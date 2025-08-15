Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Тръмп напусна Белия дом във Вашингтон рано тази сутрин и след това се качи на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, се вижда на кадри, излъчени от американските телевизионни канали.
Според графика на правителството на САЩ самолетът на Тръмп ще кацне в 11 ч. местно време (19:00 часа по Гринуич) днес в Анкоридж, най-големия град в Аляска, където ще се проведе важна среща на върха с руския президент Владимир Путин.
Тръмп ще започне участието си в двустранна програма в 15 ч. източноамериканско време (19:00 ч. по Гринуич) и се очаква да отпътува от Анкоридж обратно за Вашингтон в 21:45 ч. източноамериканско време според ежедневния график на Белия дом, уточнява Си Ен Ен.
1 2222
Коментиран от #2, #11, #18, #32, #56, #66
16:08 15.08.2025
2 Евгени от Алфапласт
До коментар #1 от "2222":Може. Но първо зеления наркоман.
16:09 15.08.2025
3 Промяна
Коментиран от #10, #41, #58
16:11 15.08.2025
4 !!!?
16:11 15.08.2025
5 Сега се сещам в кой филм съм гледал
В Смотаняци 😀
Коментиран от #9, #19
16:11 15.08.2025
6 Луганск
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #17, #20, #33, #37, #39
16:11 15.08.2025
7 Сатана Z
16:12 15.08.2025
8 Хаха
16:12 15.08.2025
9 Да да сещам се и аз
До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":Абсолютна прилика
16:14 15.08.2025
10 Тръмп
До коментар #3 от "Промяна":Слушам и изпълнявам! Други заповеди?😅
16:14 15.08.2025
11 Още новини от Украйна
До коментар #1 от "2222":А не очакваш ли да ти поникнат рога на главата докато се правиш на интересен?
16:14 15.08.2025
12 Ами сега
16:14 15.08.2025
13 Истината
16:15 15.08.2025
14 Нема такъв смешник!
Америка врякаше, че с терористи не преговаря!
Коментиран от #27
16:15 15.08.2025
15 готино
Коментиран от #21
16:15 15.08.2025
16 Чичо
Коментиран от #25
16:16 15.08.2025
18 кап.Загоров
До коментар #1 от "2222":Защо да губят време.Може да го съдят и елиминират на място.
16:20 15.08.2025
19 Трябва да се гледа филма
До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":Много меме-та ще се родят от там 🤣🤣🤣
16:20 15.08.2025
20 Съветски
До коментар #6 от "Луганск":Хайде по-полекинка, че подмокри прашките и пак ще трябва да идвам да те оправям.
Коментиран от #60
16:22 15.08.2025
21 Морския
До коментар #15 от "готино":Катъра няма кво да каже.Така му е наредил психопата.
16:22 15.08.2025
22 !!!?
...но Светът би простил ако това води до спасяването на Украйна и цялата Човешка Цивилизация от Кремълската фашистка хунта !!!?
Коментиран от #31
16:22 15.08.2025
23 Прогноза
16:23 15.08.2025
24 Този циркаджия, нищо не може да направи!
16:23 15.08.2025
25 Уилям Херингтън
До коментар #16 от "Чичо":То Европата и газ и бензин си има, спокойно. Със санкциите цените на горивата са по-ниски. Европа богатее, руzия пропада.
16:24 15.08.2025
26 Фил
Коментиран от #43
16:25 15.08.2025
27 Злобното Джуджи
До коментар #14 от "Нема такъв смешник!":"...Америка врякаше, че с терористи не преговаря!.."
Точно Путин, Лошад и Захарова пищяха че с терористи няма да преговарят, пък накрая станаха първи дружки с Ким, Талибан и Рачаболизада. Следващия ще е Зельо.
Коментиран от #29
16:25 15.08.2025
28 Това бързане
16:31 15.08.2025
29 Защо слагаш
До коментар #27 от "Злобното Джуджи":Зеленски при терористите
Той не е терорист кой е диктатор
16:32 15.08.2025
30 Докато натовско оръжие
Коментиран от #64
16:33 15.08.2025
32 Гончар Романенко
До коментар #1 от "2222":Виж това!
Коментиран от #44
16:35 15.08.2025
33 Запада капитулира от векове....
До коментар #6 от "Луганск":Май СССР и СОЦА капитулираха. За векове.
Коментиран от #68
16:35 15.08.2025
34 Не мога да разбера
16:36 15.08.2025
35 Пуснете си
16:36 15.08.2025
36 Щатско оръжие громи Русия
16:37 15.08.2025
37 Да,
До коментар #6 от "Луганск":Твоята "велика русия" прилича на дърта npocтiтyтka облечена в китайско елече. Едно време старите хора на това му викаха: "Отгоре гиздеж, отдолу гниеж". Те това е твоята pyciя.
Коментиран от #48
16:37 15.08.2025
38 Дреме му на Тръмп
16:38 15.08.2025
39 🤣🤣🤣🤣
До коментар #6 от "Луганск":Пак ли ти бе ненормалник 🤣, защо не заминаваш за големият свободен свят... Русия, Китай, Индия, Северна Корея, Куба, Венецуела, Огнена земя, Африка и Антарктида, за какво се мъчиш в Европа?
Коментиран от #53
16:39 15.08.2025
40 Украйна...идеалният полигон
16:39 15.08.2025
41 Ама като гледам
До коментар #3 от "Промяна":Май си украински мигрант дошъл на наши издръжки , вземи се върни на фронта неможач
16:40 15.08.2025
42 Мир в Украйна нема да има
16:41 15.08.2025
43 Може,
До коментар #26 от "Фил":Ама сигурно си имал двойка по география. Фашистите започват от западната граница на Рашата и все на изток до Китай. Ми то вече домочадието на блатното жуже учат китайски и целуват kopaня.
16:41 15.08.2025
44 Тия и двамата
До коментар #32 от "Гончар Романенко":Са в небитието.....
16:44 15.08.2025
45 Професор
16:46 15.08.2025
46 Атина Палада
За нищо на света не искам да съм на неговото място..:)
16:47 15.08.2025
47 Ами..
Коментиран от #51
16:50 15.08.2025
48 Луганск
До коментар #37 от "Да,":Явно си обрисувал повяхналата си м@й каа,но освен да заинтересуваш дядовците от квартала ,на никой друг не му пука .
16:52 15.08.2025
49 Срещата е безсмислена
16:53 15.08.2025
50 Дух
Коментиран от #52
16:53 15.08.2025
51 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #47 от "Ами..":Никога да фалират.....това да не ти е СССР....
Коментиран от #55
16:54 15.08.2025
52 Важно е ТРЪМП ДА ДАВА ОРЪЖИЯ
До коментар #50 от "Дух":За трепането на путинисти те....другото е без значение.
Коментиран от #61
16:55 15.08.2025
53 Фалконети
До коментар #39 от "🤣🤣🤣🤣":Скоро Европа ще бъде присъединена към големия Свят.
Стига с това положение на васали и обслужващ персонал.
16:56 15.08.2025
54 БгТопИдиот🇧🇬
16:57 15.08.2025
55 то краварника отдава е фалирал
До коментар #51 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":Скоро ще живеят под наем там .
16:57 15.08.2025
56 2222
До коментар #1 от "2222":А аз очаквам урсуланците да бъдат изпратени на фронта
16:57 15.08.2025
57 az СВО Победа80
16:57 15.08.2025
58 Промяна
До коментар #3 от "Промяна":Хайде арестувай го де
16:58 15.08.2025
59 не може да бъде
ейт Болдуин
Коментиран от #62
17:01 15.08.2025
60 Пха ха ха ха
До коментар #20 от "Съветски":Ходи баба си да оправяш тя се е подмокрила
17:03 15.08.2025
61 Жалка жълтопаветна измет
До коментар #52 от "Важно е ТРЪМП ДА ДАВА ОРЪЖИЯ":ПУТИН ДИКТУВА ПРАВИЛАТА
Коментиран от #69
17:07 15.08.2025
62 Атина Палада
До коментар #59 от "не може да бъде":Не съм гледала СНН ! За водещата ,съпругът й и останалото в коментара ти ,също не го знаех,обаче завчера ,когато излязоха имената на руснаците от руската делегация ,която ще бъде в Аляска ,ми стана ясно,че тия преговори или разговори не са за Украйна:)))
17:10 15.08.2025
63 Путин го обстрелват САЩ
17:11 15.08.2025
64 Да ти разгромя
До коментар #30 от "Докато натовско оръжие":Кривата зурла
17:11 15.08.2025
65 Госあ
17:11 15.08.2025
66 бай Ставри
До коментар #1 от "2222":Ако това стане, очаквай рязка промяна в климата и повишение на радиационния фон. Сигурен съм, че не можеш да го преживееш. Има дебили в ЕС и САЩ, които си мислят, че ще го преживеят. Няма да бъде за дълго.
17:11 15.08.2025
67 Факти
17:11 15.08.2025
68 Българин
До коментар #33 от "Запада капитулира от векове....":Пак ще се говори на Руски в Берлин и Париж
17:12 15.08.2025
69 Путин го обстрелват САЩ
До коментар #61 от "Жалка жълтопаветна измет":Кво може да направи...Нищо....само гледа как руските военни обекти са мишени на щатското оръжие.
17:13 15.08.2025