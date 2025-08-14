Путин: САЩ полагат „искрени усилия“ за край на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че САЩ полагат искрени усилия за прекратяване на войната в Украйна, предават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския президент Доналд Тръмп в Анкоридж, щата Аляска, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
„САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза“, заяви Путин.
Руският държавен глава не изключи възможността в бъдеще да бъдат постигнати нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръженията, които биха укрепили мира, отбелязват Ройтерс и ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривоверен алкаш
14:57 14.08.2025
2 Абе не е баш така
Коментиран от #41
14:57 14.08.2025
3 си дзън
Коментиран от #26, #29, #51
14:58 14.08.2025
4 Милиционер- таксист от ленинград
14:59 14.08.2025
5 Атина Палада
САЩ винаги са се присъединявали към победителят!
Прав беше Кисинджър,че :"да си враг на САЩ е опасно,но да си съюзник е фатално"!
Най добрият им дипломат ,според мен!
Коментиран от #17
14:59 14.08.2025
6 Америка е виновна, че
Същото важи и за Втората световна!
15:00 14.08.2025
7 Луд
15:00 14.08.2025
8 Факти
Амнести интернешънъл го отчетоха в доклад, че това е извън првилата на войната. И бяха прави.
Ето за това в Покровск има толкова малко хора, вероятно старци.
Що се отнася до цивилните жертви, Русия явно внимава много, не на последно място защото това е нейно население. От цялата досегащна война там са загинали по-малко цивилни, отколкото украинските нацисти избиха преди войната - 14 000 деца, жени и мъже според данни на Великобритания. Избити етнически руснаци по местата, където са родени прадедите им.
Много мръсотия в главите и душите на Запада изплува покрай тази война - като мръсна пяна, като морална и духовна септика. Лъжа, безпринципност, липса на интегративност и на интелект. Недолюбвам Русия по начина, по който функционира, но едно знам - след като Путин много пъти се обръща към ЕС да съдейства това да спре, накрая сам си свърши работата. И не се обяснява, че имало етническо проичстване, но ние го знаем, понеже такива са западните данни. Оставаше и това да скрият! Не че не го избягват старателно...
Коментиран от #14, #22, #67
15:00 14.08.2025
9 Световен мир
Коментиран от #21, #34, #39, #75
15:01 14.08.2025
10 Вашето мнение
Коментиран от #44
15:01 14.08.2025
11 Урсулиците:
за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!
15:01 14.08.2025
12 Горбачов е героя на Русия
Коментиран от #27
15:01 14.08.2025
13 Факти
Амнести интернешънъл го отчетоха в доклад, че това е извън првилата на войната. И бяха прави.
Ето за това в Покровск има толкова малко хора, вероятно старци.
Що се отнася до цивилните жертви, Русия явно внимава много, не на последно място защото това е нейно население. От цялата досегащна война там са загинали по-малко цивилни, отколкото украинските нацисти избиха преди войната - 14 000 деца, жени и мъже според данни на Великобритания. Избити етнически руснаци по местата, където са родени прадедите им.
Много мръсотия в главите и душите на Запада изплува покрай тази война - като мръсна пяна, като морална и духовна септика. Лъжа, безпринципност, липса на интегративност и на интелект. Недолюбвам Русия по начина, по който функционира, но едно знам - след като Путин много пъти се обръща към ЕС да съдейства това да спре, накрая сам си свърши работата. И не се обяснява, че имало етническо проичстване, но ние го знаем, понеже такива са западните данни. Оставаше и това да скрият! Не че не го избягват старателно...
Коментиран от #23, #25
15:02 14.08.2025
14 Кажете защо българите в Русия изчезват?
До коментар #8 от "Факти":Кажете защо българите в Русия изчезват? Хайде като любите русията, кажете причините защо българската общност в Русия е подложена на осакатяване? Нали знаете че има причини! И те са абсолютно ясни. Но вие ще се сетите ли? Руският свят не предполага съществуването на други култури и народи! Затова Сталин нарежда превръщането на маса българи в македонци! Русизмът е имперска идеология за подчиняване и завладяване! Дори в Америка има около 380000 българи със църкви и училища. Вие числа можете ли да сравнявате. Поне нулите да броите? Хайде кажете защо са тези разлики? В Русия под 12000 по последно преброяване и от тогава са изминали още около 4 години, като са намаляли още вероятно?
380000 - Америка
200000 - Украйна
80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
12000 - Русия?????
15:02 14.08.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18
15:02 14.08.2025
16 Русия
Има причини в Русия българите да не могат да виреят. Някой може ли да каже тези причини?
15:02 14.08.2025
17 Още един неграмотен русофил
До коментар #5 от "Атина Палада":Кисинджър излезе тъпак! Той вкара инвестиции в Китай за да я откъсне от СССР!
Сега виждаме последствията. САЩ се чудят как да ги елиминират!
Коментиран от #46, #64
15:03 14.08.2025
18 Я пък тоя
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не говори така за Тръмп!
15:03 14.08.2025
19 Путин
15:03 14.08.2025
20 Бай Ставри
15:04 14.08.2025
21 Вашето мнение
До коментар #9 от "Световен мир":Амчи обединявайте се бе, кой ви пречи. Звучиш ми като лозунг от някоя БКП сбирка. Аааа, забравих, ти ще стоиш скрит като мишок и когато другите свършат работата ще се изперчиш отпред. Тоя път няма да стане, украйна утече у киреча.
Коментиран от #28
15:05 14.08.2025
22 Я виж ти
До коментар #8 от "Факти":Русофилите са се подготвили с цели фермани!
Митрофановна ще ги погали по тъпата главица!
15:05 14.08.2025
23 Руски мръсен див трол
До коментар #13 от "Факти":Изчезни пропагандаторите мръсен руски гаден трол. Руските фашисти от Москва избиха много хора, деца, майки и бащи!! Така ли ще защитаваш руската кръвопролитна война сакат трол! Толкова си мизерен. Плаща ли ти се? Руската армия куца и от злоба избиват мирни граждани и деца дълбоко зад фронта! Мерзавци и този тъп трол тръгна да сее пропаганда и да защитава убийствата на деца.
Коментиран от #32, #54
15:06 14.08.2025
24 В грешка е Путин
15:06 14.08.2025
25 Духовна "септика"
До коментар #13 от "Факти":Леле, леле.
Учи си уроците и не пиши смешки.
15:06 14.08.2025
26 До последния
До коментар #3 от "си дзън":бандеровски нацист и последния наемник на западните фашисти.
15:07 14.08.2025
27 Още един неграмотен русофил
До коментар #12 от "Горбачов е героя на Русия":Горбачов продаде ГДР за 15 милиарда дойче марки за да купи салам, за да не изпукат руснаците от глад!
Коментиран от #35, #47
15:07 14.08.2025
28 Моля?
До коментар #21 от "Вашето мнение":Какво БКП, те са московски проект воюващи с българското национално самосъзнание.
15:07 14.08.2025
29 По- точно
До коментар #3 от "си дзън":Коалицията на ЕС жеЛАЕЩИТЕ е за война. Друс- друс носленце.
15:08 14.08.2025
30 сериозен
Коментиран от #57
15:08 14.08.2025
31 Искрено и лично
15:08 14.08.2025
32 Жени и деца избиват натеняху
До коментар #23 от "Руски мръсен див трол":Не те чувам да ревеш. Фашиста зеленски също. Дори ги прибира от улицата за пушено месо. пак не те чувам да ревеш. За разлика от тях, Русия пази на максимум цивилните.
Коментиран от #40
15:08 14.08.2025
33 Смешко
Коментиран от #45
15:09 14.08.2025
34 Ами да си ги вземат укрите ,бре
До коментар #9 от "Световен мир":що само реват.
Бой до последната укра.
15:10 14.08.2025
35 Остави салама
До коментар #27 от "Още един неграмотен русофил":Горбачов срути соца в СССР.
Коментиран от #66
15:10 14.08.2025
36 !!!?
Наглоста на кремълския Ку Чи Син е пословична...!!!
15:10 14.08.2025
37 Наивник😏
15:10 14.08.2025
38 Удри Вова
Коментиран от #52
15:11 14.08.2025
39 Орк
До коментар #9 от "Световен мир":Пред кой свят? Кого наричаш свят? Цял мир видя на какво прилича тощи "свят".
15:11 14.08.2025
40 Израел и те са терористи
До коментар #32 от "Жени и деца избиват натеняху":Обаче Русия избива българите! Заличава и претопява българите. Това да ви дойде на ума да го разберете? Постоянно ви пращат по Африка, Индия, на Марс и не знам си още къде какво правили другите имперски братя на Русия по фашизъм. Обаче дайте да видим Русия какво е направила на българите, вашата история знаете ли в?
Коментиран от #48
15:11 14.08.2025
41 Георги
До коментар #2 от "Абе не е баш така":ооо напротив, тях тая война не им трябва освен за пари и за това искат да серазкачат. В момента Тайван/Китай им е далеч по-важен - вързаха ЕС и правят някакви договорки с Русия, Украйна си свърши работата - винаги може и още, ама вече искат да гледат в друга посока.
Коментиран от #58
15:11 14.08.2025
42 Хахахаха
15:12 14.08.2025
43 Повярвахме
И двете страни не са искрени...
15:12 14.08.2025
44 🤣......
До коментар #10 от "Вашето мнение":Че Русия какъв водач е на новият"световен ред"?, тя е западаща регионална сила, какъв световен ред те гони.
Коментиран от #53
15:12 14.08.2025
45 България 🇧🇬
До коментар #33 от "Смешко":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
15:13 14.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":За мен той е най добрият им дипломат.А за инвестициите ....виновника е Рейгън,както аз го наричам гробокопача на САЩ.Защото той смени класическият им капитализъм и започна деиндустриализацията на САЩ,изнасяне на производствата и убиване на средната класа...Нали не смяташ ,че решението за смяната на системата в САЩ може да се вземе само от един дипломат ,па макар и той да е първи дипломат...?!
Коментиран от #59
15:13 14.08.2025
47 Нещо повече
До коментар #27 от "Още един неграмотен русофил":По късно Горбачов разбра, по негови думи, че немците са били готови да платят 500 милиарда за ГДР!
15:13 14.08.2025
48 Кои българи избива бе
До коментар #40 от "Израел и те са терористи":Ко ви се е случило, че сте обли и ви ползват за нещастници по форумите. Що за родители ви създадоха лъжливи парцали и да обслужвате лъжите на САЩ, докато ни унищожава?
Коментиран от #55
15:13 14.08.2025
49 Путин
15:13 14.08.2025
50 Учуден
15:14 14.08.2025
51 Хахахаха
До коментар #3 от "си дзън":Не не, рашите по принцип са за мир. Но първо някой трябва да им даде цяла Украйна и половината Европа и по принцип са си за мир!
15:14 14.08.2025
52 Няма кого да удари в бункера
До коментар #38 от "Удри Вова":освен няколкото xлeбapки.
15:14 14.08.2025
53 Е затова ли те изкара
До коментар #44 от "🤣......":пропадналият запад? 😄
15:15 14.08.2025
54 Вашето мнение
До коментар #23 от "Руски мръсен див трол":Ей играч, грантаджия, знаеш ли от колко далеч ви личи, кога преигравате? За някой цент и майките си ще продадете, очаквате да ви повярваме, че ви пука за украйна.
15:15 14.08.2025
55 Чети си история
До коментар #48 от "Кои българи избива бе":И ще разбереш.
Коментиран от #60
15:15 14.08.2025
56 !!!?
15:16 14.08.2025
57 Несериозен човек си ти...
До коментар #30 от "сериозен":А на руснак каква вяра да имаш?
Коментиран от #62
15:16 14.08.2025
58 Трябва им
До коментар #41 от "Георги":Докато я има войната в Украйна и ЕС се крепи и служи вярно, за САЩ ще капят стотици милиарди.
15:17 14.08.2025
59 Още един неграмотен русофил
До коментар #46 от "Атина Палада":Рейгън беше само изпълнителя на доктрината на Кисинджър!
Все пак трябва да се отдаде заслуженото на Рейгън! Той погреба СССР, като им каза, че руснаците ще ядат своите ракети!
Коментиран от #82
15:17 14.08.2025
60 Ами чети я
До коментар #55 от "Чети си история":Кво ревеш тук и обслужваш лъжите на САЩ.
15:17 14.08.2025
61 България 🇧🇬
Коментиран от #65
15:18 14.08.2025
62 сериозен
До коментар #57 от "Несериозен човек си ти...":Много повече , отколкото на такива шушляци като теб !
Коментиран от #69
15:19 14.08.2025
63 Помнещ
15:19 14.08.2025
64 САМ СИ ОТГОВОРИ
До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":НА ВЪПРОСА ----УМНИЯТ И УБИТАКА
15:19 14.08.2025
65 А що воюва
До коментар #61 от "България 🇧🇬":Щото Великобритания разцепи България и отне Добруджа и Македония които Русия ги даде на България. безродници. И историята си мразите и ви ползват за лъжи за унищожаване на България и Европа.
Коментиран от #68
15:20 14.08.2025
66 Не е така...
До коментар #35 от "Остави салама":Остави слама!, американците и европейците през 1990г когато тогавашната съветска кочина се разпадна, те ги храниха като кръщелници за да не изпукат от глад, до там я бяха докарал "великите" братушки🤣, и пари са им давали, абе грешка след грешка на нашите хора, а това че Горби гътна комунизма сме му изключително благодарни, това е най-великото нещо през 20ти век.
Коментиран от #72, #81
15:23 14.08.2025
67 Само да питам
До коментар #8 от "Факти":Ама точно 14 000 ли? Не са ли 14 001 или 13 965? Сигурен ли си, че са 14 000, а дали си сигурен, че са убити от украинците или от руснаци? Друг въпрос, украинска нация има ли или всички са руснаци според някои безмозъчни?
15:23 14.08.2025
69 Абе..... про...
До коментар #62 от "сериозен":ст@ копейка си.....
15:25 14.08.2025
70 Така де безроднико
До коментар #68 от "Безродник си ти":Защо пренаписваш историята? Я сега да чуем защо Русия като ни направи голяма България, Великобритания я разцепи? Същите които днес ви спонсорират лъжите на безродниците!
Коментиран от #74, #77
15:27 14.08.2025
71 Присъда
15:29 14.08.2025
72 Що бе
До коментар #66 от "Не е така...":кое е грешното да помогнеш на някой в нужда? Що за пропаднали човечета сте.
15:30 14.08.2025
73 Мунчо
15:32 14.08.2025
74 Безроднико
До коментар #70 от "Така де безроднико":Кога Русия е направила България голяма? Санстефанския договор е една илюзия и кука за шарани на която се закачиха сляпо вярващите. Русия направи България малка и попречи да се създаде голяма българска държава на балканите. Русия късаше земи от България, заедно с другите фашистки имоерии Англия, Франция, Австро-Унгария.
Коментиран от #76
15:32 14.08.2025
75 Ми тя Украйна
До коментар #9 от "Световен мир":няма да ги даде, ама те ще й ги вземат!
15:33 14.08.2025
76 Не лъжи безроднико
До коментар #74 от "Безроднико":Сан Стефанският договор е факт! Каква България даде Русия на България безроднико? Каква я направи Великобритания като я разцепи на 3?
Коментиран от #80
15:36 14.08.2025
77 Ти мен
До коментар #70 от "Така де безроднико":Ли ще наричаш безродник? Моите деди са ги гърмели франсетата и англосите, където са се били довлякли с апетити към унгарските земи. Ти си безродника защото защитаваш великите сили навредили на българската държава. И за срам българките се дават на англоси, франсета и руснаци.....
Коментиран от #78
15:37 14.08.2025
78 И не само теб
До коментар #77 от "Ти мен":А всеки като теб преиначаващ историята е безродник. Седнал да ми пише за Добруджа безродника, игнорирайки кой е виновника да стигнем там.
15:38 14.08.2025
79 Казанова😏
Коментиран от #83, #84
15:39 14.08.2025
80 Абе
До коментар #76 от "Не лъжи безроднико":Руската армия трепеше и изсекваше българите от северна Добруджа! Руската армия беше победена при поредния си опит да отцепи Южна Добруджа. Слава на българския войник. Русия създаде македонска нация и език! Огромен срам за безродниците които обърнаха оръжие срещу събратята си. Днес отново ви има, вие не сте си тръгвали. Капиталите и властта, парите са съсредоточени във вас, децата са ви в българските институции!
Коментиран от #85
15:39 14.08.2025
81 Тоя със салама
До коментар #66 от "Не е така...":Абсолютно съгласен!!!!
15:40 14.08.2025
82 Атина Палада
До коментар #59 от "Още един неграмотен русофил":Оф,много си наивен...Рейгън изпълнител на доктрината на Кисинджър:)))Дай малко по сериозно ....Обидно ми става дори да водя дискусия с човек ,с такива елементарни умозаключения:)))
Ти вярваш,че Президента на САЩ се подчинява на първия дипломат а не на властови центрове,които са го назначили за Президент?Само не ми казвай,че в САЩ президентите ги избира народа,защото хептен ще оплескаш всичко:)
Казано кратко-Кисинджър няма вина за деиндустриализацията на САЩ и съответно изнасянето на производството от САЩ
15:41 14.08.2025
83 Атина Палада
До коментар #79 от "Казанова😏":А завчера един форумец тук беше публикувал тази снимка:)Беше написал,че е от хамериканската преса..
15:46 14.08.2025
84 Ха-ха-ха, а Путлер защо
До коментар #79 от "Казанова😏":е толкова висок? На токчета ли е? 😂
15:51 14.08.2025
85 Напиши безроднико
До коментар #80 от "Абе":защо България стигна да се бие за Добруджа. Русия каква България даде, а Великобритания как я разцепи на 3. Само безродник мрази историята си! Не вади неща от контекст за да ги ползваш за пропаганда да обслужваш унищожаването на Европа от САЩ.
15:54 14.08.2025
86 Романтик
16:05 14.08.2025
87 емил
16:06 14.08.2025
88 Ах летете
В полета ви милиони погледи са приковани
16:12 14.08.2025