Европейските лидери: Тръмп и Путин не могат да решават за размяна на украински земи
  Тема: Украйна

Европейските лидери: Тръмп и Путин не могат да решават за размяна на украински земи

11 Август, 2025 21:48 1 095 77

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Преди срещата на върха в Аляска президентът Доналд Тръмп предположи, че мирното споразумение може да включва някаква размяна на територии, но европейците не виждат признаци, че Русия ще предложи нещо подобно

Европейските лидери: Тръмп и Путин не могат да решават за размяна на украински земи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преди срещата на върха в Аляска в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че мирното споразумение може да включва "някаква размяна на територии", но европейците не виждат признаци, че Русия ще предложи нещо за размяна. Европейците и украинците засега не са поканени на срещата на върха.

Външните министри на Европейския съюз се срещнаха днес след разговорите за Украйна между американските и европейските съветници по сигурността през уикенда. Те са предпазливи, че президентът Владимир Путин ще се опита да постигне политическа победа, като пока, че на Украйна ѝ липсва гъвкавост.

В Европа и Украйна се появиха опасения, че Киев може да бъде притиснат да отстъпи земя или да приеме други ограничения на суверенитета си. Украйна и нейните европейски съюзници отхвърлят идеята, че Путин трябва да предяви претенции за някаква територия дори преди да се съгласи на прекратяване на огъня.

"Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас преди срещата на министрите.

"Устойчивият мир означава също, че агресията не може да бъде възнаграждавана", каза Калас.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че "за Полша и нашите европейски партньори - а надявам се и за всички в НАТО - трябва да е ясно, че държавните граници не могат да бъдат променяни със сила". Всяка размяна на земи или мирни условия "трябва да бъдат договорени с участието на Украйна", каза той, според полската информационна агенция ПАП.

В неделя канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да приеме териториалните въпроси да бъдат обсъждани или решавани от Русия и САЩ "през главите" на европейците или украинците.

Все пак е трудно да се пренебрегне реалността на място, отбелязва АП.

През 2022 г. Русия незаконно анексира Донецка и Луганска област в източната част на Украйна, както и Херсон и Запорожие в южната част, въпреки че не ги контролира напълно. Тя също така окупира Кримския полуостров, който завзе през 2014 г.

"В крайна сметка въпросът за това, че руснаците контролират в този момент фактически част от Украйна, трябва да бъде поставен на масата“ при евентуални мирни преговори след срещата на върха в Аляска, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по Cи Би Ес в неделя.

Той посочи, че западните поддръжници на Украйна "никога не могат да приемат това в правен смисъл", но предположи, че те могат мълчаливо да признаят руския контрол.

Зеленски настоява, че спирането на бойните действия на фронтовата линия трябва да бъде отправна точка за преговорите, а европейците го подкрепят. Те казват, че всяка бъдеща размяна на земи трябва да бъде решена от Украйна, а не да бъде предварително условие за прекратяване на огъня.

Европейците смятат, че най-добрата защита на Киев са силните въоръжени сили, които да възпрат Русия да нанесе нов удар. Те настояват, че не трябва да има ограничения за размера на украинската армия и за оборудването, оръжията и боеприпасите, които тя може да притежава или продава.

Освен това те твърдят, че Украйна не трябва да бъде ограничавана в избора си да се присъедини към ЕС или да бъде принудена да стане неутрална страна.

Администрацията на Тръмп вече свали от масата членството на Украйна в НАТО в обозримо бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТръмПича направи еврошматките

    43 0 Отговор
    диви и щастливи.

    Коментиран от #65

    21:50 11.08.2025

  • 2 Да, но в

    40 0 Отговор
    момента точно те реават. Зеления е изхвърлен от уравнението.

    21:51 11.08.2025

  • 3 булю булю булю

    38 0 Отговор
    ох много смешно, крадлива мурсула, педерасарюте и куп по малки мисирки

    21:51 11.08.2025

  • 5 преминаващ

    23 3 Отговор
    Путин ще предложи на Тръмп да върне Аляска на Русия!

    21:52 11.08.2025

  • 6 Дън Бай

    28 0 Отговор
    Могат, могат! Четете книжки, не гледайте само телевизора.

    21:52 11.08.2025

  • 7 Няма Хага, няма Мага..

    34 2 Отговор
    Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска
    да си разделят уКраИнската баница .
    ΕβροΜин ΔиΛ яците , хайде, задръжте го 😁

    Коментиран от #14

    21:52 11.08.2025

  • 8 хаа хаха

    32 0 Отговор
    пуделите се разджафкаха

    21:53 11.08.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    6 24 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!
    Вече над 1 000 000 !

    21:53 11.08.2025

  • 11 Гиру

    28 0 Отговор
    Кои сте вие, та да казвате, кой какво може да решава. Нещо сте се объркали.

    21:54 11.08.2025

  • 12 де ги тез силните въоръжени сил

    21 2 Отговор
    Европейците смятат, че най-добрата защита на Киев са силните въоръжени сили

    21:54 11.08.2025

  • 13 Тръмп ще каже на Путин, че

    6 18 Отговор
    маскалия утича у каналя!

    21:55 11.08.2025

  • 14 От Европа...

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Няма Хага, няма Мага..":

    ... нищо не зависи!!! Или поговорката " Квот си си надробил, това ще сърбаш"!!!

    21:55 11.08.2025

  • 15 Хохи Бохо

    20 0 Отговор
    Ба немогат. Сейте та глейте пудели урсулести. Хем могат, хем ще го направят. многополовия най-разбира от юмрук в сурата.....неколкократно. Първия бяха митата, сега ще получат втори

    21:55 11.08.2025

  • 18 И Киев е Руски

    21 1 Отговор
    „Не може да стане по-лошо“, крещяха те на Майдана, сваляйки легитимното правителство по волята на западните режими. 🤪 „Не може да стане по-лошо“, крещяха те, когато по-късно прекъснаха всички връзки с Руската федерация, след като загубиха Крим и Донбас. „Не може да стане по-лошо“, хленчат те, загубили милион войници и добра част от териториите си с разрушени фабрики. И кога най-накрая ще стане по-лошо??? Кога Украйна ще престане да съществува

    21:56 11.08.2025

  • 19 Съдията

    22 0 Отговор
    То пък някой ще пита точно Западна(ла) Европа.😂

    21:56 11.08.2025

  • 20 А вие, па кои сте?

    24 0 Отговор
    Тези земи са си РУСКИ. Путин може с когото си иска да ги дели, вас какво ви бърка? укра е изкуствена страна, Покрайнина, която по грешка беше изпусната от пияницата Елцин и ненормалника Горбачов...
    А западналите са никои. Стойте си там и не се отвивайте много, за да не настинете!!!

    Коментиран от #27

    21:57 11.08.2025

  • 21 Вижте ги само на какво приличат

    23 0 Отговор
    Какви лидери са тия - какво правеха Рузвелт, Сталин и Чърчил ? Урсула и пинчера зад нея, да не говорим за наркоманчето!

    21:57 11.08.2025

  • 22 404

    24 1 Отговор
    Въпреки преговорите, Русия трябва да свали русофобския режим в Киев и да освободи руските земи Малопосия и Новорусия до Приднестровието. Без това мирът в Украйна няма да бъде траен, руското и рускоезичното население ще бъдат дискриминирани и ще има враждебна държава с териториални претенции по границите на Русия

    Коментиран от #69

    21:57 11.08.2025

  • 23 Хи хи

    21 0 Отговор
    Абе искам да питам, кво стана с 10-дневния ултиматум ?? Верно ли сега щели да слагат нов 100-дневен ултиматум на Русия ??

    Коментиран от #29

    21:58 11.08.2025

  • 25 Те могат

    23 0 Отговор
    А вие може само да слугувате. Жалки продажни нещастници. Унищожихте Европа.

    21:59 11.08.2025

  • 26 Kaлпазанин

    20 0 Отговор
    Кои "лидери"че не можах да разбера .Европа се управлява от идиоти ционисти

    Коментиран от #61

    21:59 11.08.2025

  • 28 ТРЪМ ПИЧ

    12 0 Отговор
    НОВИТЕ МИ РОБИ

    21:59 11.08.2025

  • 29 Мдааа

    2 13 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Киев за два дня си остава валидно

    22:00 11.08.2025

  • 30 Европейските лидери

    17 1 Отговор
    Се мислят за много велики но не участват в голямата политика. Казаха им ,че са вън от играта. Света не е само Европа и Украйна.

    22:00 11.08.2025

  • 32 смешници

    17 3 Отговор
    ,,Докато работим за устойчив и справедлив мир,,, наливаме пари и оръжия за укрите ...Тия са абсолютни кретени ...

    22:01 11.08.2025

  • 33 Безспорен факт е!

    14 11 Отговор
    Европа е напълно права да иска справедливост за Украйна.

    22:01 11.08.2025

  • 34 А50

    17 13 Отговор
    Руснаците са направили пробив на север от Покровск на 10 километра , не срещат съпротива освен от милиции. Разширяват пробива и минават в тил на Покровск. Мисля, че Донбас скоро ще беде изцяло освободен. Кая лично ще се хвърли да спасява 404 и соросоидния режим. Да не бързаме, но до срещата в Аляска има още много да видим, а това е само начало на "преговори"

    22:03 11.08.2025

  • 35 Ъъъъъъ

    16 20 Отговор
    "Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас преди срещата на министрите.

    "Устойчивият мир означава също, че агресията не може да бъде възнаграждавана", каза Калас."

    А я кажете как е в Палестина? Международно право, окупирани територии, агресия....Нещо по въпроса? Или не смеете да мромъцате за там....😂
    И не ми казвайте, че това е заради 7-ми октомври. Израелската окупация започна много преди това. А и това отпреди 2 години, си беше операция на Мосад, за да се оправдае случващото се сега. Мосад убиха 1200 евреи, а не Х@м@с. Мосад и Нетаняху им ги закараха на границата и пуснаха войниците, които охраняваха този упастък в отпуск. Това направиха. Така че, хайде да не говорим за някакво международно, право, окупации, агресии и т.н. Лицемерно е!

    22:03 11.08.2025

  • 36 Съветник

    44 18 Отговор
    Никаква аванта за бункерния фашист и калната му империя. Само яки санкции и брутален бой на башибозука му.

    22:04 11.08.2025

  • 37 Тото 1 и Тото 2

    17 31 Отговор
    Всички тези т. нар. ЕВРОЛИДЕРИ , по време на изборите в САЩ , ругаха , обиждаха и хокаха Доналд и нескрито искаха Байдън да спечели. Сега каква реакция очакват те на омразата , с която го заливаха тогава !?

    Коментиран от #41

    22:04 11.08.2025

  • 38 ЖЕКО

    17 26 Отговор
    НЕ НА ЕВРОФАШИСКАТА ЧУМА ПРЕВЗЕЛА ЕВРОПА

    Коментиран от #75

    22:05 11.08.2025

  • 40 Могат

    12 17 Отговор
    Вие само ще гледате

    22:07 11.08.2025

  • 41 ЖЕКО

    14 17 Отговор

    До коментар #37 от "Тото 1 и Тото 2":

    ДА НО СЕГА ТРЪМП СИ ОТМЪСТИ НА ДОЛНИТЕ ЕВРОГЕИЦИ КАТО ГИ УНИЖИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ГИ УНИЖАВА

    Коментиран от #47

    22:09 11.08.2025

  • 42 Йеронимус БОШ

    16 17 Отговор
    Гледам цлата тази каша и се чудя следното - как Виетнам успя да победи и изрита нашественика САЩ ?
    Как реагира тогава целия "ДЕМОКРАТИЧЕН "свят. Някой санкционира ли тогава агресора ?
    Пращаха ли милиарди на Виетнам ?
    Пращаха ли оръжия ?
    Спряха ли спортистите от САЩ ?
    Порицаха ли убийците тогава ?
    И ако НЕ - ЗАЩО ?

    Коментиран от #48

    22:09 11.08.2025

  • 43 Ванков

    11 18 Отговор
    Ауууу.....Еврогейските лидери!....Ане е ли по-добре чушките да са ви пълни винаги,от колкото да се занимавате с политика?

    22:09 11.08.2025

  • 44 Тиква

    12 19 Отговор
    Пинчери на Европа, нацистка еурапа,никой не пита и говори със бандерофашаги.

    22:09 11.08.2025

  • 45 Ха-ха-ха

    12 19 Отговор
    Явно до 15ти ще трябва да слушаме хленченето и воя на Зелю и Урсулките. Не било честно други да решават за Украйна и ЕС, ама когато Русия казваше че не било честно нато да се настанява на границите и никой не слушаше.

    22:10 11.08.2025

  • 46 ЛИЛИ

    15 18 Отговор
    КОЗЯШКАТА И СОРОСКА СГАН Е ВДИГНАТА ПО ТРЕВОГА

    22:10 11.08.2025

  • 47 ШперПЛАТ

    10 17 Отговор

    До коментар #41 от "ЖЕКО":

    Напълно нормална негова реакция ! Да ги черпи с боза и сладолед ли или да ги залее с тях и да им гледа сеира ?!

    22:11 11.08.2025

  • 48 Албрехт Дюрер

    9 15 Отговор

    До коментар #42 от "Йеронимус БОШ":

    Ами не е ли същото с Афганистан ? Бягаха панически и хаотично. И какво постигнаха с окупацията - НИЩО ! Само срам и грозното изгонване !

    22:13 11.08.2025

  • 49 Могат. Могат

    11 14 Отговор
    И още как. Киев може да бъде поставен пред свършен факт по отношение на споразуменията между Тръмп и Путин. Това пише главният международен наблюдател на Financial Times Гидеон Рахман. Той сравни предстоящата среща в Аляска с Мюнхенското споразумение от 1938 г., където е подписано споразумение за нейното разделяне без участието на Чехословакия. Украйна „бавно губи“ и че продължаването на военния конфликт е по-изгодно за Русия, отколкото за режима в Киев. Поради това той смята позицията на Зеленски да не отстъпва земя за „нереалистична“.

    Коментиран от #56

    22:15 11.08.2025

  • 50 ЛИЛИ

    11 14 Отговор
    КОЗЯЦИ И СОРОСИ БЪРЗО НА ФРОНТА ВЛАКА ТРЪГВА В 7 ЧАСА ОТ СОФИЯ ЗАМИНАВАИТЕ И АКО МОЖЕ НЕ СЕ ВРЪЩАИТЕ НИКОИ НЯМА ДА СЪЖАЛЯВА ЗА ФАШИСКИ БОКЛУЦИ

    22:15 11.08.2025

  • 51 Европа и Украйна са прави

    14 11 Отговор
    Гладните и заблудени, руски тротинетки се разсмърдяха брутално. 🤣

    22:16 11.08.2025

  • 52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 13 Отговор
    Пуделчетата джафкат, а големите ще извадят една салфетка в петък и ще решат...

    22:16 11.08.2025

  • 54 Зайо Байо

    7 9 Отговор
    А защо сред тези ЕВРОлидери ги няма нашите юнаци Бойко и Делян ?
    Те са толкоз нахъсани да се харесат на новите ни батковци , че щяха да се натягат по най-натегаческия начин !
    Пък ако не за друго , могат да влязат в ролята на клоуни и шутове ! Да разсмиват хората с тела , интелект и обноски !

    22:17 11.08.2025

  • 55 Няма "Европейски лидери" бе

    5 10 Отговор
    Кая Калас ги "свиква" ...... тя е човека ....мидааа

    22:18 11.08.2025

  • 56 Не могат...

    10 4 Отговор

    До коментар #49 от "Могат. Могат":

    Това е сигурно.

    Коментиран от #70

    22:18 11.08.2025

  • 57 СИ ДЗИ ПИН

    7 10 Отговор
    УМИРАЩА ЕВРОПА НИКОИ НЕ Я ЗАЧИТА

    22:18 11.08.2025

  • 58 Георгиев

    8 6 Отговор
    След като Мерц и други не са съгласни Путин и Тръмп да договарят бъдещето на Украйна, вариантите ще следват:
    - САЩ спират парите, оръжията и боеприпасите за Киев. Ако и Мъск спре Старлинк-а, ще ги питам кой с кого ще се договаря.
    - а ако към Тръмп и Путин се присъедини и Си? Тогава какво правим? Ами каквото е станало след Ялта. Това ще е.

    Коментиран от #63

    22:19 11.08.2025

  • 59 Големи врясъци се чуват

    7 5 Отговор
    От тая ЕК обаче. А иначе не били страна в конфликта а?

    22:20 11.08.2025

  • 60 ЛаТераЛен ТУУЛ

    3 4 Отговор
    Най-честно ще бъде , ако всички ние имаме по една обща снимка с всички тез ЕВРОлидери. Да си я закачим по стените и да ги чистим и целуваме на всеки четен час. Тез честни люде го заслужават. От тях струи толкова човещина , добрина , справедливост и правда , че можем да ги сравним само с ангели-херувими !

    22:21 11.08.2025

  • 62 Ама как лаят кученцата обаче

    5 4 Отговор
    Да няма само още 25% мито а?

    22:22 11.08.2025

  • 63 ЖЕКО

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Георгиев":

    МИСЛЯ ЧЕ Е ВРЕМЕ РУСИЯ ДА СИ ВЪРНЕ ГДР

    Коментиран от #71

    22:22 11.08.2025

  • 65 4444

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "ТръмПича направи еврошматките":

    Тръмп каза, че нищо няма да решава. Ще уведоми Путин, че ще му се наложи да спре войната.

    22:22 11.08.2025

  • 66 Откога лузърите диктуват условия?

    4 3 Отговор
    Просто евро мераклиите искат да удължат войната.
    Тръмп дали се усеща че просто искат да сготвят за междинните избори. И че не им пука за Украйна.?

    22:23 11.08.2025

  • 67 Лидери

    4 3 Отговор
    ... на кого лидери? на Анадолия? какви плаши@утарници са !!

    22:24 11.08.2025

  • 68 Град Козлодуй

    6 0 Отговор
    Каква поредна драма, какъв вой на сган която бавно осъзнава че края е близо.

    22:24 11.08.2025

  • 69 Това е така,

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "404":

    но вече се видя, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и само напразно измират хиляди руски войници всеки ден. И Тръмп го каза същото.

    22:26 11.08.2025

  • 70 сигурно е само

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Не могат...":

    Че ако САЩ свали санкциите спрямо Русия, можеш на Европа спокойно едно Х да сложиш.

    22:26 11.08.2025

  • 71 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "ЖЕКО":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила..

    22:27 11.08.2025

  • 72 МхтоМхто

    1 2 Отговор
    А да видим? Струва ми се ,че просто ще им спуснат решението на ЕССР и те вкупом ще ревнат колко е правилно и далновидно.

    22:28 11.08.2025

  • 73 руската мечка

    3 1 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    22:28 11.08.2025

  • 74 Невиждам

    0 0 Отговор
    Костенбродския лисугер

    22:31 11.08.2025

  • 75 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЖЕКО":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо.....стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    22:32 11.08.2025

  • 76 Прогноза

    0 0 Отговор
    Това е бъдещето за Раша и бункерния диктатор.

    22:32 11.08.2025

  • 77 Смешници не ами смешници

    0 0 Отговор
    И с тези думи „обща позиция“, „еднакво възприятие за възможностите и заплахите“, както се оказа, не са просто думи. А те би трябвало да доведат западните партньори-съюзници до единен подход – да дадат всичките си пари на Украйна. Защото те не са техни, а на Киев. В края на краищата, всеки трябва да е украинец по дефиниция. Нали така? А тук нелепо пишете за някакви "европейски лидери " Тези хора не виждат ли верно че едно зелено извънземно същество е очевидно долетяло от паралелна вселена, където могъща Украйна управлява света а САЩ и Русия са никой ..Па погледнете снимката бре хора. Колко са нелепи и жалки. Загледайте се. Тези хора очевидно са познали Бог...

    22:34 11.08.2025