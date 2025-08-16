Новини
"Следващата среща на върха може да доведе до устойчив мир" - Как медиите в САЩ видяха разговорите между Тръмп и Путин

16 Август, 2025 07:03, обновена 16 Август, 2025 07:13

Руският президент спечели "някои победи"

"Следващата среща на върха може да доведе до устойчив мир" - Как медиите в САЩ видяха разговорите между Тръмп и Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващата среща на върха между Съединените щати и Русия може да доведе до прекратяване на огъня или дори до устойчив мир в Украйна, съобщи журналист на Fox News, позовавайки се на източник, близък до Доналд Тръмп, който е на борда на президентския самолет.

„Има голям оптимизъм, че втората среща ще ни позволи да завършим работата“, каза източникът, отбелязвайки, че „финалната линия“ се отнася до „прекратяване на огъня и, в идеалния случай, устойчив мир в Украйна“.

Не е уточнено обаче кой, освен лидерите, би могъл да участва в потенциалната среща, нито къде и кога би могла да се проведе тя.

Директорът по комуникациите на Белия дом и помощник на президента на САЩ Стивън Чун отрече съобщенията на Fox News, че разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп са били неуспешни.

„Напълно невярно“, написа той в социалната мрежа X. По-рано журналистката на Fox News Джаки Хайнрих заяви в канала, че „атмосферата в залата за преговори не е била приятна“ и „изглеждаше сякаш всичко се обърква“. Същевременно тя призна, че не е видяла „намръщени“ сред членовете на американската делегация, включително държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф.

The New York Times смята, че „за Путин срещата завърши с някои победи“. „Той посети Съединените щати и не просто така, а във военна база, беше топло посрещнат от Тръмп и беше постигнато поредно отлагане на вторични санкции срещу Русия“, пише вестникът.

The Wall Street Journal отбелязва, че „погледите на света бяха насочени към президентите Тръмп и Путин, които проведоха много важна среща в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна“.

Както подчертава порталът Axios, „Тръмп, поне публично, заключи, че срещата е била успешна“. „Но той не направи конкретни изявления за постигнатото“, подчертава онлайн изданието.

The Hill също така обръща внимание на факта, че Тръмп е докладвал за „напредък по ключови точки“, без да уточнява кои са те „и какви различия остават по отношение на уреждането в Украйна“.

Bloomberg отбелязва, че пресконференцията „е последвала най-дългата среща лице в лице между двамата лидери“. „Въпреки дългите си разговори, нито един от лидерите не предостави ясни подробности за дискусиите, нито посочи дали страните са намерили общ език, положение, което вероятно ще засили опасенията в европейските столици и Киев относно сделка, която поставя настрана техния принос“, заключава агенцията.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    8 39 Отговор
    2022г Путин разчиташе да покани Тръмп в Киев на Парада. 2026г Тръмп ще приеме Путин в Гуантанамо.

    Коментиран от #5, #15, #32

    07:17 16.08.2025

  • 2 ТОЧНО ТАКА...!

    41 4 Отговор
    И за капак-Путин заяви с усмивка ,самочувствие и неприкрита ирония...:
    ,,СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА-В МОСКВА!"...!
    Кой разбрал -разбрал...!

    Коментиран от #23

    07:18 16.08.2025

  • 3 куция вълк

    35 6 Отговор
    Късото фаше в Киев сигурно вече се чуди къде да абдикира .

    07:20 16.08.2025

  • 4 Съдията

    32 8 Отговор
    Да видим кога европейските медии ще се усетят, че вятърът на промяната духа все по-силно. За така наречените политици от Западна(ла) Европа нямам надежда да се усетят. Те само ще премигват глупаво, когато ги поставят пред свършени факти.😂

    07:20 16.08.2025

  • 5 Прекаляваш

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    с курабииките яж зеленчуци риба

    Коментиран от #9, #37

    07:22 16.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Тръмп и Путин имат грандиозен план да станат владетели на Света.Това е голям удар за Турция и Китай и смърт за ЕС.

    Коментиран от #34

    07:24 16.08.2025

  • 8 Разбира се

    23 7 Отговор
    че няма да предоставят повече информация, тъй като еврофашагите ще я използват за да съботират мирния процес. Това беше напълно очаквано.

    07:24 16.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    8 22 Отговор

    До коментар #5 от "Прекаляваш":

    "..  яж зеленчуци риба..."

    Хитлер ядеше риба, зеленчуци, обичаше децата, литературата.....
    Изби 10млн украинци !!! Путин също 😁

    Коментиран от #38

    07:27 16.08.2025

  • 10 Марко Барези

    12 29 Отговор
    Една умряла среща. Хиляда изприказвани глупости. Резултат нулев. Не от тези двамата зависят преговорите и мира, а от ЗСУ. Да са живи и здрави защитниците на Украйна и да имат много оръжия. Останалото е пунта мара.

    Коментиран от #13, #39

    07:28 16.08.2025

  • 11 Дарт

    8 26 Отговор
    Русия се задъхва,мир ще има само при тотална война срещу Путин.

    Коментиран от #20

    07:29 16.08.2025

  • 12 Никаква

    18 5 Отговор
    информация не бива да се разпространява сега. ЕС и британците правят всичко по силите си тази война да продължи ако може завинаги. Повече от ясно е, че в Киев седи таен екип, който работи заедно със САЩ и Руската федерация по договора за мир. Евро шматките са изолирани от този процес за да не пречат.

    07:30 16.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Марко Барези":

    Истински важната среща беше между олигарсите евреи от Москва и Вашингтон.

    07:33 16.08.2025

  • 14 Жлъчка

    6 3 Отговор
    Следващата среща в Пхенян

    07:33 16.08.2025

  • 15 Съвет!

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Намали фантастичните филми...!

    07:35 16.08.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    12 7 Отговор
    Тотален провал за Тръмпоча и САЩ. Унил, мърморещ, подпухнал гледа в пода и мирно изчаква екзалтираната реч и урок по история на президента Владимир Путин, който сияе лт щастие.

    Коментарите в ютюб стриймовете от американски медии са:"Тръмп гледа като току що признал поражението, а Путин като спечелил войната."

    Коментиран от #22

    07:35 16.08.2025

  • 17 Промяна

    11 10 Отговор
    Пълно разочарование Защо беше цялата демонстрация Нищо съществено само снимки и заблуди

    07:35 16.08.2025

  • 18 Георги

    8 11 Отговор
    единственото ясно след тази среща е, че рижият тази седмица е в проруско настроение... да видим другата в какво ще е. Той е по зле и от лицето б. б., не трябва да бързате да се надъхвате след всяко негово изказване, а да изчакате 2-3 седмици за да видите действията му. Колкото до джуджето, там всичко е ясно ще продължава докато стане на неговата, в момента запада гони и той няма причина да търси бърз край с отстъпки.

    Коментиран от #21

    07:35 16.08.2025

  • 19 Елементарно Уотсън!

    23 19 Отговор
    "Следващата среща на върха може да доведе до устойчив мир" ☝️🤔трябва да си много зле с логиката и дедукцията, че да се надяваш скоро да има мир.
    Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат не знаят какво ще правят с Русия, ако тази война спре внезапно. Раша е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.

    Коментиран от #25, #26

    07:36 16.08.2025

  • 20 и коиуе

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дарт":

    шморхи ЩЕ Я ВОДИ-А по важното е с КАКВО

    07:36 16.08.2025

  • 21 Няма да стане на неговата

    18 2 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    със сигурност.

    Коментиран от #24

    07:37 16.08.2025

  • 22 ТАКА Е!

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "таксиджия 🚖":

    Тотален провал за Тръмпоча и САЩ!
    А пък за Урсула и Зеленски-Супер-Тотален провал...!

    07:39 16.08.2025

  • 23 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЧНО ТАКА...!":

    Да, каза го на английски език! А Тръмпоча отвърна:"ух яйкс, не знам, ще загазя", имайки впредвид, че американските медии ще го смачкат.

    Но май президента Путин не му остави голям избор...така че ще ходи в Москва 😀

    07:39 16.08.2025

  • 24 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Няма да стане на неговата":

    няма причина да се съмнявам щом ти го казваш...

    07:41 16.08.2025

  • 25 Ами хайде де...!

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "Елементарно Уотсън!":

    ,,Приключвайте" я най-накрая тая Русия...!
    Омръзнаха ми само голи пожелания и заклинания...!
    Дела трябват,а не закани и клетви...!

    07:41 16.08.2025

  • 26 Георги

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Елементарно Уотсън!":

    как бункерен? Той си се разходи на открито сред американски военни в американска военна база и дори се вози в колата на рижия. Дори Тръмп го чака на крака с червен килим. Ще трябва да смениш плочата.

    Коментиран от #30

    07:46 16.08.2025

  • 27 Абсурдна

    15 0 Отговор
    ситуация за ЕС и Украйна. ЕС плаща а украйнци гинат на фронта и губят територия. И двете се вкараха в капан. Никой не ги бръсне за нищо но те упорито продължават да се правят на значими.

    07:46 16.08.2025

  • 28 Всичко е по план...

    5 15 Отговор
    За 3 години и половина мъки в Донбас хунтата в Кремъл и бункерния фюрер погубиха и осакатиха 1 милион мужици(5 пъти повече от тези на Украйна) за 7% от територията на Украйна.
    Сами си правете извода кой печели и кой губи.

    07:48 16.08.2025

  • 29 Нищо и половина, както си знаехме

    3 9 Отговор
    Доналд Тръмп след разговора с путин: "Няма сделка!". Мисля, че няма място за повече илюзии и коментари.

    07:48 16.08.2025

  • 30 Не беше той, а двойник☝️

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    Има разлика.

    Коментиран от #40, #43

    07:51 16.08.2025

  • 31 Вашето Мнение

    9 2 Отговор
    Нека рязането на вени и жинжърски писъци продължи. Тръмп посрещна Путин с червен килим и аплодисменти на вона на воя на т.нар еврюлидери и техния кумир наркомана.

    07:51 16.08.2025

  • 32 Ъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Путин на свиждане ли ще му ходи?

    07:52 16.08.2025

  • 33 !!!?

    1 6 Отговор
    Нищо ново - Войната продължава !!!?

    07:56 16.08.2025

  • 34 Бай Ганчо и бай Хасан

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Е как така със 1200- 1700 лева заплата бай Ганчо тегли 400 000 лева и купува коптор

    08:03 16.08.2025

  • 35 дядото

    10 1 Отговор
    нещата са ясни- и за глухите и за слепите. проблемът е,че ние водени от безумните ни лидери отново сме на слабата и губещата страна

    08:05 16.08.2025

  • 36 Браво

    10 2 Отговор
    Уважавал съм винаги Президента Путин, защото откак той е начело на Русия, страната му беше уважавана,а с Елцин не беше така
    Сега заради войната имиджа му тръгна надолу,но не и влиянието му. Да е жив и здрав и дано намери решение за спиране на войната, защото е жалко да загиват хора, когато Путин може да реши всичко на масата

    08:06 16.08.2025

  • 37 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прекаляваш":

    Не се учюдвай ,тоя е на същата субстанция като Наркомански.

    08:07 16.08.2025

  • 38 Според ...

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    ....моята гледна точка украинците са избити от тези дето въведоха демокрацията в Ирак с цената на близо 2 000 000 (два милиона ) убити цивилни , от които 500 000 ( половин милион) деца под 5 години , като Мадлин Олбрайт заяви, че демокрацията си струва тази жертва на иракския народ.
    А бе кво стана с демокрацията в Сирия...защо демократична Сирия продължава да е окупирана от войските на Израел, Турция и САЩ и защо Израел унищожи целия флот на вече демократична Сирия...нали държавата се ръководи от демократичен терорист, пимп на САЩ ,член от тяхната демократична групировка ИДИЛ ?

    08:08 16.08.2025

  • 39 Хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Марко Барези":

    От Заср.ни Силый Украину ама нищо не зависи.

    08:10 16.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    Путилифонът бати Пунди оповести каде е разказал на Долен Тъп за смутное време след гиберясването на Иван Василиевич 4-ти а Долен Тъп мо опонирал с масали за Татанка Йотанка и Чингачгук! Много ползотворна среща. Другио път лекции че има Мемед Гирей и Джеронимо.

    08:22 16.08.2025

  • 42 И какъв

    1 1 Отговор
    Е приноса на ЕС за постигане на сделка?!? Поставяне на ултиматум за изтегляне на русия и снабдяване на Украйна с оръжия....това желание за край на войната ли е?!

    08:22 16.08.2025

  • 43 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Не беше той, а двойник☝️":

    ясно, а ти как ги познаваш? По филмите знаците са на скрити места.

    08:25 16.08.2025

  • 44 Усмихнати и намръщени

    5 1 Отговор
    Кой усмихнат, кой намръщен, нещата си се развиват в полза на Русия и то напълно естествено ! ЕС си мислеше, че ще изяде меда на мечката ! Е, сега вече разбраха всички какво е да те управляват случайни хора, акушерки и тем подобни ! Цялата работа изхвърли ЕС зад борда, а нашата мила Родина още по далече. Руснаците не прощават глупостта и предателството, а за ЕС сме си територия която скоро ще им е ненужна !

    08:37 16.08.2025

  • 45 Н.Кплев

    1 2 Отговор
    ЗЕЛЕНЧО АКО НЕ СЕ САГЛАСИ НА УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРКИТЕ ЩЕ ЗАГУБИ,НО ПО ПРИНЦИП И СЕГА ГУБИ ПО ДОБРИЯ ВАРИЯНТ САМО ДА ПРИЕМА УСЛОВИЯТА КАКВИТО И ДА СА В ИМЕТО НА МИРА.
    ДАНО СТЕЩАТА ДА Е ПО РАНО.

    08:41 16.08.2025

  • 46 Без Украйна и ЕС

    1 1 Отговор
    мир в Украйна няма. Тръмп голям го вадеше, а омекна като котенце пред масов убиец и престъпник - нещо, което очаквахме да се случи! Няма изненада! ТРЪМП е жалък! ЕС И УКРАЙНА ЗАЕДНО ДА СЕ СТЯГАТ ДА ВОДЯТ ВОЙНАТА!

    09:01 16.08.2025

  • 47 ЕДНА ДОБРА МИСЪЛ

    0 0 Отговор
    Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини?

    09:05 16.08.2025