Путин: САЩ полагат „искрени усилия“ за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Путин: САЩ полагат „искрени усилия“ за край на войната в Украйна

14 Август, 2025 14:55 1 492 88

  • война-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • край на войната

Руският президент обсъди предстоящата среща с Тръмп и възможни бъдещи договорености за контрол над въоръженията

Путин: САЩ полагат „искрени усилия“ за край на войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че САЩ полагат искрени усилия за прекратяване на войната в Украйна, предават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския президент Доналд Тръмп в Анкоридж, щата Аляска, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза“, заяви Путин.

Руският държавен глава не изключи възможността в бъдеще да бъдат постигнати нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръженията, които биха укрепили мира, отбелязват Ройтерс и ТАСС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    10 19 Отговор
    Допъни бе Фюрер,......ама нищо няма да се получи...нали така....

    14:57 14.08.2025

  • 2 Абе не е баш така

    16 9 Отговор
    САЩ не иска да свършва тази война която те създадоха. Изгодна им е. Имат си дойната крава Европа!

    Коментиран от #41

    14:57 14.08.2025

  • 3 си дзън

    12 22 Отговор
    А пък русията полага „искрени усилия“ за продължаване на войната в Украйна

    Коментиран от #26, #29, #51

    14:58 14.08.2025

  • 4 Милиционер- таксист от ленинград

    8 17 Отговор
    стана Цар!

    14:59 14.08.2025

  • 5 Атина Палада

    22 5 Отговор
    САЩ се измъкват от Украйна!Сметката я плащаме европейците+ репарации!
    САЩ винаги са се присъединявали към победителят!
    Прав беше Кисинджър,че :"да си враг на САЩ е опасно,но да си съюзник е фатално"!
    Най добрият им дипломат ,според мен!

    Коментиран от #17

    14:59 14.08.2025

  • 6 Америка е виновна, че

    10 22 Отговор
    даде салам на маскалите 1991г. да не изпукат от глад!
    Същото важи и за Втората световна!

    15:00 14.08.2025

  • 7 Луд

    8 1 Отговор
    Има голяма вероятност да стане мазало.

    15:00 14.08.2025

  • 8 Факти

    25 6 Отговор
    Украинските войски се разплагат в жилищни сгради. Няма обозначение къде има хора и къде не. От където стрелят украиснки оръжия, натам стрелят руски оръжия.

    Амнести интернешънъл го отчетоха в доклад, че това е извън првилата на войната. И бяха прави.

    Ето за това в Покровск има толкова малко хора, вероятно старци.

    Що се отнася до цивилните жертви, Русия явно внимава много, не на последно място защото това е нейно население. От цялата досегащна война там са загинали по-малко цивилни, отколкото украинските нацисти избиха преди войната - 14 000 деца, жени и мъже според данни на Великобритания. Избити етнически руснаци по местата, където са родени прадедите им.

    Много мръсотия в главите и душите на Запада изплува покрай тази война - като мръсна пяна, като морална и духовна септика. Лъжа, безпринципност, липса на интегративност и на интелект. Недолюбвам Русия по начина, по който функционира, но едно знам - след като Путин много пъти се обръща към ЕС да съдейства това да спре, накрая сам си свърши работата. И не се обяснява, че имало етническо проичстване, но ние го знаем, понеже такива са западните данни. Оставаше и това да скрият! Не че не го избягват старателно...

    Коментиран от #14, #22, #67

    15:00 14.08.2025

  • 9 Световен мир

    7 24 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #21, #34, #39, #75

    15:01 14.08.2025

  • 10 Вашето мнение

    17 6 Отговор
    Русия ще допусне до себе си като водач на новия световен ред сащ и Китай. За това е нози жалък рев от еврюлидерите, не е за дзиленски, жълтопаветни. Оно е отписано и ще го бесят.

    Коментиран от #44

    15:01 14.08.2025

  • 11 Урсулиците:

    19 3 Отговор
    Осигурили сме 1,5 млрд. долара от европейски съюзници за Зеленски и Украйна,
    за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!

    15:01 14.08.2025

  • 12 Горбачов е героя на Русия

    5 15 Отговор
    Остава и руснаците да го осмислят с главунките.

    Коментиран от #27

    15:01 14.08.2025

  • 13 Факти

    17 4 Отговор
    Украинските войски се разплагат в жилищни сгради. Няма обозначение къде има хора и къде не. От където стрелят украиснки оръжия, натам стрелят руски оръжия.
    Амнести интернешънъл го отчетоха в доклад, че това е извън првилата на войната. И бяха прави.
    Ето за това в Покровск има толкова малко хора, вероятно старци.
    Що се отнася до цивилните жертви, Русия явно внимава много, не на последно място защото това е нейно население. От цялата досегащна война там са загинали по-малко цивилни, отколкото украинските нацисти избиха преди войната - 14 000 деца, жени и мъже според данни на Великобритания. Избити етнически руснаци по местата, където са родени прадедите им.
    Много мръсотия в главите и душите на Запада изплува покрай тази война - като мръсна пяна, като морална и духовна септика. Лъжа, безпринципност, липса на интегративност и на интелект. Недолюбвам Русия по начина, по който функционира, но едно знам - след като Путин много пъти се обръща към ЕС да съдейства това да спре, накрая сам си свърши работата. И не се обяснява, че имало етническо проичстване, но ние го знаем, понеже такива са западните данни. Оставаше и това да скрият! Не че не го избягват старателно...

    Коментиран от #23, #25

    15:02 14.08.2025

  • 14 Кажете защо българите в Русия изчезват?

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Кажете защо българите в Русия изчезват? Хайде като любите русията, кажете причините защо българската общност в Русия е подложена на осакатяване? Нали знаете че има причини! И те са абсолютно ясни. Но вие ще се сетите ли? Руският свят не предполага съществуването на други култури и народи! Затова Сталин нарежда превръщането на маса българи в македонци! Русизмът е имперска идеология за подчиняване и завладяване! Дори в Америка има около 380000 българи със църкви и училища. Вие числа можете ли да сравнявате. Поне нулите да броите? Хайде кажете защо са тези разлики? В Русия под 12000 по последно преброяване и от тогава са изминали още около 4 години, като са намаляли още вероятно?

    380000 - Америка
    200000 - Украйна
    80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
    12000 - Русия?????

    15:02 14.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор
    аре бягай на КИЛИМЧЕТО пред господаря на света бе , тиква ботоксова

    Коментиран от #18

    15:02 14.08.2025

  • 16 Русия

    4 9 Отговор
    В Русия има под 12000 българи. Вероятно от тях повечето възрастни, което може да се заключи че там българската общност е пречупена! В Украйна има около 200000 българи. В Молдова около 80000, като според източници тези с български корени може да достигнат и около 300000.

    Има причини в Русия българите да не могат да виреят. Някой може ли да каже тези причини?

    15:02 14.08.2025

  • 17 Още един неграмотен русофил

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Кисинджър излезе тъпак! Той вкара инвестиции в Китай за да я откъсне от СССР!
    Сега виждаме последствията. САЩ се чудят как да ги елиминират!

    Коментиран от #46, #64

    15:03 14.08.2025

  • 18 Я пък тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не говори така за Тръмп!

    15:03 14.08.2025

  • 19 Путин

    5 2 Отговор
    А преди Тръмп,искаха да ни унищожат !

    15:03 14.08.2025

  • 20 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Не ходи там бе капиут.Ще те уморят.

    15:04 14.08.2025

  • 21 Вашето мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Световен мир":

    Амчи обединявайте се бе, кой ви пречи. Звучиш ми като лозунг от някоя БКП сбирка. Аааа, забравих, ти ще стоиш скрит като мишок и когато другите свършат работата ще се изперчиш отпред. Тоя път няма да стане, украйна утече у киреча.

    Коментиран от #28

    15:05 14.08.2025

  • 22 Я виж ти

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Русофилите са се подготвили с цели фермани!
    Митрофановна ще ги погали по тъпата главица!

    15:05 14.08.2025

  • 23 Руски мръсен див трол

    5 17 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Изчезни пропагандаторите мръсен руски гаден трол. Руските фашисти от Москва избиха много хора, деца, майки и бащи!! Така ли ще защитаваш руската кръвопролитна война сакат трол! Толкова си мизерен. Плаща ли ти се? Руската армия куца и от злоба избиват мирни граждани и деца дълбоко зад фронта! Мерзавци и този тъп трол тръгна да сее пропаганда и да защитава убийствата на деца.

    Коментиран от #32, #54

    15:06 14.08.2025

  • 24 В грешка е Путин

    5 7 Отговор
    Трябва да се признае на САЩ, че само за няколко стотин милиарда успяха да насъскат руснаци срещу руснаци, да обезоръжат цяла източна Европа и да притиснат ЕС за над 4 трилиона. Много ясно, че САЩ ще искат да замразят постигнатото. Русия трябва да настоява за договореното през 1988.

    15:06 14.08.2025

  • 25 Духовна "септика"

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Леле, леле.
    Учи си уроците и не пиши смешки.

    15:06 14.08.2025

  • 26 До последния

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    бандеровски нацист и последния наемник на западните фашисти.

    15:07 14.08.2025

  • 27 Още един неграмотен русофил

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "Горбачов е героя на Русия":

    Горбачов продаде ГДР за 15 милиарда дойче марки за да купи салам, за да не изпукат руснаците от глад!

    Коментиран от #35, #47

    15:07 14.08.2025

  • 28 Моля?

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето мнение":

    Какво БКП, те са московски проект воюващи с българското национално самосъзнание.

    15:07 14.08.2025

  • 29 По- точно

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Коалицията на ЕС жеЛАЕЩИТЕ е за война. Друс- друс носленце.

    15:08 14.08.2025

  • 30 сериозен

    14 2 Отговор
    На американец вяра да нямаш ! Путин няма да отстъпи и СВО-то ще си продължи по старому ...

    Коментиран от #57

    15:08 14.08.2025

  • 31 Искрено и лично

    2 7 Отговор
    Въжето трябва да сапунисваш, а не да лицемерничиш, военнопрестъпник такъв!

    15:08 14.08.2025

  • 32 Жени и деца избиват натеняху

    13 6 Отговор

    До коментар #23 от "Руски мръсен див трол":

    Не те чувам да ревеш. Фашиста зеленски също. Дори ги прибира от улицата за пушено месо. пак не те чувам да ревеш. За разлика от тях, Русия пази на максимум цивилните.

    Коментиран от #40

    15:08 14.08.2025

  • 33 Смешко

    2 5 Отговор
    НАТО е на 500 километра от Москва, а ти преговаряш??? Сталин се върти у гроба!!! Предлагат ти мир в най-изгодната за тях точка!!! В замяна на някакви блата и целия износ на суровини ще минава през САЩ!!!

    Коментиран от #45

    15:09 14.08.2025

  • 34 Ами да си ги вземат укрите ,бре

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Световен мир":

    що само реват.
    Бой до последната укра.

    15:10 14.08.2025

  • 35 Остави салама

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Още един неграмотен русофил":

    Горбачов срути соца в СССР.

    Коментиран от #66

    15:10 14.08.2025

  • 36 !!!?

    5 12 Отговор
    Путлер "голяма мисъл" е зделал...а чия е войната в Украйна !?
    Наглоста на кремълския Ку Чи Син е пословична...!!!

    15:10 14.08.2025

  • 37 Наивник😏

    5 3 Отговор
    😁Повярвахме... Лицемерието в политиката е безкрайно като Вселената ☝️

    15:10 14.08.2025

  • 38 Удри Вова

    6 5 Отговор
    малките злобни урсулета ! Пий мурсулска кръв !

    Коментиран от #52

    15:11 14.08.2025

  • 39 Орк

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Световен мир":

    Пред кой свят? Кого наричаш свят? Цял мир видя на какво прилича тощи "свят".

    15:11 14.08.2025

  • 40 Израел и те са терористи

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Жени и деца избиват натеняху":

    Обаче Русия избива българите! Заличава и претопява българите. Това да ви дойде на ума да го разберете? Постоянно ви пращат по Африка, Индия, на Марс и не знам си още къде какво правили другите имперски братя на Русия по фашизъм. Обаче дайте да видим Русия какво е направила на българите, вашата история знаете ли в?

    Коментиран от #48

    15:11 14.08.2025

  • 41 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе не е баш така":

    ооо напротив, тях тая война не им трябва освен за пари и за това искат да серазкачат. В момента Тайван/Китай им е далеч по-важен - вързаха ЕС и правят някакви договорки с Русия, Украйна си свърши работата - винаги може и още, ама вече искат да гледат в друга посока.

    Коментиран от #58

    15:11 14.08.2025

  • 42 Хахахаха

    1 5 Отговор
    Ясно! Значи, копейки, ще викаме за тръмпоча. Наш чуек!

    15:12 14.08.2025

  • 43 Повярвахме

    3 1 Отговор
    "Искрени усилия" в кавички... ☝️🤔

    И двете страни не са искрени...

    15:12 14.08.2025

  • 44 🤣......

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Че Русия какъв водач е на новият"световен ред"?, тя е западаща регионална сила, какъв световен ред те гони.

    Коментиран от #53

    15:12 14.08.2025

  • 45 България 🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Смешко":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    15:13 14.08.2025

  • 46 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    За мен той е най добрият им дипломат.А за инвестициите ....виновника е Рейгън,както аз го наричам гробокопача на САЩ.Защото той смени класическият им капитализъм и започна деиндустриализацията на САЩ,изнасяне на производствата и убиване на средната класа...Нали не смяташ ,че решението за смяната на системата в САЩ може да се вземе само от един дипломат ,па макар и той да е първи дипломат...?!

    Коментиран от #59

    15:13 14.08.2025

  • 47 Нещо повече

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Още един неграмотен русофил":

    По късно Горбачов разбра, по негови думи, че немците са били готови да платят 500 милиарда за ГДР!

    15:13 14.08.2025

  • 48 Кои българи избива бе

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "Израел и те са терористи":

    Ко ви се е случило, че сте обли и ви ползват за нещастници по форумите. Що за родители ви създадоха лъжливи парцали и да обслужвате лъжите на САЩ, докато ни унищожава?

    Коментиран от #55

    15:13 14.08.2025

  • 49 Путин

    7 0 Отговор
    ще обясни на Тръмп,че е широко скроен и му е тясно в границите на РФ !

    15:13 14.08.2025

  • 50 Учуден

    1 3 Отговор
    САЩ един път лоши, друг път добри... Този да не го е хванала деменцията?

    15:14 14.08.2025

  • 51 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Не не, рашите по принцип са за мир. Но първо някой трябва да им даде цяла Украйна и половината Европа и по принцип са си за мир!

    15:14 14.08.2025

  • 52 Няма кого да удари в бункера

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Удри Вова":

    освен няколкото xлeбapки.

    15:14 14.08.2025

  • 53 Е затова ли те изкара

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "🤣......":

    пропадналият запад? 😄

    15:15 14.08.2025

  • 54 Вашето мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руски мръсен див трол":

    Ей играч, грантаджия, знаеш ли от колко далеч ви личи, кога преигравате? За някой цент и майките си ще продадете, очаквате да ви повярваме, че ви пука за украйна.

    15:15 14.08.2025

  • 55 Чети си история

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "Кои българи избива бе":

    И ще разбереш.

    Коментиран от #60

    15:15 14.08.2025

  • 56 !!!?

    4 6 Отговор
    Тръмп пита Кремълският кръволок кога ще спре варварската си война в Украйна...!

    15:16 14.08.2025

  • 57 Несериозен човек си ти...

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "сериозен":

    А на руснак каква вяра да имаш?

    Коментиран от #62

    15:16 14.08.2025

  • 58 Трябва им

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    Докато я има войната в Украйна и ЕС се крепи и служи вярно, за САЩ ще капят стотици милиарди.

    15:17 14.08.2025

  • 59 Още един неграмотен русофил

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Рейгън беше само изпълнителя на доктрината на Кисинджър!
    Все пак трябва да се отдаде заслуженото на Рейгън! Той погреба СССР, като им каза, че руснаците ще ядат своите ракети!

    Коментиран от #82

    15:17 14.08.2025

  • 60 Ами чети я

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Чети си история":

    Кво ревеш тук и обслужваш лъжите на САЩ.

    15:17 14.08.2025

  • 61 България 🇧🇬

    3 6 Отговор
    Руската армия воюва с българите за отцепване на северна Добруджа! Руската армия отново воюва с българите в опити да отцепи и Южна Добруджа. И единствено храбрия подвиг на българския войник от ълска ришуския военен крак и спасява българската земя от окупация. Слава на българския войник който побеждава руската армия 🇧🇬 това е незабравима епопея в българскатанисрория която не ви изнася на безродниците, но я има и ще я има.

    Коментиран от #65

    15:18 14.08.2025

  • 62 сериозен

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Несериозен човек си ти...":

    Много повече , отколкото на такива шушляци като теб !

    Коментиран от #69

    15:19 14.08.2025

  • 63 Помнещ

    6 4 Отговор
    Путлер многократно е казвал, че на Русия не и трябват други земи, защото има предостатъчно, но сега изведнъж забрави какво е казал поне 20 пъти и иска да открадне окупираните територии на Украйна.

    15:19 14.08.2025

  • 64 САМ СИ ОТГОВОРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    НА ВЪПРОСА ----УМНИЯТ И УБИТАКА

    15:19 14.08.2025

  • 65 А що воюва

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "България 🇧🇬":

    Щото Великобритания разцепи България и отне Добруджа и Македония които Русия ги даде на България. безродници. И историята си мразите и ви ползват за лъжи за унищожаване на България и Европа.

    Коментиран от #68

    15:20 14.08.2025

  • 66 Не е така...

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Остави салама":

    Остави слама!, американците и европейците през 1990г когато тогавашната съветска кочина се разпадна, те ги храниха като кръщелници за да не изпукат от глад, до там я бяха докарал "великите" братушки🤣, и пари са им давали, абе грешка след грешка на нашите хора, а това че Горби гътна комунизма сме му изключително благодарни, това е най-великото нещо през 20ти век.

    Коментиран от #72, #81

    15:23 14.08.2025

  • 67 Само да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Ама точно 14 000 ли? Не са ли 14 001 или 13 965? Сигурен ли си, че са 14 000, а дали си сигурен, че са убити от украинците или от руснаци? Друг въпрос, украинска нация има ли или всички са руснаци според някои безмозъчни?

    15:23 14.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Абе..... про...

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "сериозен":

    ст@ копейка си.....

    15:25 14.08.2025

  • 70 Така де безроднико

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Безродник си ти":

    Защо пренаписваш историята? Я сега да чуем защо Русия като ни направи голяма България, Великобритания я разцепи? Същите които днес ви спонсорират лъжите на безродниците!

    Коментиран от #74, #77

    15:27 14.08.2025

  • 71 Присъда

    1 1 Отговор
    Лицемерничи за пореден път бункерния, дърт плъx. Нормално за всеки патологичен лъжец и пoдлец.

    15:29 14.08.2025

  • 72 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Не е така...":

    кое е грешното да помогнеш на някой в нужда? Що за пропаднали човечета сте.

    15:30 14.08.2025

  • 73 Мунчо

    0 1 Отговор
    Споразумение със САЩ има нулева стойност.

    15:32 14.08.2025

  • 74 Безроднико

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Така де безроднико":

    Кога Русия е направила България голяма? Санстефанския договор е една илюзия и кука за шарани на която се закачиха сляпо вярващите. Русия направи България малка и попречи да се създаде голяма българска държава на балканите. Русия късаше земи от България, заедно с другите фашистки имоерии Англия, Франция, Австро-Унгария.

    Коментиран от #76

    15:32 14.08.2025

  • 75 Ми тя Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Световен мир":

    няма да ги даде, ама те ще й ги вземат!

    15:33 14.08.2025

  • 76 Не лъжи безроднико

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Безроднико":

    Сан Стефанският договор е факт! Каква България даде Русия на България безроднико? Каква я направи Великобритания като я разцепи на 3?

    Коментиран от #80

    15:36 14.08.2025

  • 77 Ти мен

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Така де безроднико":

    Ли ще наричаш безродник? Моите деди са ги гърмели франсетата и англосите, където са се били довлякли с апетити към унгарските земи. Ти си безродника защото защитаваш великите сили навредили на българската държава. И за срам българките се дават на англоси, франсета и руснаци.....

    Коментиран от #78

    15:37 14.08.2025

  • 78 И не само теб

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ти мен":

    А всеки като теб преиначаващ историята е безродник. Седнал да ми пише за Добруджа безродника, игнорирайки кой е виновника да стигнем там.

    15:38 14.08.2025

  • 79 Казанова😏

    2 0 Отговор
    Срещата в Аляска се очертава като много... 🤔 романтична... 😁

    Коментиран от #83, #84

    15:39 14.08.2025

  • 80 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Не лъжи безроднико":

    Руската армия трепеше и изсекваше българите от северна Добруджа! Руската армия беше победена при поредния си опит да отцепи Южна Добруджа. Слава на българския войник. Русия създаде македонска нация и език! Огромен срам за безродниците които обърнаха оръжие срещу събратята си. Днес отново ви има, вие не сте си тръгвали. Капиталите и властта, парите са съсредоточени във вас, децата са ви в българските институции!

    Коментиран от #85

    15:39 14.08.2025

  • 81 Тоя със салама

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Не е така...":

    Абсолютно съгласен!!!!

    15:40 14.08.2025

  • 82 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Още един неграмотен русофил":

    Оф,много си наивен...Рейгън изпълнител на доктрината на Кисинджър:)))Дай малко по сериозно ....Обидно ми става дори да водя дискусия с човек ,с такива елементарни умозаключения:)))
    Ти вярваш,че Президента на САЩ се подчинява на първия дипломат а не на властови центрове,които са го назначили за Президент?Само не ми казвай,че в САЩ президентите ги избира народа,защото хептен ще оплескаш всичко:)
    Казано кратко-Кисинджър няма вина за деиндустриализацията на САЩ и съответно изнасянето на производството от САЩ

    15:41 14.08.2025

  • 83 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Казанова😏":

    А завчера един форумец тук беше публикувал тази снимка:)Беше написал,че е от хамериканската преса..

    15:46 14.08.2025

  • 84 Ха-ха-ха, а Путлер защо

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Казанова😏":

    е толкова висок? На токчета ли е? 😂

    15:51 14.08.2025

  • 85 Напиши безроднико

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Абе":

    защо България стигна да се бие за Добруджа. Русия каква България даде, а Великобритания как я разцепи на 3. Само безродник мрази историята си! Не вади неща от контекст за да ги ползваш за пропаганда да обслужваш унищожаването на Европа от САЩ.

    15:54 14.08.2025

  • 86 Романтик

    0 0 Отговор
    Разтапям се от умиление... 💞❤️💝😁 Срещата ще бъде уникално мила...

    16:05 14.08.2025

  • 87 емил

    1 0 Отговор
    Ид...от това го искат защото са принудени но само след няколко години ще се върнат отново като ще финансират по -добре Украйна и ще включат някои Западни страни за да унищожат Русия завинаги . Трябва им време за да се концентрират на Тихоокеанският регион - Китай който трябва да бъде спрян въпреки китайските инвестиции в Италия и Гърция бяха спрени а старите могат да бъдат анулирани под предлог ,че застрашават Националната им безопасност .

    16:06 14.08.2025

  • 88 Ах летете

    1 0 Отговор
    ЕСкаДронове
    В полета ви милиони погледи са приковани

    16:12 14.08.2025

