Украинските войници изразяват дълбок скептицизъм относно мирните преговори, а перспективата за край на войната в Украйна изглежда илюзорна, пише The Independent, цитиран от Фокус.



Няма признаци, че войната на източния фронт ще приключи скоро. Войниците смятат, че дипломатическите усилия са твърде далеч от суровите реалности на бойното поле, за да бъдат ефективни. Съмненията им произтичат от това, което според тях са месеци на неизпълнени обещанията от страна на САЩ да прекратят войната възможно най-скоро.



Малцина вярват, че текущите преговори могат да сложат край на войната, подчертава изданието. Според мнозина те да бъдат кратко затишие в боевете, преди Русия да възобнови офанзивата си с по-голяма сила.



"Най-малкото резултатът би бил прекратяване на активните военни действия – това би бил първият знак за някакъв вид споразумение. Това не се случва сега. И докато тези преговори продължават, те (руснаците) само укрепват позициите си на фронтовата линия“, смята Дмитрий Ловинюков, командир на украинската артилерийска група от 148-ма бригада.



Показателно е, че много украински войници са се присъединиха към армията още в ранните дни на пълномащабното нахлуване на Русия, напускайки цивилните си работни места. Повечето от тях са вярвали, че военната им служба ще бъде кратка. Други изобщо не са мислели за бъдещето когато са се записвали - защото в този момент то не е съществувало за тях



Когато през май в Истанбул се проведоха директни преговори между Русия и Украйна, войниците от 148-ма бригада приеха новината с предпазлива надежда, казва войник с позивна ''Бронсън'', който преди това е работил като татуист. Но няколко месеца по-късно надеждата се превърна в черен хумор. В навечерието на крайния срок, който президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е дал на Путин (който по-късно изчезна от дневния ред на фона на разговорите за среща в Аляска), руски огън не спя да гърми продължение на няколко часа. Войниците се шегуват, че обстрелът е причинен от това, че крайният срок е "изтекъл.



Командирът на артилерийската група Дмитро Ловинюков казва по повод това:



"Ние сме на собствена земя. Нямаме път назад. Стоим тук, защото няма избор. Никой друг няма да дойде тук, за да ни защити.“



Сергей Филимонов, командир на батальона "Вълци Да Винчи“ от 59-та бригада, пъксмята, че краят на войната не се вижда и настоящите новини по никакъв начин не влияят на дългата борба за ресурси за екипиране на поделението, сражаващо се в района на Покровск.



"Подготвяме се за дълга война. Нямаме илюзии, че Русия ще спре. Може да има примирие, но няма да има мир“, категоричен е той.



Филимонов отхвърля скорошните разговори за размяна на територии или подписване на споразумения, като ги смята в най-добрия случай за временни решения.



"Русия няма да се откаже от целта си да превземе цяла Украйна. Тя ще атакува отново. Основният въпрос е какви гаранции за сигурност ще получим и как ще сложим пауза“, посочва военният.



Войник с позивна ''Мирча'' от 68-ма бригада споделя пред изданието, че е забелязъл, че всеки път, когато започне нов кръг от преговори, боевете около Покровск, който е ключов руски приоритет по време на лятната кампания, ескалират. Според него всеки път, когато започнат мирни преговори, "става страшно на фронта“.



Войната в Украйна



Командирът на екипажа на БпЛА "Кара Небесна“ от Рубижката бригада на Националната гвардия на Украйна, Андрей Отченаш, заявява по-рано, че ситуацията в Покровско направление е много трудна, там сега има "нереално огромен брой руснаци“.



В същото време, според него, руските войски са променили тактиката си и вече не се опитва да се закрепи в градовете, а се стремят да напредват възможно най-на север от Покровск, намирайки уязвими места в украинската отбрана.

