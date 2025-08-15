Новини
Как Израел смята да "погребе идеята за палестинска държава"

Как Израел смята да "погребе идеята за палестинска държава"

15 Август, 2025 16:23

Над 700 хиляди израелци живеят в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим - територията на Палестинската автономия, където палестинците се надяват да създадат независима държава

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Финансовият министър на Израел обяви изграждането на нов комплекс на Западния бряг, който ще раздели на две територията, на която палестинците искат да създадат своя държава. Това ли е краят на идеята за две държави?

"Тази реалност погребва идеята за палестинска държава, защото няма какво и кого да признавате" - с тези думи крайнодесният израелски министър Безалел Смотрич обяви изграждането на 3500 жилища в територия на Западния бряг, на изток от Йерусалим.

Проектът е известен като Е1 и се намира в близост до израелското селище Маале Адумим.

Смотрич заплаши с пълна окупация на Западния бряг

Израел окупира Западния бряг на река Йордан през 1967 година, а израелските селища на територията му са незаконни според международното право. Последното решение ще раздели територията на Палестинската автономия на две части, като отделя Източен Йерусалим, казват критиците му, което пък ще направи обособяването на палестинска държава на практика невъзможно.

Смотрич обяви решението, след като в последните седмици редица страни - в това число Франция, Великобритания и Канада - обявиха намерението си да признаят палестинска държавност. Той заплаши, че Израел ще поеме пълен контрол над "Юдея и Самария", както в Израел често наричат Западния бряг, ако западните държави изпълнят заявката си.

Критики от Палестинската автономия и международната общност

"Цялото израелско правителство подкрепя това", коментира пред ДВ Авив Татарски от израелската неправителствена организация "Ир Амим". Според Татарски, който от години изследва отношенията между Израел и палестинските територии, Нетаняху оставя прожекторите да са насочени към Смотрич, за да си спести международна критика.

Такава обаче не закъсня. "Строежът на селища противоречи на международното право", припомниха от германското външно министерство. "То затруднява постигането на договореното решение за две държави, както и края на израелската окупация на Западния бряг, както изисква Международният съд." Върховният представител на ЕС Кая Калас призова израелските власти да преосмислят плановете си, които "погребват всяка възможност за мир". От палестинското министерство на външните работи в Рамала призоваха за налагането на санкции срещу Израел.

Смотрич: Тръмп и Нетаняху подкрепят проекта

Над 700 хиляди израелци живеят в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим - територията на Палестинската автономия, където палестинците се надяват да създадат независима държава. Международната общност в голяма си част смята израелските селища там за нелегални и ги определя като пречка пред постигането на мир в региона. Израел отхвърля тези обвинения.

Построяването на комплекса E1 беше критикувано от предишните президенти на САЩ - Джо Байдън и Барак Обама, а проектът бе замразен. Сега Смотрич благодари на американския президент Доналд Тръмп и посланика на САЩ в Израел Майк Хъкаби, като ги нарече "истински приятели на Израел". Смотрич, който също живее в израелско селище в Западния бряг, заяви, че както израелският премиер, така и американският президент подкрепят решението. Сега то трябва да получи официална подкрепа от правителството. До момента Бенямин Нетаняху не е коментирал темата.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    4 4 Отговор
    Няма палестинци, няма проблеми !!!
    Йозиф Джугашвили - Сталин (1879 - 1953)

    Коментиран от #2

    16:28 15.08.2025

  • 2 Геноцид?

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Явно сре му последователи.
    А иначе за пред света го изкарвате диктатор.

    Двуличие??!! Кой е диктатора сега??

    16:43 15.08.2025

  • 3 Ами..

    5 0 Отговор
    От цялата тази история в Г.аза научихме че има и демократичен геноцид и НАША и ВАША демокрация...

    16:45 15.08.2025

  • 4 Само питам

    2 1 Отговор
    Едните братушки даваха, сегашните братушки ВЗИМАТ.
    Защо, бе майна?

    16:46 15.08.2025

  • 5 Ако "Цялото израелско правителство

    4 2 Отговор
    подкрепя това" то Израел трябва да бъде изключена от всички международни организации и да бъде обявена за терористична структура без атрибутите на държавност които международната общност легализира. ...Международна изолация. Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от престъпните ционисти крадливи.

    16:48 15.08.2025

  • 6 Знаете ли хора кой го е казал?

    2 2 Отговор
    Развратете младежите и ги направете перверзници – и ще спечелите нацията. Това е нашето мото. Ние ще лишим вашата общност от млади хора, унижавайки я със секс, рок, музика, насилие, алкохол, тютюнопушене, наркотици, тоест ще лишим вашето общество от бъдеще. Ще ударим семейството, ще го унищожим, ще намалим раждаемостта.

    16:50 15.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Знаете ли хора кой го е казал?

    2 2 Отговор
    Ще създадем условия за живот на престъпниците по-добри отколкото на работния добитък. Ще пускаме престъпници от затворите, за да има повече убийства, грабежи, нестабилност. Амнистията ще важи само за крадци и убийци – накратко, за всички освен осъдените за „подбуждане на етническа омраза“, което всъщност е закон срещу антисемитизма. Ще посеем страх сред хората. Говедата ще се страхуват за живота си, който няма да струва нищо. Те ще се страхуват за работното си място, което може да им бъде отнето всеки момент. Те ще се страхуват за бъдещето на своите близки и деца. Ние ще управляваме със страх.

    16:52 15.08.2025

  • 9 А чували ли сте хора

    2 1 Отговор
    За Менахем Мендел Шнеерсон, водачът на Хабад и Месията (лубавическият ребе), чиято реч беше публикувана през 2001 г. Тя е произнесена през 1994 г. Тази реч е буквалното прилагане на Талмуда към Украйна и Русия но и относно България. Няма да е лошо да я прочетете и да се замислите относно евреите и ционизма. Тази реч би трябвало и в училищата да се изучава впрочем за да разберат младите за какви изрооди иде реч

    16:56 15.08.2025

  • 10 Българските турци

    0 2 Отговор
    Има ли Палестина ще има и Израел !...Няма ли Палестина ще значи ,че вече няма и Израел !...Кой каквото сее,това жъне !.. 100% !!!..

    17:06 15.08.2025

  • 11 Време е действително

    2 1 Отговор
    За налагането на брутални санкции срещу нацистката държава Израел. Не само срещу хунтата на Натаняху и Смотрич а спрямо самият Израел. Пълна изолация и конфискация до последният миризлив шекел.

    17:08 15.08.2025

  • 12 Некой

    1 0 Отговор
    ЕС пак нищо няма да направи. Мрънкат малко за преди избирателите си и нищо повече. Изцяло подкрепят Израел в клането на неудобните народи.

    17:10 15.08.2025

  • 13 четете един гнууусен индивид

    2 0 Отговор
    какво казва в ефира на Нова. : ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също! Моля....
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    17:11 15.08.2025