Мелания Тръмп писа на Путин за отвлечените деца от Украйна

Съпругата на американския президент Доналд Тръмп – Мелания, в писмо до руския президент Владимир Путин повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред Ройтерс.
Родената в Словения Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска.
Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.
Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс.
Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид.
По-рано Москва заяви, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.
Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.
До коментар #1 от "Милене":А когато бандерите влязога в Курска област, знаеш ли колко цивилни убиха и колко деца отвлякоха?
До коментар #1 от "Милене":укрите не отвличат, те убиват.
До коментар #4 от "Ганьо Лапнишарански":Да бе то пък там е мого гъсто населено…
Да спекулираш с деца...това е дъно, което може да стигне само потомък на Хитлер... От хилядите деца, които се твърдеше, че са отвлечени от Русия, се оказа че са само 335. 50 от тях обаче са възрасни, над двеста се намериха, но не в Русия, а в Германия. Толкова за управлението чрез лъжи.
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЛОВЕНИЯ ПИЯН УКРАИНСКИ ШОФЬОР НА АВТОБУС
❗️ Между 2022 и 2025 има почти 100 000 несанкционирани пътни нарушения, извършени от украински шофьори в България. T.e. средно около 85 на ден! Колко нарушения не са регистрирани - можем само да гадаем!
❗️ Темата е табу и ако не беше повдигната от ИТН преди няколко месеца, тези шокиращи данни щяха да останат в тайна.
❗️ Ако смятате, че тази информация не касае точно вас, грешите. Защото не се знае дали утре някой от тях няма да се озове срещу вас. Или зад вас. И това да е последното, което ще видите в живота си!
⚫️ На 04.10.2019 двете деца и родителите на Илиян Илиев от Сдружение "Ангели на пътя" са убити от украински пътен убиец, шофирал с почти тройно превишена скорост!
⚫️ Лек автомобил с украинска регистрация, движещ се в посока Велико Търново, навлиза в платното за насрещно движение. Удря колата на семейството, която излита в крайпътна канавка и се запалва. Изпепелени са като факли.
🖤 Йоана на 5
🖤 Николай на 15
🖤 Татяна на 65
🖤 Николай на 67
❗️ Както винаги, виновният не е задържан. И напуска България в деня, в който му е наложена мярка да не го прави.
❗️ Както винаги, делото тук се води задочно. И не е стигнало доникъде. Няма и да стигна донякъде, защото дори и когато убийците са налични, се измъкват безнаказано, с условни присъди. Или с кратък престой в общежитие.
❗️ Както винаги, България е мащеха за българите. И майка за тез
До коментар #13 от "Напразно го е писала!":С педофилия се занимават Зеленски и полвтнката му Олена,има достатачно разследаания на западни жюрналисти за прдажбата на укрински деца на педофили в Великобритания.И един съвет престани да се информираш от Фейк-нюз.
До коментар #17 от "Катя Атанасова":Когато посетих България за първи път през 1977 г., забелязах учтивото и уважително отношение на софийските шофьори към пешеходците. Те винаги и навсякъде отстъпваха път веднага щом се канех да пресека улицата.
