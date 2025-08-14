Новини
Свят »
Украйна »
Макрон: Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна
  Тема: Украйна

Макрон: Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна

14 Август, 2025 14:10 666 28

  • украйна-
  • еманюел макрон-
  • сигурност

Американският президент обсъди с европейските лидери и Зеленски пътища за прекратяване на войната

Макрон: Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е изразил пред европейските лидери готовност САЩ и други съюзници да предоставят гаранции за сигурността на Украйна с цел да се сложи край на продължаващата повече от три години война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с лидерите на Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп категорично е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО, основна пречка за сключването на каквото и да било мирно споразумение с Русия, отбеляза Макрон.

Френският президент направи тези коментари пред журналисти в лятната си резиденция в южната част на страната. Стенограмата бе публикувана по-късно през деня от Елисейския дворец.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Станков

    1 6 Отговор
    Ситуацията в покровско направление.

    Коментиран от #27

    14:11 14.08.2025

  • 2 Вашето мнение

    17 1 Отговор
    Баба му откога го бие, тоя сега разбра, че за мъж не става.

    14:12 14.08.2025

  • 3 Давай момченце

    11 2 Отговор
    Влезте де, намесете се пряко във войната.

    Коментиран от #23

    14:13 14.08.2025

  • 4 Гарант

    9 4 Отговор
    Това е добре, но дали ще предостави гаранции за сигурността на Русия?

    14:13 14.08.2025

  • 5 Време е такива по затворите!

    15 1 Отговор
    Макрончо, както в Африка, така ще се случи и с Украйна!
    По добре виж страната си и нейният огромен дълг, той ще те изрита от власта!

    14:14 14.08.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    3 16 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    14:14 14.08.2025

  • 7 хехе

    16 0 Отговор
    гаранция Франция тоест едно голямо нищо.

    14:15 14.08.2025

  • 8 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    3 11 Отговор
    Ганя гледа тъпо!

    Коментиран от #9

    14:15 14.08.2025

  • 9 хехе

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Камчия е руска ЗАВИНАГИ":

    по колко цента ти плащат на глупост.

    14:17 14.08.2025

  • 10 И Австрия заяви, че

    0 14 Отговор
    иска в НАТО!
    Всичко върви по плана на путин!

    14:17 14.08.2025

  • 11 Републиканец

    10 0 Отговор
    Президент на Френската република. Избран от народа. Красив костюм... НООО, не е наред човека. Това е минуса на демокрацията. И в България имаме един такъв политик. Раздава го веган. Носи скъпи дрехи. От преподавател по комунизъм се преобърна в "командир" на демократите и разпродаде България.

    14:18 14.08.2025

  • 12 САЩ са хитри

    11 0 Отговор
    Трябва да се признае на САЩ, че само за няколко стотин милиарда успяха да насъскат руснаци срещу руснаци, да обезоръжат цяла източна Европа и да притиснат ЕС за над 4 трилиона. Русия трябва да настоява за договореното през 1988.

    14:18 14.08.2025

  • 13 Глупости

    3 11 Отговор
    Нали навремето с разпадането на СССР , сащ и руся и Украйна имаха подписан договор в които Украина ще върне на Русия ракетите с ядрени бойни глави а сащ и Русия ще са гарант за неприкосновеността на Украйна . Всички видяхме в последните няколко години как Сащ и Русия спазват своите задължения и договори.
    Сащ сигурно не остана договор които да не е нарушил и споразумението с Иран , и сумати други в ООН .....
    Същото се отнася и за русия

    Коментиран от #17, #18, #22

    14:20 14.08.2025

  • 14 ежко

    10 0 Отговор
    Какви гаранции ще даде този?Нали и Орланд беше гарант.Сега що не го пратите да оправя бакиите?Макрон може да бъде гарант само на жена си.Какви гаранции,какви 5 лева, ако обстоятелствата не се променят?

    14:20 14.08.2025

  • 15 Нема по тъпо .оведо

    2 12 Отговор
    от русофила!

    14:20 14.08.2025

  • 16 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    Какво натю бе микроне, целия зор е да спасите кожичките.

    14:22 14.08.2025

  • 17 Още един неграмотен русофил

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости":

    Няма договор в Будапеща за украинските ядрени ракети!
    Има само Меморандум!

    Коментиран от #19

    14:23 14.08.2025

  • 18 И за 404 важи:

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости":

    Отказ от ядрено оръжие и НЕУТРАЛИТЕТ.

    14:23 14.08.2025

  • 19 Вашето мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    Какви украински ракети бе илитерат, украинците една колиба за куче не са сковали. ВСИЧКО ИМ Е ОТ СССР.

    Коментиран от #21

    14:24 14.08.2025

  • 20 Макарон

    5 0 Отговор
    Гаранция - Франция!

    14:26 14.08.2025

  • 21 Още един неграмотен русофил

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Всички научни институти по ядрените технологии бяха в Харков!
    Много се пънете бе, неуч!

    Коментиран от #24

    14:27 14.08.2025

  • 22 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости":

    Украйна никога не е имала ЯО за да връща ! Украйна беше само една от Републиките на СССР.
    ЯО е на Москва! Москва е решавала къде какво ще разполага в републиките си! Дори и чисто хипотетично на територията на Украйна да са оставили ядрените глави,то копчето е в Москва.
    Както примерно в Англия.Имат ЯО ,но е на САЩ и копчето е у Вашингтон...В Германия също има ЯО,което е на Вашингтон...

    14:29 14.08.2025

  • 23 Баламата

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Давай момченце":

    То и затова той го казва.А Тръмп знае ли,че дава гаранции?

    14:30 14.08.2025

  • 24 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Още един неграмотен русофил":

    Москва така е решила.

    Коментиран от #26

    14:30 14.08.2025

  • 25 Крив Макарон

    4 0 Отговор
    На Макарона дядо не му пуска.

    14:32 14.08.2025

  • 26 Още един неграмотен русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Изкуственият интелект трябва да ограничи възможността на неграмотници да се изказват неподготвени!

    14:33 14.08.2025

  • 27 А вчера

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Станков":

    Началник на щаба на бригада „Азов“ ,Богдан Кротевич публикува директно и остро обръщение към Владимир Зеленски в социалната мрежа X, в което му докладва с нецензурен език за критичната ситуация край Красноармейск: „Искрено не знам какво точно ви докладват, но ви информирам: по линията Покровск-Константиновка, без преувеличение, цари пълен хаос (в оригинала е използвана по-груба дума).

    14:35 14.08.2025

  • 28 Мопасан

    2 0 Отговор
    Гаранция,Франция,с Де Гол барабар.Тоз от снимката,даже не може да подържа дипломатическите си мисии,тръгнал да дава мнения.

    14:35 14.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания