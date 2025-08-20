Новини
Израел даде окончателно зелена светлина! Започва изграждане за селището, разделящо Западния бряг

20 Август, 2025 20:53 1 092 14

Решението идва в момент, когато част от западните съюзници на Израел обмислят да признаят Палестинска държава на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН през септември

Израел даде окончателно зелена светлина! Започва изграждане за селището, разделящо Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израел даде окончателно зелена светлина на дълго отлагания проект за изграждане на селище в зоната E1 на Западния бряг - територия, която палестинците смятат за част от бъдеща своя държава. Решението бе обявено от финансовия министър Бецалел Смотрич и потвърдено от комисия на министерството на отбраната, предава "Ройтерс".

Планът, предвиждащ изграждането на около 3400 жилищни единици в близост до Маале Адумим, ще разсече Западния бряг и ще изолира Източен Йерусалим от останалите палестински територии. Палестинското външно министерство остро осъди решението, като заяви, че то подкопава перспективата за решение с две държави.

Самият Смотрич, който е заселник в такова селище, нарече плана си "Погребване на идеята за палестинска държава". Израел замрази строителните планове там от 2012 г. поради възражения от Съединените щати, европейските съюзници и други световни сили, които смятаха проекта за заплаха за всяко бъдещо мирно споразумение с палестинците.

Германското правителство също реагира, подчертавайки, че заселническата дейност е в нарушение на международното право и пречи на постигането на мир чрез преговори. По-голямата част от международната общност определя израелските селища на Западния бряг като незаконни, макар Израел да отхвърля тези твърдения, позовавайки се на исторически и религиозни аргументи.

Според организацията "Мир сега" строителството на инфраструктура може да започне до няколко месеца, а изграждането на жилища - до година. Решението идва в момент, когато част от западните съюзници на Израел обмислят да признаят Палестинска държава на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН през септември.

Повечето световни сили твърдят, че разширяването на селищата подкопава жизнеспособността на решението за две държави, като раздробява територията, която палестинците търсят като част от бъдеща независима държава.

Планът за две държави предвижда палестинска държава в Източен Йерусалим, Западния бряг и Газа, съществуваща рамо до рамо с Израел, който завзе и трите територии в Близкоизточната война през 1967 г.

Израел цитира исторически и библейски връзки с района и казва, че селищата осигуряват стратегическа дълбочина и сигурност, а Западният бряг е "оспорван", а не "окупиран".


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    8 25 Отговор
    Стига с тая Палестина. Такова нещо не съществува. Арабите загубиха всички войни срещу Израел. Време е да си ходят в Египет и Йордан. Газза и Западния бряг трябва да бъдат изчистени веднъж и завинаги. Друг път към мир няма.

    Коментиран от #3, #4

    20:57 20.08.2025

  • 2 А има ли някакво действие

    20 2 Отговор
    На нацисъката държава Израел от 1967 г до днес което да не е било нарушение на международното право? Поне едно ?

    21:00 20.08.2025

  • 3 Къде да си ходят бре мурджо

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Тези хора си имат собственост там и актовете им за собственост са 100 пъти по легитимни от твоите в България. Ама ще го разбереш когато разбереш и какво представляват печатите с лъвчето и еднорога ....

    21:03 20.08.2025

  • 4 Стига с тая Палестина

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Като Стига с тая Украйна а? Така ли казват "лидерите" ?

    21:06 20.08.2025

  • 5 Някой

    7 0 Отговор
    Маркирани са за избиване и това е. Урсула подкрепя.

    21:08 20.08.2025

  • 6 Смотрич и той отива

    7 0 Отговор
    На съд в МНС ... престъпник на 101% е

    21:09 20.08.2025

  • 7 Чорбара

    9 0 Отговор
    Изроди бъдете проклети трижди!

    21:10 20.08.2025

  • 8 Само не е ясно

    10 1 Отговор
    До кога света ще търпи тези израелски изрооди

    21:11 20.08.2025

  • 9 Общото събрание на ООН през септември

    8 0 Отговор
    Ще сложи край на Израел. Ще бъде обявена за диво племе и ще и бъдат отнети всичките и атрибути на държавност

    21:15 20.08.2025

  • 10 Такааа

    3 0 Отговор
    В Хан Юнис защитниците на га.за са унищожили десетки танкове и ционистки войници

    21:33 20.08.2025

  • 11 Международна изолация

    5 2 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Кръвнина за всеки убит палестинец да се плати в милиони, включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за собственост за разлика от ционистките престъпници крадливи

    Коментиран от #14

    21:41 20.08.2025

  • 12 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 0 Отговор
    Няма да има "Палестинска Държава", независимо че у нас има посолство. Палестинските територии и сега са разделени на две части, които нямат връзка помежду си. С това решение изчезва и теоретическата възможност, за някаква бъдеща "Палестина". Всъщност, евреите рано или късно, ще окупират цялата Газа. Номинално, може да обявят "Западният Бряг" за "Палестина", но това не е направено досега, едва ли ще се случи и в обозримо бъдеще. Защото палестинците искат Йерусалим да е столицата им, а това няма как да стане.

    21:46 20.08.2025

  • 13 историк

    0 0 Отговор
    Значи някъде между Юдея и Самариа ще да е.

    21:52 20.08.2025

  • 14 Баш нашенец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Международна изолация":

    Ясно си изолиран от реалността!

    21:54 20.08.2025