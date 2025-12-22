Без пробив на разговорите за Украйна в Маями

Украйна отговаря на предпазливостта на част от европейските си съюзници с демонстрация на боен дух и удари далеч от фронта, пише британският „Индипендънт“, който призовава натискът върху руския президент Владимир Путин да се засили до момент, в който войната да стане неизгодна за Москва. На този фон „Гардиън“ и „Политико“ отчитат, че преговорите в Маями (Флорида), рекламирани от американския пратеник Стив Уиткоф като „продуктивни“, засега не водят до ясен пробив към спиране на огъня, пише БТА в прегледа на западния печат.
Украйна демонстрира боен дух и съюзниците ѝ трябва да реагират, пише в редакционна статия в. "Индипендънт".
Руският президент Владимир Путин трябва да бъде докаран до такова състояние, в което вече няма интерес от продължаването на войната, призовава британското издание.
Украйна отвърна на предпазливостта на европейските си съюзници с демонстрация на боен дух. След като европейските сили разписаха заем от 90 милиарда евро за Киев, който, коментира "Индипендънт", е достатъчен да възпре силите на Путин, но не и да ги изтласка. Украйна порази край бреговете на Либия петролен танкер, който предполагаемо е част от сенчестия флот на Русия. Украински дронове ударила и руски патрулен кораб, както и сондажна платформа в Каспийско море.
Засилването на военните операции на Украйна на далечно разстояние е достоен отговор както на колебливостта на съюзниците ѝ, така и на четиричасовия монолог на Путин от петък, пише "Индипендънт", имайки предвид голямата пресконференция на руския лидер за равносметка на изминалата година.
То е и правилният съпровод на мирните преговори между руски и американски представители във Флорида.
Путин не спира да атакува детски градини и жилищни блокове, докато преговорите вървят, така че украинците няма защо да не атакуват по-легитимни цели, пише "Индипендънт".
Говори се, че има големи надежди за напредък, който да доведе до спиране на огъня, но "Индипендънт" винаги е бил на мнение, че Путин няма истински интерес от мир и че ние ще повярваме само когато той окончателно се съгласи на реалистични гаранции за следвоенната сигурност на Украйна, отбелязва британското издание.
В. "Гардиън" обръща внимание на изказването на американския специален пратеник Стив Уиткоф, че преговорите с украински и европейски представители във Флорида са били продуктивни и конструктивни.
Уиткоф заяви в социалните мрежи, че разговорите са били насочени към координиране на стратегическия подход на Украйна, САЩ и Европа.
Разговорите са част от продължаващите месеци усилия на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, отбелязва "Гардиън". Американският лидер се ангажира с голяма дипломация по този въпрос, но усилията му се сблъскват с противоречащите си искания на Москва и Киев.
Без пробив на разговорите за Украйна в Маями, пише "Политико".
Стив Уиткоф заяви, че разговорите в Маями с руския пратеник Кирил Дмитриев и с украинския съветник по въпросите на националната сигурност Рустем Умеров са били продуктивни и конструктивни, но обсъжданията не доведоха до ясен напредък за прекратяване на войната, отбелязва изданието.
1 Докато натовско оръжие
Коментиран от #53
10:56 22.12.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #5, #6
10:57 22.12.2025
3 БАЦЕ ЕООД
10:58 22.12.2025
4 Любознателен
10:58 22.12.2025
5 На некъв руски генерал
До коментар #2 от "ООрана държава":Му пробили главата тази сутрин.
Коментиран от #9, #12, #28
10:59 22.12.2025
6 мдам
До коментар #2 от "ООрана държава":и всеки път се тегли някакъв колосален заем или се крадат едни руски пари които после някви гоблини, елфи , леприкани и други митични существа сигурно ще връщат сигурно
Коментиран от #15
10:59 22.12.2025
7 Да де
Те ще бъдат унищожени
Знаете кои са
Коментиран от #22, #71
11:00 22.12.2025
8 Критик
Няма смисъл да се преговаря с хунтата в Кремъл и бункерния диктатор .
11:00 22.12.2025
9 да е
До коментар #5 от "На некъв руски генерал":100% вервам както на теб, както и на руснаците . Да не излезе на плажа в Африка ся само
11:00 22.12.2025
10 Пич
11:00 22.12.2025
11 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
11:00 22.12.2025
12 аз знам
До коментар #5 от "На некъв руски генерал":че са му сложили чип от пералня и вече си е напълно читав, генерала
11:01 22.12.2025
13 Симпатизант
11:02 22.12.2025
14 Резидента
Коментиран от #36
11:02 22.12.2025
15 Киев за два дня
До коментар #6 от "мдам":Досега на Украйна са дадени 350 милиарда.Това е под 2%. от приходите на НАТО.Ако им дадат 5% ,а те ще ги дадат, ВСУ ще смаже орките.
Киев за два дня.
Коментиран от #24, #25, #27
11:04 22.12.2025
16 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:05 22.12.2025
17 дончичо
КЪДЕ ОТИДЕ ИСТИНСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА!?!?
Чудеса ,А
11:05 22.12.2025
18 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
11:05 22.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Коментиран от #26
11:05 22.12.2025
20 Само един Томахоук
Коментиран от #73
11:05 22.12.2025
21 ха-ха
Коментиран от #29
11:06 22.12.2025
22 Знаем
До коментар #7 от "Да де":Един в Москва таз сутрин го изстреляха в орбита.
11:06 22.12.2025
23 Руснаков
11:06 22.12.2025
24 дончичо
До коментар #15 от "Киев за два дня":Ще наседне с голо и голямо "Д" еж
11:06 22.12.2025
25 мдам
До коментар #15 от "Киев за два дня":а в софия няма детска болница, няма магистрала хемус, няма осветление на много места в България изобщо, маркировка по пътищата. Дай да дадем на 404. Ти не си хора...
Коментиран от #33
11:07 22.12.2025
26 Я пъ тоа
До коментар #19 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":То и демилитаризацията на Путин върви с пълна сила...
Коментиран от #37
11:07 22.12.2025
27 Лудият от портиерната
До коментар #15 от "Киев за два дня":Ха ха, пари нема, и затова искат да крадът руските активи. Само глyпakците не го разбраха още
Коментиран от #35
11:07 22.12.2025
28 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #5 от "На некъв руски генерал":До насс.ирране.
11:07 22.12.2025
29 а,бе ,
До коментар #21 от "ха-ха":Всичките , с ,,бойния дух ,, са по Молове-те , Джъмбо и къде ли не ! Знаем , знаем и виждаме колко са ,,бойни,, укрите !
11:08 22.12.2025
30 !!!?
11:08 22.12.2025
31 Руски генерал
Коментиран от #34
11:08 22.12.2025
32 УдоМача
11:09 22.12.2025
33 Ще даваш
До коментар #25 от "мдам":И хоро ще играеш.
11:09 22.12.2025
34 селски ,
До коментар #31 от "Руски генерал":Същото се случи и на близо 2 млн .урки !
11:10 22.12.2025
35 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
До коментар #27 от "Лудият от портиерната":Путин обявен за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК. Така са гушкат запорираните милиарди на Путин....
Коментиран от #40
11:10 22.12.2025
36 дончичо
До коментар #14 от "Резидента":И във Втората пращахте мед и кожуси на жърманите ,ама рашките като застанаха на Дунава и се изпокрихте кой в Турция,кой в Австрия,кой в Египет...
11:10 22.12.2025
37 Пепи Волгата
До коментар #26 от "Я пъ тоа":Я па ти да не си счетоводителят на Брюксел?
Коментиран от #39
11:11 22.12.2025
38 ТО АГРЕСОРА Е
Коментиран от #41
11:12 22.12.2025
39 МИЛИАРДИТЕ на Путин
До коментар #37 от "Пепи Волгата":Ги гушнаха и без счетоводител....с
ВОЕНОПРЕСТЪПНИЦИ, така са прави.
11:13 22.12.2025
40 Лудият от портиерната
До коментар #35 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":Само да ги пипнат руските активи и това ще е края на еврозоната !
Коментиран от #44
11:13 22.12.2025
41 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #38 от "ТО АГРЕСОРА Е":Въльо го гърми нон стоп....нормално
11:14 22.12.2025
42 Пантелеймон Пантев
11:14 22.12.2025
43 Факти
11:14 22.12.2025
44 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Лудият от портиерната":90 милиарда заминаха за Украйна....Путин гледаше умно и каза....ето обир.
Коментиран от #65
11:15 22.12.2025
45 мдаа
Коментиран от #52, #54, #56, #57, #62, #79
11:16 22.12.2025
46 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
11:16 22.12.2025
48 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
Коментиран от #51
11:17 22.12.2025
50 Стига бе
До коментар #47 от "Зеленски":Зеленски....на дъртака нема да му стане....
11:18 22.12.2025
51 Последния Софиянец
До коментар #48 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":така е, копейките за това реват на умрело то бунищата
11:18 22.12.2025
52 Простатak
До коментар #45 от "мдаа":200%
11:19 22.12.2025
53 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Докато натовско оръжие":Да не би , Руското, Корейското и Китайското оръжие,
да е по- миротворно или по тихо , от това на "НАТО"?
Коментиран от #58
11:20 22.12.2025
54 Питам
До коментар #45 от "мдаа":Завърши ли четвърти клас?
11:20 22.12.2025
55 Хипотетично
11:20 22.12.2025
56 Избиването на путинисти
До коментар #45 от "мдаа":Върви с пълен ход. Още повече на окупираните територии.....
Коментиран от #59
11:20 22.12.2025
57 Йосиф Кобзон
До коментар #45 от "мдаа":Много постигна мдаа
11:21 22.12.2025
58 Само че
До коментар #53 от "Оракула от Делфи":Руски, китайски и корейски оръжия не ИЗБИВАТ НАТОВЦИ.
Коментиран от #60
11:22 22.12.2025
59 Последния Софиянец
До коментар #56 от "Избиването на путинисти":кеф голям, не спирам да танцувам като чета за загрузени блатни генерали
11:22 22.12.2025
60 Оракула от Делфи
До коментар #58 от "Само че":Прав си, но бункерното каза, че проссия воювала с Нато, за това 11та година още не е взела град, на кой да вярвам сега!
Коментиран от #61
11:23 22.12.2025
61 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #60 от "Оракула от Делфи":Ватенките са превзели три села.И то не напълно
Коментиран от #68
11:25 22.12.2025
62 Zaхарова
До коментар #45 от "мдаа":Брау бе гуведо! Как само го измисли!50 рубли отгоре на надника!
11:27 22.12.2025
63 СВО=ПРОВАЛ
11:27 22.12.2025
64 Факт
Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Диктаторът си чисти обществото от престъпници ,неудачници и алкохолици с тази война . 90% от рашистите на фронта са такива .
Затова няма намерение да спира войната ,че и той ще стане зян .
11:27 22.12.2025
65 Лудият от портиерната
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Ха ха, 90 милярда от бюджета на ес а не от руските активи. Много си зле баце
11:28 22.12.2025
66 реалността
11:31 22.12.2025
67 Карго 200
Смърт за окупатора!
11:34 22.12.2025
68 реалността
До коментар #61 от "Откакто утрепаха готвачо":А бункерното оня ден каза, че напредвали яко, копейките умират от кеф, че братушките им ги ядат украинските чакали, мислят си, че ще има повече денги за тях като останат по малко!
11:35 22.12.2025
69 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Коментиран от #74
11:40 22.12.2025
70 Тити
Коментиран от #72
11:41 22.12.2025
71 Нацистите и шовинистите
До коментар #7 от "Да де":са в Кремъл.
Коментиран от #75
11:42 22.12.2025
72 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Тити":Простак 110%
11:43 22.12.2025
74 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #69 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":И тука ли си ве педрррроооо. Набора те очаква да си поиграеш с него
11:45 22.12.2025
75 Ъхъ ъхъ
До коментар #71 от "Нацистите и шовинистите":Светът видя кой прави фашистки маркировка през ноща с факли.
Видя татуировките на азовците които се предават като мишки в Гуляй поле.
Путин ще стане фашист когато направи пещи и изгори отпадъците като теб
Коментиран от #78
11:49 22.12.2025
78 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #75 от "Ъхъ ъхъ":За сега гори само пияна вата, друго нема на фронта!
Коментиран от #80
11:54 22.12.2025
79 браво
До коментар #45 от "мдаа":Описанието е точно! Видях и колко дебили са отговорили, ама то тази "неолиберална демокрация" друго не може да се очаква! Тя може да вирее с много дебилно население, и за да расте новото поколение такова го заливат постянно с пропаганда по медиите! Ето Цънцарова например каква беше...
11:54 22.12.2025
80 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #78 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Гледай в телеграм и ще разбереш колко уркккиии горят
12:01 22.12.2025
81 Пламен
Коментиран от #83
12:02 22.12.2025
82 Даката
12:05 22.12.2025
83 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #81 от "Пламен":И края на копейките в задунайска и по света!
Коментиран от #86
12:08 22.12.2025
84 Сатана Z
12:12 22.12.2025
85 Пробивач
12:13 22.12.2025
86 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #83 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Ей педррроооо, вибррраааатор4еее нямаш ли да си говреш в дъ...то
12:18 22.12.2025