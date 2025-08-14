Макрон: Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна

Президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е изразил пред европейските лидери готовност САЩ и други съюзници да предоставят гаранции за сигурността на Украйна с цел да се сложи край на продължаващата повече от три години война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В разговор с лидерите на Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп категорично е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО, основна пречка за сключването на каквото и да било мирно споразумение с Русия, отбеляза Макрон.
Френският президент направи тези коментари пред журналисти в лятната си резиденция в южната част на страната. Стенограмата бе публикувана по-късно през деня от Елисейския дворец.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Станков
Коментиран от #27
14:11 14.08.2025
2 Вашето мнение
14:12 14.08.2025
3 Давай момченце
Коментиран от #23
14:13 14.08.2025
4 Гарант
14:13 14.08.2025
5 Време е такива по затворите!
По добре виж страната си и нейният огромен дълг, той ще те изрита от власта!
14:14 14.08.2025
6 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
14:14 14.08.2025
7 хехе
14:15 14.08.2025
8 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
Коментиран от #9
14:15 14.08.2025
9 хехе
До коментар #8 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":по колко цента ти плащат на глупост.
14:17 14.08.2025
10 И Австрия заяви, че
Всичко върви по плана на путин!
14:17 14.08.2025
11 Републиканец
14:18 14.08.2025
12 САЩ са хитри
14:18 14.08.2025
13 Глупости
Сащ сигурно не остана договор които да не е нарушил и споразумението с Иран , и сумати други в ООН .....
Същото се отнася и за русия
Коментиран от #17, #18, #22
14:20 14.08.2025
14 ежко
14:20 14.08.2025
15 Нема по тъпо .оведо
14:20 14.08.2025
16 Вашето мнение
14:22 14.08.2025
17 Още един неграмотен русофил
До коментар #13 от "Глупости":Няма договор в Будапеща за украинските ядрени ракети!
Има само Меморандум!
Коментиран от #19
14:23 14.08.2025
18 И за 404 важи:
До коментар #13 от "Глупости":Отказ от ядрено оръжие и НЕУТРАЛИТЕТ.
14:23 14.08.2025
19 Вашето мнение
До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":Какви украински ракети бе илитерат, украинците една колиба за куче не са сковали. ВСИЧКО ИМ Е ОТ СССР.
Коментиран от #21
14:24 14.08.2025
20 Макарон
14:26 14.08.2025
21 Още един неграмотен русофил
До коментар #19 от "Вашето мнение":Всички научни институти по ядрените технологии бяха в Харков!
Много се пънете бе, неуч!
Коментиран от #24
14:27 14.08.2025
22 Атина Палада
До коментар #13 от "Глупости":Украйна никога не е имала ЯО за да връща ! Украйна беше само една от Републиките на СССР.
ЯО е на Москва! Москва е решавала къде какво ще разполага в републиките си! Дори и чисто хипотетично на територията на Украйна да са оставили ядрените глави,то копчето е в Москва.
Както примерно в Англия.Имат ЯО ,но е на САЩ и копчето е у Вашингтон...В Германия също има ЯО,което е на Вашингтон...
14:29 14.08.2025
23 Баламата
До коментар #3 от "Давай момченце":То и затова той го казва.А Тръмп знае ли,че дава гаранции?
14:30 14.08.2025
24 Атина Палада
До коментар #21 от "Още един неграмотен русофил":Москва така е решила.
Коментиран от #26
14:30 14.08.2025
25 Крив Макарон
14:32 14.08.2025
26 Още един неграмотен русофил
До коментар #24 от "Атина Палада":Изкуственият интелект трябва да ограничи възможността на неграмотници да се изказват неподготвени!
14:33 14.08.2025
27 А вчера
До коментар #1 от "Иван Станков":Началник на щаба на бригада „Азов“ ,Богдан Кротевич публикува директно и остро обръщение към Владимир Зеленски в социалната мрежа X, в което му докладва с нецензурен език за критичната ситуация край Красноармейск: „Искрено не знам какво точно ви докладват, но ви информирам: по линията Покровск-Константиновка, без преувеличение, цари пълен хаос (в оригинала е използвана по-груба дума).
14:35 14.08.2025
28 Мопасан
14:35 14.08.2025