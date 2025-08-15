Путин поздрави Ким Чен-ун и похвали севернокорейските войници в Украйна

Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително писмо до севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод Деня на освобождението на Корейския полуостров от японското колониално господство, съобщиха севернокорейски медии, предава БТА.
В писмото си Путин приветства „героизма на севернокорейските войници“, участвали в сраженията на страната на руските сили срещу Украйна. „Руският народ завинаги ще запомни тяхната смелост и жертвоготовност“, се посочва в посланието.
Държавният глава подчертава, че „връзките на бойно другарство“, изковани „във война преди много време“, остават и днес „здрави и надеждни“. Според него Русия и Северна Корея ще продължат да действат заедно за защита на своя суверенитет и да допринасят за установяването на „справедлив и многополюсен световен ред“.
В последните години Москва и Пхенян задълбочават двустранните си отношения. Миналата година, по време на посещение на Путин в КНДР, двете страни подписаха договор за взаимна отбрана. През април Северна Корея за първи път официално потвърди, че е изпратила войници да се сражават редом с руските сили в конфликта срещу Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи
Коментиран от #2, #6, #7
08:25 15.08.2025
2 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "Онзи":Всеки си тества там каквото му скимне.
08:30 15.08.2025
3 Джо
08:32 15.08.2025
4 Един от онези
Къде ще се позиционираме зависи само от НАС! Всичко регресивно се стреми да повлече колкото може повече от глупаците със себе си за месомелачките!
08:34 15.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аре да си ходиш
До коментар #1 от "Онзи":Украйна се защитава геройски вече 4 години!
Там е полигон, на който изостаналите държави изпращат младежите си на заколение!
08:36 15.08.2025
7 Трол
До коментар #1 от "Онзи":Този път испанците са се опънали и трябвало да се търсят други главанаци.
08:37 15.08.2025
8 А за Ганя патрЕотара
08:39 15.08.2025
9 Професор
08:44 15.08.2025
10 Болшевишки неволи
08:46 15.08.2025
11 Избора за Бога
+ за Бога
- За злото
08:47 15.08.2025
12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
08:49 15.08.2025
13 Ганя Путинофила
Нема по смешна матушка!
Така беше и Втората световна!
Коментиран от #21
08:49 15.08.2025
14 Хахахаха
08:51 15.08.2025
15 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #5 от "Иван":Със сигурност на 100 км от Япония, на Сахалин, не са доволни че и на тях не им направиха подарък..като гледат резултатите ..
08:51 15.08.2025
16 Суха съчка
08:52 15.08.2025
17 Никога в историята
Винаги е губела войни, когато е била без съюзници!
Коментиран от #23
08:52 15.08.2025
18 Злобното Джуджи
08:53 15.08.2025
19 Артилерист
Коментиран от #20, #29
08:54 15.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Орк
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Великата Укрия воюва с чужди муниции, оружие, пари, разведка и прочее и пак е велика. Изобщо Укрия ли воюва? Но това е друго.
08:57 15.08.2025
22 Смехурко
Иначе пълчищата на Московията бяха яко загазили в украинските кълчища..
08:57 15.08.2025
23 Струва ми се, че
До коментар #17 от "Никога в историята":Бредбъри каза, че ВСИЧКИ КРАЙНОСТИ КЛОНЯТ КЪМ ИДИОТИЗЪМ.
08:58 15.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26, #28
09:03 15.08.2025
26 Изтепаха ги в Курск
До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вече са на привършване!
09:10 15.08.2025
27 Урсулиците:
за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!
09:19 15.08.2025
28 гост
До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Имено , корейците са в Курск , тоест изцяло в Раша , ама на многоходовия много му се ще повече пушечно месо в Украйна , ама шефа Си не дава !!
09:30 15.08.2025
29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #19 от "Артилерист":А магучите снова абасрались..как всегда
09:35 15.08.2025
30 Чичак
09:39 15.08.2025
31 Факт
09:43 15.08.2025
32 Путинистче идиотче
09:45 15.08.2025
33 Куцото добиче
09:55 15.08.2025
34 На кого да вярвам?
Оказа се също , че Раша няма достатъчно войници и power сама да се справи с ВСУ. 🤣
09:57 15.08.2025
35 Ржбовладелци
10:12 15.08.2025
36 Робовладелци
10:13 15.08.2025
37 КЛЕТО КОРЕЙЧЕ
10:14 15.08.2025