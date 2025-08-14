Новини
Свят »
Франция »
Франция изпраща самолети в помощ на Испания за борба с горските пожари

Франция изпраща самолети в помощ на Испания за борба с горските пожари

14 Август, 2025 13:28 498 6

  • франция-
  • самолети-
  • испания-
  • горски пожар

Два „Канадеър“-а и координационен самолет ще се включат в гасенето на 11 пожара от ниво 2

Франция изпраща самолети в помощ на Испания за борба с горските пожари - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция ще изпрати в Испания два самолета „Канадеър“ и един самолет за координация, за да помогне в овладяването на горските пожари, които опустошават страната. Това съобщи френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо, цитиран от „Франс прес“, предава БТА.

Помощта е в отговор на официален призив от Мадрид към Европейския съюз, уточни Рьотайо в град Екс. Той добави, че самолетите ще излетят още днес от база на Гражданската защита, а мисията им се очаква да продължи два дни.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка поиска снощи от ЕС изпращането на два самолета „Канадеър“, като подчерта, че в момента в страната горят единадесет пожара от ниво 2 по четиристепенната скала. Това ниво изисква допълнителни ресурси, включително военни части и специализирана техника.

Горските пожари в Испания вече са отнели живота на трима души това лято.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕВРОНЕМОЩ

    7 0 Отговор
    Е защо не ни ги изпратихте на нас бе франсета. То Боко и Шиши подпалиха и България. Къде са ви самолетите.

    13:33 14.08.2025

  • 2 Балдуиновата кула

    7 0 Отговор
    Обаче не ги изпрати на нас!

    13:44 14.08.2025

  • 3 Ами

    8 0 Отговор
    и РФ изпратила самолети в Турция,а ние чакаме ф16 , като дойдат някой ден ,да поливат отгоре с торбички Билла...

    13:46 14.08.2025

  • 4 Животното

    3 1 Отговор
    А за нас, един хеликоптер, според новините.

    13:48 14.08.2025

  • 5 ацки ги намразих французите тия години !

    4 0 Отговор
    А НА БЪЛГАРИЯ АЦКИ НЕ И ВЪРВИ НА САМОЛЕТИ ОТКАК СТАНАХМЕ ДЕМОКРАТИ - ПУКНАТ САМОЛЕТ НЕ ОСТАНА ! СИЧКО СЕ РАЗКРАДЕ ПОКРАЙ КОСТОВ И ТИКВОЧА ! СЕГА ЧАКАМЕ ДРУГАТА СВИНЯ ДА ПОБЕДИ ЗАЕДНО СЪС СВИНЕМАЙКА СИ ОТ ТОТОТО И ДА ПРАТИ ДВАТА БОКЛУКА ДЕТО ДОЙДОХА ОТ ВТОРА УПОТРЕБА , ШЕСНАЙСТИ РЕМОНТ ДА ГИ ПОДАРИ НА ФАШИСКА БАНДАРАКИЯ !

    13:55 14.08.2025

  • 6 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Нас никой никъде нена брой за нищо бе не разбрахте ли вече .

    14:30 14.08.2025

