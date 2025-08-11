Кая Калас: Евросъюзът подготвя 19-и пакет санкции срещу Москва

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в платформата "Екс" тя информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна.
"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас в изявление.
"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", подчерта тя, посочвайки, че ЕС ще работи по 19-и пакет от санкции.
На 18 юли тази година Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, след като пакетът в продължение на седмици беше блокиран от Словакия.
До коментар #1 от "Колко":За 19 път се спъва в една и съща мотика и чака друг резултат. Хахаха.
До коментар #3 от "Хахаха":Мистика ли? Някои се спънаха, но други направо се наденаха на дръжката и!
8 Мистика - мотиката
До коментар #6 от "Хм.....":....,,
До коментар #1 от "Колко":...А Тръм само веднъж думна санкции на руския петрол и ето резултата - Хаяско хукна с 200 към Аляска...
😄
До коментар #1 от "Колко":Всеки пакет е с различни санкции...
До коментар #15 от "Ти за умен ли се мислиш копейко?":Нама ли центве за банани, бе козльо?
23 404
До коментар #9 от "404":Изфиряса .
23:41 11.08.2025
30 Путлер е cкопeн като вас
До коментар #19 от "Художествен амбалаж":русофилчета.
Коментиран от #33, #36, #37, #64
31 подкрепа "за"
И зад всичко това се крие една огромна некомпетентност и олигофрения. И как не разбраха тея хора че просто няма как да им се получи с рогата на пред и само за смях стават..
32 всичко тук е мушенгия
Толкова са ефективни, че за три години санкции "срещу Русия" всичко в Европа поскъпна тройно, а в България дори повече!
До коментар #19 от "Художествен амбалаж":абе какъв пакет, нищо няма Пуся, на 80г. е човека 🤣 как може да се подигравате така с кремълското старче 🤣🤣🤣
23:44 11.08.2025
23:45 11.08.2025
38 Факт.
До коментар #24 от "Хайл!":25 години Путин увеличава пенсиите, но възрастните хора в Русия продължават да живеят с 300 рубли на ден.
25 години Путин измъква руснаците от бедняшките квартали, но сега има повече бедняшки квартали, отколкото през 2000 година.
25 години Путин развива авиационната индустрия, но сега авиационната индустрия произвежда О самолета годишно.
25 години Путин развива технологии и иновации, но Роснано е фалирала, а страната така и не се научи да произвежда електромобили и модерни микрочипове.
25 години Путин възражда традиционните семейни ценности, но раждаемостта в страната падна до най-ниското ниво в историята.
25 години Путин и престъпния му режим крадяха от Газпром, а започването на войната доведе до неговия окончателен фалит.
25 години Путин се бори срещу джендърите, а се оказва, че той и половината Кремъл били розови зайчета.
25 години Путин се бори с голямата демографска криза в Русия, а сега се оказва не само че тя се задълбочила, но и допълнително умряха милион и половина млади руски мъже на фронта, а рускините изобщо не искат да раждат.
23:45 11.08.2025
41 Розовото пони Путин
До коментар #27 от "жик так":И съм русопедал от Руския прайд, а ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳😅
До коментар #1 от "Колко":са много умни даже, пият си коктейлите по плажовете,налагат си санкции, а глупавите руснаци измират като пилци на фронта. И то за какво - за тоя дето духа :)))
55 ..............😅
До коментар #45 от "Забавно е":какво да правят горките копейки, виждат, че нещата отиват на зле за Матушката им и искат с писане да променят хода на събитията, но уви ...невъзможно е
😅
59 Наистина,много е забавно!
До коментар #45 от "Забавно е":Непредвидимият Тръмп,разсмъря много яко сороските тротинетки, значи всичко е наред. 👍
60 Пацифист
Русия е обединена и са мотивирани, особено - след като я обградиха от всички страни и - на практика се повтори състоянието преди Втората световна - е как да реагират - пак ли да чакат.
Много ясно, че ще ударят. Трябваше да са глупаци да стоят и да гледат - как се пълни полуостров Крим с войски на НАТО.
62 Калоян Бонапарт
А някой чувал ли е за украински царе, князе, владетели от историята на така наречената "държава" Украйна?
67 Град Козлодуй
До коментар #23 от "404":Така е приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.
Неблагодарните бандеровци започнаха репресии над рускоезичното население на Украйна и в резултат Украйна загуби ЦЕЛИЯ Крим и много други области.
69 Розовото пони Путин
До коментар #63 от "Възпален роZов hемороид":И аз искам да се омъжа за Песков, но след като стане безопасно навън и излезем от бункера 🦄🌈😅🥳
70 Уф Божкеее...!
До коментар #58 от "Мишел":Само като се сетя,че нашата Кристалинка е шеф ,в тоя МВФ и веднагически ми се срутва авторитета на казаното от МВФ...!
71 Забавно е, слагай си плюсове
До коментар #45 от "Забавно е":А на истината минуси. Размърда се, а? Губи тая Покрайна, ако ще и сто плюса да си сложиш. Хихихихи. Действай! Размърдай се още, малко са.....слагай цяла нощ, че иначе Русия ще победи. Голям смях с теб.Проссд.
С други думи Русия започна това СВО, защото се почувства застрашена, от друга страна Москва не можеше да затваря очи пред безчинствата на Кийв в Донбас и нежеланието да се съобрази с волята на няколко милиона източни украинци.
Повече от ясно е, че западът никога няма да признае своите грешки, което също е грешка, защото без смирение и откровеност не може да се очаква бърз позитивен изход. Моето мнение е, че с Русия можем да се разберем много лесно, ако се подходи към нея с човещина и разбиране. Но такива липсват.
78 Грешиш
До коментар #60 от "Пацифист":Русия, преди войната беше в много по-добра геополитическа ситуация, отколкото сега. Благодарение на фаталната грешка на Путин да си помисли, че може да направи ситуацията по-безопасна за Русия, стана точно обратното - Русия беше заобиколена отвсякъде от НАТО, а Украйна вместо да стане Беларус 2, стана още по-опасна и още по-въоръжена, в пъти по-въоръжена отпреди войната. Ей на това му се казва руска трагедия в три действия.
80 ТихоПомияр н@сpaн!
До коментар #72 от "Шивача":Поплачи си!
84 Мартин
Предполагам, когато пропусне не взима центове, но и той все пак забравя и има нужда от почика.
Става смешно (smiley)
85 .....
До коментар #68 от "Филип":Териториите нямат никакво значение за Русия и никога не са били цел. Единственото, което има значение за Русия е Украйна да се демилитаризира, да няма военно производство за да не бъде бъдеща заплаха за Русия. Това може да стане само по един начин- Украйна да стане като Беларус, един вид марионетна държава, подчинена на Русия.
Големият въпрос е - Възможно ли е това ? И отговора е - категорично не.
90 Филип
До коментар #85 от ".....":Отговора е ДА и ще стане, а ти кой беше този с НЕ-то ?
91 Шивача
До коментар #80 от "ТихоПомияр н@сpaн!":Ей малък човек дали не мога да го Стъкна на жена ти в разпрания двор, как си а? Да ти е-б.а в нищото
92 Възпален роZов hемороид
До коментар #89 от "Мишел":Омъжи се най после пък дано те усмири мъжа ти
