Еманюел Макрон: Това е гигантска катастрофа, която само чака да се случи

11 Август, 2025 16:48

Миналата седмица кабинетът по сигурността на Израел одобри план за поемане на контрол над град Газа, с което разшири военните операции на разрушената палестинска територия

Френският президент Еманюел Макрон в понеделник остро осъди плановете на Израел да засили военната си операция в Газа като катастрофа, която чака да се случи, и предложи международна коалиция под мандат на ООН за стабилизиране на Газа, цитира думите му "Ройтерс".

Миналата седмица кабинетът по сигурността на Израел одобри план за поемане на контрол над град Газа, с което разшири военните операции на разрушената палестинска територия и предизвика силни критики у дома и в чужбина.

"Обявяването на израелския кабинет за разширяване на операциите му в град Газа и лагерите Маваси и за повторна окупация предвещава бедствие с безпрецедентна сериозност, което чака да се случи, и движение към безкрайна война", каза Макрон в коментар, изпратен от кабинета му до репортери.

"Израелските заложници и народът на Газа ще продължат да бъдат основните жертви на тази стратегия", добави Макрон.


  • 1 Красимир Петров

    16 1 Отговор
    От Евреите спасение няма

    Коментиран от #9

    16:50 11.08.2025

  • 2 Бай Даньо

    6 1 Отговор
    Макроне маскароне викаш аха и без малко да се случи катастрофата в гaza

    16:52 11.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Международна изолация

    13 0 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    16:56 11.08.2025

  • 5 А трябва ли да са живи още

    4 0 Отговор
    Израелските заложници ?

    Коментиран от #19

    16:58 11.08.2025

  • 6 Егати и цензурата!

    10 0 Отговор
    За Израел като за мъртвец,или добро или нищо

    16:58 11.08.2025

  • 7 Истината

    8 1 Отговор
    за журналистите от Ал джазира,кога?!

    Коментиран от #12

    16:59 11.08.2025

  • 8 Това е гигантска катастрофа

    9 0 Отговор
    И какво предприема ЕС и ЕК? А НАТО?

    16:59 11.08.2025

  • 9 Има и Добри еврей

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Тези дето вече са ритнали бакьрчето .
    Дано се оправят хората.

    16:59 11.08.2025

  • 10 катастрофа е

    2 3 Отговор
    и цял живот да те разклащат мъже а ти да си президент на голяма страна

    17:00 11.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отговор!

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    След три дни във факти,ако им разрешат!

    Коментиран от #15

    17:02 11.08.2025

  • 13 Ко я позволи тази

    6 1 Отговор
    гигантска катастрофа ? Кой си затваряне очите за геноцида и военните престъпления на тази квазидържава Израел?

    17:02 11.08.2025

  • 14 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Палестина е призната от България държава. Паси, Тагарев, Ноеф, надиту и прочее радетели на ценностите нещо не ги чувам да мучат по въпроса. Защо така бе евроатлантици? Мбого ви двойни стандартите сбъркани

    17:03 11.08.2025

  • 15 Гумата!

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Отговор!":

    Аз исках да кажа,но не ми позволиха!

    Коментиран от #17

    17:03 11.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Затова

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гумата!":

    има и други,от които да се информираш!

    17:04 11.08.2025

  • 18 И още говори гнииидата обаче за

    4 1 Отговор
    "разширяване на операциите" а не за геноцид

    17:05 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пак ще го бие бабата тоя

    4 1 Отговор
    остро бил осъдил... дрън дрън ярина тоя макарон кой го бръсне за слива че и остро или тъпо съдел нещо си там

    17:05 11.08.2025

  • 21 Гйорг ГЕЙргиев

    3 0 Отговор
    Аз пък съм и нацист и ционист и атлантик и ГЕЙ-ргиев и само тъпотии на сайта на Външно ще пиша пък.

    17:08 11.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УЧУДЕН

    1 2 Отговор
    На дедо момчето се събуди. Иевреите нямат друга цел освен да откраднат земята на палестинците.

    17:15 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Още в края на май

    3 1 Отговор
    Над 1200 израелски академици и администратори публикуваха отворено писмо, в което протестираха срещу „военните престъпления и дори престъпленията срещу човечеството“, извършени от израелските военни в Гааза. Писмото се обръща към „всички жители на тази страна, палестинци и евреи“. В него се казваше: „В името на живота на невинни хора и безопасността на всички жители на тази страна, палестинци и евреи; в името на завръщането на заложниците: ако не призовем незабавно за край на войната, историята няма да ни прости.“...... израелските медии даже го отразиха, но българските НЕ......Позор! .. И ако обичате от редакцията не блокирайте думата Гааза с едно(а). Позорна цензура е това според мен. В момента когато правилно се напише името на палестинският анклав, коментара автоматично се изтрива.
    .

    17:16 11.08.2025

  • 26 горски

    4 1 Отговор
    Израел определя някого за "терорист" и го убива. Те са и прокурорите и съдиите и изпълнителите. До тук с международно, хуманитарно и всякакво право. Отвориха "кутията на Пандора" и вече никой няма право да протестира. Щом те могат и никой не ги осъжда, значи всеки може и това скоро ще стане известно. Католици и протестанти подпалиха този конфликт преди много години, сега гледат и подклаждат още. Око за око, зъб за зъб не работи, очевидно. Май православието не е толкова лошо нещо. Умишлено убиват журналисти с цел сплашване (тероризъм) на гилдията да не отразява. Къде са протестите на нашите журналисти от всички много “независими” медии?! Вие журналисти ли сте или лукови глави?

    17:16 11.08.2025

  • 27 Съветският пeHиc аkp0бат

    1 0 Отговор
    Появиха се съобщения, че останките от две бригади на украинските въоръжени сили, наброяващи до 3 000 войника, са обградени близо до язовир Клебан-Бик в ДНР

    17:34 11.08.2025

