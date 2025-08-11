Европейските лидери: Тръмп и Путин не могат да решават за размяна на украински земи

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Преди срещата на върха в Аляска в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че мирното споразумение може да включва "някаква размяна на територии", но европейците не виждат признаци, че Русия ще предложи нещо за размяна. Европейците и украинците засега не са поканени на срещата на върха.
Външните министри на Европейския съюз се срещнаха днес след разговорите за Украйна между американските и европейските съветници по сигурността през уикенда. Те са предпазливи, че президентът Владимир Путин ще се опита да постигне политическа победа, като пока, че на Украйна ѝ липсва гъвкавост.
В Европа и Украйна се появиха опасения, че Киев може да бъде притиснат да отстъпи земя или да приеме други ограничения на суверенитета си. Украйна и нейните европейски съюзници отхвърлят идеята, че Путин трябва да предяви претенции за някаква територия дори преди да се съгласи на прекратяване на огъня.
"Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас преди срещата на министрите.
"Устойчивият мир означава също, че агресията не може да бъде възнаграждавана", каза Калас.
Полският премиер Доналд Туск заяви, че "за Полша и нашите европейски партньори - а надявам се и за всички в НАТО - трябва да е ясно, че държавните граници не могат да бъдат променяни със сила". Всяка размяна на земи или мирни условия "трябва да бъдат договорени с участието на Украйна", каза той, според полската информационна агенция ПАП.
В неделя канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да приеме териториалните въпроси да бъдат обсъждани или решавани от Русия и САЩ "през главите" на европейците или украинците.
Все пак е трудно да се пренебрегне реалността на място, отбелязва АП.
През 2022 г. Русия незаконно анексира Донецка и Луганска област в източната част на Украйна, както и Херсон и Запорожие в южната част, въпреки че не ги контролира напълно. Тя също така окупира Кримския полуостров, който завзе през 2014 г.
"В крайна сметка въпросът за това, че руснаците контролират в този момент фактически част от Украйна, трябва да бъде поставен на масата“ при евентуални мирни преговори след срещата на върха в Аляска, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по Cи Би Ес в неделя.
Той посочи, че западните поддръжници на Украйна "никога не могат да приемат това в правен смисъл", но предположи, че те могат мълчаливо да признаят руския контрол.
Зеленски настоява, че спирането на бойните действия на фронтовата линия трябва да бъде отправна точка за преговорите, а европейците го подкрепят. Те казват, че всяка бъдеща размяна на земи трябва да бъде решена от Украйна, а не да бъде предварително условие за прекратяване на огъня.
Европейците смятат, че най-добрата защита на Киев са силните въоръжени сили, които да възпрат Русия да нанесе нов удар. Те настояват, че не трябва да има ограничения за размера на украинската армия и за оборудването, оръжията и боеприпасите, които тя може да притежава или продава.
Освен това те твърдят, че Украйна не трябва да бъде ограничавана в избора си да се присъедини към ЕС или да бъде принудена да стане неутрална страна.
Администрацията на Тръмп вече свали от масата членството на Украйна в НАТО в обозримо бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТръмПича направи еврошматките
Коментиран от #65
21:50 11.08.2025
2 Да, но в
21:51 11.08.2025
3 булю булю булю
21:51 11.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 преминаващ
21:52 11.08.2025
6 Дън Бай
21:52 11.08.2025
7 Няма Хага, няма Мага..
да си разделят уКраИнската баница .
ΕβροΜин ΔиΛ яците , хайде, задръжте го 😁
Коментиран от #14
21:52 11.08.2025
8 хаа хаха
21:53 11.08.2025
9 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Вече над 1 000 000 !
21:53 11.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гиру
21:54 11.08.2025
12 де ги тез силните въоръжени сил
21:54 11.08.2025
13 Тръмп ще каже на Путин, че
21:55 11.08.2025
14 От Европа...
До коментар #7 от "Няма Хага, няма Мага..":... нищо не зависи!!! Или поговорката " Квот си си надробил, това ще сърбаш"!!!
21:55 11.08.2025
15 Хохи Бохо
21:55 11.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И Киев е Руски
21:56 11.08.2025
19 Съдията
21:56 11.08.2025
20 А вие, па кои сте?
А западналите са никои. Стойте си там и не се отвивайте много, за да не настинете!!!
Коментиран от #27
21:57 11.08.2025
21 Вижте ги само на какво приличат
21:57 11.08.2025
22 404
Коментиран от #69
21:57 11.08.2025
23 Хи хи
Коментиран от #29
21:58 11.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Те могат
21:59 11.08.2025
26 Kaлпазанин
Коментиран от #61
21:59 11.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ТРЪМ ПИЧ
21:59 11.08.2025
29 Мдааа
До коментар #23 от "Хи хи":Киев за два дня си остава валидно
22:00 11.08.2025
30 Европейските лидери
22:00 11.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 смешници
22:01 11.08.2025
33 Безспорен факт е!
22:01 11.08.2025
34 А50
22:03 11.08.2025
35 Ъъъъъъ
"Устойчивият мир означава също, че агресията не може да бъде възнаграждавана", каза Калас."
А я кажете как е в Палестина? Международно право, окупирани територии, агресия....Нещо по въпроса? Или не смеете да мромъцате за там....😂
И не ми казвайте, че това е заради 7-ми октомври. Израелската окупация започна много преди това. А и това отпреди 2 години, си беше операция на Мосад, за да се оправдае случващото се сега. Мосад убиха 1200 евреи, а не Х@м@с. Мосад и Нетаняху им ги закараха на границата и пуснаха войниците, които охраняваха този упастък в отпуск. Това направиха. Така че, хайде да не говорим за някакво международно, право, окупации, агресии и т.н. Лицемерно е!
22:03 11.08.2025
36 Съветник
22:04 11.08.2025
37 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #41
22:04 11.08.2025
38 ЖЕКО
Коментиран от #75
22:05 11.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Могат
22:07 11.08.2025
41 ЖЕКО
До коментар #37 от "Тото 1 и Тото 2":ДА НО СЕГА ТРЪМП СИ ОТМЪСТИ НА ДОЛНИТЕ ЕВРОГЕИЦИ КАТО ГИ УНИЖИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ГИ УНИЖАВА
Коментиран от #47
22:09 11.08.2025
42 Йеронимус БОШ
Как реагира тогава целия "ДЕМОКРАТИЧЕН "свят. Някой санкционира ли тогава агресора ?
Пращаха ли милиарди на Виетнам ?
Пращаха ли оръжия ?
Спряха ли спортистите от САЩ ?
Порицаха ли убийците тогава ?
И ако НЕ - ЗАЩО ?
Коментиран от #48
22:09 11.08.2025
43 Ванков
22:09 11.08.2025
44 Тиква
22:09 11.08.2025
45 Ха-ха-ха
22:10 11.08.2025
46 ЛИЛИ
22:10 11.08.2025
47 ШперПЛАТ
До коментар #41 от "ЖЕКО":Напълно нормална негова реакция ! Да ги черпи с боза и сладолед ли или да ги залее с тях и да им гледа сеира ?!
22:11 11.08.2025
48 Албрехт Дюрер
До коментар #42 от "Йеронимус БОШ":Ами не е ли същото с Афганистан ? Бягаха панически и хаотично. И какво постигнаха с окупацията - НИЩО ! Само срам и грозното изгонване !
22:13 11.08.2025
49 Могат. Могат
Коментиран от #56
22:15 11.08.2025
50 ЛИЛИ
22:15 11.08.2025
51 Европа и Украйна са прави
22:16 11.08.2025
52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:16 11.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Зайо Байо
Те са толкоз нахъсани да се харесат на новите ни батковци , че щяха да се натягат по най-натегаческия начин !
Пък ако не за друго , могат да влязат в ролята на клоуни и шутове ! Да разсмиват хората с тела , интелект и обноски !
22:17 11.08.2025
55 Няма "Европейски лидери" бе
22:18 11.08.2025
56 Не могат...
До коментар #49 от "Могат. Могат":Това е сигурно.
Коментиран от #70
22:18 11.08.2025
57 СИ ДЗИ ПИН
22:18 11.08.2025
58 Георгиев
- САЩ спират парите, оръжията и боеприпасите за Киев. Ако и Мъск спре Старлинк-а, ще ги питам кой с кого ще се договаря.
- а ако към Тръмп и Путин се присъедини и Си? Тогава какво правим? Ами каквото е станало след Ялта. Това ще е.
Коментиран от #63
22:19 11.08.2025
59 Големи врясъци се чуват
22:20 11.08.2025
60 ЛаТераЛен ТУУЛ
22:21 11.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ама как лаят кученцата обаче
22:22 11.08.2025
63 ЖЕКО
До коментар #58 от "Георгиев":МИСЛЯ ЧЕ Е ВРЕМЕ РУСИЯ ДА СИ ВЪРНЕ ГДР
Коментиран от #71
22:22 11.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 4444
До коментар #1 от "ТръмПича направи еврошматките":Тръмп каза, че нищо няма да решава. Ще уведоми Путин, че ще му се наложи да спре войната.
22:22 11.08.2025
66 Откога лузърите диктуват условия?
Тръмп дали се усеща че просто искат да сготвят за междинните избори. И че не им пука за Украйна.?
22:23 11.08.2025
67 Лидери
22:24 11.08.2025
68 Град Козлодуй
22:24 11.08.2025
69 Това е така,
До коментар #22 от "404":но вече се видя, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и само напразно измират хиляди руски войници всеки ден. И Тръмп го каза същото.
22:26 11.08.2025
70 сигурно е само
До коментар #56 от "Не могат...":Че ако САЩ свали санкциите спрямо Русия, можеш на Европа спокойно едно Х да сложиш.
22:26 11.08.2025
71 Механик
До коментар #63 от "ЖЕКО":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила..
22:27 11.08.2025
72 МхтоМхто
22:28 11.08.2025
73 руската мечка
22:28 11.08.2025
74 Невиждам
22:31 11.08.2025
75 хаха🤣
До коментар #38 от "ЖЕКО":голям страх от тия фашисти, голямо нещо.....стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
22:32 11.08.2025
76 Прогноза
22:32 11.08.2025
77 Смешници не ами смешници
22:34 11.08.2025