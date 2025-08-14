Путин: САЩ полагат „искрени усилия“ за край на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че САЩ полагат искрени усилия за прекратяване на войната в Украйна, предават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския президент Доналд Тръмп в Анкоридж, щата Аляска, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза“, заяви Путин.

Руският държавен глава не изключи възможността в бъдеще да бъдат постигнати нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръженията, които биха укрепили мира, отбелязват Ройтерс и ТАСС.