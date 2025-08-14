Франция изпраща самолети в помощ на Испания за борба с горските пожари

Франция ще изпрати в Испания два самолета „Канадеър“ и един самолет за координация, за да помогне в овладяването на горските пожари, които опустошават страната. Това съобщи френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо, цитиран от „Франс прес“, предава БТА.

Помощта е в отговор на официален призив от Мадрид към Европейския съюз, уточни Рьотайо в град Екс. Той добави, че самолетите ще излетят още днес от база на Гражданската защита, а мисията им се очаква да продължи два дни.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка поиска снощи от ЕС изпращането на два самолета „Канадеър“, като подчерта, че в момента в страната горят единадесет пожара от ниво 2 по четиристепенната скала. Това ниво изисква допълнителни ресурси, включително военни части и специализирана техника.

Горските пожари в Испания вече са отнели живота на трима души това лято.