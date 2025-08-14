Макрон: Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурността на Украйна

Президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е изразил пред европейските лидери готовност САЩ и други съюзници да предоставят гаранции за сигурността на Украйна с цел да се сложи край на продължаващата повече от три години война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с лидерите на Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп категорично е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО, основна пречка за сключването на каквото и да било мирно споразумение с Русия, отбеляза Макрон.

Френският президент направи тези коментари пред журналисти в лятната си резиденция в южната част на страната. Стенограмата бе публикувана по-късно през деня от Елисейския дворец.