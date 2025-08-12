Новини
Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев
Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

12 Август, 2025

Украинският президент подчерта, че решения за Украйна не могат да се взимат без нейно участие, след телефонен разговор с турския лидер Ердоган

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че несправедлив мир в конфликта между Украйна и Русия няма да бъде устойчив и само ще окуражи руските сили да продължат да завземат украинска територия, предаде Ройтерс, позовавайки се на негова публикация в социалните мрежи след телефонния му разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предава БТА.

Разговорът бе иницииран по желание на украинския президент, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция във „Фейсбук“. Двамата лидери обсъдиха двустранни, регионални и международни въпроси.

„Имитиращият, а не истински мир няма да продължи дълго и само ще насърчи Русия да завземе още повече територия“, написа Зеленски в социалните мрежи след разговора.

Той подчерта още: „Те не могат да вземат никакви решения за Украйна без нас“ във връзка с планираната среща в петък между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, съобщава РБК-Украйна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп е наясно с това и добави, че срещата между двамата лидери „със сигурност може да бъде важна за двустранните отношения между САЩ и Русия“.

Президентът на Украйна е уверен, че в крайна сметка ще се проведе тристранна среща между него, Путин и Тръмп, която да сложи край на продължаващата вече повече от три години война в Украйна.

Тръмп и Путин също проявяват интерес към преговори за прекратяване на конфликта. Американският президент неведнъж е изразявал желание да сложи край на кръвопролитията възможно най-бързо. В същото време Тръмп заяви, че няма да сключва споразумение с Путин относно войната в Украйна, тъй като това не е неговата отговорност, отбелязва ДПА.

Украйна се защитава повече от три години с подкрепата на Запада срещу пълномащабната руска инвазия. Европейските съюзници на Киев и украинското ръководство обаче изразяват опасения, че Путин и Тръмп могат да вземат решения без участието на Украйна, пише Ройтерс.


Подобни новини


    83 7 Отговор
    стой та гледай,дали не могат.

    Коментиран от #16

    20:20 12.08.2025

  • 2 ВЕРНО ЛИ

    67 5 Отговор
    НЕ МОЕ ДА БЪДЕ

    20:21 12.08.2025

  • 3 Палячоууу,

    72 5 Отговор
    Могат и още как.

    20:21 12.08.2025

  • 4 стоян георгиев

    64 6 Отговор
    Наркоманът е безгласна буква.

    20:22 12.08.2025

  • 5 Както взеха за Косово

    55 3 Отговор
    така ще вземат и за 404.

    20:22 12.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 3 Отговор
    ВВП И ДЖТ
    ЩЕ ПРЕГОВАРЯТ НЕ ЗА УКРАЙНА
    С ЗА ПОЛША И РУМЪНИЯ
    ....
    СПОРЕД МЕН ПУТИН ЩЕ ДАДЕ ПОЛША В АМЕРИКАНСКИЯ ЛАГЕР
    А ТРЪМП РУМЪНИЯ В РУСКИЯ ЛАГЕР
    ......
    ЗА МЕКОДНИЯ Е ЯСНО - ЩЕ Е РУСКА:))

    20:22 12.08.2025

  • 7 Пич

    55 3 Отговор
    Хахаха..... говедото си е говедо !!! Дрогата първо изгаря мозъка !

    20:22 12.08.2025

  • 8 Мальовица

    41 2 Отговор
    Малко му остана

    20:22 12.08.2025

  • 9 az СВО Победа80

    43 3 Отговор
    🤣🤣🤣
    Могат и още как, те да не са малки деца????

    20:22 12.08.2025

  • 10 гост

    51 4 Отговор
    Хайде зеления наркоман пак е жестоко напушен и отново се мисли за властелин на света! Зельо, Зельо, как ти изтекоха годините и нищо на света се не връща, бягай докато си жив да си харчиш парите, че на света от теб вече му се повръща!

    Коментиран от #25

    20:23 12.08.2025

  • 11 Тръмп

    46 4 Отговор
    Айде да не спорим...скоро ще разбереш

    20:23 12.08.2025

  • 12 оплакала се зелката на агата

    37 2 Отговор
    че го игнорират
    а той го успокоил

    трай бабо за хубост
    и клякай

    20:23 12.08.2025

  • 13 Бах

    43 4 Отговор
    Могат могат. Те са господарите на света

    Коментиран от #41, #44

    20:23 12.08.2025

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    41 2 Отговор
    В момента тече ОПЕРАЦИЯ БАГРАТИОН Група армии център бяга Пробивът е огромен Да живее демокрацията

    Коментиран от #24

    20:24 12.08.2025

  • 15 КИКО

    42 5 Отговор
    ЕДИН НАРКОМАН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДО НАИ ВЛИЯТЕЛНИТЕ ХОРА НА ПЛАНЕТАТА, ДА СЕ СЪБИРА С ДРУГИТЕ НАРКОМАНЧЕТА ОТ ЕВРОГЕИСКИЯ САЮЗ

    20:24 12.08.2025

  • 16 Как бе

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "само":

    Кои са Путин и Тръмп На моля ти се зеления клоун 🤡 е по- великботжтях😇😇😇😂🤣😂🤣

    20:25 12.08.2025

  • 17 Георгиев

    31 3 Отговор
    Ти ще кажеш. Кой си ти? Комик стана президент, а сега е г по спорим НИКОЙ!!!! НИКОЙ?((!
    Да е жива и здрава съпругата му Олекна! Ще се радва на красив живот!

    20:25 12.08.2025

  • 18 ТУБС

    41 3 Отговор
    Този украински комик още не е разбрал, че държавата му е тактическо учебно поле за война срещу Русия.

    20:25 12.08.2025

  • 19 ЖЕКО

    37 2 Отговор
    ГЕРМАНЦИТЕ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ЩЕ ЯДЪТ БАХУРА

    20:26 12.08.2025

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 3 Отговор
    Замириса на вкиснато зеле

    20:26 12.08.2025

  • 22 не може да бъде

    42 3 Отговор
    Зеленски и доста европейски "лидери" не разбират че вече са в положение на група хора които са изпуснали влака!?И сега тичат по гарата и викат - "Как така е заминал влака- ние не сме се качили! Веднага го върнете на гарата!?Този влак може да пътува само ако ние кажем!?"Считам че може учтиво но може и не много учтиво да им посочат вратата !?

    20:26 12.08.2025

  • 23 Украинци напред

    4 33 Отговор
    Не позволявайте великите маймунски сили да си правят каквото си искат и да се гаврят с Украйна, както го направиха с България! Борете се украинци, никой не може да решава съдбата ви, вместо вас!

    Коментиран от #96

    20:26 12.08.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 5 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Пробивът е потвърден от генералния укрощаб.Казват обаче че са пратили хора и нещата са под контрол

    Коментиран от #26, #27, #30

    20:26 12.08.2025

  • 25 бягай докато си жив да си харчиш парите

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    какви парици
    той е честен човечец
    всеки русофоборсук
    ще се закълне в най милото си за почтената зелка

    20:27 12.08.2025

  • 26 Срам нямате

    1 35 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма как да сте българи. Нямате българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажете защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С български имоти! Нещо да кажете? И вие сте от тези среди на руските пришълци? Ако сте от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнемат възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажете?

    Коментиран от #38, #45, #48, #94

    20:28 12.08.2025

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 1 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Френски канали предават директно безразборно бягство Френски не Руски Френски

    20:29 12.08.2025

  • 28 Възпален роZов hемороид

    16 2 Отговор
    Зельо ше ги изкаже на другарката Урсула

    20:29 12.08.2025

  • 29 нннн

    18 4 Отговор
    Успокой се, Зеленски. Ще ти дадат ти да подпишеш капитулацията.

    20:30 12.08.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 2 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И ТОЧНО В ТОЯ МОМЕНТ
    ШЕФА НА ВДВ И ГРУПИРОВКА ДНЕПЪР
    ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОДЕСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ
    НА ДРУГИЯ КРАЙ НА ФРОНТА
    ......
    КЛАСИКА ,РУСКА КЛАСИКА... НА ЗАПАД ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ ЩЕ Я ИЗУЧАВАТ ВЕКОВЕ

    Коментиран от #31, #35

    20:30 12.08.2025

  • 31 Хахаха

    3 22 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Одеса никога няма да припарите тъпи тролове. Там има и българи! Да я вземете за да стопите българите ли? Никога няма да стане! Никога!

    20:32 12.08.2025

  • 32 Трезвомислещ

    4 20 Отговор
    Всеки знае, че от тази среща, ако въобще се състои, нищо няма да произлезе. Путин не иска да спира войната и тя ще продължи. Санкциите срещу Русия ще се увеличат, както и оръжията на Украйна. Вече 60 процента от оръжията Украйна си ги произвежда сама, така че при тях няма драма по въпроса.

    Коментиран от #53

    20:32 12.08.2025

  • 33 Могат

    15 2 Отговор
    Ще видиш скоро

    20:33 12.08.2025

  • 34 Гост

    14 1 Отговор
    Ооооо и още как !!!!

    20:34 12.08.2025

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 2 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Чакам този час от две години Да пожелаем успех на руската армия Одеса Николаев Измамил

    Коментиран от #49

    20:35 12.08.2025

  • 36 Кандидат депутат

    12 0 Отговор
    Ами нас къде ни забравяте

    20:35 12.08.2025

  • 37 Хи хи хи . Голям майтап !

    18 1 Отговор
    Напротив надрусаняк , ти си никой , само един клоун на конци , дърпани от европейските войнолюбци , ти си пълни две нули "ОО" !!!!!!!

    20:35 12.08.2025

  • 38 А пък

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "Срам нямате":

    Ти си за доктор.

    20:36 12.08.2025

  • 39 Като си се продал нещастнико

    18 0 Отговор
    всичко могат. И казачок ще им играеш.

    20:36 12.08.2025

  • 40 Що тъй потника е удряман ????

    19 0 Отговор
    Бандерите ще го обесят ....не Руснаците !!!!;

    20:37 12.08.2025

  • 41 Без име

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Бах":

    Няма господари на света!

    20:38 12.08.2025

  • 42 Механик

    1 14 Отговор
    Само след няколко дни."ЩЕ" . Вземаме Киев за два до три деня.С парадните униформи в Арматите!

    20:38 12.08.2025

  • 43 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 0 Отговор
    Друсалникът не спря да се оплаква, а сам знае, че каквото решат двамата, това ще стане...

    20:38 12.08.2025

  • 46 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    Само АК47 ще го излекува тоя съсел

    20:39 12.08.2025

  • 47 Макарона

    11 0 Отговор
    Тоя го отписахме , ще търсим друг по могъщ бандера за да водим война със Русия !!!!!

    20:40 12.08.2025

  • 48 не може да бъде

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Срам нямате":

    Повтарянето на едни същи твърдения/ в по-голямата част мантри/във форумите под различни статии не е проява на добър вкус първо и второ не изразява честна позиция а прилича повече на поръчково мнение!?Още повече когато в него има неистини и нездрава емоционалност!?

    Коментиран от #57

    20:40 12.08.2025

  • 49 Бах

    15 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Всички чакаме и дано след време да дойдат и в нашата к.о.ч.и.н.я. да я разчистят , всички ще помагаме .

    Коментиран от #64

    20:40 12.08.2025

  • 50 САШКА

    14 0 Отговор
    ЖАЛЪК НАРКОМАН

    Коментиран от #60

    20:40 12.08.2025

  • 51 Бай Брадър

    2 12 Отговор
    2027- 3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    20:41 12.08.2025

  • 52 ХоХо

    13 1 Отговор
    Маг каза, Покровск ще падне!

    20:41 12.08.2025

  • 53 има има

    11 16 Отговор

    До коментар #32 от "Трезвомислещ":

    Накрая ще им лашнат две бързи ядрени глави в Киев, и Украйна ще приключи както приключи Корона вируса за една нощ.

    Просто още имат финансов келепир да не са ги лашнали. А като ги лашнат повярвай никой от другите врескалници няма и да посмее да отговори равностойно, не са толкова тъпи колкото им зеят устите.

    Коментиран от #54, #88, #90, #93

    20:41 12.08.2025

  • 54 Няма няма

    2 16 Отговор

    До коментар #53 от "има има":

    Русия преди това ще бъде срината!

    Коментиран от #66, #76

    20:42 12.08.2025

  • 55 Айде бе европейци

    16 0 Отговор
    Поканете надрусаняка да ви прави шоу и ставайте на крака и му пляскайте , като едно време ... ...какво се промени , само дето Русия ви натупа ЯКО , не си научихте урока !!!!!!!

    20:43 12.08.2025

  • 56 Да не се окаже,

    14 0 Отговор
    че могат и ще го направят ?

    20:44 12.08.2025

  • 57 Кое не е честно

    1 9 Отговор

    До коментар #48 от "не може да бъде":

    Къде са българите в Русия? Защото са сведени до безвъзвратна точка на изчезване. Това е! Българската общност в Русия е поставена на колене и обезличаване, ако не го разбирате. Обаче не си задавате да проучите какво са причините за това! Защото причини има. И не разбирам защо го имате това сляпо русофилство.

    20:45 12.08.2025

  • 58 зашката

    10 0 Отговор
    тоя кой е

    20:45 12.08.2025

  • 59 ХАРОН

    13 0 Отговор
    ГОЛЕМИТЕ решават, малките изпълняват! Така е от предни Новата ера. Зельо като бит пес може само да лае!

    Коментиран от #65

    20:45 12.08.2025

  • 60 ЯШАР

    13 0 Отговор

    До коментар #50 от "САШКА":

    НАРКОМАНА ЗАЩО НЕ ВЛЕЗЕ САМ В ЗАТВОРА ПОНЕ ЩЕ ОСТАНЕ ЖИВ, КАКТО НАПРАВИ БРЕНДО НИКОИ НЕ ГОВОРИ ЗА БРЕНДО ВЕЧЕ

    20:46 12.08.2025

  • 61 Ти пък

    13 0 Отговор
    Кога си взимал решения, зелен прошляк

    20:46 12.08.2025

  • 62 Макарона

    14 0 Отговор
    Тоя го отписахме , ще търсим друг по могъщ бандера за да водим война със Русия !!!!!

    20:46 12.08.2025

  • 63 Механик

    14 2 Отговор
    Принципно е прав Зели, ама никой няма да го пита за мнение.
    Ще го викнат да почисти трапезата, да измие пода и посудата и да ПЛАТИ сметката.
    То все някой трябва да плаща.

    20:47 12.08.2025

  • 64 Толкова сте глупави

    6 9 Отговор

    До коментар #49 от "Бах":

    Че нали точно тези които ви пробутват Русия в лицата и които се правят все на русисти, точно те ви грабят 36 години.

    20:47 12.08.2025

  • 65 НИКО

    13 2 Отговор

    До коментар #59 от "ХАРОН":

    СИГУРЕН СЪМ ЧЕ НАРКОМАНА ОПЪНА УРСУЛА ВИЖ КОЛКО ПАРИ И ОРЪЖИЕ МУ ДАВА ДОВОЛНА Е БАБАТА

    20:48 12.08.2025

  • 66 КУКУ И

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Няма няма":

    ПИПИ

    20:48 12.08.2025

  • 70 Мишел

    11 0 Отговор
    Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев, защото Зеленски ще ги уволни.
    Няма никакви други причини.

    20:53 12.08.2025

  • 71 Да беше мислил овреме

    7 0 Отговор
    И Киев ще участва бе, споко! В менюто, това е 100% сигурно!

    20:53 12.08.2025

  • 72 Шенген

    12 0 Отговор
    Тоя ,нагъл бандерофашаг,май не разбрал,че със нацюги и терористи на преговарят,наркомани и престъпници за масата не канят, изключение гейРопа, Унгария забранено,.

    20:54 12.08.2025

  • 73 ВКК 567

    7 0 Отговор
    Както взеха решението за началото на войната

    20:54 12.08.2025

  • 74 Факт

    10 1 Отговор
    Могат и няма да питат!

    20:54 12.08.2025

  • 77 Ходи

    11 1 Отговор
    Да им правиш фелацио, може да ти се размине, ама много се съмнявам.

    20:56 12.08.2025

  • 78 Гориил

    12 1 Отговор
    Китай прекрати контактите си с чешкия президент Павел заради срещата му с Далай Лама.Русия експулсира всички чешки дипломати. В свят, където Европа се плъзга към ръба на пропастта, това е естествено и логично.

  • 79 При изнасилването

    9 1 Отговор
    Не е нужно сьгласието на жената.!!!!

    Коментиран от #97

  • 81 Бен Вафлек

    7 10 Отговор
    путен и тръмб са двама сенилни старци.
    Нищо не могат да решат без Украйна, ЕС, Великобритания Канада.

    Коментиран от #86

    21:01 12.08.2025

  • 82 Южен парк

    6 5 Отговор
    Шут!!! Палячо!

    21:03 12.08.2025

  • 83 Снежко

    7 5 Отговор
    Зеленски е подготвил неприятна изненада за Тръмп и диктатора в Аляска .😁

    21:04 12.08.2025

  • 84 мдаааа

    3 10 Отговор
    Все едно рибата във фурната да обсъжда готвача....

    21:04 12.08.2025

  • 86 Гориил

    6 8 Отговор

    До коментар #81 от "Бен Вафлек":

    Те са двама световни лидери, без които никоя война на планетата няма да свърши. Включително и в Близкия изток.

    21:07 12.08.2025

  • 87 Какво не може

    4 6 Отговор
    Бе, джуджак, ако ти спрат доставките на оръжия украйна я няма за 1 седмица

    21:08 12.08.2025

  • 88 Трезвомислещ

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "има има":

    Това е в сферата на фентъзи съчиненията по много причини. Освен това всички ядрени обекти на Русия се знаят като на дланта на ръката и могат да бъдат скоропостижно унищожени с конвенционални оръжия.

    21:08 12.08.2025

  • 89 Древен

    2 6 Отговор
    Зеленчук кой беше тоя бе...
    Укрия допреди СВО беше почти никому неизвестна бивша република на СССР...
    Пак ще е в съюза на РФ...
    Независимо от квиченето на клоуна...

    21:10 12.08.2025

  • 90 В тoaлетната така

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "има има":

    ли ги лашкаш?🤣

    21:10 12.08.2025

  • 91 Запознат

    7 2 Отговор
    В същия момент Путин разбра колко безполезни са Бг русофилите и путинофилите,той ги покани за да се бият или работят за него,нито един не се отзова на поканата,само празно плямпане от тяхна страна!

    Коментиран от #95

    21:13 12.08.2025

  • 92 След

    1 3 Отговор
    Като не ще да участва, ще изпълнява каквото му кажат.

    21:17 12.08.2025

  • 93 Терапевт

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "има има":

    На приказки по форумите и социалните 🤣 всичко е възможно . Реалността е нещо коренно различно .

    21:18 12.08.2025

  • 95 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Запознат":

    По този начин, всички разбраха, че нашите копейки са плямпачи на празни приказки!

    21:21 12.08.2025

  • 96 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Украинци напред":

    точно защото други им решаваха съдбата до сега, стигнаха то това дередже.

    21:24 12.08.2025

  • 97 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "При изнасилването":

    Аз оставам в бункера при малките момченца, проблема е, че след това ме болят задните части!

    21:24 12.08.2025

