Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: Евросъюзът подготвя 19-и пакет санкции срещу Москва
  Тема: Украйна

Кая Калас: Евросъюзът подготвя 19-и пакет санкции срещу Москва

11 Август, 2025 23:23 695 93

  • кая калас-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В публикация в платформата "Екс" Калас информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна

Кая Калас: Евросъюзът подготвя 19-и пакет санкции срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в платформата "Екс" тя информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна.

Още новини от Украйна

"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас в изявление.

"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", подчерта тя, посочвайки, че ЕС ще работи по 19-и пакет от санкции.

На 18 юли тази година Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, след като пакетът в продължение на седмици беше блокиран от Словакия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко

    25 28 Отговор
    Са тъпи тия? Много! Правят едно и също, и очакват различни резултати.

    Коментиран от #3, #9, #15, #47

    23:25 11.08.2025

  • 2 Кривокракия бустер

    21 23 Отговор
    съсипа ЕС:))

    23:25 11.08.2025

  • 3 Хахаха

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Колко":

    За 19 път се спъва в една и съща мотика и чака друг резултат. Хахаха.

    Коментиран от #6

    23:27 11.08.2025

  • 4 А50

    13 3 Отговор
    Руснаците местят

    23:27 11.08.2025

  • 5 Определено тая Кая Калас

    21 1 Отговор
    Е за психиатър

    23:30 11.08.2025

  • 6 Хм.....

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Мистика ли? Някои се спънаха, но други направо се наденаха на дръжката и!

    Коментиран от #8

    23:30 11.08.2025

  • 7 Жеко

    14 2 Отговор
    Тия не се ли усещат вече колко жалки и некадърни изглеждат ?!

    23:31 11.08.2025

  • 8 Мистика - мотиката

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм.....":

    ....,,

    23:32 11.08.2025

  • 9 404

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Колко":

    ...А Тръм само веднъж думна санкции на руския петрол и ето резултата - Хаяско хукна с 200 към Аляска...
    😄

    Коментиран от #16, #18, #20, #23

    23:33 11.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 14 Отговор
    аре на бас , че ЕС са по-умни от РФ?!

    23:33 11.08.2025

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    Луната е високо!

    23:33 11.08.2025

  • 12 Абе

    7 1 Отговор
    КАЯ И ГАЩИТЕ СИ ДА СВАЛИШ ВСЕ ТАЯ, Г...ЪЗ...Ъ ТИ ЩЕ БЪДЕ ОЩЕ ПО ГОЛ....

    23:34 11.08.2025

  • 13 Смешник

    13 1 Отговор
    На тая малоумница мозъка и е пропит с русофобия и главата не е слуша

    23:34 11.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти за умен ли се мислиш копейко?

    19 11 Отговор

    До коментар #1 от "Колко":

    Всеки пакет е с различни санкции...

    Коментиран от #21

    23:36 11.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 име

    9 14 Отговор
    Той индиеца ви го каза в лицемерните очички лъжливи колко струват вашите санкции и какво същност санкционирате: на дедо ви мекия. Да хваща пътя към фронта тая неонацистка внуча, та поне да натори земята.

    23:36 11.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Художествен амбалаж

    8 10 Отговор
    Ще фанат Путин за пакета.

    Коментиран от #30, #34

    23:37 11.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 яж банана

    8 10 Отговор

    До коментар #15 от "Ти за умен ли се мислиш копейко?":

    Нама ли центве за банани, бе козльо?

    23:38 11.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 404

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "404":

    Изфиряса .

    Коментиран от #67

    23:39 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възпален роZов hемороид

    7 4 Отговор
    Продължаваме ударно да купуваме петрол от Индия!

    23:39 11.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жик так

    9 3 Отговор
    Резултата е ясен. Пълна и безусловна капитулация на укрофашизма и спонсорите му от западна европедалия пред руската армия.

    Коментиран от #41

    23:40 11.08.2025

  • 28 Херо Мусака

    12 4 Отговор
    Санкции, та санкции. Замислих се за северна Корея, дето я тресат със санкции 30 години. Какво точно се случи за 30 години? Утроиха си населението, средната продължителност на живота им е със 7 години по дълга от тази на "европейските българи", станаха ядрена държава, произвеждат от химикалки до космически ракети, в ТОП 10 са на световните износители на плодове и т.н. и т.н. Сакциите май не са лошо нещо.

    23:40 11.08.2025

  • 29 ние с гайдите

    9 3 Отговор
    Все пак да попитам още веднъж за един познат: казвате да, руснаците нарушават международното право нападайки оная държава (забравих й името). В такъв случай вие по кое международно право признахте така нареченото Косово и тази територия насила я изтръгнахте от територията на съседна нам независима и суверенна държава, кажете де?

    23:41 11.08.2025

  • 30 Путлер е cкопeн като вас

    17 10 Отговор

    До коментар #19 от "Художествен амбалаж":

    русофилчета.

    Коментиран от #33, #36, #37, #64

    23:42 11.08.2025

  • 31 подкрепа "за"

    6 13 Отговор
    санкции "срещу" , ама "постигнаха споразумение за", ама тъкова, ама унъкова, ама то "безусловно", па то 19-ия пакет, па то 119-ия пакет .... па лидерите на, па "железните гаранции" за.... па сигурност, па чудеса ...
    И зад всичко това се крие една огромна некомпетентност и олигофрения. И как не разбраха тея хора че просто няма как да им се получи с рогата на пред и само за смях стават..

    23:42 11.08.2025

  • 32 всичко тук е мушенгия

    5 9 Отговор
    "Българският външен министър Георг Георгиев настоя мерките срещу Москва да продължат, защото са ефективни"

    Толкова са ефективни, че за три години санкции "срещу Русия" всичко в Европа поскъпна тройно, а в България дори повече!

    23:42 11.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хаха🤣

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "Художествен амбалаж":

    абе какъв пакет, нищо няма Пуся, на 80г. е човека 🤣 как може да се подигравате така с кремълското старче 🤣🤣🤣

    23:44 11.08.2025

  • 35 Евро Пенсионер

    5 5 Отговор
    Пак ще ни налагат санкции

    23:44 11.08.2025

  • 36 Знаем че си скопен

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "Путлер е cкопeн като вас":

    Стига се хвали а отивай при зеленияПор за линийка.

    23:45 11.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт.

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "Хайл!":

    25 години Путин увеличава пенсиите, но възрастните хора в Русия продължават да живеят с 300 рубли на ден.

    25 години Путин измъква руснаците от бедняшките квартали, но сега има повече бедняшки квартали, отколкото през 2000 година.

    25 години Путин развива авиационната индустрия, но сега авиационната индустрия произвежда О самолета годишно.

    25 години Путин развива технологии и иновации, но Роснано е фалирала, а страната така и не се научи да произвежда електромобили и модерни микрочипове.

    25 години Путин възражда традиционните семейни ценности, но раждаемостта в страната падна до най-ниското ниво в историята.

    25 години Путин и престъпния му режим крадяха от Газпром, а започването на войната доведе до неговия окончателен фалит.

    25 години Путин се бори срещу джендърите, а се оказва, че той и половината Кремъл били розови зайчета.

    25 години Путин се бори с голямата демографска криза в Русия, а сега се оказва не само че тя се задълбочила, но и допълнително умряха милион и половина млади руски мъже на фронта, а рускините изобщо не искат да раждат.

    23:45 11.08.2025

  • 39 Ние всички.

    4 1 Отговор
    Водини Путине!

    23:45 11.08.2025

  • 40 Веднага тая Калас

    3 1 Отговор
    Да ги "свика" , че да подготвят още два три пакета . дЖилезку също да го "свика" той си пада по големите "пакети"

    23:46 11.08.2025

  • 41 Розовото пони Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "жик так":

    И съм русопедал от Руския прайд, а ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳😅

    Коментиран от #48

    23:47 11.08.2025

  • 42 Мишел

    6 4 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия през юни нарасна до 3,7 трилиона рубли. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко да поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпвани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие."

    23:47 11.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ!

    7 7 Отговор
    Евросъюзът подготвя 19-и пакет...памперси за себе си...!

    23:49 11.08.2025

  • 45 Забавно е

    9 11 Отговор
    Разсмърдяха се руските тротинетки, значи всичко е наред. 👍

    Коментиран от #55, #59, #71

    23:50 11.08.2025

  • 46 Голям пакет черен за Зелю

    7 6 Отговор
    Ще има па друго не знам. Тая Калас и тя яно иска "пакет" ама като я гледам пак няма да я огрее с тея гейлидери освен ако не свика бай ви Стамат от Грозден щото той не подбира

    23:52 11.08.2025

  • 47 Американците и европейците

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Колко":

    са много умни даже, пият си коктейлите по плажовете,налагат си санкции, а глупавите руснаци измират като пилци на фронта. И то за какво - за тоя дето духа :)))

    23:52 11.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Той

    2 4 Отговор
    очевидно Зеленски трябва все някога да приеме фактите и реалностите, такива каквито са а не да се прави на долетял от паралелна вселена, където могъща Украйна управлява света....

    23:53 11.08.2025

  • 51 Възпален роZов hемороид

    2 3 Отговор
    Кая спешно свиква Прайда с развети знамена 🌈

    23:54 11.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гомез

    3 6 Отговор
    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    23:54 11.08.2025

  • 54 Николай

    3 6 Отговор
    Зеления тотално унищожава народа си-и то в угода на Запада и неговите алчни амбиции....За да угоди на "свободният свят" очиства територията си от гражданите на Украйна--факт!!!!

    23:55 11.08.2025

  • 55 ..............😅

    5 9 Отговор

    До коментар #45 от "Забавно е":

    какво да правят горките копейки, виждат, че нещата отиват на зле за Матушката им и искат с писане да променят хода на събитията, но уви ...невъзможно е
    😅

    23:55 11.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Обективни истини

    2 3 Отговор
    Ес политиците имат остра нужда от процедура по деолигофренизация, понеже всичките им действия граничат с олигофрения смятайки се за изключителни.

    23:55 11.08.2025

  • 58 Мишел

    3 3 Отговор
    "МВФ със стряскаща прогноза за руската икономика. Икономиката на Русия ще претърпи рязко забавяне и ще тръгне към голяма стагнация. Това е оценката на Международния валутен фонд (МВФ) в най-новата му глобална прогноза, публикувана на 30 юли 2025."

    Коментиран от #70

    23:55 11.08.2025

  • 59 Наистина,много е забавно!

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "Забавно е":

    Непредвидимият Тръмп,разсмъря много яко сороските тротинетки, значи всичко е наред. 👍

    23:56 11.08.2025

  • 60 Пацифист

    3 3 Отговор
    Войната е нещо ужасно и явно се разчита на някакви глупави войници - има ги и сега - ама в първият момент - като падне бомба - ще запеят друга песен. Армията трябва да поддържа мира - не да печели войни - няма такива войни без жертви.

    Русия е обединена и са мотивирани, особено - след като я обградиха от всички страни и - на практика се повтори състоянието преди Втората световна - е как да реагират - пак ли да чакат.

    Много ясно, че ще ударят. Трябваше да са глупаци да стоят и да гледат - как се пълни полуостров Крим с войски на НАТО.

    Коментиран от #78

    23:56 11.08.2025

  • 61 Павликени

    2 2 Отговор
    Русия няма нужда от украински земи, Русия си има достатъчно територии и проблем е по скоро с малобройното население на тези територии. Русия ще си вземе своето, а това което остане ще бъде напълно демилитаризирано и денацифицирано, връщане на руския език като втори официален език навсякъде, възстановяване на разрушените паметници, следващите 30 години Русия да контролира медиите и училищната програма за да израстне ново поколение незаразено от нацизма.

    23:56 11.08.2025

  • 62 Калоян Бонапарт

    3 2 Отговор
    А бе, знае ли някой тук какъв е този украински език, някой тук чувал ли е за украински език преди 1991г. Каква е тая държава, която няма даже дума за "език", ами използва полската дума мова (mowa - на полски: обикновена, селска реч, реч от покрайнините) Изобщо да е чувал някой за украински писатели, поети, драматурзи които са творили на така наречения украински език?
    А някой чувал ли е за украински царе, князе, владетели от историята на така наречената "държава" Украйна?

    23:56 11.08.2025

  • 63 Възпален роZов hемороид

    5 2 Отговор
    Швеция постави условие за влизането на Украйна в ЕС-да разреши еднополовите бракове. Така Злобното Джуджи ще може да се омъжи.

    Коментиран от #69

    23:57 11.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Джими

    1 3 Отговор
    украйна привлича младежи в армията като ги отвлича от улиците, работните им места, изобщо от общественни места. След обявената програма "със чийзбургергите"- Пълна липса на интерес, и сега насилствено. Пребиват ги и ги отвличат. В телеграм гледайте видеоклипове от майките, приятелките и съпругите им, за да не Ви повтарят, че е "кремълска пропаганда".

    23:57 11.08.2025

  • 66 Светла

    5 3 Отговор
    Всъщност НАТО и ОТАН са в шок. Пълен и тотален шок. Тестваха способностите си срещу Русия в конвенционална война използвайки най-голямата европейска държава като полигон. Използваха и населението и като високомотивирани войници. Въоръжиха я до зъби със всякакви оръжия, изпратиха всякакви съветници, гурота, тактици, стратези и с неограничен бюджет и се провалиха с гръм и трясък. За това е целият вой. Колективните нямат абсолютно никакъв шанс срещу Русия в конвенционална, камо ли в ядрена война и това добре го знаят. При това Русия пипа доста внимателно и гледа да сведе до минимум цивилните жертви. Срещу друга държава ще е пи-страшно и от ивицата Газа, ще изравнява градовете със земята

    23:57 11.08.2025

  • 67 Град Козлодуй

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "404":

    Така е приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.

    23:57 11.08.2025

  • 68 Филип

    1 3 Отговор
    Русия изплати външния дълг на Украйна, ПЛАЩАШЕ НАЕМ ЗА ЕДНА БАЗА В КРИМ, нямаше никакви териториални претенции към Украйна.
    Неблагодарните бандеровци започнаха репресии над рускоезичното население на Украйна и в резултат Украйна загуби ЦЕЛИЯ Крим и много други области.

    Коментиран от #85

    23:57 11.08.2025

  • 69 Розовото пони Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Възпален роZов hемороид":

    И аз искам да се омъжа за Песков, но след като стане безопасно навън и излезем от бункера 🦄🌈😅🥳

    23:59 11.08.2025

  • 70 Уф Божкеее...!

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Само като се сетя,че нашата Кристалинка е шеф ,в тоя МВФ и веднагически ми се срутва авторитета на казаното от МВФ...!

    23:59 11.08.2025

  • 71 Забавно е, слагай си плюсове

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "Забавно е":

    А на истината минуси. Размърда се, а? Губи тая Покрайна, ако ще и сто плюса да си сложиш. Хихихихи. Действай! Размърдай се още, малко са.....слагай цяла нощ, че иначе Русия ще победи. Голям смях с теб.Проссд.

    23:59 11.08.2025

  • 72 Шивача

    3 5 Отговор
    Активиране виждам на центовете с розови прашки, сус да ви е. П - М. некрофили

    Коментиран от #80

    00:00 12.08.2025

  • 73 Вертоломей

    2 5 Отговор
    Европа иска мирният договор да изглежда като поражение за Русия: репарации, граници от 1991 г., ръководителят на европейската дипломация Кая Калас дори спомена трибунал. Те са загубили чувството си за реалност, те говорят от години за присъединяване на Украйна към ЕС и НАТО. Това е същото като създаването на руски военни бази в Мексико

    00:02 12.08.2025

  • 74 Левски

    1 6 Отговор
    Повече от сто години пропагандa от страна на Великобритания най вече но и САЩ Германия Франция за манипулиране на украинското население че то е нещо повече от руското и че в Украйна има фашизъм и нацизъм много много отдавна от ОСВ и ВСВ и злоба и омраза към руснаците. Не се стигна случайно до тази война. Русия не вярваше до последно че Украйна е настроена срещу тях. Те имат укрите за братя. Както за жалост и нас и ние сме неблагодарни също. Всичко е много жалко.

    00:02 12.08.2025

  • 75 Да го набият на Кала

    2 5 Отговор
    Както е казал Стивън Сегал, русофобията е породена или от психиатрични проблеми, или от добро заплащане.

    00:02 12.08.2025

  • 76 Олег

    2 5 Отговор
    Украйна години наред бе превръщана в анти- Русия, бе готвена да стане член на НАТО, което е крайно неприемливо за Москва, за което западът бе предупреждаван многократно. Вместо да се потърси диалог с Москва, очевидната враждебност на западния политически елит към Русия не намаляваше, нещо повече тази враждебност нарастваше с всеки изминал ден.

    С други думи Русия започна това СВО, защото се почувства застрашена, от друга страна Москва не можеше да затваря очи пред безчинствата на Кийв в Донбас и нежеланието да се съобрази с волята на няколко милиона източни украинци.

    Повече от ясно е, че западът никога няма да признае своите грешки, което също е грешка, защото без смирение и откровеност не може да се очаква бърз позитивен изход. Моето мнение е, че с Русия можем да се разберем много лесно, ако се подходи към нея с човещина и разбиране. Но такива липсват.

    00:03 12.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Грешиш

    6 2 Отговор

    До коментар #60 от "Пацифист":

    Русия, преди войната беше в много по-добра геополитическа ситуация, отколкото сега. Благодарение на фаталната грешка на Путин да си помисли, че може да направи ситуацията по-безопасна за Русия, стана точно обратното - Русия беше заобиколена отвсякъде от НАТО, а Украйна вместо да стане Беларус 2, стана още по-опасна и още по-въоръжена, в пъти по-въоръжена отпреди войната. Ей на това му се казва руска трагедия в три действия.

    00:03 12.08.2025

  • 79 Баш Марче

    1 5 Отговор
    "Мащабът на корупцията и степента на произвол, с които се преследват нежелаещите да защитават киевския режим на фронтовата линия, са толкова очевидни, че дори украинският омбудсман Дмитрий Любинец наскоро беше принуден да ги признае. В доклада си той посочи широко разпространения и системен характер на нарушенията на човешките права и злоупотребата с власт. Посочените факти включват използване на сила, оръжие и специални средства срещу мобилизираните в Украйна, принудително подписване на документи и отказ на достъп до адвокати“,

    00:03 12.08.2025

  • 80 ТихоПомияр н@сpaн!

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Шивача":

    Поплачи си!

    Коментиран от #91

    00:03 12.08.2025

  • 81 Възпален роZов hемороид

    1 4 Отговор
    Кая си мисли че може да поставя условия нищо че загубиха войната.

    00:04 12.08.2025

  • 82 Христо

    2 4 Отговор
    не го разбирам кървавия клоун, да загубиш над 20% територия, да ти вземат ресурси,да обречеш следващите няколко поколения да връщат милиарди, да ти разрушат и без това нецветуштата ти държава, да умрят толкова млади хора и да не си зададеш простия въпрос, " а заслужава ли си"?

    00:04 12.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мартин

    1 4 Отговор
    Тука в този форуми има един дето цъка яко минуси. Но на някой смислени коментари, абсолютно обективни и подържани от нормалните читатели на сайта той просто пропуска с минусите (колко ли ай пи адреса подържа и колко ли му плащат е чудно), но на други яко дриSка с минусите.
    Предполагам, когато пропусне не взима центове, но и той все пак забравя и има нужда от почика.
    Става смешно (smiley)

    00:04 12.08.2025

  • 85 .....

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "Филип":

    Териториите нямат никакво значение за Русия и никога не са били цел. Единственото, което има значение за Русия е Украйна да се демилитаризира, да няма военно производство за да не бъде бъдеща заплаха за Русия. Това може да стане само по един начин- Украйна да стане като Беларус, един вид марионетна държава, подчинена на Русия.
    Големият въпрос е - Възможно ли е това ? И отговора е - категорично не.

    Коментиран от #90

    00:05 12.08.2025

  • 86 Ед Ширън

    2 4 Отговор
    Украйна беше готова за мир още през март/април на 2022 г., но клоунът от Лондон, роден в Ню Йорк, индоариецът роден в Англия и защитникът на индоарийски банди изнасилвачи не искат мир.

    00:05 12.08.2025

  • 87 Йода

    3 4 Отговор
    Мир ще има, когато напуснете руския свят и посвиете НАТО в западаща посока. Зеленият надрусан клоун трябва да бъде махнат, а хунтата - разпусната. Идеалистично-идеологически залози повече не може да има в тая игра. Приемате новите реалности за многополюсен свят и започвате да се съобразявате с руските национални интереси.

    00:05 12.08.2025

  • 88 Женка Кухаркова

    1 3 Отговор
    Цаца Каламбурова. Ама нещо пак за Израел нищо не чуваме нали? Бооклуци жалки. Няма мир, ще плащате и ще гладувате. И на есен пред Киев

    00:06 12.08.2025

  • 89 Мишел

    3 2 Отговор
    "Русия отново забрани напълно износа на бензин от страната, притеснена от недостига в страната. От началото на годината, цената на бензина в Русия е скочила с 30%. Голям брой руски рафинерии са унищожени или неработещи, заради украинските удари на руски територии. Руските петролни компании изпитват проблеми и недостиг на средства за ремонта на петролните рафинерии, заяви министърът на енергетиката Сергей Цивилев."

    Коментиран от #92

    00:06 12.08.2025

  • 90 Филип

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от ".....":

    Отговора е ДА и ще стане, а ти кой беше този с НЕ-то ?

    00:06 12.08.2025

  • 91 Шивача

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "ТихоПомияр н@сpaн!":

    Ей малък човек дали не мога да го Стъкна на жена ти в разпрания двор, как си а? Да ти е-б.а в нищото

    00:08 12.08.2025

  • 92 Възпален роZов hемороид

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    Омъжи се най после пък дано те усмири мъжа ти

    00:09 12.08.2025

  • 93 Копейки

    0 0 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    00:10 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания