Израел нанесе въздушни удари по пет района в Южен Ливан

Изтребители на израелските военновъздушни сили са нанесли удари по пет ливански района северно от река Литани, където има предполагаеми военни цели на шиитската милиция Хизбула, съобщи местната служба за гражданска защита в доклад, публикуван в X.

Въздушните удари са насочени към покрайнините на селищата Бургуз, Джабур, Джермак, Ел-Катрания и Ел-Махмудия, където е наблюдавано движение на шиитски бойци.

По-рано в района на Западна Бекаа подземни убежища, построени в дефилето Уади Зелая, бяха поразени от ракетни удари и там прогърмяха няколко мощни експлозии. Информация за нападения срещу бази на Хизбула дойде от планинския район Иклим ал-Туфа.

Следобед израелски дрон атакува граничния град Айтарун, ранявайки двама полицаи.

Според Министерството на здравеопазването на републиката, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 27 ноември 2024 г., Израел е извършил над 4 000 атаки на ливанска територия от началото на годината. В резултат на тези атаки и обстрели 238 души бяха убити и над 500 бяха ранени. Властите не уточняват броя на цивилните жертви, нито обема на загубите, понесени от шиитските бойци.