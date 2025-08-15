Украински дрон уби на място жена в Курск, ранените са десет

Десет души са ранени при украинска атака с дрон срещу жилищна сграда в Курск. Сред пострадалите има и дете, съобщи в своя Telegram канал изпълняващият длъжността губернатор Александър Хинщейн.
„За съжаление броят на жертвите се е увеличил до 10 души. Сред тях е дете, родено през 2010 г. Нашите лекари правят всичко, за да вдигнат хората на крака. За съжаление, 45-годишна жена почина на място. Още веднъж моите съболезнования на близките - ще окажем всякаква помощ на семейството“, написа Хинштейн.
Прокуратурата на Курската област съобщи, че е поела контрол върху спазването на правата на пострадалите и оказването на помощ за тях. Работи гореща линия за бързо приемане на заявки.
На летището в Самара са въведени временни ограничения за приемане и освобождаване на самолети, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт.
„Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети. Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, се казва в изявлението.
