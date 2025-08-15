Новини
Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!!
  Тема: Украйна

15 Август, 2025 16:06 2 263 69

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • аляска-
  • русия-
  • украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския държавен глава Владимир Путин

Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп напусна Белия дом във Вашингтон рано тази сутрин и след това се качи на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, се вижда на кадри, излъчени от американските телевизионни канали.

Още новини от Украйна

Според графика на правителството на САЩ самолетът на Тръмп ще кацне в 11 ч. местно време (19:00 часа по Гринуич) днес в Анкоридж, най-големия град в Аляска, където ще се проведе важна среща на върха с руския президент Владимир Путин.

Тръмп ще започне участието си в двустранна програма в 15 ч. източноамериканско време (19:00 ч. по Гринуич) и се очаква да отпътува от Анкоридж обратно за Вашингтон в 21:45 ч. източноамериканско време според ежедневния график на Белия дом, уточнява Си Ен Ен.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    25 54 Отговор
    Очаквам Путин да бъде арестуван и предаден на международния съд в Хага.

    Коментиран от #2, #11, #18, #32, #56, #66

    16:08 15.08.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    38 14 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Може. Но първо зеления наркоман.

    16:09 15.08.2025

  • 3 Промяна

    19 47 Отговор
    Тръмп защо се оставяш Путин да те заблуждава АрестувайПутин убиец диктатор в последните години

    Коментиран от #10, #41, #58

    16:11 15.08.2025

  • 4 !!!?

    3 11 Отговор
    Аляска 2025 !!!?

    16:11 15.08.2025

  • 5 Сега се сещам в кой филм съм гледал

    26 6 Отговор
    посрещането на Тръмп в Аляска
    В Смотаняци 😀

    Коментиран от #9, #19

    16:11 15.08.2025

  • 6 Луганск

    35 27 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #17, #20, #33, #37, #39

    16:11 15.08.2025

  • 7 Сатана Z

    12 12 Отговор
    Преди да тръгне на път най Дончо си е лакирал ноктите в червен цвят против уроки и за да изглежда добре на снимката при ръкостискането с Владимир Путин

    16:12 15.08.2025

  • 8 Хаха

    8 7 Отговор
    Толкова път за няма и половин ден.

    16:12 15.08.2025

  • 9 Да да сещам се и аз

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":

    Абсолютна прилика

    16:14 15.08.2025

  • 10 Тръмп

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Слушам и изпълнявам! Други заповеди?😅

    16:14 15.08.2025

  • 11 Още новини от Украйна

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    А не очакваш ли да ти поникнат рога на главата докато се правиш на интересен?

    16:14 15.08.2025

  • 12 Ами сега

    8 2 Отговор
    Яко ще бегат баце.

    16:14 15.08.2025

  • 13 Истината

    9 25 Отговор
    Дреме му на шлифера на Тръмп. Пред него има много варианти. Ама пусьо така я е втасал, измъкване няма. Блъфира, че всичко е наред и постига успехи. Но с тези лъжи и блъфове може да заблуди само малоумните копейки.

    16:15 15.08.2025

  • 14 Нема такъв смешник!

    10 14 Отговор
    Бара се за президент на Велика Америка!
    Америка врякаше, че с терористи не преговаря!

    Коментиран от #27

    16:15 15.08.2025

  • 15 готино

    24 2 Отговор
    Лавров вече пристигна, облечен с бял спортен суитчър с голям надпис СССР. Какво е искал да каже няма смисъл да гадаем, направо си го е казал.

    Коментиран от #21

    16:15 15.08.2025

  • 16 Чичо

    19 5 Отговор
    Бизнеса си е бизнес. Ще намерят общ език. Ще се договорят. Газ ще има на корем за европата и пак от Русия, ама за по пряко през посредника САЩ. За У няма да си говорят. Вече е решено.

    Коментиран от #25

    16:16 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кап.Загоров

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Защо да губят време.Може да го съдят и елиминират на място.

    16:20 15.08.2025

  • 19 Трябва да се гледа филма

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":

    Много меме-та ще се родят от там 🤣🤣🤣

    16:20 15.08.2025

  • 20 Съветски

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Хайде по-полекинка, че подмокри прашките и пак ще трябва да идвам да те оправям.

    Коментиран от #60

    16:22 15.08.2025

  • 21 Морския

    6 11 Отговор

    До коментар #15 от "готино":

    Катъра няма кво да каже.Така му е наредил психопата.

    16:22 15.08.2025

  • 22 !!!?

    9 19 Отговор
    Тръмп е безскрупулен и затова само такъв като него може да си позволи да се ръкува с най-голямият кръволок на 21 век Путлер...
    ...но Светът би простил ако това води до спасяването на Украйна и цялата Човешка Цивилизация от Кремълската фашистка хунта !!!?

    Коментиран от #31

    16:22 15.08.2025

  • 23 Прогноза

    1 10 Отговор
    След Аляска... Дончо сваля розовите очила 😍които носи когато говори за кремълския диктатор.

    16:23 15.08.2025

  • 24 Този циркаджия, нищо не може да направи!

    19 7 Отговор
    Всичко зависи от Путин, Запада разбра, че срещу руската мечка не може да излезе, и търсят долни начини да се измъкнат от кашата която забъркаха. Путин си постави условията и няма да мръдне от тях, остава Запада да ги приеме и войната ще спре. А най важното условие е, да се разкарат далеч от руските граници, иначе ще има ритници!

    16:23 15.08.2025

  • 25 Уилям Херингтън

    3 16 Отговор

    До коментар #16 от "Чичо":

    То Европата и газ и бензин си има, спокойно. Със санкциите цените на горивата са по-ниски. Европа богатее, руzия пропада.

    16:24 15.08.2025

  • 26 Фил

    13 8 Отговор
    Никакъв мир смърт на наркомана до последния Усраинец и после да почистим Европа от фашистите.

    Коментиран от #43

    16:25 15.08.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "Нема такъв смешник!":

    "...Америка врякаше, че с терористи не преговаря!.."

    Точно Путин, Лошад и Захарова пищяха че с терористи няма да преговарят, пък накрая станаха първи дружки с Ким, Талибан и Рачаболизада. Следващия ще е Зельо.

    Коментиран от #29

    16:25 15.08.2025

  • 28 Това бързане

    10 0 Отговор
    Подсказва че всичко е уговорено остава само да си стиснат ръцете да си кажа здравей и довиждане

    16:31 15.08.2025

  • 29 Защо слагаш

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Злобното Джуджи":

    Зеленски при терористите
    Той не е терорист кой е диктатор

    16:32 15.08.2025

  • 30 Докато натовско оръжие

    3 4 Отговор
    Громи Русия мир в Украйна нема да има.

    Коментиран от #64

    16:33 15.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гончар Романенко

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Виж това!

    Коментиран от #44

    16:35 15.08.2025

  • 33 Запада капитулира от векове....

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Май СССР и СОЦА капитулираха. За векове.

    Коментиран от #68

    16:35 15.08.2025

  • 34 Не мога да разбера

    6 3 Отговор
    По каква причина не са поканили и палячото да присъства на тази среща

    16:36 15.08.2025

  • 35 Пуснете си

    4 4 Отговор
    международния обмен,да видите протестите в Аляска,как посрещат Тръмп!Хиляди украински знамена,епитети по отношение на Тръмп,които не са за пред хора!

    16:36 15.08.2025

  • 36 Щатско оръжие громи Русия

    3 3 Отговор
    Дали Тръмп ша иска мир....едва ли. Изгодно за САЩ е войната да продължи и да се лее още руска кръв.

    16:37 15.08.2025

  • 37 Да,

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Твоята "велика русия" прилича на дърта npocтiтyтka облечена в китайско елече. Едно време старите хора на това му викаха: "Отгоре гиздеж, отдолу гниеж". Те това е твоята pyciя.

    Коментиран от #48

    16:37 15.08.2025

  • 38 Дреме му на Тръмп

    5 3 Отговор
    За мира в Украйна. Има ли мир, САЩ губят милиарди от продажбата на оръжия.

    16:38 15.08.2025

  • 39 🤣🤣🤣🤣

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Пак ли ти бе ненормалник 🤣, защо не заминаваш за големият свободен свят... Русия, Китай, Индия, Северна Корея, Куба, Венецуела, Огнена земя, Африка и Антарктида, за какво се мъчиш в Европа?

    Коментиран от #53

    16:39 15.08.2025

  • 40 Украйна...идеалният полигон

    1 6 Отговор
    За тестване на Западното оръжия в трупането на руснаци.

    16:39 15.08.2025

  • 41 Ама като гледам

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Май си украински мигрант дошъл на наши издръжки , вземи се върни на фронта неможач

    16:40 15.08.2025

  • 42 Мир в Украйна нема да има

    0 5 Отговор
    Не е изгоден за нито една от страните...Щатите да правят нови оръжия, Путин да праща още пушечно месо.....

    16:41 15.08.2025

  • 43 Може,

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Фил":

    Ама сигурно си имал двойка по география. Фашистите започват от западната граница на Рашата и все на изток до Китай. Ми то вече домочадието на блатното жуже учат китайски и целуват kopaня.

    16:41 15.08.2025

  • 44 Тия и двамата

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гончар Романенко":

    Са в небитието.....

    16:44 15.08.2025

  • 45 Професор

    5 1 Отговор
    Пропуснахте да отбележите, че 21:45 ИСТ е също 19 часа по Гринуич...

    16:46 15.08.2025

  • 46 Атина Палада

    2 5 Отговор
    Милия Тръмп ,чак ме дожалява за него...
    За нищо на света не искам да съм на неговото място..:)

    16:47 15.08.2025

  • 47 Ами..

    1 0 Отговор
    За САЩ - да. Иначе ФАЛУРАТ!

    Коментиран от #51

    16:50 15.08.2025

  • 48 Луганск

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да,":

    Явно си обрисувал повяхналата си м@й каа,но освен да заинтересуваш дядовците от квартала ,на никой друг не му пука .

    16:52 15.08.2025

  • 49 Срещата е безсмислена

    1 3 Отговор
    Мирът е илюзия. Войната е реалност и бъдеще.

    16:53 15.08.2025

  • 50 Дух

    5 0 Отговор
    На българските соросоидни копейки им докривя много че зеленият Олигофрен Зеленски е аут от играта,а Путя и Тръмп си правят гаргара за сметка на целият сбъркан и озлобен свят

    Коментиран от #52

    16:53 15.08.2025

  • 51 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Ами..":

    Никога да фалират.....това да не ти е СССР....

    Коментиран от #55

    16:54 15.08.2025

  • 52 Важно е ТРЪМП ДА ДАВА ОРЪЖИЯ

    0 4 Отговор

    До коментар #50 от "Дух":

    За трепането на путинисти те....другото е без значение.

    Коментиран от #61

    16:55 15.08.2025

  • 53 Фалконети

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "🤣🤣🤣🤣":

    Скоро Европа ще бъде присъединена към големия Свят.
    Стига с това положение на васали и обслужващ персонал.

    16:56 15.08.2025

  • 54 БгТопИдиот🇧🇬

    3 0 Отговор
    ИМПЕРАТОРА о но ди целото МАТЮ+пудели.

    16:57 15.08.2025

  • 55 то краварника отдава е фалирал

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Скоро ще живеят под наем там .

    16:57 15.08.2025

  • 56 2222

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    А аз очаквам урсуланците да бъдат изпратени на фронта

    16:57 15.08.2025

  • 57 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Тръмп лично ще чака и ще посрещне В.В.Путин на летището!

    16:57 15.08.2025

  • 58 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Хайде арестувай го де

    16:58 15.08.2025

  • 59 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Струва ми се че стана по-лошо отколкото се очакваше!?Днес с прекъснания доста време гледам СНН - първо имаше някаква промяна на графика и бяха дали много време на водещата Кейт Болдуин която води обикновено централната емисия /защо именно тя е интересен допълнителен въпрос !)?И по едно време излязоха субтитри че Тръмп е заявил че всички карти са на масата че Украйна не е централна тема и преговори по Украйна няма да има!?Първоначално предположих че това което остава да разискват на преговорите е изграждане на голф.игрища в Русия и приобщаване на Путин към голфа -именно за това там са и м-рите на отбраната и на финансите на Русия?!Но разбрах че не е съвсем логично и явно ще говорят по много важни въпроси спрямо които украинския въпрос ще бъде нещо като притурка!?А това че на кейт Болдуин беше дадено именно днес да води новините за мен има обяснение /това е част от политиката на СНН/ -тя е съпруга на Майкл Гершенсон ,ортодоксален евреин заради когото тя хе приела юдаизма.Дотек почти нищо интересно ама Майкл е изпълнителен директор на Карллайл груп /3000 млрд$ /активи в която президент е Франк Карлучи акционери са сем.Буш Дик Чейни Доналд Ръмсфелд и т.н.оперативно интересни лица!Още по-интересно -и Осама бин Ладен е бил акционер с 1 млн.долара /дребна сума -но все пак!?/А съветници са напр.адм.Джеймс Ставридис и куп бивши висши военни!?Ами така се правят стабилни основите на демокрацията!?





    ейт Болдуин

    Коментиран от #62

    17:01 15.08.2025

  • 60 Пха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Съветски":

    Ходи баба си да оправяш тя се е подмокрила

    17:03 15.08.2025

  • 61 Жалка жълтопаветна измет

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Важно е ТРЪМП ДА ДАВА ОРЪЖИЯ":

    ПУТИН ДИКТУВА ПРАВИЛАТА

    Коментиран от #69

    17:07 15.08.2025

  • 62 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "не може да бъде":

    Не съм гледала СНН ! За водещата ,съпругът й и останалото в коментара ти ,също не го знаех,обаче завчера ,когато излязоха имената на руснаците от руската делегация ,която ще бъде в Аляска ,ми стана ясно,че тия преговори или разговори не са за Украйна:)))

    17:10 15.08.2025

  • 63 Путин го обстрелват САЩ

    0 0 Отговор
    Може да диктува коя руска военна база да е цел на....Тръмп.....

    17:11 15.08.2025

  • 64 Да ти разгромя

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Докато натовско оръжие":

    Кривата зурла

    17:11 15.08.2025

  • 65 Госあ

    0 0 Отговор
    не се газирай много, портокал ! Отпусни се, че ше посивееш целия 😂

    17:11 15.08.2025

  • 66 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Ако това стане, очаквай рязка промяна в климата и повишение на радиационния фон. Сигурен съм, че не можеш да го преживееш. Има дебили в ЕС и САЩ, които си мислят, че ще го преживеят. Няма да бъде за дълго.

    17:11 15.08.2025

  • 67 Факти

    0 0 Отговор
    Тръмп трябваше да се срещне със Си, а не с неговия васал Путин.

    17:11 15.08.2025

  • 68 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Запада капитулира от векове....":

    Пак ще се говори на Руски в Берлин и Париж

    17:12 15.08.2025

  • 69 Путин го обстрелват САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Кво може да направи...Нищо....само гледа как руските военни обекти са мишени на щатското оръжие.

    17:13 15.08.2025