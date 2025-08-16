Ураганът "Ерин" набира сила

Ураганът "Ерин" в Атлантическия океан е се е засилил до втора категория, съобщи Националният център за урагани на САЩ, предаде Ройтерс.
"Ерин" е на около 400 км източно-североизточно от карибската самоуправляваща се задморска територия на Великобритания Ангила с максимална скорост на ветрове от 160 км/ч, съобщи базираната в Маями институция.
Метеоролозите очакват ураганът бързо да се засили до голяма степен този уикенд.
1 А дано !
Коментиран от #2
08:50 16.08.2025
2 Дънов
До коментар #1 от "А дано !":И мъгливият остров и САЩ- ❌.
И Черно море- до Сливен.
08:53 16.08.2025
3 Югосевер
09:01 16.08.2025