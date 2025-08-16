Ураганът "Ерин" набира сила

Ураганът "Ерин" в Атлантическия океан е се е засилил до втора категория, съобщи Националният център за урагани на САЩ, предаде Ройтерс.

"Ерин" е на около 400 км източно-североизточно от карибската самоуправляваща се задморска територия на Великобритания Ангила с максимална скорост на ветрове от 160 км/ч, съобщи базираната в Маями институция.

Метеоролозите очакват ураганът бързо да се засили до голяма степен този уикенд.