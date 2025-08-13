Великобритания, Франция и Германия: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност

Великобритания, Франция и Германия, които съпредседателстват „Коалицията на желаещите“, представиха позицията си за пътя към прекратяване на войната в Украйна в изявление, публикувано след днешните виртуални разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Украйна трябва да разполага с ясни и надеждни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост“, се подчертава в текста, разпространен от Великобритания два дни преди планираната среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.
В изявлението се уточнява, че „Коалицията на желаещите“ е готова да играе активна роля, включително чрез разполагане на сили за преосигуряване след прекратяване на военните действия.
„Не трябва да се налагат никакви ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има право на вето относно пътя на Украйна към ЕС и НАТО“, допълват авторите на документа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еййй, ама много мощно
22:21 13.08.2025
2 Путин
Коментиран от #9
22:22 13.08.2025
3 Сатана Z
"Гаранция - Франция"
22:22 13.08.2025
4 ......
Коментиран от #7, #68
22:23 13.08.2025
5 Сили за преосигуряване?
Да разполагат сили ама само ако американците ги защитават, сигурно.
22:23 13.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да де ама не остана
До коментар #4 от "......":никой.
22:24 13.08.2025
8 Още новини от Украйна
Коалицията на лещите ще разположи силите си на 2 метра под морското равнище
22:24 13.08.2025
9 хаха🤣
До коментар #2 от "Путин":Пуся вече е бита карта, няма право да дава мнение 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #13
22:24 13.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин
Коментиран от #18
22:25 13.08.2025
12 Ами
22:26 13.08.2025
13 Да ама Тръм се среща с пуся
До коментар #9 от "хаха🤣":А с ония от духоват амузика говори по телефона.
Коментиран от #34, #74
22:26 13.08.2025
14 Ъъъъъъъъ
Ми тя и Палестина трябва да разполага със същото, но за там нито дума. Що така?🤔
22:26 13.08.2025
15 Само на Украйна ли?
Нали причината на войната е отказът на Запада да осигури безопасност и сигурност на Русия, запалшавайки я с приближаване на НАТО през последбите 35 г.
Вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
22:27 13.08.2025
16 Факт
Коментиран от #19
22:27 13.08.2025
17 А газа
Коментиран от #21
22:28 13.08.2025
18 нищо ново
До коментар #11 от "Путин":както обикновено, руснакът винаги яде дървото накрая, но е свикнал на глад, бой и мизерия, няма какво да ги мислим, да се оправят. избрали са си Путин, той ще им дава отчет за избитите и руската катастрофа в Украйна.
Коментиран от #26, #28
22:29 13.08.2025
19 А смях по целия свят предизвика ли?
До коментар #16 от "Факт":Или смеха май ти го предизвикваш?
22:30 13.08.2025
20 Механик
А же-ЛАЕЩИТЕ може спокойно да си го сложат и те.
22:30 13.08.2025
21 Газа няма да получи нищо
До коментар #17 от "А газа":докато групировката Хамас не бъде ликвидирана. След това ще ги възстановят.
22:31 13.08.2025
22 Георги
22:31 13.08.2025
23 Луганск
Русия може да изпита в Украйна мини версия на" лешник "– ракетния комплекс "свирел"
ВС на РФ възнамеряват да тестват в Украйна мини-версия на" лешник "– ракетния комплекс"свирел". Това съобщават руските околовоенни ресурси. Отбелязва се, че няколко инсталации вече са прехвърлени към украинската граница.
Планира се поразяване на отдалечени военни цели, намиращи се извън жилищните райони, за да се избегнат жертви сред мирното население.
Предлагам да тестваме тези ракетни комплекси във военни обекти и фабрики в Чехия и цяла Европа! това е демократично!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #30, #35
22:31 13.08.2025
24 Едни клоуни са се навъдили
22:31 13.08.2025
25 !!!?
22:32 13.08.2025
26 А БЕ ТЪПАКО , МИ ТИ ОБВИНЯВАШ
До коментар #18 от "нищо ново":ПУТИН ЧЕ НЕ Е УНИЩОЖИЛ БАНДЕРИЯ , МА ГОЛЕМ СИ ТЪПАНАР !
22:32 13.08.2025
27 Шопо
Коментиран от #44, #49
22:33 13.08.2025
28 Георги
До коментар #18 от "нищо ново":явно не си обърнал внимание, но дървото накрая винаги го ядем ние. Няма случай в новата ни история в който България да не е от страната на булката.
22:35 13.08.2025
29 Вие сте никои
Коментиран от #42
22:35 13.08.2025
30 Али
До коментар #23 от "Луганск":Кво ще изпитат като една отверка са неспособни да направят. Справка- с.корейско и иранско оръжие и тн....
22:36 13.08.2025
31 Древен
Мераците им НЕ СА НА ДНЕВЕН РЕД......
Всички тия сатанински изроди се опитват да замажат огромните си вътрешни проблеми и кражби със СВО то...
Тия НЕ РАБОТЯТ за благото на избирателите си а за собственото си...
Вкючая и родните начело с Жилязковия мазен плужек...
Кой им дава право да се изказват от ивето на народа при условие че са нелегитимно избрани...?
22:37 13.08.2025
32 Механик
Нещо ми мирише на изути украински гащи от тая посока?!?!?
Коментиран от #47
22:37 13.08.2025
33 Нахални бе!
А могат ли с оръжие да си прокарат желанията? Щом не могат, ще мълчат и ще слушат, като бити кучета!
22:37 13.08.2025
34 Е това е напълно нормално
До коментар #13 от "Да ама Тръм се среща с пуся":Пуся се е молил на Тръмп за среща. Той е в безизходица, защото вече е сигурен, че Русия нищо съществено не може да направи, камо ли постигане на целите - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. На практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп за вариант, да го измъкне по някакъв начин от тази патова ситуация, по възможност с по-малко унижение, но като гледам Русия няма достоен изход от положението.
Коментиран от #39, #40
22:38 13.08.2025
35 Град Козлодуй
До коментар #23 от "Луганск":Приятел, не е хубаво да славим такава пропадналата и фалирала държава Русия. А и русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
22:39 13.08.2025
36 Помак
22:40 13.08.2025
37 Хайо
22:40 13.08.2025
38 Арменски поп
22:40 13.08.2025
39 Няма ли един поне малко по интелигентен
До коментар #34 от "Е това е напълно нормално":да ви изработи поне мъненко не толкова глупава пропаганда в пропадналият запад? Или обаянието е в крайна фаза вече? 😄
22:40 13.08.2025
40 Луганск
До коментар #34 от "Е това е напълно нормално":НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #50
22:40 13.08.2025
41 И Русия
Коментиран от #57
22:43 13.08.2025
42 За съжаление на русофилите
До коментар #29 от "Вие сте никои":Нито Русия, нито Путин са в състояние да решават каквото е да е. Такова огромно унижение претърпяха в Украйна, че Путин е в невъзможност да възстанови и изгубения суверинитет на Русия, камо ли нещо друго да направи. Заради неговата глупост и грешки, Русия никога не е била в по-жалка и унизителна позиция. В момента е напълно зависима от Северна Корея и Китай. Хайде, за Китай, както е да е, но да си зависим от Северна Корея е тотално дъно...
Коментиран от #45
22:44 13.08.2025
43 Дано
22:46 13.08.2025
44 Хаха
До коментар #27 от "Шопо":Тя Русийката не може да гарантира собствената си сигурност, камо ли на Украйна..Както каза Гиркин, скоро Русия ще се превърне в опитна площадка за експериментални американски оръжия и ракети.
Коментиран от #53
22:47 13.08.2025
45 За русофилите не знам
До коментар #42 от "За съжаление на русофилите":Те са все в устите на глупачетата ползвани от САЩ за лъжи и кражби, Тъй да се каже в устите на отпадъка на обществото са подобни думички. Та по същество откакто свят светува победителя нарежда а не сульовци като тези. изпълняват. Друг път повечко мисли и не се излагай.
22:47 13.08.2025
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:47 13.08.2025
47 Ъъъъъъъъъ
До коментар #32 от "Механик":Последно пух, че са прехвърлили остатъците от "Азов" там, но без успех.
"В същото време други украински военни съобщават за ад в посока Покровск. Ветеранът Богдан Кротевич дори се обърна към президента Володимир Зеленски, наричайки ситуацията край Покровск катастрофална за Украйна. Според него ситуацията по линията Покровск - Константиновка е безнадеждна. Според него Покровск и Мирноград са практически обкръжени."
"Според DeepState, северно от Покровск, руските войски са напреднали с приблизително 11 км към Золотие Колодяз, Кучеров Яр и Веселий, възползвайки се от уязвимостта на украинската отбрана. DeepState предполага, че Добропиле може да падне дори преди Покровск. В същото време в зоната на пробива е имало големи укрепления, но превземането им е било възможно поради остър недостиг на пехота."
22:48 13.08.2025
48 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ДОГОВОР ЗА ВОЕННА ВЗАИМОПОМОЩ С РУСИЯ И ГОТОВО
ЗА НАС ВАЖИ СЪЩОТО
22:49 13.08.2025
49 оня с коня
До коментар #27 от "Шопо":Е Как Украйна ще има Гаранции за сигурност от русия АКО се присъедини към РФ,след като след самото "Присъединяване" няма да има "Украйна"?Това е все едно след предложението на Т.живков да станем 16-та Република на СССР да продължи да има "България",а Не "Задунайска Република"!Че и Крим щяла да получи Зачеркнатата от Картата на Света Украйна ако влезела в РФ?И да уточним:Демократично е да пишете тука на Пияна глава,ама не е Редно!:)
Коментиран от #56
22:49 13.08.2025
50 Град Козлодуй
До коментар #40 от "Луганск":Приятел, не е хубаво да наричаме велика, такава пропадналата и фалирала държава като Русия. Тя е просто един полумъртъв васал на Китай.
22:49 13.08.2025
51 Скитника
Коментиран от #58
22:49 13.08.2025
52 Украина
Коментиран от #61
22:52 13.08.2025
53 КОЛКО СКОРО
До коментар #44 от "Хаха":ЩОТО ДА НЕ Е ДРУГ ПЪТ
АБЕ ДЕБИ.....ЛИ ЩО СЕ НЯКОЙ ДРУГ ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ВАС
КАТО ЗА ОВЦЕ
ДА ВИ ПАСЕ И ДА ВИ ДОИ
АБЕ ВИЕ ДА НЕ БИ ДА СТЕ ОВЦЕ БЕ
22:53 13.08.2025
54 УдоМача
22:54 13.08.2025
55 Скитника
22:55 13.08.2025
56 ЧИ КОГА Е ИМАЛО
До коментар #49 от "оня с коня":НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА
КАКТО И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
ИЛИ НЕЗАВИСИМО КОСОВО
БЕ СМЕШНИК
22:57 13.08.2025
57 404
До коментар #41 от "И Русия":това със сигурност няма да се случи, но виж в Украйна ще има американски бази и европейски военни заводи, даже вече ги има и ще се увеличават.
Коментиран от #62
22:58 13.08.2025
58 ПО ДОБРЕ
До коментар #51 от "Скитника":ЧАКАЙ ШЕСТИЦА ОТ ТОТОТО
22:59 13.08.2025
59 Зрителите
уКраИнската баница ще бъде нарязана както му е редЪТ, а вие, малко по тихичко моля, не е възпитано да се държите като някои дерибеи от Столипиново 😁
22:59 13.08.2025
60 Смешник
Коментиран от #65
22:59 13.08.2025
61 Кой е казал
До коментар #52 от "Украина":че Украйна се сърди. Нещо не успяваш да интерпретираш случващото се. Украйна иска да е прозападна държава, а не проруска. Така и ще бъде. Всяка държава сама си определя какво и как ще се случи. По-правилно е да кажем, че Русия няма защо да се съди, че сама се прецака така се изложи с неуспешната и смешна СВО.
Коментиран от #69, #71
23:02 13.08.2025
62 Хубаво е човек да е мечтател
До коментар #57 от "404":Но поне да мечтае реалности, а не миражи, че иначе много ще боли от несбъднати мечти. 😄
23:02 13.08.2025
63 Западна Европа бере плодовете на Ленин
23:03 13.08.2025
64 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
над Украйна ще паднат много, много "Орешници" - ей така, за стимул...
Коментиран от #66
23:04 13.08.2025
65 .....
До коментар #60 от "Смешник":Условията винаги се диктуват от богатите и мощни държави като САЩ, Великобритания, Германия и Франция. Те определят какво ще се случи и какво не. :)
Коментиран от #67
23:04 13.08.2025
66 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #64 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
23:05 13.08.2025
67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #65 от ".....":Е нали всяка държава има право да решава сама...
23:06 13.08.2025
68 Ами от
До коментар #4 от "......":2014 до 2022г. ти какво мислиш ,че правиха НАТО ,САЩ, ,и тем подобни от коалицията на желаещите а? И накрая какво стана? Гледай накъде се мести линията на фронта, не на Изток а на Запад. Истинските подпалвачи на тая война са САЩ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и тем подобни от желаещите, а сега гаранции за сигурност ще дават. Ще дадат колкото "МИНСКИТЕ СПИРАЗУМЕНИЯ"
23:08 13.08.2025
69 Именно де
До коментар #61 от "Кой е казал":Украйна може да се сърди само на себе си, че допусна продажник като зеленски да им продаде суверенитета.
23:08 13.08.2025
70 гошо
23:12 13.08.2025
71 Ха-ха-ха
До коментар #61 от "Кой е казал":Украйна не искала да е проруска. Ами защо имаше гражданска война там преди СВО? Това че украинските нацисти не искат не значи че другата част от украинците не искат. Същата работа е и в Молдова. С триста зора и фалшификации на референдума успяха да пишат че молдовци искали в ЕС. Едва с половин или един процен ли беше, не помня точно.
23:12 13.08.2025
72 Мишел
Коментиран от #73
23:12 13.08.2025
73 Туй колко ще го папагалиш
До коментар #72 от "Мишел":Няма ли някой по умен да ви измисля малко по умна пропаганда. Разбираме, че фашисткият запад е отчаян и са фърли кьораво, куцо и сакато, ама все пак. 😄
23:17 13.08.2025
74 Прав си
До коментар #13 от "Да ама Тръм се среща с пуся":И нашия Роско еврото е от духачите, показаха го по "големите телевизии" как лае като пинчар.
23:18 13.08.2025
75 Хахахаха
23:35 13.08.2025