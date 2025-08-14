Още един бивш президент на Перу влезе в затвора

Перуански съдия разпореди предварителното задържане на бившия президент Мартин Вискара за предполагаемо вземане на подкупи, докато е бил губернатор преди повече от десетилетие, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
По време на изслушването съдия Хорхе Чавес разпореди Вискара да бъде задържан за пет месеца, с което той стана петият бивш перуански президент, който е в затвора.
Вискара е обвинен, че между 2011 и 2014 г. е взел подкупи, равняващи се на 640 000 долара, от строителни компании в замяна на обществени работи в региона Мокегуа.
