори и за трудностите, с които компанията се сблъсква при изпълнението на този план, по-специално липсата на украински средства и бюрократичните пречки, които забавят изграждането на завода.



Първият завод на Rheinmetall вече работи в Украйна като част от съвместно предприятие с Укроборонпром. В бъдеще се планира да се построят общо четири завода в Украйна.



На 26 октомври 2024 г. директорът на отбранителния концерн Rheinmetall, Армин Папергер, обяви, че първият завод на компанията вече работи в Украйна, а вторият се готви за пускане в експлоатация.



Rheinmetall е мащабен германски отбранителен концерн, който произвежда боеприпаси и военна техника През октомври 2023 г. концернът създаде съвместно предприятие с украинската отбранителна промишленост.



На 26 март 2024 г. Rheinmetall получи финансова помощ от Европейския съюз в размер на 130 милиона евро за увеличаване на производството на боеприпаси. На 3 май ръководителят на Rhainmetall, призова за увеличаване на военните разходи. Според него, Западат не е готов за конвенционална война.

