Израел даде окончателно зелена светлина! Започва изграждане за селището, разделящо Западния бряг

Израел даде окончателно зелена светлина на дълго отлагания проект за изграждане на селище в зоната E1 на Западния бряг - територия, която палестинците смятат за част от бъдеща своя държава. Решението бе обявено от финансовия министър Бецалел Смотрич и потвърдено от комисия на министерството на отбраната, предава "Ройтерс".

Планът, предвиждащ изграждането на около 3400 жилищни единици в близост до Маале Адумим, ще разсече Западния бряг и ще изолира Източен Йерусалим от останалите палестински територии. Палестинското външно министерство остро осъди решението, като заяви, че то подкопава перспективата за решение с две държави.

Самият Смотрич, който е заселник в такова селище, нарече плана си "Погребване на идеята за палестинска държава". Израел замрази строителните планове там от 2012 г. поради възражения от Съединените щати, европейските съюзници и други световни сили, които смятаха проекта за заплаха за всяко бъдещо мирно споразумение с палестинците.

Германското правителство също реагира, подчертавайки, че заселническата дейност е в нарушение на международното право и пречи на постигането на мир чрез преговори. По-голямата част от международната общност определя израелските селища на Западния бряг като незаконни, макар Израел да отхвърля тези твърдения, позовавайки се на исторически и религиозни аргументи.

Според организацията "Мир сега" строителството на инфраструктура може да започне до няколко месеца, а изграждането на жилища - до година. Решението идва в момент, когато част от западните съюзници на Израел обмислят да признаят Палестинска държава на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН през септември.

Повечето световни сили твърдят, че разширяването на селищата подкопава жизнеспособността на решението за две държави, като раздробява територията, която палестинците търсят като част от бъдеща независима държава.

Планът за две държави предвижда палестинска държава в Източен Йерусалим, Западния бряг и Газа, съществуваща рамо до рамо с Израел, който завзе и трите територии в Близкоизточната война през 1967 г.

Израел цитира исторически и библейски връзки с района и казва, че селищата осигуряват стратегическа дълбочина и сигурност, а Западният бряг е "оспорван", а не "окупиран".