Новини
Свят »
Германия »
Rheinmetall планира да удвои производството на артилерийски снаряди в Украйна
  Тема: Украйна

Rheinmetall планира да удвои производството на артилерийски снаряди в Украйна

12 Август, 2025 08:43 711 53

  • украйна-
  • нато-
  • снаряди-
  • боеприпаси-
  • rheinmetall

Първоначално е било планирано заводът да произвежда над 150 хиляди снаряда годишно, но по искане на украинските власти е взето решение за увеличаване на капацитета

Rheinmetall планира да удвои производството на артилерийски снаряди в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският отбранителен концерн Rheinmetall възнамерява да удвои производството на 155-мм артилерийски снаряди в нов завод в Украйна, който в момента е в процес на изграждане. Това ще му позволи да произвежда над 300 хиляди снаряда годишно.Това беше обявено в понеделник, 11 август, от главния изпълнителен директор на компанията Армин Папергер по време на представянето на полугодишния финансов отчет, предава NV, цитирана от Фокус.

Първоначално е било планирано заводът да произвежда над 150 хиляди снаряда годишно, но по искане на украинските власти е взето решение за увеличаване на капацитета.

Папергер говори и за трудностите, с които компанията се сблъсква при изпълнението на този план, по-специално липсата на украински средства и бюрократичните пречки, които забавят изграждането на завода.

Първият завод на Rheinmetall вече работи в Украйна като част от съвместно предприятие с Укроборонпром. В бъдеще се планира да се построят общо четири завода в Украйна.

На 26 октомври 2024 г. директорът на отбранителния концерн Rheinmetall, Армин Папергер, обяви, че първият завод на компанията вече работи в Украйна, а вторият се готви за пускане в експлоатация.

Rheinmetall е мащабен германски отбранителен концерн, който произвежда боеприпаси и военна техника През октомври 2023 г. концернът създаде съвместно предприятие с украинската отбранителна промишленост.

На 26 март 2024 г. Rheinmetall получи финансова помощ от Европейския съюз в размер на 130 милиона евро за увеличаване на производството на боеприпаси. На 3 май ръководителят на Rhainmetall, призова за увеличаване на военните разходи. Според него, Западат не е готов за конвенционална война.

Още новини от Украйна


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 САМО ЧАКАТ ДА ВИДЯТ

    21 4 Отговор
    Ще има ли въобще окраина.

    Коментиран от #16, #19

    08:46 12.08.2025

  • 3 Лост

    19 2 Отговор
    Че то тогава дали ще им трябват на украинците? Кажете си направо,че складовете на ЕС са празни.

    Коментиран от #47

    08:47 12.08.2025

  • 4 Панов

    21 0 Отговор
    Нали уж мислеха как да спре тази война? За германците е въпроса.

    Коментиран от #8, #12

    08:47 12.08.2025

  • 5 Я пък тоя

    16 0 Отговор
    Какъв завод, то Украйна няма да има, те завод ще правят.
    Но щом искат да построят завод на Путин, мисля, че той няма да има нещо против.

    08:49 12.08.2025

  • 6 Оракул

    14 0 Отговор
    Рейнметал ми се струва че ще хапне някоя ореховка!

    08:50 12.08.2025

  • 7 Име

    14 1 Отговор
    И колко време ще съществува този завод преди да го навестят геранки

    08:50 12.08.2025

  • 8 доктор

    0 14 Отговор

    До коментар #4 от "Панов":

    Западът ако действа като пигмея от Кремъл от Русия няма да остане много.

    08:50 12.08.2025

  • 9 Копейки,

    2 10 Отговор
    Пазете си жлъчките.Рейнметал започва производството на 155 мм снаряди в България.

    Коментиран от #18, #36

    08:51 12.08.2025

  • 10 Механик

    11 0 Отговор
    Само едни снаряди и оръжия са им в главите на тия натовци.
    п.п.
    Абе, кво стана с "ултиматума" ? Нали на 8-ми "четвъртитите ракети" щяха да падат в Москва? М?

    Коментиран от #11, #13

    08:51 12.08.2025

  • 11 Номер 8 ти е писал.

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Да не ти се пукне жлъчката.

    08:53 12.08.2025

  • 12 Тя войната нека си спре,

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Панов":

    Кимчо, баща му и дядо му не са воювали, но даде 3,8млн. 152мм снаряда на братска Русия, като със сигурност има още толкова. Сметни за колко години ще ги произведе Рейнметал тия джепанета при стария план.

    Коментиран от #15

    08:53 12.08.2025

  • 13 Е нали👇

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Киев за два дня и все?

    08:54 12.08.2025

  • 14 Атлантист+

    1 7 Отговор
    Европа усърдно се въоръжава за да се бие продължително с Русия, а Тръмп иска да спре войната, тогава когато Украйна все още има сили и иска да воюва. Ало, ако сега не й дадем урок на Русия и не я накараме да ни слушка, цялата световна атлантическа хегемония и неоколониален глобализъм заминават в небитието. Съпротивата срещу унилатерализма и Новия Световен Ред ще расте и расте, ако Русия бъде оставена да победи в Украйна. Това не може да се допусне. Русия трябва да излезе губеща и осакатена от тази война. Само така тя ще стане добър пример за мощта на Атлантизма. Как ще се изтърпи мандата на този президент? - та това е едва 1-та година.............

    Коментиран от #41, #49

    08:54 12.08.2025

  • 15 Ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Тя войната нека си спре,":

    Кви братя са ти въшкавите руснаци а?

    Коментиран от #22, #39

    08:54 12.08.2025

  • 16 Весел Патиланец

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "САМО ЧАКАТ ДА ВИДЯТ":

    Не бой се Чугун ,ще има, но СССР 2 няма да има!
    Не зная как ще вземате завоя с толкова глупости изказани и измислени от вас, дебелоглваите продажници!
    Представи си само, че другия, който чака - ердоган, се сети за Кърджали, Хасково, Лудогорието и тръгне да ги освобождава - какво ще кажеш тогава? Ще му ги предадеш ли за три дня, за да няма война и да не му "чупиш хатъра", понеже там имало турци?
    Ще защитиш ли род и родина или като всики патреотЕ ще си вземеш татуираните на мазния гръб Ботев и Левски и ще избягаш в Испания и Италия с първия ферибот? Или по-вероятното, понеже нямаш пари ще те ловят по улиците понеже не си се явил във военното окръжие с повиквателната!
    Нагла сган!

    Коментиран от #21, #34, #52

    08:55 12.08.2025

  • 17 Порно

    6 0 Отговор
    С нашия милиард, дето уж ще го инвестираме в съвместно производство. Скубят ни яко

    08:56 12.08.2025

  • 18 Механик

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Рейнметал може и да почне да прави снаряди в БГ, но това е понеже имаме заводи (построени ни от руснаците) в които все още има кой да работи.
    В Германия вече няма нищо. Нито суровини, нито оператори на машините. За това е цялата работа.

    Коментиран от #31

    08:56 12.08.2025

  • 19 Браво!

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "САМО ЧАКАТ ДА ВИДЯТ":

    Всичко е по план, каза кремълския, бункерен плъх.

    08:57 12.08.2025

  • 20 Хм...

    6 8 Отговор
    Крясъци, сълзи и сополи, заклинания, тропане с краче, срещи, конференции и заседания безкрай, вой до небесата, оръжия на корем и трилион кеш! И нищо не помага, 4о4 си отива бавно и мъчително, завличайки в канала и "обединения" запад.
    И на вас може да ви се струва т@ш@k работа, ама когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    Коментиран от #23

    08:57 12.08.2025

  • 21 ГУМЕНА ГЛАВА

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Весел Патиланец":

    Не бой се от Ердоган, весел ми патиланчо.
    НАТО ще те опази.

    08:57 12.08.2025

  • 22 Русия е братска

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    на Кимчо Водородния умнико.

    08:57 12.08.2025

  • 23 Само 1 милион убити и осакатени

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    рашисти. Дребна работа.

    Коментиран от #28, #44

    08:59 12.08.2025

  • 24 Перо

    6 5 Отговор
    До като се изгради завода войната ще свърши, Зеленски за това измисля причини да няма мир, но ще се наложи да прави нови подстрекателства и провокации!

    08:59 12.08.2025

  • 25 Запознат

    6 6 Отговор
    "нов завод в Украйна, който в момента е в процес на изграждане. Това ще му позволи да произвежда над 300 хиляди снаряда годишно"

    Това няма да му позволи да произвежда снаряди - позволението ако има такова трябва да дойде от руснаците ама едва ли. Един Орешник и няма да може да произвежда нищо но пък иначе руснаците ще им позволят да направят завода че даже и да го оборудват и може и даже да започнат производство - все пак освен сградата трябва да унищожат и машините.

    Коментиран от #26

    08:59 12.08.2025

  • 26 Изобщо не си

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Запознат":

    запознат, като гледам. Сигурно само ти се сещаш за орешника, а немците не знаят, а?

    Коментиран от #33

    09:01 12.08.2025

  • 27 Механик

    5 5 Отговор
    По всичко личи, че нощеска в Украина се е гърмело и светкало яко.
    Познавам по неистовите напъни на украинските троляци.
    Предполагам, към обяд ще научим и точно какво ги е възаплило толкова много.

    09:01 12.08.2025

  • 28 Антитрол

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Само 1 милион убити и осакатени":

    От посолството ли те увериха че са 1 милион или ти ходи да ги броиш. Абе по добре кажи 10 милиона че ще изглежда по-така.

    Коментиран от #48

    09:01 12.08.2025

  • 29 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор
    После да не реват като азерите когато им удариха газови съоръжения.

    09:02 12.08.2025

  • 30 Перо

    3 2 Отговор
    Толкова мъка и милиарди евро инвестиция, а от един Орешник няма да остане нищо, ако зеления наркос провокира конфликт!

    09:03 12.08.2025

  • 31 "Арсенал" е с 140 история,

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    бил е първо в Русе, после в София и от 1924г. е в Казанлък, тя и панелката ти е строена сигурно от руснаците.

    09:03 12.08.2025

  • 32 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Работи друг път-няма и да проработи!Иначе няма проблем -"Мога да ти обещая такива неща,дето никой друг не може"😁

    09:04 12.08.2025

  • 33 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Изобщо не си":

    "а немците не знаят, а?"

    Знаят и то много добре немците ама тях какво ги бърка да направят завод който после ще бъде унищожен - те ще си приберат парите а наведените евроатлантици ще плащат. Ако наистина искаха да произвеждат снаряди нямаше да правят завод в Украйна а някъде в ЕС.

    Коментиран от #43

    09:05 12.08.2025

  • 34 Бай той Толстой

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Весел Патиланец":

    Бе я бегай, патриот селски!

    09:05 12.08.2025

  • 35 Райнметал

    1 1 Отговор
    ВМЗ-Сопот, 155 мм.

    09:05 12.08.2025

  • 36 Па съм я бе

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Ааа,нас ни няма там бе!Ти мисли за семейството си.

    09:06 12.08.2025

  • 37 Елементарно

    1 1 Отговор
    Германците са си направили сметката. Не са форумни лаладжии, че да не знаят с какво се захващат.

    09:06 12.08.2025

  • 38 Ха-ха-ха

    0 2 Отговор
    Всички тези празни приказки за заводи явно са за вътрешна консумация за повдигане духа на украинците. Пък нашите журналя взели че го препечатано и те като новина.

    09:07 12.08.2025

  • 39 Бай той Толстой

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    Е,ще видиш.Скоро! Сигурно ще обуеш руските гащи в движение,ама ние помним!

    09:07 12.08.2025

  • 40 Дрон снаряд дрон снаряд дрон снаряд

    1 1 Отговор
    Сглобихме се сглобихме се

    09:08 12.08.2025

  • 41 Бай той Толстой

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Атлантист+":

    Нема спасение,моето момиче 😁Китай ви дебне- помнят Опиумните войни.И ние помним.Те тия лагери не са били за нищо-същите като вас вкараха тогава България в национална катастрофа.

    09:09 12.08.2025

  • 42 Пудинг

    1 2 Отговор
    И къде гу тоя хартиен завод да го праснем и туй то .....

    09:10 12.08.2025

  • 43 Ха-ха-ха, ти си бил много зле!

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Запознат":

    Смяташ, че всички по веригата и с парите не знаят какво става в Украйна ли?
    Заводът се прави под земната повърхност със всички мерки за сигурност и безопасност. Никакъв орешник не може да го разруши.

    Коментиран от #46

    09:11 12.08.2025

  • 44 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Само 1 милион убити и осакатени":

    Те ще се оправят,а ти-не.Ние ще сапунисваме в такт въженцето.

    Коментиран от #53

    09:11 12.08.2025

  • 45 Фашистите

    0 0 Отговор
    Си помагат за

    09:12 12.08.2025

  • 46 Па съм я бе

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ха-ха-ха, ти си бил много зле!":

    Айде бе😮?И като се събуди....

    09:13 12.08.2025

  • 47 МУАХАХХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Капуслер не удря завода в Украйна, понеже САЩ му забраниха

    09:13 12.08.2025

  • 48 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антитрол":

    Не са един милион убитите руснаци повечко са.

    09:14 12.08.2025

  • 49 604

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атлантист+":

    Заминавай да давош уроци...шапшал....ко скимтиш тука....

    09:15 12.08.2025

  • 50 Луганск

    2 0 Отговор
    РУСИЯ ПРОСТО ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ТАЗИ ГЕРМАНИЯ

    Съвременна Германия е изкуствено образувание, съществуващо малко повече от 100 години, съставено от различни територии и народи, които никога не са съществували заедно! ТОВА ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ И ОСВОБОДИ ЗЕМЯТА!

    Германски роби, вашият газопровод Северен поток-2 е взривен от американците! Защо мълчите робски?

    Вие сте колония и роби на САЩ от 1945 г., когато СССР щедро ви остави живи.

    Сега Русия трябва да унищожи всички стратегически обекти на територията на Германия, ако има съпротива - да унищожи с ядрен удар!
    Така правят демократите!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    09:16 12.08.2025

  • 51 Турците са воювали срещу Русия 1977-78

    2 0 Отговор
    Освободителната война
    С оръдия круп и западни оръжия
    Докато руснаците са воювали с собствено произведено оръжие а от българите са получавали храни и логистика

    09:16 12.08.2025

  • 52 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Весел Патиланец":

    "Ще му ги предадеш ли за три дня"

    Ако имаш акъл няма да се стигне до "освобождаване на турците от Ердоган" както руснаците от Донбас - трябваше да се спазват Минските договорености, имаше договор от Истанбул и най вече ще гледаш собствения си интерес а не да се репчиш на по силния "москаляко на гиляко" по нареждане на новите си господари и да се надяваш че те ще те защитят.

    Акъл трябва и да си гледаш интереса - ти ще отидеш ли да зашлевиш един шамар на световния шампион по бокс пък ако ще и 10 бабанки зад теб да те уверяват че ще те защитят ако той тръгне да те бие.

    09:17 12.08.2025

  • 53 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бай той Толстой":

    Имаш желание да дойдат руснаците и да станем всички бедни като тебе? Имам лоши новини. И да дойдат руснаците ти пак ще си беден, защото нищо не можеш да правиш, а образованите хора, тези, които знаят няколко езика и имат умения, които се ценят ще са добре платени. Също като в Русия - Москва и Питер са оазиси в една държава с изключително бедни и мизерстващи хора.

    09:22 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания