Мелания Тръмп писа на Путин за отвлечените деца от Украйна
Мелания Тръмп писа на Путин за отвлечените деца от Украйна

16 Август, 2025 07:05, обновена 16 Август, 2025 06:09 1 032 26

Американският президент лично предал писмото й на руския си колега

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на американския президент Доналд Тръмп – Мелания, в писмо до руския президент Владимир Путин повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред Ройтерс.

Родената в Словения Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска.

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид.

По-рано Москва заяви, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.


  • 1 Милене

    7 10 Отговор
    Децата са отвлечени от Русия не от Украйна.

    Коментиран от #4, #5

    06:12 16.08.2025

  • 2 🥞🥛☕️

    5 11 Отговор
    Путлер се подигра на Тръпп пак му е говорил пълна капитулация, признаване на превзетите области и никога членство в НАТО затова рижия иска да говори с натовците кокво клият ние да не сме вчерашни.

    06:15 16.08.2025

  • 3 пешо

    9 3 Отговор
    факти почват с големите лъжи , има ли го публикувано някъде това писмо или само да пишем някоя глупост

    06:15 16.08.2025

  • 4 Ганьо Лапнишарански

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Милене":

    А когато бандерите влязога в Курска област, знаеш ли колко цивилни убиха и колко деца отвлякоха?

    Коментиран от #7

    06:16 16.08.2025

  • 5 Така е

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Милене":

    укрите не отвличат, те убиват.

    06:16 16.08.2025

  • 6 Гориил

    18 4 Отговор
    В Русия има деца, които са били спасени от ужасите на войната. Не са много от тях. Това са сираци и деца, чиито роднини са били убити от нацистите. Нито едно дете не говори, не чете или не пише украински.Актовете им за раждане бяха насилствено записани като украински. Или Мелания няма представа какво се очаква от нея, или иска да плюе в лицето на Русия.

    06:16 16.08.2025

  • 7 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ганьо Лапнишарански":

    Да бе то пък там е мого гъсто населено…

    06:17 16.08.2025

  • 8 Пипи

    12 2 Отговор
    Тази на принцеса Даяна ли се прави? И тя миротворец? Агента Краснов и миролюбивата Мелания? Айде стига, бе!

    06:18 16.08.2025

  • 9 Не е ли същото

    3 11 Отговор
    Расия отвлича деца, като осматците да ги прави еничари.

    06:19 16.08.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор
    Путилифонът си баце Пунде оповести каде че ги проба сички и кое не му ареса че го опущи да си оди!

    06:20 16.08.2025

  • 11 Зеленски

    6 4 Отговор
    Дайте ми децатс от Донбс, да ги направя еничери срещу родниноте им

    06:27 16.08.2025

  • 12 Някой ситам

    7 16 Отговор
    За какво отвличане говориш ма Пежо? Не разбираш че това е поредната провокация срещу Русия на сатанистите-педофили на запад.Това са руски деца останали сираци след осем годишният терор на укро нацистите в Донбас.Вината на Русия е че ги спаси.

    06:27 16.08.2025

  • 13 Напразно го е писала!

    13 11 Отговор
    Кремълският, дърт, бункерен пeдофил има голям интерес към децата.

    Коментиран от #19

    06:28 16.08.2025

  • 14 тая май не чете новините

    9 6 Отговор
    "отвлечените" деца ги намериха в Германия ?

    06:29 16.08.2025

  • 15 Уса

    6 4 Отговор
    Мелания е благодарила на Путин за спасяването на децата от лапите на търговците на деца

    06:32 16.08.2025

  • 16 истината

    6 1 Отговор
    Десетки хиляди украински деца са отвлечени и насилствено преместени в Русия. ... Оказа се, че ги намериха в Германия! "Господарите" вървите със ...
    Да спекулираш с деца...това е дъно, което може да стигне само потомък на Хитлер... От хилядите деца, които се твърдеше, че са отвлечени от Русия, се оказа че са само 335. 50 от тях обаче са възрасни, над двеста се намериха, но не в Русия, а в Германия. Толкова за управлението чрез лъжи.

    06:33 16.08.2025

  • 17 Катя Атанасова

    6 4 Отговор
    А убитите български деца, от украинци, кой ще върне!?!
    ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЛОВЕНИЯ ПИЯН УКРАИНСКИ ШОФЬОР НА АВТОБУС
    ❗️ Между 2022 и 2025 има почти 100 000 несанкционирани пътни нарушения, извършени от украински шофьори в България. T.e. средно около 85 на ден! Колко нарушения не са регистрирани - можем само да гадаем!
    ❗️ Темата е табу и ако не беше повдигната от ИТН преди няколко месеца, тези шокиращи данни щяха да останат в тайна.
    ❗️ Ако смятате, че тази информация не касае точно вас, грешите. Защото не се знае дали утре някой от тях няма да се озове срещу вас. Или зад вас. И това да е последното, което ще видите в живота си!
    ⚫️ На 04.10.2019 двете деца и родителите на Илиян Илиев от Сдружение "Ангели на пътя" са убити от украински пътен убиец, шофирал с почти тройно превишена скорост!
    ⚫️ Лек автомобил с украинска регистрация, движещ се в посока Велико Търново, навлиза в платното за насрещно движение. Удря колата на семейството, която излита в крайпътна канавка и се запалва. Изпепелени са като факли.
    🖤 Йоана на 5
    🖤 Николай на 15
    🖤 Татяна на 65
    🖤 Николай на 67
    ❗️ Както винаги, виновният не е задържан. И напуска България в деня, в който му е наложена мярка да не го прави.
    ❗️ Както винаги, делото тук се води задочно. И не е стигнало доникъде. Няма и да стигна донякъде, защото дори и когато убийците са налични, се измъкват безнаказано, с условни присъди. Или с кратък престой в общежитие.
    ❗️ Както винаги, България е мащеха за българите. И майка за тез

    Коментиран от #25

    06:35 16.08.2025

  • 18 И така....

    6 2 Отговор
    Тази женица е доказала ,че не е много УМНА...и въобще не е наясно с положението! Защото,ако Русия не беше СПАСИЛА тези дечица "БЕЛИТЕ АНГЕЛИ"щяха да ги ОТВЛЕКАТ за порнография(може би на острова на Епщайн,или Мелания има някакви задължения за това...?)

    06:35 16.08.2025

  • 19 Абе мусор

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Напразно го е писала!":

    С педофилия се занимават Зеленски и полвтнката му Олена,има достатачно разследаания на западни жюрналисти за прдажбата на укрински деца на педофили в Великобритания.И един съвет престани да се информираш от Фейк-нюз.

    06:35 16.08.2025

  • 20 Саманта

    4 0 Отговор
    Украйна е предоставила списък с около 300 деца които иска да бъдат върнати....останалите "десетки хиляди" са предназначени за ПРОПАГАНДНИ ЦЕЛИ и за по-простичките "евроатлантици" които да се "възмущават"

    06:36 16.08.2025

  • 21 читател

    4 2 Отговор
    Ясно е нали се пише че ги отвличат и на Зеленски жена му ги продавача на запад.

    06:37 16.08.2025

  • 22 Славка Калчева

    4 2 Отговор
    Питайте Зеленска къде са децата.Тя знае много добре.

    06:38 16.08.2025

  • 23 пито платено

    4 2 Отговор
    Хубаво е да се махне режима на Зеленски и тогава да се върнат тези деца! В противен случаи, като нищо, ще прати и тях на фронта, само и само да си спаси кожата!

    06:39 16.08.2025

  • 24 Ами палестинчетата?

    2 2 Отговор
    Дечицата е по-добре да стоят далеч от войната. Разбира се в училище ще бъдат обучени по руски идеологически модел, разработен от КГБ.

    06:42 16.08.2025

  • 25 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Катя Атанасова":

    Когато посетих България за първи път през 1977 г., забелязах учтивото и уважително отношение на софийските шофьори към пешеходците. Те винаги и навсякъде отстъпваха път веднага щом се канех да пресека улицата.

    06:47 16.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    ботокса и рижия ще гният доживот в затвора‼️

    07:03 16.08.2025