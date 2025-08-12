Украински дронове атакуват военен склад в Татарстан с безпилотни апарати „Шахед“

Украинското разузнаване съобщи днес, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан, на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни. Видеоклипове, заснети от местни жители, потвърждават поразяването на обекта.

Украинските специални служби посочиха, че продължават серията от операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, съобщи Укринформ.

„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника да използва „Шахеди“ за терор в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, заявиха от СБУ.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти информираха, че при атаките няма пострадали.