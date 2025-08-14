Новини
Още един бивш президент на Перу влезе в затвора

14 Август, 2025 07:17, обновена 14 Август, 2025 06:20 538 3

Мартин Вискара очаква съдебен процес

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Перуански съдия разпореди предварителното задържане на бившия президент Мартин Вискара за предполагаемо вземане на подкупи, докато е бил губернатор преди повече от десетилетие, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на изслушването съдия Хорхе Чавес разпореди Вискара да бъде задържан за пет месеца, с което той стана петият бивш перуански президент, който е в затвора.

Вискара е обвинен, че между 2011 и 2014 г. е взел подкупи, равняващи се на 640 000 долара, от строителни компании в замяна на обществени работи в региона Мокегуа.


Перу
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КОГА ЩЕ БЪДАТ ПРИ БАЙ СТАВРИ?

    06:42 14.08.2025

  • 2 Даниел

    1 0 Отговор
    България е топ дестинация за живот в света,тук такива неща липсват.

    06:43 14.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Владимир Путин няма да има този късмет !!!

    06:54 14.08.2025