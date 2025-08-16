"Следващата среща на върха може да доведе до устойчив мир" - Как медиите в САЩ видяха разговорите между Тръмп и Путин

Следващата среща на върха между Съединените щати и Русия може да доведе до прекратяване на огъня или дори до устойчив мир в Украйна, съобщи журналист на Fox News, позовавайки се на източник, близък до Доналд Тръмп, който е на борда на президентския самолет.
„Има голям оптимизъм, че втората среща ще ни позволи да завършим работата“, каза източникът, отбелязвайки, че „финалната линия“ се отнася до „прекратяване на огъня и, в идеалния случай, устойчив мир в Украйна“.
Не е уточнено обаче кой, освен лидерите, би могъл да участва в потенциалната среща, нито къде и кога би могла да се проведе тя.
Директорът по комуникациите на Белия дом и помощник на президента на САЩ Стивън Чун отрече съобщенията на Fox News, че разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп са били неуспешни.
„Напълно невярно“, написа той в социалната мрежа X. По-рано журналистката на Fox News Джаки Хайнрих заяви в канала, че „атмосферата в залата за преговори не е била приятна“ и „изглеждаше сякаш всичко се обърква“. Същевременно тя призна, че не е видяла „намръщени“ сред членовете на американската делегация, включително държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф.
The New York Times смята, че „за Путин срещата завърши с някои победи“. „Той посети Съединените щати и не просто така, а във военна база, беше топло посрещнат от Тръмп и беше постигнато поредно отлагане на вторични санкции срещу Русия“, пише вестникът.
The Wall Street Journal отбелязва, че „погледите на света бяха насочени към президентите Тръмп и Путин, които проведоха много важна среща в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна“.
Както подчертава порталът Axios, „Тръмп, поне публично, заключи, че срещата е била успешна“. „Но той не направи конкретни изявления за постигнатото“, подчертава онлайн изданието.
The Hill също така обръща внимание на факта, че Тръмп е докладвал за „напредък по ключови точки“, без да уточнява кои са те „и какви различия остават по отношение на уреждането в Украйна“.
Bloomberg отбелязва, че пресконференцията „е последвала най-дългата среща лице в лице между двамата лидери“. „Въпреки дългите си разговори, нито един от лидерите не предостави ясни подробности за дискусиите, нито посочи дали страните са намерили общ език, положение, което вероятно ще засили опасенията в европейските столици и Киев относно сделка, която поставя настрана техния принос“, заключава агенцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
Коментиран от #5, #15, #32
07:17 16.08.2025
2 ТОЧНО ТАКА...!
,,СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА-В МОСКВА!"...!
Кой разбрал -разбрал...!
Коментиран от #23
07:18 16.08.2025
3 куция вълк
07:20 16.08.2025
4 Съдията
07:20 16.08.2025
5 Прекаляваш
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":с курабииките яж зеленчуци риба
Коментиран от #9, #37
07:22 16.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #34
07:24 16.08.2025
8 Разбира се
07:24 16.08.2025
9 Злобното Джуджи
До коментар #5 от "Прекаляваш":".. яж зеленчуци риба..."
Хитлер ядеше риба, зеленчуци, обичаше децата, литературата.....
Изби 10млн украинци !!! Путин също 😁
Коментиран от #38
07:27 16.08.2025
10 Марко Барези
Коментиран от #13, #39
07:28 16.08.2025
11 Дарт
Коментиран от #20
07:29 16.08.2025
12 Никаква
07:30 16.08.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Марко Барези":Истински важната среща беше между олигарсите евреи от Москва и Вашингтон.
07:33 16.08.2025
14 Жлъчка
07:33 16.08.2025
15 Съвет!
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Намали фантастичните филми...!
07:35 16.08.2025
16 таксиджия 🚖
Коментарите в ютюб стриймовете от американски медии са:"Тръмп гледа като току що признал поражението, а Путин като спечелил войната."
Коментиран от #22
07:35 16.08.2025
17 Промяна
07:35 16.08.2025
18 Георги
Коментиран от #21
07:35 16.08.2025
19 Елементарно Уотсън!
Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат не знаят какво ще правят с Русия, ако тази война спре внезапно. Раша е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.
Коментиран от #25, #26
07:36 16.08.2025
20 и коиуе
До коментар #11 от "Дарт":шморхи ЩЕ Я ВОДИ-А по важното е с КАКВО
07:36 16.08.2025
21 Няма да стане на неговата
До коментар #18 от "Георги":със сигурност.
Коментиран от #24
07:37 16.08.2025
22 ТАКА Е!
До коментар #16 от "таксиджия 🚖":Тотален провал за Тръмпоча и САЩ!
А пък за Урсула и Зеленски-Супер-Тотален провал...!
07:39 16.08.2025
23 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "ТОЧНО ТАКА...!":Да, каза го на английски език! А Тръмпоча отвърна:"ух яйкс, не знам, ще загазя", имайки впредвид, че американските медии ще го смачкат.
Но май президента Путин не му остави голям избор...така че ще ходи в Москва 😀
07:39 16.08.2025
24 Георги
До коментар #21 от "Няма да стане на неговата":няма причина да се съмнявам щом ти го казваш...
07:41 16.08.2025
25 Ами хайде де...!
До коментар #19 от "Елементарно Уотсън!":,,Приключвайте" я най-накрая тая Русия...!
Омръзнаха ми само голи пожелания и заклинания...!
Дела трябват,а не закани и клетви...!
07:41 16.08.2025
26 Георги
До коментар #19 от "Елементарно Уотсън!":как бункерен? Той си се разходи на открито сред американски военни в американска военна база и дори се вози в колата на рижия. Дори Тръмп го чака на крака с червен килим. Ще трябва да смениш плочата.
Коментиран от #30
07:46 16.08.2025
27 Абсурдна
07:46 16.08.2025
28 Всичко е по план...
Сами си правете извода кой печели и кой губи.
07:48 16.08.2025
29 Нищо и половина, както си знаехме
07:48 16.08.2025
30 Не беше той, а двойник☝️
До коментар #26 от "Георги":Има разлика.
Коментиран от #40, #43
07:51 16.08.2025
31 Вашето Мнение
07:51 16.08.2025
32 Ъъъъ
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Путин на свиждане ли ще му ходи?
07:52 16.08.2025
33 !!!?
07:56 16.08.2025
34 Бай Ганчо и бай Хасан
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Е как така със 1200- 1700 лева заплата бай Ганчо тегли 400 000 лева и купува коптор
08:03 16.08.2025
35 дядото
08:05 16.08.2025
36 Браво
Сега заради войната имиджа му тръгна надолу,но не и влиянието му. Да е жив и здрав и дано намери решение за спиране на войната, защото е жалко да загиват хора, когато Путин може да реши всичко на масата
08:06 16.08.2025
37 Абе
До коментар #5 от "Прекаляваш":Не се учюдвай ,тоя е на същата субстанция като Наркомански.
08:07 16.08.2025
38 Според ...
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":....моята гледна точка украинците са избити от тези дето въведоха демокрацията в Ирак с цената на близо 2 000 000 (два милиона ) убити цивилни , от които 500 000 ( половин милион) деца под 5 години , като Мадлин Олбрайт заяви, че демокрацията си струва тази жертва на иракския народ.
А бе кво стана с демокрацията в Сирия...защо демократична Сирия продължава да е окупирана от войските на Израел, Турция и САЩ и защо Израел унищожи целия флот на вече демократична Сирия...нали държавата се ръководи от демократичен терорист, пимп на САЩ ,член от тяхната демократична групировка ИДИЛ ?
08:08 16.08.2025
39 Хахахаха
До коментар #10 от "Марко Барези":От Заср.ни Силый Украину ама нищо не зависи.
08:10 16.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Архимандрисандрит Бибиян
08:22 16.08.2025
42 И какъв
08:22 16.08.2025
43 Георги
До коментар #30 от "Не беше той, а двойник☝️":ясно, а ти как ги познаваш? По филмите знаците са на скрити места.
08:25 16.08.2025
44 Усмихнати и намръщени
08:37 16.08.2025
45 Н.Кплев
ДАНО СТЕЩАТА ДА Е ПО РАНО.
08:41 16.08.2025
46 Без Украйна и ЕС
09:01 16.08.2025
47 ЕДНА ДОБРА МИСЪЛ
09:05 16.08.2025