Великобритания, Франция и Германия: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност

Великобритания, Франция и Германия, които съпредседателстват „Коалицията на желаещите“, представиха позицията си за пътя към прекратяване на войната в Украйна в изявление, публикувано след днешните виртуални разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна трябва да разполага с ясни и надеждни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост“, се подчертава в текста, разпространен от Великобритания два дни преди планираната среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

В изявлението се уточнява, че „Коалицията на желаещите“ е готова да играе активна роля, включително чрез разполагане на сили за преосигуряване след прекратяване на военните действия.

„Не трябва да се налагат никакви ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има право на вето относно пътя на Украйна към ЕС и НАТО“, допълват авторите на документа.