Еманюел Макрон: Това е гигантска катастрофа, която само чака да се случи

Френският президент Еманюел Макрон в понеделник остро осъди плановете на Израел да засили военната си операция в Газа като катастрофа, която чака да се случи, и предложи международна коалиция под мандат на ООН за стабилизиране на Газа, цитира думите му "Ройтерс".
Миналата седмица кабинетът по сигурността на Израел одобри план за поемане на контрол над град Газа, с което разшири военните операции на разрушената палестинска територия и предизвика силни критики у дома и в чужбина.
"Обявяването на израелския кабинет за разширяване на операциите му в град Газа и лагерите Маваси и за повторна окупация предвещава бедствие с безпрецедентна сериозност, което чака да се случи, и движение към безкрайна война", каза Макрон в коментар, изпратен от кабинета му до репортери.
"Израелските заложници и народът на Газа ще продължат да бъдат основните жертви на тази стратегия", добави Макрон.
