  Тема: Украйна

Украински дрон уби на място жена в Курск, ранените са десет

15 Август, 2025 04:33, обновена 15 Август, 2025 04:41 590 6

Затвориха летището в Самара

Украински дрон уби на място жена в Курск, ранените са десет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет души са ранени при украинска атака с дрон срещу жилищна сграда в Курск. Сред пострадалите има и дете, съобщи в своя Telegram канал изпълняващият длъжността губернатор Александър Хинщейн.

„За съжаление броят на жертвите се е увеличил до 10 души. Сред тях е дете, родено през 2010 г. Нашите лекари правят всичко, за да вдигнат хората на крака. За съжаление, 45-годишна жена почина на място. Още веднъж моите съболезнования на близките - ще окажем всякаква помощ на семейството“, написа Хинштейн.

Прокуратурата на Курската област съобщи, че е поела контрол върху спазването на правата на пострадалите и оказването на помощ за тях. Работи гореща линия за бързо приемане на заявки.

На летището в Самара са въведени временни ограничения за приемане и освобождаване на самолети, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт.

„Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети. Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в изявлението.


Русия
  • 1 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Британският журналист Уорън Торнтън не се побоя да съобщи, че от началото на Обединената военна операция (SVO), воювайки вместо САЩ и НАТО, украинските въоръжени сили са загубили над 1,8 милиона души. Средно това са 1638 убити на ден.

    04:55 15.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    СПОРЕД ВАС ЗАЩО УКРАИНСКИ ДРОН НАПАДНА И
    ПРИЧИНИ ПОЖАР НА ВОДНА ПЪРЗАЛКА ЗА ДЕЦА ?

    04:58 15.08.2025

  • 3 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    След няколко часа големите ще седнат да обсъдят нещата, а тия болни мозъци дори в навечерието на най солидния опит за мир , ей тъй си плющят дрончета срещу цивилни без никакви ама никакви тактически, да не говорим стратегически цели!!!

    04:59 15.08.2025

  • 4 В В П

    4 0 Отговор
    Глей ги тия бе! Фашисти, бандери, терористи!!

    05:06 15.08.2025

  • 5 Берлин

    3 1 Отговор
    Още далечната 2014 година, тактиката на бандероФашаги беше същата,убиваха цивилни, за сплашване, пълно унищожение на окрабандеровците и тогава ще има спокойствие.

    05:20 15.08.2025

  • 6 Име

    0 0 Отговор
    Същият терор се упражняваше върху Луганската и Донецката народни републики в продължение на 8 години, докато Русия спеше и се опитваше да се договори с украинските и западни нацисти.Това е стар англосаксонска стратегия за пречупване на противника.Целта в Донбас беше да се принуди населението да избяга в Русия и така да бъде пречупена волята за съпротива. Тук целта е чрез терор да се създадат настроения на руснаците против властите и продължаването на войната. Същото англо саксиите правеха през ВСВ с бомбардировките над мирни градове.Нацидткият режим в Киев е под пълен контрол на Британските и американски служби. Русия трябва да воюва до пълна капитулация на този режим.

    06:07 15.08.2025

