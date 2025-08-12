Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че несправедлив мир в конфликта между Украйна и Русия няма да бъде устойчив и само ще окуражи руските сили да продължат да завземат украинска територия, предаде Ройтерс, позовавайки се на негова публикация в социалните мрежи след телефонния му разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предава БТА.

Разговорът бе иницииран по желание на украинския президент, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция във „Фейсбук“. Двамата лидери обсъдиха двустранни, регионални и международни въпроси.

„Имитиращият, а не истински мир няма да продължи дълго и само ще насърчи Русия да завземе още повече територия“, написа Зеленски в социалните мрежи след разговора.

Той подчерта още: „Те не могат да вземат никакви решения за Украйна без нас“ във връзка с планираната среща в петък между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, съобщава РБК-Украйна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп е наясно с това и добави, че срещата между двамата лидери „със сигурност може да бъде важна за двустранните отношения между САЩ и Русия“.

Президентът на Украйна е уверен, че в крайна сметка ще се проведе тристранна среща между него, Путин и Тръмп, която да сложи край на продължаващата вече повече от три години война в Украйна.

Тръмп и Путин също проявяват интерес към преговори за прекратяване на конфликта. Американският президент неведнъж е изразявал желание да сложи край на кръвопролитията възможно най-бързо. В същото време Тръмп заяви, че няма да сключва споразумение с Путин относно войната в Украйна, тъй като това не е неговата отговорност, отбелязва ДПА.

Украйна се защитава повече от три години с подкрепата на Запада срещу пълномащабната руска инвазия. Европейските съюзници на Киев и украинското ръководство обаче изразяват опасения, че Путин и Тръмп могат да вземат решения без участието на Украйна, пише Ройтерс.