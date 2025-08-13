Новини
Тръмп отмени указ на Байдън за конкуренцията. Съдът му позволи да спре милиарди чуждестранна помощ

13 Август, 2025 22:54, обновена 14 Август, 2025 05:19

Президентът разпореди осигуряване на "устойчива" верига за доставки на основни лекарства в САЩ

Тръмп отмени указ на Байдън за конкуренцията. Съдът му позволи да спре милиарди чуждестранна помощ - 1
Снимкa: БГНЕС
БТА БТА

Състав от съдии в апелативен съд постанови, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп може да спре или прекрати милиарди долари от финансирането на чуждестранна помощ, отпуснато от Конгреса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Двама от тримата съдии от Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия заключиха, че получателите на безвъзмездни средства, които оспорват замразяването, не отговарят на изискванията за предварителна заповед, възстановяваща паричния поток.

През януари, в първия ден от втория си мандат в Белия дом, президентът републиканец Доналд Тръмп издаде указ, с който нареди на Държавния департамент и на Агенцията на САЩ за международно развитие да замразят разходите за чуждестранна помощ.

След като групи от получатели на безвъзмездни средства подадоха иск за оспорване на тази заповед, окръжният съдия на САЩ Амир Али нареди на администрацията да оосвободи пълния размер на средствата за чуждестранна помощ, които Конгресът е отпуснал за бюджетната 2024 година.

Мнозинството на апелативния съд частично отмени заповедта на Али.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени указ от 2021 г. за насърчаване на конкуренцията в американската икономика, издаден от неговия предшественик Джо Байдън, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

Стъпката на републиканеца Тръмп отменя подписаната от демократа Байдън инициатива за борба с антиконкурентните практики в сектори от селското стопанство до лекарствата и труда.

През юли 2021 г. Байдън подписа мащабен указ за насърчаване на по-голяма конкуренция в американската икономика като част от широка кампания за ограничаване на това, което администрацията му определи като модел на корпоративни злоупотреби, вариращи от прекомерни такси за авиокомпаниите до големи сливания, които повишават разходите за потребителите.

Инициативите, които се радват на голяма популярност сред американците, бяха подкрепени от служители на Байдън, много от които преди това са работили за или със сенатор Елизабет Уорън, която изигра ключова роля в създаването на Бюрото за финансова защита на потребителите при бившия президент Барак Обама.

Тръмп атакува тази агенция още с встъпването си в длъжност, като обяви плановете си да съкрати работната ѝ сила с 90%. Тези стъпки са стрували на американците най-малко 18 млрд. долара под формата на по-високи такси и пропуснати обезщетения за потребители, за които се твърди, че са били измамени от големи компании, според анализ , публикуван през юни от Центъра за защита на студентските кредитополучатели и Федерацията на потребителите на Америка, отбелязва Ройтерс.

В указа на Байдън се казва, че той има за цел да "приложи антитръстовите закони за борба с прекомерната концентрация на индустрията, злоупотребите с пазарна сила и вредните последици от монопола и монополизма", като се фокусира върху области като труда и здравеопазването.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, чиято цел е да се осигури "устойчива" верига за доставки на основни лекарства в САЩ чрез попълване на стратегическия резерв от активни фармацевтични съставки (SAPIR) с критични компоненти за лекарства, съобщиха от Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата на помощник-министъра по въпросите на готовността и реакцията в рамките на министерството на здравеопазването и човешките ресурси е натоварена със задачата да разработи списък с около 26 критични лекарства, жизненоважни за "националното здраве и сигурност", съобщи Белият дом.

"Указът нарежда на Службата ... и готово хранилище SAPIR да получава и поддържа активните фармацевтични съставки (API), използвани за производството на тези критични лекарства."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгений Онанегин

    36 5 Отговор
    Да бягаме братя в русия.

    22:58 13.08.2025

  • 2 Честито

    44 5 Отговор
    Да спят под мостовете, в кашони с бЕло по носа и с пера в г....

    22:58 13.08.2025

  • 3 Да одат

    25 3 Отговор
    в Русия.

    22:59 13.08.2025

  • 4 Онзи

    27 6 Отговор
    И какво следва ако ме го върне, ще се разпродават щати ли?

    22:59 13.08.2025

  • 5 Е сега схванахте ли Тръмпича

    51 3 Отговор
    защо притисна ЕС..
    за да му плащаме дълговете.

    23:00 13.08.2025

  • 6 И това

    49 2 Отговор
    било най- силната и мощна държава. Мухаха.

    23:01 13.08.2025

  • 7 За ФАЩ е ясно

    38 2 Отговор
    А на страните от временното явление ЕС
    колко е ?

    23:01 13.08.2025

  • 8 Мдаа!

    50 1 Отговор
    Важното, е че имат 900 военни бази по света , които много им помагат, да не би някой да им открадне дългът!

    23:02 13.08.2025

  • 9 Така ще е

    28 0 Отговор
    Докато Версията свърши.........

    едното милиардче на фредерикеШмерц нема а мой а покрие липсата на 36999 милиарда

    23:03 13.08.2025

  • 10 Читател

    34 6 Отговор
    Писах го и под друга статия дано да да проклети навеки сатанисти нацисти от САЩ.Най лошото нещо на този свят.Амин

    23:04 13.08.2025

  • 11 Един

    36 1 Отговор
    ги напечатал и дал кредит на другия. Кати цяло владеят света с истинско оръжие и фалшиви пари. Целият свят признава долара от страх.

    23:07 13.08.2025

  • 12 ха, ха, ха...

    20 7 Отговор
    "Държавният дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли 37 трилиона долара, сочат данни на Министерството на финансите."

    Всичко е нагаждане, лъжи и манипулации! Не съществува в математиката такава цифра, с която да може да бъде изразен държавния дълг на САЩ.

    23:09 13.08.2025

  • 13 Лесна работа

    29 4 Отговор
    Да продадат Восточна Европа на Путин и готово.

    Коментиран от #52

    23:10 13.08.2025

  • 14 Механик

    34 4 Отговор
    И как така не се е появил онзи, ВЪЗПАЛЕНИЕ укро-трол, да ни обяснява как всички бягат към САЩ понеже там всичко е супер?
    Интересното е що такива като него не са в САЩ, ами още пишат тука? Те може същите работи да ги пишат и от там, ама явно не им дават визи. Вероятно САЩ не ги смята за надеждни. И с право, понеже тия продават сега България, а утре като ги натисне глад ще продадат и САЩ/

    23:12 13.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 13 Отговор
    Кой щял да фалира?

    23:13 13.08.2025

  • 16 Някой си там

    13 2 Отговор
    Ураааааа...

    23:14 13.08.2025

  • 17 Витанов

    27 4 Отговор
    Такъв дълг е проблем на който го е дал. САЩ няма как да го върнат, освен да ви вкарат във война, във пандемия или да ви вкарат в евро зоната.

    Коментиран от #19

    23:14 13.08.2025

  • 18 Путиян

    3 20 Отговор
    Защо на тях им отпускат, на мене, не

    23:16 13.08.2025

  • 19 Отто

    5 16 Отговор

    До коментар #17 от "Витанов":

    Те си плащат вноските!

    Коментиран от #26

    23:17 13.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 123456

    13 1 Отговор
    ъъъ, тва пари ли са , аре пускай принтерите ....

    23:18 13.08.2025

  • 22 Шопо

    13 2 Отговор
    Кога ще ги стигнем американците ?

    Коментиран от #25

    23:18 13.08.2025

  • 23 Фалит

    20 1 Отговор
    Така, 2024г., бвп на САЩ е малко над 29 трилиона, а вече 37 трилиона дълг, е честито 130 % дълг. Утива на спиране на печатницата.

    23:19 13.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сакън

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Тя тая песен беше актуална преди две поколения.
    Вече не ни трябва да ги стигаме.

    23:22 13.08.2025

  • 26 Не се връща

    18 1 Отговор

    До коментар #19 от "Отто":

    С нов дълг си плащат вноските. Дори ще бъде замразен за 100 години, ще бъде забранено 100 години да се връща, само ще се олихвява.

    23:23 13.08.2025

  • 27 юхм

    7 8 Отговор
    И как така дължат долари като доларите са техни Все едно българия да дължи левове

    Коментиран от #32, #33

    23:25 13.08.2025

  • 28 Ха сега де...

    7 4 Отговор
    Що за математици? Не е важно дали си взел на заем 100, 1000 или 100 000. Важното е като ти каже някой от кредиторите: "Дай си ми парите!", да можеш без проблеми да бръкнеш в дълбокия си джоб и без никакви шикалкавения да ги извадиш, и да му ги дадеш. Всичко друго е клюкарски и кръчмарски лакърдии.

    23:26 13.08.2025

  • 29 иван костов

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Бат Венце Сикаджията":

    За ограниченият мозък и познания по ВСИЧКО, е трудно да разбере процесите, които протичат! Съсредоточи се върху тв форматите, там ти е силата!

    Коментиран от #31

    23:27 13.08.2025

  • 30 Коментар

    19 2 Отговор
    Каква нежна формулировка "премина", все едно ви е преминал грипа. Ако рублата мръдне с една копейка ще напишат "Рублата се срена",

    23:27 13.08.2025

  • 31 Бат Венце Сикаджията

    6 12 Отговор

    До коментар #29 от "иван костов":

    Е хубаво това, ама телевизията не гледам, а откак се помня се говори за дългове и нищо ново под слънцето. Франция си е Франция, Германия си е Германия, Британия си е Британия, САЩ си е САЩ и долара си е долар. Какви процеси бълнуваш?

    23:32 13.08.2025

  • 32 Фашистите САЩ

    15 3 Отговор

    До коментар #27 от "юхм":

    Долари, ама на частния Федерален резерв на евреите.

    23:32 13.08.2025

  • 33 Няма такова нещо

    16 1 Отговор

    До коментар #27 от "юхм":

    Как са техни като са купили с тях стоки и услуги и боновете са в банките на кредиторите? Ценните книжа вървяха докато другите страни не знаеха на кой какво са задлъжнели, но днес се знае и никой не иска съкровищни бонове за 10 или 25 години с фиксирана ниска лихва.

    Коментиран от #34

    23:32 13.08.2025

  • 34 юмз

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Няма такова нещо":

    Аз купувам пералня като тегля кредит който е в моя валута която сам съм напечатил и дължа на банката същата моя валута.
    Всъщност не аз дължа пари а банката ми дължи моята валута която аз съм произвел напечатал.

    Коментиран от #37, #49

    23:35 13.08.2025

  • 35 А па ние

    13 2 Отговор
    А ние вече имаме евро стотинки! Отказваме се от 160 милиарда лева за евро стотинки!

    23:39 13.08.2025

  • 36 Кравария

    9 2 Отговор
    отича в канала!

    23:44 13.08.2025

  • 37 Гледай сега

    12 2 Отговор

    До коментар #34 от "юмз":

    За да махнеш дълга трябва да си вземеш доларите обратно, а не да платиш с нови напечатани, защото и тях ще трябва да дължиш и то с лихва. Те 80 години печатат и олихвяват, накрая никой не иска доларите ти за пералнята си.

    23:48 13.08.2025

  • 38 Цензура

    11 1 Отговор
    Дългът още преди месец надхвърли 37 ГБ и отдавна е по-голям от абсурдно и изкуствено надутият БВП на САЩ, ама вие нали сте неадекватни, милите - отде да знаете това? САЩ са свършени, ще ви го кажа сега, защото на вас ще ви отнеме години да го проумеете, а може и никога да не го осъзнаете.

    23:52 13.08.2025

  • 39 Ехаа,

    6 2 Отговор
    познайте кой главанак от нато/ес ще (вече) ги плаща..

    Коментиран от #51

    00:05 14.08.2025

  • 40 джо

    6 2 Отговор
    Само Външният дълг е толкова с вътрешният е над 57 Трилиона но няма проблеми . Империята на " Зелената хартия " ще напечати толкова колкото е нужно даже не и хартия около 80 % е каноп останалото хартия и боя . Тъй като конопът е много евтин и в същото време много здрав качества което трябва на долара като международна разплащателно средство и сметка плаща цялото човечество . Тоя мошеническа и спекулативна финансова система безупречно работи повече от 80 години . Последните години има проблеми но това не е толкова важно защото страни като Китай ,Япония С. Арабия ,ОАЕ като и Русия (последно не знам имаха около 500 Милиарда в ценни книжа и всякакви спекулативни средства конфискуваните 300 Милиарда същите ли са не знам ). Те финансират Американската икономика и при рухването й всичките ще загубят милиарди .

    Коментиран от #41, #48

    00:09 14.08.2025

  • 41 Русия

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "джо":

    Не е фатално, с Корея и Китай ще си ги делнем, може и малко на Мексико да дадем.

    00:13 14.08.2025

  • 42 Харвард либерало

    5 3 Отговор
    Всъщност Маркс предвижда Комунизмът като естествен край на Капитализма, а не като болшевишка организирана революция. Тоест при невъзможност за развитие напред се реорганизира системата до Комунизъм. Време е САЩ да направят тази стъпка, ЕС са почти готови.

    Коментиран от #44

    00:19 14.08.2025

  • 43 Това обяснява срещата в Аляска

    6 3 Отговор
    Тръмп ще се пазари за да я продаде обратно на Русия.И да оправи дълга

    00:25 14.08.2025

  • 44 И кое му е естественото

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Харвард либерало":

    на реорганизирането на сисстемата в Европа

    00:32 14.08.2025

  • 45 УдоМача

    2 1 Отговор
    И?? Някой нещо???

    01:18 14.08.2025

  • 46 УдоМача

    2 2 Отговор
    И?? Някой нещо??? или просто си констатираме..

    01:19 14.08.2025

  • 47 Ем.

    3 2 Отговор
    Държавният дълг на САЩ премина 37 трилиона долара
    Сами са си виновни,като си премахнаха тавана на дълга сега няма спирачки

    01:37 14.08.2025

  • 48 Ъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "джо":

    "Империята на " Зелената хартия " ще напечати толкова колкото е нужно..."

    Ко ги бърка? Производствената цена на една 100-доларовс банкнота е 4.7 цента. Ко и плащат?

    02:23 14.08.2025

  • 49 Бла-бла

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "юмз":

    Е, що теглиш кредит, като си имаш пари?

    02:29 14.08.2025

  • 50 Те ще се оправят, Раша не

    4 1 Отговор
    На кого му пука. Ще забранят парите и ще въведат комунизма. А Раша ще лапа мухите, т.е блатните си комари.

    03:44 14.08.2025

  • 51 Никой не плаща, САЩ ще превзземат Русия,

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ехаа,":

    ще си я поделят с Китай и всички ще са доволни. А руснаците ще постигнат "американската мечта" и ще си имат вътрешни клозети. И няма да им се налага да целуват Корана за щяло и нещяло.

    03:50 14.08.2025

  • 52 А Путин с какво ще плати,

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лесна работа":

    като ошушка Рашата?

    Коментиран от #55

    03:54 14.08.2025

  • 53 Оставка

    0 1 Отговор
    на президента !

    05:17 14.08.2025

  • 54 Тръм

    2 0 Отговор
    ще продава Аляска !

    05:18 14.08.2025

  • 55 Лесно

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "А Путин с какво ще плати,":

    Ще продадем на Путлер копейките.И без това са ненужни елементи.

    05:50 14.08.2025