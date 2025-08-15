Тръмп за бившите шефове на ФБР и разузнаването относно "руската намеса": Трябва да се разправим с тези болни престъпници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че разсекретените документи от директора на Националното разузнаване Тулси Габард по случая с предполагаема руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. са доказателство за вината на служителите от разузнаването, работили по времето на президента Барак Обама (2009-2017 г.).

„Това е невероятно. Това, което откриваме, е неопровержимо доказателство за вина, ще видим какво ще се случи по-нататък“, каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Белия дом, наричайки бившия директор на ФБР Джеймс Коми и бившия директор на Националното разузнаване Джеймс Клапър престъпници.

„Това са група престъпници. Това са болни хора, престъпници и с тях трябва да се разправим“, добави Тръмп.

Габард публикува преди това разсекретени копия на писма от ръководителите на американските разузнавателни агенции, работили по времето на Обама, чиито текстове, според нея, потвърждават умишлено неверния характер на информацията за руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиниха Русия в опит за намеса в президентските избори в САЩ, твърдейки, че Москва подкрепя кандидата Доналд Тръмп. По същото време в медиите беше публикувано „досието на Стийл“, съставено от американската компания Fusion GPS и бившия британски разузнавач Кристофър Стийл. Досието съдържаше непотвърдени обвинения в тайно споразумение между Тръмп и Русия.

Според доклада на Тулси Габард, публикуван на 18 юли 2025 г., американското разузнаване е смятало преди изборите, че Русия няма нито намерение, нито възможност да повлияе на изборите. След победата на Тръмп през ноември 2016 г., администрацията на Барак Обама, според Габард, е разпоредила изготвянето на нов доклад, който противоречи на предишните оценки. Ключовото заключение за ненамесата на Русия е премахнато и класифицирано. Бившият директор на ЦРУ Джон Бренън, игнорирайки мнението на анализаторите, настоява за включване на „досието Стийл“ в окончателния доклад на разузнаването, въпреки неговата ненадеждност, за която той мълчи на закрити заседания на Конгреса.

Разследването на предполагаемата намеса е ръководено от специалния прокурор Робърт Мълър. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието публикува неговия доклад, в който се посочва, че няма доказателства за сговор между Тръмп и Русия. Тръмп и Москва многократно отричат твърденията за неправомерни контакти или опити за влияние върху изборите.

На 2 юли 2025 г. New York Post публикува доклад на Дирекцията за анализ на ЦРУ, посочващ процедурни нередности при съставянето на доклада за „руската намеса“ и евентуалната ѝ политическа мотивация. На 22 юли Тръмп нарече разпространението на невярна информация за намеса „престъплението на века“, което заплашва Съединените щати. На 1 август той обяви в Truth Social, че твърденията за връзките му с Русия са опровергани, наричайки това най-големият скандал в историята на САЩ и призовавайки отговорните да бъдат подведени под отговорност.