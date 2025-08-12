Новини
Украински дронове атакуват военен склад в Татарстан с безпилотни апарати „Шахед“
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуват военен склад в Татарстан с безпилотни апарати „Шахед“

12 Август, 2025 19:48 509 27

СБУ съобщава за втори удар за четири дни срещу военен обект, свързан с производството на оръжия за Русия

Украински дронове атакуват военен склад в Татарстан с безпилотни апарати „Шахед“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинското разузнаване съобщи днес, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан, на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни. Видеоклипове, заснети от местни жители, потвърждават поразяването на обекта.

Украинските специални служби посочиха, че продължават серията от операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, съобщи Укринформ.

„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника да използва „Шахеди“ за терор в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, заявиха от СБУ.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти информираха, че при атаките няма пострадали.


Украйна
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Оценка 2.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък

    8 9 Отговор
    "Бойците от „Азов“ изпаднаха в истерия. Бившият началник на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са почти обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
    Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
    Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро можем да освободим цялата ДНР, пишат руски кореспонденти.

    Коментиран от #3, #26

    19:49 12.08.2025

  • 2 Атина Палада

    6 8 Отговор
    Кочината гори от три страни.Братушките два месеца не могат да загасят пожар в Сибир.

    Коментиран от #4, #6, #12

    19:50 12.08.2025

  • 3 гайтанджиева

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "А пък":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #5, #9, #13

    19:50 12.08.2025

  • 4 Мони

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Aдът ce oтпpищи! Бpyтaлeн пpoбив в Дoнбac! Pycкитe cили нaxлyxa нa 50 км. зaд yкpaинcкитe пoзиции. Koтлитe oкoлo Пoкpoвcк, Koнcтaнтинoвкa и Дoбpoпoлe ce зaтpъшвaт пo-cилнo oт кaпaк нa кoвчeг. Cвoдкa oт фpoнтa нa 12.08.25 г.

    19:51 12.08.2025

  • 5 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "гайтанджиева":

    Нещо невъобразимо се случи фронта през последните 12 часа. Скоростта на придвижване на руската армия е „извън графика“, пишат военни експерти от двете страни. Украинските гарнизони буквално проспаха светкавичния и невъобразимо мощен пробив на отбраната си докато руските войски разпробиха и излязоха на 50 км. зад тила им. Линията на бойно съприкосновение е напълно унищожена, руснаците са буквално навсякъде, а котлите около Покровск, Мирное, Доброполе и Константиновка се затварят по-силно от капак на ковчег. Съдейки по докладите, войските за териториална отбрана и бригадите „Азов“ са пострадали най-много. Брутален руски пробив в Донбас на 50 км. в тила на ВСУ – „абсолютен ад“ отприщиха руснаците тази нощ.

    19:52 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    А ФАШИСТИТЕ ОТ АЗОВ
    ИСТЕРИЧАТ В ИНТЕРНЕТ
    .....
    ЧЕ БРАТУШКИТЕ ГИ РАЗПОРИЛИ НА КРАСНОАРМЕЙСКИЯ ( ПОКРОВСКИЯ ФРОНТ )
    .....
    ДОКАТО БРАТУШКИТЕ МЪЛЧАТ

    19:53 12.08.2025

  • 8 Голям джумбиш

    6 7 Отговор
    Сега гледах клипа. Украинските дронове летят безпрепятствено, няма ПВО, няма дявол. Руснаците снимат с телефоните и викат "Селям алейкум", докато дроновете се разбиват във фабриката. Голям джумбиш.

    19:53 12.08.2025

  • 9 бебето

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "гайтанджиева":

    Pycкитe cили oтpязaxa пътя мeждy Пoкpoвcк и Дoбpoпoлe. Зaфopмя ce oгpoмeн кoтeл.

    Коментиран от #14, #17

    19:53 12.08.2025

  • 10 Генерал-губернатор Митрофановна

    4 3 Отговор
    е от Татарстан!

    19:54 12.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 касата

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "гайтанджиева":

    Фигapo“: Pycнaцитe пpoбиxa yкpaинcкитe линии ceвepнo oт Пoкpoвcк, гpaдът пaда"

    Коментиран от #16

    19:55 12.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руснаков

    2 3 Отговор
    Васала Татарстан прави това което нареди Кремъл...може и да не искат ама няма как.Кремълската шайка така нареди..

    19:56 12.08.2025

  • 16 Копей,

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "касата":

    Придържай се по темата на статията!За да не бъдеш изритан от дискусията.

    Коментиран от #21

    19:57 12.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ти и

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да де":

    СНН и Ройтерс.

    19:58 12.08.2025

  • 19 Американец

    2 1 Отговор
    Руснаците са близо до Киев

    Коментиран от #22

    19:58 12.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пробвай

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Копей,":

    ако можеш, Говедаров.

    19:59 12.08.2025

  • 22 Сметах,сметах

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Американец":

    Трябваше да са подминали Вашингтон.

    19:59 12.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО СЕ ПРОСЪЛЗИХ ..
    АМИ ПРЕДИ 2.5 ГОДИНИ
    РУСКОТО КОМАНДВАНЕ ПОСЛУША И МЕН И ГРУПА РУСКИ ПАТРИОТИ , КОИТО ПРЕДЛОЖИХМЕ
    ЧЕ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК )
    Е КЛЮЧА ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА
    .....
    СЛАВА НА РУСИЯ ! СЛАВА НА РУСКОТО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ ! ФАШИЗМА ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН!
    УКРАЙНА СВОБОДНА!

    20:00 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А пък":

    Изобщо незнам защо търпят такова нещо тук. Да се пише едно и също под всяка статия си е един вид спам.

    20:02 12.08.2025

  • 27 България 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Територии от днешна Русия съвпадат с земите на Волжка България – средновековна държава, основана от българите около 7 век, която просъществува до 13 век. Тя се е намирала в района на сливането на реките Волга и Кама, което днес попада в Република Татарстан и Чувашия – субекти на Руската федерация.

    Ето какво включва тази историческа връзка:

    1. Столици като Булгар и Биляр са били важни културни и търговски центрове.

    2. Българите в региона са приели исляма през 922 г., което ги отличава от Дунавските българи.

    3. Волжка България е била независима държава, призната дори от халифата в Багдад.

    4. След завладяването ѝ от Златната орда през 1240 г., територията постепенно се интегрира в руските княжества и по-късно в Московска Русия.

    !!Днес в Татарстан и Чувашия има културни движения, които се стремят да възродят паметта за Волжка България като част от историческото наследство на региона.

    20:04 12.08.2025

Новини по държави:
