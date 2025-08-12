Украински дронове атакуват военен склад в Татарстан с безпилотни апарати „Шахед“

Украинското разузнаване съобщи днес, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан, на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни. Видеоклипове, заснети от местни жители, потвърждават поразяването на обекта.
Украинските специални служби посочиха, че продължават серията от операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, съобщи Укринформ.
„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника да използва „Шахеди“ за терор в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, заявиха от СБУ.
Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти информираха, че при атаките няма пострадали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пък
Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро можем да освободим цялата ДНР, пишат руски кореспонденти.
Коментиран от #3, #26
19:49 12.08.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #4, #6, #12
19:50 12.08.2025
3 гайтанджиева
До коментар #1 от "А пък":Това са руски фейкове.
Коментиран от #5, #9, #13
19:50 12.08.2025
4 Мони
До коментар #2 от "Атина Палада":Aдът ce oтпpищи! Бpyтaлeн пpoбив в Дoнбac! Pycкитe cили нaxлyxa нa 50 км. зaд yкpaинcкитe пoзиции. Koтлитe oкoлo Пoкpoвcк, Koнcтaнтинoвкa и Дoбpoпoлe ce зaтpъшвaт пo-cилнo oт кaпaк нa кoвчeг. Cвoдкa oт фpoнтa нa 12.08.25 г.
19:51 12.08.2025
5 Дон Корлеоне
До коментар #3 от "гайтанджиева":Нещо невъобразимо се случи фронта през последните 12 часа. Скоростта на придвижване на руската армия е „извън графика“, пишат военни експерти от двете страни. Украинските гарнизони буквално проспаха светкавичния и невъобразимо мощен пробив на отбраната си докато руските войски разпробиха и излязоха на 50 км. зад тила им. Линията на бойно съприкосновение е напълно унищожена, руснаците са буквално навсякъде, а котлите около Покровск, Мирное, Доброполе и Константиновка се затварят по-силно от капак на ковчег. Съдейки по докладите, войските за териториална отбрана и бригадите „Азов“ са пострадали най-много. Брутален руски пробив в Донбас на 50 км. в тила на ВСУ – „абсолютен ад“ отприщиха руснаците тази нощ.
19:52 12.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИСТЕРИЧАТ В ИНТЕРНЕТ
.....
ЧЕ БРАТУШКИТЕ ГИ РАЗПОРИЛИ НА КРАСНОАРМЕЙСКИЯ ( ПОКРОВСКИЯ ФРОНТ )
.....
ДОКАТО БРАТУШКИТЕ МЪЛЧАТ
19:53 12.08.2025
8 Голям джумбиш
19:53 12.08.2025
9 бебето
До коментар #3 от "гайтанджиева":Pycкитe cили oтpязaxa пътя мeждy Пoкpoвcк и Дoбpoпoлe. Зaфopмя ce oгpoмeн кoтeл.
Коментиран от #14, #17
19:53 12.08.2025
10 Генерал-губернатор Митрофановна
19:54 12.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 касата
До коментар #3 от "гайтанджиева":Фигapo“: Pycнaцитe пpoбиxa yкpaинcкитe линии ceвepнo oт Пoкpoвcк, гpaдът пaда"
Коментиран от #16
19:55 12.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Руснаков
19:56 12.08.2025
16 Копей,
До коментар #13 от "касата":Придържай се по темата на статията!За да не бъдеш изритан от дискусията.
Коментиран от #21
19:57 12.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ти и
До коментар #14 от "Да де":СНН и Ройтерс.
19:58 12.08.2025
19 Американец
Коментиран от #22
19:58 12.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пробвай
До коментар #16 от "Копей,":ако можеш, Говедаров.
19:59 12.08.2025
22 Сметах,сметах
До коментар #19 от "Американец":Трябваше да са подминали Вашингтон.
19:59 12.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМИ ПРЕДИ 2.5 ГОДИНИ
РУСКОТО КОМАНДВАНЕ ПОСЛУША И МЕН И ГРУПА РУСКИ ПАТРИОТИ , КОИТО ПРЕДЛОЖИХМЕ
ЧЕ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК )
Е КЛЮЧА ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА
.....
СЛАВА НА РУСИЯ ! СЛАВА НА РУСКОТО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ ! ФАШИЗМА ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН!
УКРАЙНА СВОБОДНА!
20:00 12.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Учуден
До коментар #1 от "А пък":Изобщо незнам защо търпят такова нещо тук. Да се пише едно и също под всяка статия си е един вид спам.
20:02 12.08.2025
27 България 🇧🇬
Ето какво включва тази историческа връзка:
1. Столици като Булгар и Биляр са били важни културни и търговски центрове.
2. Българите в региона са приели исляма през 922 г., което ги отличава от Дунавските българи.
3. Волжка България е била независима държава, призната дори от халифата в Багдад.
4. След завладяването ѝ от Златната орда през 1240 г., територията постепенно се интегрира в руските княжества и по-късно в Московска Русия.
!!Днес в Татарстан и Чувашия има културни движения, които се стремят да възродят паметта за Волжка България като част от историческото наследство на региона.
20:04 12.08.2025