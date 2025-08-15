Путин поздрави Ким Чен-ун и похвали севернокорейските войници в Украйна

Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително писмо до севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод Деня на освобождението на Корейския полуостров от японското колониално господство, съобщиха севернокорейски медии, предава БТА.

В писмото си Путин приветства „героизма на севернокорейските войници“, участвали в сраженията на страната на руските сили срещу Украйна. „Руският народ завинаги ще запомни тяхната смелост и жертвоготовност“, се посочва в посланието.

Още новини от Украйна

Държавният глава подчертава, че „връзките на бойно другарство“, изковани „във война преди много време“, остават и днес „здрави и надеждни“. Според него Русия и Северна Корея ще продължат да действат заедно за защита на своя суверенитет и да допринасят за установяването на „справедлив и многополюсен световен ред“.

В последните години Москва и Пхенян задълбочават двустранните си отношения. Миналата година, по време на посещение на Путин в КНДР, двете страни подписаха договор за взаимна отбрана. През април Северна Корея за първи път официално потвърди, че е изпратила войници да се сражават редом с руските сили в конфликта срещу Украйна.