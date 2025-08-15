Как Израел смята да "погребе идеята за палестинска държава"

Финансовият министър на Израел обяви изграждането на нов комплекс на Западния бряг, който ще раздели на две територията, на която палестинците искат да създадат своя държава. Това ли е краят на идеята за две държави?

"Тази реалност погребва идеята за палестинска държава, защото няма какво и кого да признавате" - с тези думи крайнодесният израелски министър Безалел Смотрич обяви изграждането на 3500 жилища в територия на Западния бряг, на изток от Йерусалим.

Проектът е известен като Е1 и се намира в близост до израелското селище Маале Адумим.

Смотрич заплаши с пълна окупация на Западния бряг

Израел окупира Западния бряг на река Йордан през 1967 година, а израелските селища на територията му са незаконни според международното право. Последното решение ще раздели територията на Палестинската автономия на две части, като отделя Източен Йерусалим, казват критиците му, което пък ще направи обособяването на палестинска държава на практика невъзможно.

Смотрич обяви решението, след като в последните седмици редица страни - в това число Франция, Великобритания и Канада - обявиха намерението си да признаят палестинска държавност. Той заплаши, че Израел ще поеме пълен контрол над "Юдея и Самария", както в Израел често наричат Западния бряг, ако западните държави изпълнят заявката си.

Критики от Палестинската автономия и международната общност

"Цялото израелско правителство подкрепя това", коментира пред ДВ Авив Татарски от израелската неправителствена организация "Ир Амим". Според Татарски, който от години изследва отношенията между Израел и палестинските територии, Нетаняху оставя прожекторите да са насочени към Смотрич, за да си спести международна критика.

Такава обаче не закъсня. "Строежът на селища противоречи на международното право", припомниха от германското външно министерство. "То затруднява постигането на договореното решение за две държави, както и края на израелската окупация на Западния бряг, както изисква Международният съд." Върховният представител на ЕС Кая Калас призова израелските власти да преосмислят плановете си, които "погребват всяка възможност за мир". От палестинското министерство на външните работи в Рамала призоваха за налагането на санкции срещу Израел.

Смотрич: Тръмп и Нетаняху подкрепят проекта

Над 700 хиляди израелци живеят в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим - територията на Палестинската автономия, където палестинците се надяват да създадат независима държава. Международната общност в голяма си част смята израелските селища там за нелегални и ги определя като пречка пред постигането на мир в региона. Израел отхвърля тези обвинения.

Построяването на комплекса E1 беше критикувано от предишните президенти на САЩ - Джо Байдън и Барак Обама, а проектът бе замразен. Сега Смотрич благодари на американския президент Доналд Тръмп и посланика на САЩ в Израел Майк Хъкаби, като ги нарече "истински приятели на Израел". Смотрич, който също живее в израелско селище в Западния бряг, заяви, че както израелският премиер, така и американският президент подкрепят решението. Сега то трябва да получи официална подкрепа от правителството. До момента Бенямин Нетаняху не е коментирал темата.