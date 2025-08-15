Новини
Израел нанесе въздушни удари по пет района в Южен Ливан

15 Август, 2025 06:35, обновена 15 Август, 2025 06:40 725 12

Те са били насочени по предполагаеми военни цели на шиитската милиция Хизбула

Израел нанесе въздушни удари по пет района в Южен Ливан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Изтребители на израелските военновъздушни сили са нанесли удари по пет ливански района северно от река Литани, където има предполагаеми военни цели на шиитската милиция Хизбула, съобщи местната служба за гражданска защита в доклад, публикуван в X.

Въздушните удари са насочени към покрайнините на селищата Бургуз, Джабур, Джермак, Ел-Катрания и Ел-Махмудия, където е наблюдавано движение на шиитски бойци.

По-рано в района на Западна Бекаа подземни убежища, построени в дефилето Уади Зелая, бяха поразени от ракетни удари и там прогърмяха няколко мощни експлозии. Информация за нападения срещу бази на Хизбула дойде от планинския район Иклим ал-Туфа.

Следобед израелски дрон атакува граничния град Айтарун, ранявайки двама полицаи.

Според Министерството на здравеопазването на републиката, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 27 ноември 2024 г., Израел е извършил над 4 000 атаки на ливанска територия от началото на годината. В резултат на тези атаки и обстрели 238 души бяха убити и над 500 бяха ранени. Властите не уточняват броя на цивилните жертви, нито обема на загубите, понесени от шиитските бойци.


Ливан
  • 1 дядото

    9 1 Отговор
    а дали не е време хората по света да започнат да наказват евреите за безумията им.

    Коментиран от #3

    06:45 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Не е правилно да се обобщава. Да наказват Сатаняху и околните и всички които го подкрепят.

    07:29 15.08.2025

  • 4 незнайко

    1 0 Отговор
    ( Тръмп за бившите шефове на ФБР и разузнаването относно "руската намеса": Трябва да се разправим с тези болни престъпници ) Заглавие на друга статия .
    Руснаците са престъпници, но ИЗРАЕЛ не са !!! Този човек мислили когато говори ??? Безумията на евреите не са ли престъпление !!!

    07:47 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ще се съжаляват

    0 0 Отговор
    Подготвят се да изкарат антихриста фалшивият месия.

    08:01 15.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Джим

    0 0 Отговор
    п одготвят се да строят третият храм, онзи ден се молиха на хълма прéд Ал акса, тези престъпници. Може би скоро ще изкарат Àнтихриста, фалшивият мéсия и тогава от небето ще слезе Христос, за който в сатанiнскiят талмуd пишé че е в ада. И ще попилее тази сàтанiнскà тàлмудичесkà сгаN

    08:07 15.08.2025