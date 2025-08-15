Новини
Путин поздрави Ким Чен-ун и похвали севернокорейските войници в Украйна
  Тема: Украйна

Путин поздрави Ким Чен-ун и похвали севернокорейските войници в Украйна

15 Август, 2025 08:22, обновена 15 Август, 2025 08:28 1 513 37

Руският президент изрази признателност за „смелостта и жертвоготовността“ на бойците от КНДР

Путин поздрави Ким Чен-ун и похвали севернокорейските войници в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително писмо до севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод Деня на освобождението на Корейския полуостров от японското колониално господство, съобщиха севернокорейски медии, предава БТА.

В писмото си Путин приветства „героизма на севернокорейските войници“, участвали в сраженията на страната на руските сили срещу Украйна. „Руският народ завинаги ще запомни тяхната смелост и жертвоготовност“, се посочва в посланието.

Още новини от Украйна

Държавният глава подчертава, че „връзките на бойно другарство“, изковани „във война преди много време“, остават и днес „здрави и надеждни“. Според него Русия и Северна Корея ще продължат да действат заедно за защита на своя суверенитет и да допринасят за установяването на „справедлив и многополюсен световен ред“.

В последните години Москва и Пхенян задълбочават двустранните си отношения. Миналата година, по време на посещение на Путин в КНДР, двете страни подписаха договор за взаимна отбрана. През април Северна Корея за първи път официално потвърди, че е изпратила войници да се сражават редом с руските сили в конфликта срещу Украйна.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    20 10 Отговор
    Кажете си го, Украйна е полигон за великите сили

    Коментиран от #2, #6, #7

    08:25 15.08.2025

  • 2 Пилотът Гошу

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Всеки си тества там каквото му скимне.

    08:30 15.08.2025

  • 3 Джо

    9 16 Отговор
    Бойното другарство ще им излезе скъпо.

    08:32 15.08.2025

  • 4 Един от онези

    9 9 Отговор
    Много полюси - изостанал полюс, санкциониран полюс, полюс на бедността, полюс на глада... и свободен свят!
    Къде ще се позиционираме зависи само от НАС! Всичко регресивно се стреми да повлече колкото може повече от глупаците със себе си за месомелачките!

    08:34 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аре да си ходиш

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Украйна се защитава геройски вече 4 години!
    Там е полигон, на който изостаналите държави изпращат младежите си на заколение!

    08:36 15.08.2025

  • 7 Трол

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Този път испанците са се опънали и трябвало да се търсят други главанаци.

    08:37 15.08.2025

  • 8 А за Ганя патрЕотара

    3 4 Отговор
    Няма ли похвала и малко.лепкава евразийска кал ?!

    08:39 15.08.2025

  • 9 Професор

    9 2 Отговор
    Жалко, че не сме Северна Корея. Сега всички комунисти включително Костадин щяха да бъдат мобилизирани и да укрепнат връзките на бойното другарство.

    08:44 15.08.2025

  • 10 Болшевишки неволи

    12 3 Отговор
    Срещата между Тръмп и путин няма да е като срещата между Рузвелт и Сталин, а като срещата между Рейгън и Горбачов.

    08:46 15.08.2025

  • 11 Избора за Бога

    3 0 Отговор
    Има две страни

    + за Бога
    - За злото

    08:47 15.08.2025

  • 12 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    12 4 Отговор
    Пак добре, че беха северокорейците, че магучите сЕ беха овапцали процепа на бараката.

    08:49 15.08.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    15 5 Отговор
    Великата матушка опря до снарядите и войниците на Ким.
    Нема по смешна матушка!
    Така беше и Втората световна!

    Коментиран от #21

    08:49 15.08.2025

  • 14 Хахахаха

    9 1 Отговор
    Северно корейски войници в Украйна вика путлера? Копейките не са ги виждали, значи няма! Хахахаха.

    08:51 15.08.2025

  • 15 да ти кажа ...🤣🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Със сигурност на 100 км от Япония, на Сахалин, не са доволни че и на тях не им направиха подарък..като гледат резултатите ..

    08:51 15.08.2025

  • 16 Суха съчка

    8 2 Отговор
    Волгин нали твърдеше че няма корейски войски в Украйна.

    08:52 15.08.2025

  • 17 Никога в историята

    9 2 Отговор
    Русия никога не е печелила войни без съюзници!
    Винаги е губела войни, когато е била без съюзници!

    Коментиран от #23

    08:52 15.08.2025

  • 18 Злобното Джуджи

    4 3 Отговор
    Путин когда ще лети ? 😁

    08:53 15.08.2025

  • 19 Артилерист

    2 9 Отговор
    Това че американците и послушните им западни подлоги направиха всичко възможно да изолират и да омаскарят Северна Корея не означава в никакъв случай, че те не могат да бъдат надежден и коректен съюзник. Сътрудничеството с Русия е взаимоизгодно и положителните резултати за Северна Корея ще се видят съвсем скоро (може сами да си направим заключения, че новите господари ни отказаха от това сътрудничество). Севернокорейците дадоха жертви в Украйна, но натрупаха ценен боен опит за водене на съвременни бойни действия.

    Коментиран от #20, #29

    08:54 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Орк

    1 9 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Великата Укрия воюва с чужди муниции, оружие, пари, разведка и прочее и пак е велика. Изобщо Укрия ли воюва? Но това е друго.

    08:57 15.08.2025

  • 22 Смехурко

    6 2 Отговор
    Добре, че бяха Северна Корея, Иран и Китай да бутат отзад военната машина на Цар Плъх.
    Иначе пълчищата на Московията бяха яко загазили в украинските кълчища..

    08:57 15.08.2025

  • 23 Струва ми се, че

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Никога в историята":

    Бредбъри каза, че ВСИЧКИ КРАЙНОСТИ КЛОНЯТ КЪМ ИДИОТИЗЪМ.

    08:58 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    Къде в Украйна има корейски войници?

    Коментиран от #26, #28

    09:03 15.08.2025

  • 26 Изтепаха ги в Курск

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вече са на привършване!

    09:10 15.08.2025

  • 27 Урсулиците:

    2 3 Отговор
    Осигурили сме 1,5 млрд. долара от европейски съюзници за Зеленски и Украйна,
    за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!

    09:19 15.08.2025

  • 28 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Имено , корейците са в Курск , тоест изцяло в Раша , ама на многоходовия много му се ще повече пушечно месо в Украйна , ама шефа Си не дава !!

    09:30 15.08.2025

  • 29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Артилерист":

    А магучите снова абасрались..как всегда

    09:35 15.08.2025

  • 30 Чичак

    4 0 Отговор
    Горкия, те, севернокорейците го спасяват

    09:39 15.08.2025

  • 31 Факт

    5 0 Отговор
    Заради трудневната СВО на "великия" геостратег Путин му се налага да целува севернокорейски задници!!! 😂😂😂😂😂

    09:43 15.08.2025

  • 32 Путинистче идиотче

    6 0 Отговор
    И корейско пушечно месце за ВСУ.

    09:45 15.08.2025

  • 33 Куцото добиче

    0 4 Отговор
    Слава на героите от Северна Корея !

    09:55 15.08.2025

  • 34 На кого да вярвам?

    9 0 Отговор
    А нашите русофили продължават да твърдят, че Путлер лъже и, че няма севернокорейци във войната срещу Украйна.
    Оказа се също , че Раша няма достатъчно войници и power сама да се справи с ВСУ. 🤣

    09:57 15.08.2025

  • 35 Ржбовладелци

    1 0 Отговор
    Се хвялят взаимно. Отврат

    10:12 15.08.2025

  • 36 Робовладелци

    2 0 Отговор
    Се хвялят взаимно. Отврат

    10:13 15.08.2025

  • 37 КЛЕТО КОРЕЙЧЕ

    1 0 Отговор
    Пращат ни на явна смърт в Русия. На Путин и Ким не им дреме за нас....

    10:14 15.08.2025

