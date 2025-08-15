Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп напусна Белия дом във Вашингтон рано тази сутрин и след това се качи на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, се вижда на кадри, излъчени от американските телевизионни канали.

Още новини от Украйна

Според графика на правителството на САЩ самолетът на Тръмп ще кацне в 11 ч. местно време (19:00 часа по Гринуич) днес в Анкоридж, най-големия град в Аляска, където ще се проведе важна среща на върха с руския президент Владимир Путин.

Тръмп ще започне участието си в двустранна програма в 15 ч. източноамериканско време (19:00 ч. по Гринуич) и се очаква да отпътува от Анкоридж обратно за Вашингтон в 21:45 ч. източноамериканско време според ежедневния график на Белия дом, уточнява Си Ен Ен.