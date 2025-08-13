Новини
Великобритания, Франция и Германия: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

Великобритания, Франция и Германия: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност

13 Август, 2025 22:18 1 008 75

„Коалицията на желаещите“ е готова да разположи сили след прекратяването на войната, заявиха трите страни.

Великобритания, Франция и Германия: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания, Франция и Германия, които съпредседателстват „Коалицията на желаещите“, представиха позицията си за пътя към прекратяване на войната в Украйна в изявление, публикувано след днешните виртуални разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна трябва да разполага с ясни и надеждни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост“, се подчертава в текста, разпространен от Великобритания два дни преди планираната среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

В изявлението се уточнява, че „Коалицията на желаещите“ е готова да играе активна роля, включително чрез разполагане на сили за преосигуряване след прекратяване на военните действия.

„Не трябва да се налагат никакви ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има право на вето относно пътя на Украйна към ЕС и НАТО“, допълват авторите на документа.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еййй, ама много мощно

    23 3 Отговор
    пръzнаха с това изявление.

    22:21 13.08.2025

  • 2 Путин

    25 3 Отговор
    Я пък тези

    Коментиран от #9

    22:22 13.08.2025

  • 3 Сатана Z

    29 3 Отговор
    Историята се повтаря:

    "Гаранция - Франция"

    22:22 13.08.2025

  • 4 ......

    6 37 Отговор
    Най-голямата бъдеща сигурност на Украйна ще е бъдещото й въоръжаване и обучаване на армията й изцяло по американски и западни стандарти. Също така мащабно развитие на военното производство, съвместно с американски и европейски оръжейни производители.

    Коментиран от #7, #68

    22:23 13.08.2025

  • 5 Сили за преосигуряване?

    27 3 Отговор
    Ко ща да е туй нящо бе?
    Да разполагат сили ама само ако американците ги защитават, сигурно.

    22:23 13.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да де ама не остана

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "......":

    никой.

    22:24 13.08.2025

  • 8 Още новини от Украйна

    19 3 Отговор
    разполагане на сили за преосигуряване след прекратяване на военните действия.

    Коалицията на лещите ще разположи силите си на 2 метра под морското равнище

    22:24 13.08.2025

  • 9 хаха🤣

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Пуся вече е бита карта, няма право да дава мнение 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #13

    22:24 13.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин

    5 19 Отговор
    И накрая пак Русия ще яде Дървото

    Коментиран от #18

    22:25 13.08.2025

  • 12 Ами

    17 2 Отговор
    Кучетата си лаят, керванът си върви :)

    22:26 13.08.2025

  • 13 Да ама Тръм се среща с пуся

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "хаха🤣":

    А с ония от духоват амузика говори по телефона.

    Коментиран от #34, #74

    22:26 13.08.2025

  • 14 Ъъъъъъъъ

    27 3 Отговор
    "Украйна трябва да разполага с ясни и надеждни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост“, се подчертава в текста, разпространен от Великобритания..."

    Ми тя и Палестина трябва да разполага със същото, но за там нито дума. Що така?🤔

    22:26 13.08.2025

  • 15 Само на Украйна ли?

    25 3 Отговор
    ???Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност???

    Нали причината на войната е отказът на Запада да осигури безопасност и сигурност на Русия, запалшавайки я с приближаване на НАТО през последбите 35 г.
    Вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана

    22:27 13.08.2025

  • 16 Факт

    6 17 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    Коментиран от #19

    22:27 13.08.2025

  • 17 А газа

    13 3 Отговор
    Кога ще получи.идиоти

    Коментиран от #21

    22:28 13.08.2025

  • 18 нищо ново

    4 18 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    както обикновено, руснакът винаги яде дървото накрая, но е свикнал на глад, бой и мизерия, няма какво да ги мислим, да се оправят. избрали са си Путин, той ще им дава отчет за избитите и руската катастрофа в Украйна.

    Коментиран от #26, #28

    22:29 13.08.2025

  • 19 А смях по целия свят предизвика ли?

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Или смеха май ти го предизвикваш?

    22:30 13.08.2025

  • 20 Механик

    19 3 Отговор
    Украина ще получи един очень большой КУРск, дето се вика.
    А же-ЛАЕЩИТЕ може спокойно да си го сложат и те.

    22:30 13.08.2025

  • 21 Газа няма да получи нищо

    6 13 Отговор

    До коментар #17 от "А газа":

    докато групировката Хамас не бъде ликвидирана. След това ще ги възстановят.

    22:31 13.08.2025

  • 22 Георги

    13 2 Отговор
    забравили сте да споменете, че на срещата на "носните кърпички" са поискали също от €500,000,000,000 до €1,000,000,000,000 обезщетение и санкциите да останат. Предполагам, дори вие разбирате абсурдността на тея искания та сте ни ги спестили.

    22:31 13.08.2025

  • 23 Луганск

    15 4 Отговор
    НОВИЯТ РАКЕТЕН КОМПЛЕКС НА РУСИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТЕСТВАН НА ЕВРОПА, НА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ , НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ!

    Русия може да изпита в Украйна мини версия на" лешник "– ракетния комплекс "свирел"

    ВС на РФ възнамеряват да тестват в Украйна мини-версия на" лешник "– ракетния комплекс"свирел". Това съобщават руските околовоенни ресурси. Отбелязва се, че няколко инсталации вече са прехвърлени към украинската граница.

    Планира се поразяване на отдалечени военни цели, намиращи се извън жилищните райони, за да се избегнат жертви сред мирното население.

    Предлагам да тестваме тези ракетни комплекси във военни обекти и фабрики в Чехия и цяла Европа! това е демократично!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #30, #35

    22:31 13.08.2025

  • 24 Едни клоуни са се навъдили

    15 3 Отговор
    Трябва... Макрон да пита баба си, Мерц, дядо си, а Хърмър да си мълчи!

    22:31 13.08.2025

  • 25 !!!?

    6 12 Отговор
    Путлер е бита карта...време е да свърши като Хитлер !!!?

    22:32 13.08.2025

  • 26 А БЕ ТЪПАКО , МИ ТИ ОБВИНЯВАШ

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "нищо ново":

    ПУТИН ЧЕ НЕ Е УНИЩОЖИЛ БАНДЕРИЯ , МА ГОЛЕМ СИ ТЪПАНАР !

    22:32 13.08.2025

  • 27 Шопо

    14 4 Отговор
    Само Русия може да гарантира сигурност на Украйна, ако се присъединят към РФ ще си поучат и Крим.

    Коментиран от #44, #49

    22:33 13.08.2025

  • 28 Георги

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "нищо ново":

    явно не си обърнал внимание, но дървото накрая винаги го ядем ние. Няма случай в новата ни история в който България да не е от страната на булката.

    22:35 13.08.2025

  • 29 Вие сте никои

    11 2 Отговор
    за да казвате какво може и какво не. Това го казва Русия. Вие може само да изпълнявате. Ако искате. Ако не искате, пак ще изпълнявате.

    Коментиран от #42

    22:35 13.08.2025

  • 30 Али

    3 10 Отговор

    До коментар #23 от "Луганск":

    Кво ще изпитат като една отверка са неспособни да направят. Справка- с.корейско и иранско оръжие и тн....

    22:36 13.08.2025

  • 31 Древен

    13 2 Отговор
    Жалкия вой на чакалите от коалиция" Искам ама не мога" ме забавлява на макс...
    Мераците им НЕ СА НА ДНЕВЕН РЕД......
    Всички тия сатанински изроди се опитват да замажат огромните си вътрешни проблеми и кражби със СВО то...
    Тия НЕ РАБОТЯТ за благото на избирателите си а за собственото си...
    Вкючая и родните начело с Жилязковия мазен плужек...
    Кой им дава право да се изказват от ивето на народа при условие че са нелегитимно избрани...?

    22:37 13.08.2025

  • 32 Механик

    13 2 Отговор
    Абе, некой знае ли как е Покровск? Станал ли е вече малко село с три къщи и без всякакво стратегическо значение???
    Нещо ми мирише на изути украински гащи от тая посока?!?!?

    Коментиран от #47

    22:37 13.08.2025

  • 33 Нахални бе!

    11 2 Отговор
    Загубуха войната, но имат нахалството да имат и желания!
    А могат ли с оръжие да си прокарат желанията? Щом не могат, ще мълчат и ще слушат, като бити кучета!

    22:37 13.08.2025

  • 34 Е това е напълно нормално

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Да ама Тръм се среща с пуся":

    Пуся се е молил на Тръмп за среща. Той е в безизходица, защото вече е сигурен, че Русия нищо съществено не може да направи, камо ли постигане на целите - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. На практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп за вариант, да го измъкне по някакъв начин от тази патова ситуация, по възможност с по-малко унижение, но като гледам Русия няма достоен изход от положението.

    Коментиран от #39, #40

    22:38 13.08.2025

  • 35 Град Козлодуй

    3 14 Отговор

    До коментар #23 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропадналата и фалирала държава Русия. А и русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    22:39 13.08.2025

  • 36 Помак

    11 2 Отговор
    Политичарите на Велика Британия ,Англия и Франция : говорят Бош лаф ...Русия мачка навред ..те казват 1/5 ( колко България ) но те руските територии освободени са над 70 % това са 4 Българии

    22:40 13.08.2025

  • 37 Хайо

    12 2 Отговор
    Европа усилено върви към война с Русия .Ще има доста европейски градове и столици затрити .

    22:40 13.08.2025

  • 38 Арменски поп

    10 3 Отговор
    Давам гаранция!

    22:40 13.08.2025

  • 39 Няма ли един поне малко по интелигентен

    11 2 Отговор

    До коментар #34 от "Е това е напълно нормално":

    да ви изработи поне мъненко не толкова глупава пропаганда в пропадналият запад? Или обаянието е в крайна фаза вече? 😄

    22:40 13.08.2025

  • 40 Луганск

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Е това е напълно нормално":

    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #50

    22:40 13.08.2025

  • 41 И Русия

    11 4 Отговор
    Русия трябва да получи надеждни гаранции за сигурност, например бази в Германия, Полша и цяла източна Европа.

    Коментиран от #57

    22:43 13.08.2025

  • 42 За съжаление на русофилите

    3 12 Отговор

    До коментар #29 от "Вие сте никои":

    Нито Русия, нито Путин са в състояние да решават каквото е да е. Такова огромно унижение претърпяха в Украйна, че Путин е в невъзможност да възстанови и изгубения суверинитет на Русия, камо ли нещо друго да направи. Заради неговата глупост и грешки, Русия никога не е била в по-жалка и унизителна позиция. В момента е напълно зависима от Северна Корея и Китай. Хайде, за Китай, както е да е, но да си зависим от Северна Корея е тотално дъно...

    Коментиран от #45

    22:44 13.08.2025

  • 43 Дано

    8 1 Отговор
    Дано по-скоро ни освободят братушките!

    22:46 13.08.2025

  • 44 Хаха

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Тя Русийката не може да гарантира собствената си сигурност, камо ли на Украйна..Както каза Гиркин, скоро Русия ще се превърне в опитна площадка за експериментални американски оръжия и ракети.

    Коментиран от #53

    22:47 13.08.2025

  • 45 За русофилите не знам

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "За съжаление на русофилите":

    Те са все в устите на глупачетата ползвани от САЩ за лъжи и кражби, Тъй да се каже в устите на отпадъка на обществото са подобни думички. Та по същество откакто свят светува победителя нарежда а не сульовци като тези. изпълняват. Друг път повечко мисли и не се излагай.

    22:47 13.08.2025

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 1 Отговор
    Коалицията на смъркачите отново е в димна завеса

    22:47 13.08.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Последно пух, че са прехвърлили остатъците от "Азов" там, но без успех.

    "В същото време други украински военни съобщават за ад в посока Покровск. Ветеранът Богдан Кротевич дори се обърна към президента Володимир Зеленски, наричайки ситуацията край Покровск катастрофална за Украйна. Според него ситуацията по линията Покровск - Константиновка е безнадеждна. Според него Покровск и Мирноград са практически обкръжени."

    "Според DeepState, северно от Покровск, руските войски са напреднали с приблизително 11 км към Золотие Колодяз, Кучеров Яр и Веселий, възползвайки се от уязвимостта на украинската отбрана. DeepState предполага, че Добропиле може да падне дори преди Покровск. В същото време в зоната на пробива е имало големи укрепления, но превземането им е било възможно поради остър недостиг на пехота."

    22:48 13.08.2025

  • 48 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    8 0 Отговор
    АМИ НЯМА ГРИЖИ
    ДОГОВОР ЗА ВОЕННА ВЗАИМОПОМОЩ С РУСИЯ И ГОТОВО
    ЗА НАС ВАЖИ СЪЩОТО

    22:49 13.08.2025

  • 49 оня с коня

    2 9 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Е Как Украйна ще има Гаранции за сигурност от русия АКО се присъедини към РФ,след като след самото "Присъединяване" няма да има "Украйна"?Това е все едно след предложението на Т.живков да станем 16-та Република на СССР да продължи да има "България",а Не "Задунайска Република"!Че и Крим щяла да получи Зачеркнатата от Картата на Света Украйна ако влезела в РФ?И да уточним:Демократично е да пишете тука на Пияна глава,ама не е Редно!:)

    Коментиран от #56

    22:49 13.08.2025

  • 50 Град Козлодуй

    2 9 Отговор

    До коментар #40 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво да наричаме велика, такава пропадналата и фалирала държава като Русия. Тя е просто един полумъртъв васал на Китай.

    22:49 13.08.2025

  • 51 Скитника

    7 3 Отговор
    Аз очаквам европейски войски да гарантират цялостта на Украйна още сега по време на войната. Алкaшите че бегат босички по бели гaщи и ще търсят къде е изходът на Украйна!

    Коментиран от #58

    22:49 13.08.2025

  • 52 Украина

    8 3 Отговор
    Да се сърди на себе си

    Коментиран от #61

    22:52 13.08.2025

  • 53 КОЛКО СКОРО

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    ЩОТО ДА НЕ Е ДРУГ ПЪТ
    АБЕ ДЕБИ.....ЛИ ЩО СЕ НЯКОЙ ДРУГ ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ВАС
    КАТО ЗА ОВЦЕ
    ДА ВИ ПАСЕ И ДА ВИ ДОИ
    АБЕ ВИЕ ДА НЕ БИ ДА СТЕ ОВЦЕ БЕ

    22:53 13.08.2025

  • 54 УдоМача

    8 0 Отговор
    Европа е в гърч! Хахаха :)

    22:54 13.08.2025

  • 55 Скитника

    1 8 Отговор
    Ако Тръндю навлезе отново в ремисия, спукана му е работата на пундю!

    22:55 13.08.2025

  • 56 ЧИ КОГА Е ИМАЛО

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА
    КАКТО И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
    ИЛИ НЕЗАВИСИМО КОСОВО
    БЕ СМЕШНИК

    22:57 13.08.2025

  • 57 404

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "И Русия":

    това със сигурност няма да се случи, но виж в Украйна ще има американски бази и европейски военни заводи, даже вече ги има и ще се увеличават.

    Коментиран от #62

    22:58 13.08.2025

  • 58 ПО ДОБРЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Скитника":

    ЧАКАЙ ШЕСТИЦА ОТ ТОТОТО

    22:59 13.08.2025

  • 59 Зрителите

    2 0 Отговор
    От временното явление ЕС,
    уКраИнската баница ще бъде нарязана както му е редЪТ, а вие, малко по тихичко моля, не е възпитано да се държите като някои дерибеи от Столипиново 😁

    22:59 13.08.2025

  • 60 Смешник

    6 0 Отговор
    Украйна не трябва това не трябва онова Тия палячовци не знаят ли че победителя диктува условията Единствено което трябва да направи Киевския режим е да капитулира

    Коментиран от #65

    22:59 13.08.2025

  • 61 Кой е казал

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Украина":

    че Украйна се сърди. Нещо не успяваш да интерпретираш случващото се. Украйна иска да е прозападна държава, а не проруска. Така и ще бъде. Всяка държава сама си определя какво и как ще се случи. По-правилно е да кажем, че Русия няма защо да се съди, че сама се прецака така се изложи с неуспешната и смешна СВО.

    Коментиран от #69, #71

    23:02 13.08.2025

  • 62 Хубаво е човек да е мечтател

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "404":

    Но поне да мечтае реалности, а не миражи, че иначе много ще боли от несбъднати мечти. 😄

    23:02 13.08.2025

  • 63 Западна Европа бере плодовете на Ленин

    3 1 Отговор
    Който създава Украйна след 1917 година и разделя европейската част на царска Русия на две и сега запада разделя и владее славяните и руснаците

    23:03 13.08.2025

  • 64 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Струва ми се, че в четвъртък вечер, преди срещата на Путин с Рижавия,
    над Украйна ще паднат много, много "Орешници" - ей така, за стимул...

    Коментиран от #66

    23:04 13.08.2025

  • 65 .....

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Смешник":

    Условията винаги се диктуват от богатите и мощни държави като САЩ, Великобритания, Германия и Франция. Те определят какво ще се случи и какво не. :)

    Коментиран от #67

    23:04 13.08.2025

  • 66 Голям смях и измама има с тези Орешници

    2 5 Отговор

    До коментар #64 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    23:05 13.08.2025

  • 67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от ".....":

    Е нали всяка държава има право да решава сама...

    23:06 13.08.2025

  • 68 Ами от

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "......":

    2014 до 2022г. ти какво мислиш ,че правиха НАТО ,САЩ, ,и тем подобни от коалицията на желаещите а? И накрая какво стана? Гледай накъде се мести линията на фронта, не на Изток а на Запад. Истинските подпалвачи на тая война са САЩ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и тем подобни от желаещите, а сега гаранции за сигурност ще дават. Ще дадат колкото "МИНСКИТЕ СПИРАЗУМЕНИЯ"

    23:08 13.08.2025

  • 69 Именно де

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Кой е казал":

    Украйна може да се сърди само на себе си, че допусна продажник като зеленски да им продаде суверенитета.

    23:08 13.08.2025

  • 70 гошо

    2 1 Отговор
    Тримата Глупаци - Великобритания, Франция и Германия, които съпредседателстват „Коалицията на не можещите“ определят съдбата на Европа, която е заложник на мизерните Урки.

    23:12 13.08.2025

  • 71 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кой е казал":

    Украйна не искала да е проруска. Ами защо имаше гражданска война там преди СВО? Това че украинските нацисти не искат не значи че другата част от украинците не искат. Същата работа е и в Молдова. С триста зора и фалшификации на референдума успяха да пишат че молдовци искали в ЕС. Едва с половин или един процен ли беше, не помня точно.

    23:12 13.08.2025

  • 72 Мишел

    0 5 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #73

    23:12 13.08.2025

  • 73 Туй колко ще го папагалиш

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Мишел":

    Няма ли някой по умен да ви измисля малко по умна пропаганда. Разбираме, че фашисткият запад е отчаян и са фърли кьораво, куцо и сакато, ама все пак. 😄

    23:17 13.08.2025

  • 74 Прав си

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да ама Тръм се среща с пуся":

    И нашия Роско еврото е от духачите, показаха го по "големите телевизии" как лае като пинчар.

    23:18 13.08.2025

  • 75 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Три държави ръководени от наркомани искат да помогнат на Украйна във която власта е узорпирана от наркоман.Хахахаха да живее дружбата между наркоманите.

    23:35 13.08.2025

