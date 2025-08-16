Новини
Ураганът "Ерин" набира сила

Ураганът "Ерин" набира сила

16 Август, 2025 08:48

Той се е засилил до втора категория

Ураганът "Ерин" набира сила - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова

Ураганът "Ерин" в Атлантическия океан е се е засилил до втора категория, съобщи Националният център за урагани на САЩ, предаде Ройтерс.

"Ерин" е на около 400 км източно-североизточно от карибската самоуправляваща се задморска територия на Великобритания Ангила с максимална скорост на ветрове от 160 км/ч, съобщи базираната в Маями институция.

Метеоролозите очакват ураганът бързо да се засили до голяма степен този уикенд.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А дано !

    6 0 Отговор
    Онзи който предсказваше очаква голяма веселба в САЩ !

    Коментиран от #2

    08:50 16.08.2025

  • 2 Дънов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "А дано !":

    И мъгливият остров и САЩ- ❌.
    И Черно море- до Сливен.

    08:53 16.08.2025

  • 3 Югосевер

    0 0 Отговор
    Източно - североизточно ?

    09:01 16.08.2025