Тръмп отмени указ на Байдън за конкуренцията. Съдът му позволи да спре милиарди чуждестранна помощ

Състав от съдии в апелативен съд постанови, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп може да спре или прекрати милиарди долари от финансирането на чуждестранна помощ, отпуснато от Конгреса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Двама от тримата съдии от Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия заключиха, че получателите на безвъзмездни средства, които оспорват замразяването, не отговарят на изискванията за предварителна заповед, възстановяваща паричния поток.

През януари, в първия ден от втория си мандат в Белия дом, президентът републиканец Доналд Тръмп издаде указ, с който нареди на Държавния департамент и на Агенцията на САЩ за международно развитие да замразят разходите за чуждестранна помощ.

След като групи от получатели на безвъзмездни средства подадоха иск за оспорване на тази заповед, окръжният съдия на САЩ Амир Али нареди на администрацията да оосвободи пълния размер на средствата за чуждестранна помощ, които Конгресът е отпуснал за бюджетната 2024 година.

Мнозинството на апелативния съд частично отмени заповедта на Али.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени указ от 2021 г. за насърчаване на конкуренцията в американската икономика, издаден от неговия предшественик Джо Байдън, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

Стъпката на републиканеца Тръмп отменя подписаната от демократа Байдън инициатива за борба с антиконкурентните практики в сектори от селското стопанство до лекарствата и труда.

През юли 2021 г. Байдън подписа мащабен указ за насърчаване на по-голяма конкуренция в американската икономика като част от широка кампания за ограничаване на това, което администрацията му определи като модел на корпоративни злоупотреби, вариращи от прекомерни такси за авиокомпаниите до големи сливания, които повишават разходите за потребителите.

Инициативите, които се радват на голяма популярност сред американците, бяха подкрепени от служители на Байдън, много от които преди това са работили за или със сенатор Елизабет Уорън, която изигра ключова роля в създаването на Бюрото за финансова защита на потребителите при бившия президент Барак Обама.

Тръмп атакува тази агенция още с встъпването си в длъжност, като обяви плановете си да съкрати работната ѝ сила с 90%. Тези стъпки са стрували на американците най-малко 18 млрд. долара под формата на по-високи такси и пропуснати обезщетения за потребители, за които се твърди, че са били измамени от големи компании, според анализ , публикуван през юни от Центъра за защита на студентските кредитополучатели и Федерацията на потребителите на Америка, отбелязва Ройтерс.

В указа на Байдън се казва, че той има за цел да "приложи антитръстовите закони за борба с прекомерната концентрация на индустрията, злоупотребите с пазарна сила и вредните последици от монопола и монополизма", като се фокусира върху области като труда и здравеопазването.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, чиято цел е да се осигури "устойчива" верига за доставки на основни лекарства в САЩ чрез попълване на стратегическия резерв от активни фармацевтични съставки (SAPIR) с критични компоненти за лекарства, съобщиха от Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата на помощник-министъра по въпросите на готовността и реакцията в рамките на министерството на здравеопазването и човешките ресурси е натоварена със задачата да разработи списък с около 26 критични лекарства, жизненоважни за "националното здраве и сигурност", съобщи Белият дом.

"Указът нарежда на Службата ... и готово хранилище SAPIR да получава и поддържа активните фармацевтични съставки (API), използвани за производството на тези критични лекарства."