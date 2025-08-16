Новини
Жена загина при украински обстрел в Донецк
16 Август, 2025 05:41, обновена 16 Август, 2025 04:47

Русия се готви да изпита новата си крилата ракета с ядрено задвижване, съобщи Главната разузнавателна дирекция на украинското Министерство на отбраната

Жена загина при украински обстрел в Донецк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една жена беше убита при украински обстрел в окупирания от руските сили град Донецк, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на местните власти.

Други трима души са ранени при нападението, написа в приложението "Телеграм" назначеният от Москва кмет на града Алексей Кулемзин.

Той заяви, че атаката е извършена от украинската армия с неуточнено "оръжие с голям обхват".

Град Донецк е разположен на около 40 километра от фронтовата линия и в периода 2014 – 2022 г. беше под контрола на сепаратисти.

Москва анексира Донецка област през септември 2022 г.

Русия се готви да изпита новата си крилата ракета с ядрено задвижване и ако тестът е успешен, планира да използва резултатите, за да засили преговорната си позиция със Запада, съобщи Главната разузнавателна дирекция на украинското Министерство на отбраната, цитирана от Ройтерс.

Говорителят на службата Андрий Юсов публикува писмено изявление пред Ройтерс точно преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да проведе разговори в Аляска с руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна.

Изявлението е дадено в отговор на въпроси, зададени от Ройтерс по доклад, публикуван във вторник, че Москва се готви да изпита крилата ракета 9М730 "Буревестник".

Юсов не уточни как службата му е стигнала до тази оценка. От години тя получава разузнавателна информация от САЩ и техните съюзници в НАТО и има собствени мрежи в Русия.

Във вторник Ройтерс съобщи, че двама американски изследователи и източник от западните службите за сигурност са заявили, че Москва подготвя изпитване на "Буревестник" на своя полигон "Панково" на архипелага Нова Земя в Баренцово море. Изследователите заявиха, че изображенията от "Планет Лабс" - търговска сателитна компания, показват обширни дейности на мястото, увеличаване на персонала и оборудването, както и наличието на кораби и самолети, свързани с предишни изпитания на оръжието.

Руското министерство на отбраната, Пентагонът и ЦРУ отказаха коментар за този доклад. Белият дом не коментира директно дали се подготвя изпитание, като заяви в отговор на въпрос за това, че Тръмп иска мир в Украйна.

Юсов заяви, че Москва, която заплаши да използва ядрени оръжия заради войната в Украйна, приема изпитването за дипломатически лост. "Русия се готви за пореден кръг от изпитания на 9M730 "Буревестник". Целта на тези изпитвания е да се потвърдят научните и техническите решения, внедрени от ракетата. Ако са успешни, Русия ще използва резултатите, за да защити интересите си в преговорите със Запада", се казва в изявлението му.

Путин е казвал в миналото, че оръжието е "неуязвимо" за противоракетната отбрана, с почти неограничен обхват и непредсказуема траектория на полета.

Но много експерти отбелязват, че не е ясно дали ракетата може да избегне отбранителните системи, че е възможно да изхвърли радиация и че оръжието няма да даде на Москва допълнителни възможности.

"Буревестник" има лоши резултати от тестовете, според застъпническата група "Инициатива за ядрена заплаха", с два частични успеха при 13 изпитвания.


