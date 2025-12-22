Новини
Разговорите са част от продължаващите месеци усилия на администрацията на американския президент Тръмп за постигане на мир в Украйна

Без пробив на разговорите за Украйна в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна отговаря на предпазливостта на част от европейските си съюзници с демонстрация на боен дух и удари далеч от фронта, пише британският „Индипендънт“, който призовава натискът върху руския президент Владимир Путин да се засили до момент, в който войната да стане неизгодна за Москва. На този фон „Гардиън“ и „Политико“ отчитат, че преговорите в Маями (Флорида), рекламирани от американския пратеник Стив Уиткоф като „продуктивни“, засега не водят до ясен пробив към спиране на огъня, пише БТА в прегледа на западния печат.

Украйна демонстрира боен дух и съюзниците ѝ трябва да реагират, пише в редакционна статия в. "Индипендънт".

Руският президент Владимир Путин трябва да бъде докаран до такова състояние, в което вече няма интерес от продължаването на войната, призовава британското издание.

Украйна отвърна на предпазливостта на европейските си съюзници с демонстрация на боен дух. След като европейските сили разписаха заем от 90 милиарда евро за Киев, който, коментира "Индипендънт", е достатъчен да възпре силите на Путин, но не и да ги изтласка. Украйна порази край бреговете на Либия петролен танкер, който предполагаемо е част от сенчестия флот на Русия. Украински дронове ударила и руски патрулен кораб, както и сондажна платформа в Каспийско море.

Засилването на военните операции на Украйна на далечно разстояние е достоен отговор както на колебливостта на съюзниците ѝ, така и на четиричасовия монолог на Путин от петък, пише "Индипендънт", имайки предвид голямата пресконференция на руския лидер за равносметка на изминалата година.

То е и правилният съпровод на мирните преговори между руски и американски представители във Флорида.

Путин не спира да атакува детски градини и жилищни блокове, докато преговорите вървят, така че украинците няма защо да не атакуват по-легитимни цели, пише "Индипендънт".

Говори се, че има големи надежди за напредък, който да доведе до спиране на огъня, но "Индипендънт" винаги е бил на мнение, че Путин няма истински интерес от мир и че ние ще повярваме само когато той окончателно се съгласи на реалистични гаранции за следвоенната сигурност на Украйна, отбелязва британското издание.

В. "Гардиън" обръща внимание на изказването на американския специален пратеник Стив Уиткоф, че преговорите с украински и европейски представители във Флорида са били продуктивни и конструктивни.

Уиткоф заяви в социалните мрежи, че разговорите са били насочени към координиране на стратегическия подход на Украйна, САЩ и Европа.

Разговорите са част от продължаващите месеци усилия на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна, отбелязва "Гардиън". Американският лидер се ангажира с голяма дипломация по този въпрос, но усилията му се сблъскват с противоречащите си искания на Москва и Киев.

Без пробив на разговорите за Украйна в Маями, пише "Политико".

Стив Уиткоф заяви, че разговорите в Маями с руския пратеник Кирил Дмитриев и с украинския съветник по въпросите на националната сигурност Рустем Умеров са били продуктивни и конструктивни, но обсъжданията не доведоха до ясен напредък за прекратяване на войната, отбелязва изданието.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато натовско оръжие

    16 12 Отговор
    Бомби Русия, мир в Украйна нема да има

    Коментиран от #53

    10:56 22.12.2025

  • 2 ООрана държава

    25 7 Отговор
    Всеки път след намеса на европейците, пробиви няма...

    Коментиран от #5, #6

    10:57 22.12.2025

  • 3 БАЦЕ ЕООД

    18 2 Отговор
    Еми айде ся, един излаз на море по малко.

    10:58 22.12.2025

  • 4 Любознателен

    23 2 Отговор
    Путин дали чете Индепендънт? Иначе щеше да се стресне и веднага да подпише капитулация.

    10:58 22.12.2025

  • 5 На некъв руски генерал

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Му пробили главата тази сутрин.

    Коментиран от #9, #12, #28

    10:59 22.12.2025

  • 6 мдам

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    и всеки път се тегли някакъв колосален заем или се крадат едни руски пари които после някви гоблини, елфи , леприкани и други митични существа сигурно ще връщат сигурно

    Коментиран от #15

    10:59 22.12.2025

  • 7 Да де

    14 12 Отговор
    Проблемът са нацистите
    Те ще бъдат унищожени
    Знаете кои са

    Коментиран от #22, #71

    11:00 22.12.2025

  • 8 Критик

    27 24 Отговор
    Путлер си е сложил кратуната пpocта в торбата и няма полезен ход (в позиция цунгцванг е)...
    Няма смисъл да се преговаря с хунтата в Кремъл и бункерния диктатор .

    11:00 22.12.2025

  • 9 да е

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "На некъв руски генерал":

    100% вервам както на теб, както и на руснаците . Да не излезе на плажа в Африка ся само

    11:00 22.12.2025

  • 10 Пич

    19 4 Отговор
    Нищо !!! Русия устойчиво пробива в Украйна !!! Малоумниците нека се мотаят още !!!

    11:00 22.12.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    5 16 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    11:00 22.12.2025

  • 12 аз знам

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "На некъв руски генерал":

    че са му сложили чип от пералня и вече си е напълно читав, генерала

    11:01 22.12.2025

  • 13 Симпатизант

    14 2 Отговор
    Ха, Ха. Укро-хунтата демонстрирала боен дух, та войната трябвало да стане неизгодна за Путин. Какъв изкривен поглед върху събитията. Ще видят те що е руски боен дух за отстояване на суверенитета на Русия - за пореден път..

    11:02 22.12.2025

  • 14 Резидента

    4 9 Отговор
    Ние ще правим барут и снаряди с Райнметал за трепане на маскали!

    Коментиран от #36

    11:02 22.12.2025

  • 15 Киев за два дня

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "мдам":

    Досега на Украйна са дадени 350 милиарда.Това е под 2%. от приходите на НАТО.Ако им дадат 5% ,а те ще ги дадат, ВСУ ще смаже орките.
    Киев за два дня.

    Коментиран от #24, #25, #27

    11:04 22.12.2025

  • 16 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    11 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:05 22.12.2025

  • 17 дончичо

    10 3 Отговор
    Индианапенд пише ,а Факти преписват!!!
    КЪДЕ ОТИДЕ ИСТИНСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА!?!?
    Чудеса ,А

    11:05 22.12.2025

  • 18 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    9 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:05 22.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    7 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #26

    11:05 22.12.2025

  • 20 Само един Томахоук

    3 14 Отговор
    по мумията на ленин може да спре войната!

    Коментиран от #73

    11:05 22.12.2025

  • 21 ха-ха

    16 2 Отговор
    ,,Украйна демонстрира боен дух,,..-....Да се смееш ли , да плаче ли . От тоя ,,боен ,, дух се разбягаха укрите по Света ...Щеше да е смешно , ако не е толкова жалко всеки ден да ни напомняте колко велики са укрите !

    Коментиран от #29

    11:06 22.12.2025

  • 22 Знаем

    15 13 Отговор

    До коментар #7 от "Да де":

    Един в Москва таз сутрин го изстреляха в орбита.

    11:06 22.12.2025

  • 23 Руснаков

    14 12 Отговор
    Масирани удари по енергийната система на Русия...газ...нефт...до което могат да стигнат...

    11:06 22.12.2025

  • 24 дончичо

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Киев за два дня":

    Ще наседне с голо и голямо "Д" еж

    11:06 22.12.2025

  • 25 мдам

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Киев за два дня":

    а в софия няма детска болница, няма магистрала хемус, няма осветление на много места в България изобщо, маркировка по пътищата. Дай да дадем на 404. Ти не си хора...

    Коментиран от #33

    11:07 22.12.2025

  • 26 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    То и демилитаризацията на Путин върви с пълна сила...

    Коментиран от #37

    11:07 22.12.2025

  • 27 Лудият от портиерната

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Киев за два дня":

    Ха ха, пари нема, и затова искат да крадът руските активи. Само глyпakците не го разбраха още

    Коментиран от #35

    11:07 22.12.2025

  • 28 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "На некъв руски генерал":

    До насс.ирране.

    11:07 22.12.2025

  • 29 а,бе ,

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "ха-ха":

    Всичките , с ,,бойния дух ,, са по Молове-те , Джъмбо и къде ли не ! Знаем , знаем и виждаме колко са ,,бойни,, укрите !

    11:08 22.12.2025

  • 30 !!!?

    5 12 Отговор
    От край време така наречените "конструктивни преговори", конструктивни разговори" са нищо не значещи словосъчетания на Кремълската "многоходова" дипломация за продължаване на варварските си набези към съседните държави !!!?

    11:08 22.12.2025

  • 31 Руски генерал

    5 10 Отговор
    Тая сутрин станал космонавт......безаналогов.

    Коментиран от #34

    11:08 22.12.2025

  • 32 УдоМача

    12 1 Отговор
    Само пари трошат залудо... За къде по-полезни за хората неща биха могли да бъдат дадени!

    11:09 22.12.2025

  • 33 Ще даваш

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "мдам":

    И хоро ще играеш.

    11:09 22.12.2025

  • 34 селски ,

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Руски генерал":

    Същото се случи и на близо 2 млн .урки !

    11:10 22.12.2025

  • 35 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "Лудият от портиерната":

    Путин обявен за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК. Така са гушкат запорираните милиарди на Путин....

    Коментиран от #40

    11:10 22.12.2025

  • 36 дончичо

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Резидента":

    И във Втората пращахте мед и кожуси на жърманите ,ама рашките като застанаха на Дунава и се изпокрихте кой в Турция,кой в Австрия,кой в Египет...

    11:10 22.12.2025

  • 37 Пепи Волгата

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    Я па ти да не си счетоводителят на Брюксел?

    Коментиран от #39

    11:11 22.12.2025

  • 38 ТО АГРЕСОРА Е

    5 1 Отговор
    ""ПУТИН""""" ЗЕЛЬО НАРКОТО Е МИРО ЛЮБЕЦ ТОЙ НЕ ОБСТРЕЛВА НЕ УБИВА МИРНО СИ СТОИ ПРОСИ И РАЗДАВА НА ДРУЖКИТЕ СИ.

    Коментиран от #41

    11:12 22.12.2025

  • 39 МИЛИАРДИТЕ на Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Пепи Волгата":

    Ги гушнаха и без счетоводител....с
    ВОЕНОПРЕСТЪПНИЦИ, така са прави.

    11:13 22.12.2025

  • 40 Лудият от портиерната

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":

    Само да ги пипнат руските активи и това ще е края на еврозоната !

    Коментиран от #44

    11:13 22.12.2025

  • 41 Путин нападна вероломно Украйна.

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "ТО АГРЕСОРА Е":

    Въльо го гърми нон стоп....нормално

    11:14 22.12.2025

  • 42 Пантелеймон Пантев

    2 4 Отговор
    Когато Владимир Владимирович легне до Владимир Илич, тогава ще настъпи световний мир!

    11:14 22.12.2025

  • 43 Факти

    2 3 Отговор
    Обявените от Путин цели не са постигнати. Украйна не е разоръжена и не е инсталиран марионетен режим. Путин не може да спре войната, защото без постигнати цели, той е губещ. Тръмп пък има друг проблем. Той спря да помага на Украйна, но тя продължава да се бие с помощта на Европа. Тръмп може да спре тази война като директно санкционира Украйна и Европа. Това обаче ще го разкрие като руски агент дори пред най-верните му привърженици и ще последва импийчмънт. Интересно е как ще се развият събитията. Задачата на Тръмп е да помогне на Путин по такъв начин, че да не ядоса прекалено много избирателите си. Той хем им обеща край на войната и им го дължи, хем трябва да осигури победа за Путин, което обаче не им го беше казал и го е страх от реакцията им.

    11:14 22.12.2025

  • 44 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Лудият от портиерната":

    90 милиарда заминаха за Украйна....Путин гледаше умно и каза....ето обир.

    Коментиран от #65

    11:15 22.12.2025

  • 45 мдаа

    5 3 Отговор
    Може да се каже, че Русия бавно, но неотстъпно, постигна целите си - направи НАТО смешно, ще си прибере териториите с рускоезично население, съсипа европейските икономики и накара САЩ да се съобразява с нея и да не си прави планове зад гърба й и без съобразяване с нейните интереси. И това постигна за по-малко от четири години. Това са фактите, без никакво значение кой ги харесва и кой не.

    Коментиран от #52, #54, #56, #57, #62, #79

    11:16 22.12.2025

  • 46 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    4 3 Отговор
    Но за сега се унищожават само блатни генерали, още един украински няма, онова с ботокса за това не смее да си покаже силиконовата зурла от калния бункер!

    11:16 22.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    2 0 Отговор
    НАТО само трупа дебели пачки....България също....

    Коментиран от #51

    11:17 22.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Зеленски":

    Зеленски....на дъртака нема да му стане....

    11:18 22.12.2025

  • 51 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    така е, копейките за това реват на умрело то бунищата

    11:18 22.12.2025

  • 52 Простатak

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "мдаа":

    200%

    11:19 22.12.2025

  • 53 Оракула от Делфи

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Докато натовско оръжие":

    Да не би , Руското, Корейското и Китайското оръжие,
    да е по- миротворно или по тихо , от това на "НАТО"?

    Коментиран от #58

    11:20 22.12.2025

  • 54 Питам

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "мдаа":

    Завърши ли четвърти клас?

    11:20 22.12.2025

  • 55 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Потърпевшата страна настоява преговорите да зачитат принципите на досегашното международно право, а другата страна реставрират принципите на средновековното имперско международно право в полза само на по-силния победител.

    11:20 22.12.2025

  • 56 Избиването на путинисти

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "мдаа":

    Върви с пълен ход. Още повече на окупираните територии.....

    Коментиран от #59

    11:20 22.12.2025

  • 57 Йосиф Кобзон

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "мдаа":

    Много постигна мдаа

    11:21 22.12.2025

  • 58 Само че

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Оракула от Делфи":

    Руски, китайски и корейски оръжия не ИЗБИВАТ НАТОВЦИ.

    Коментиран от #60

    11:22 22.12.2025

  • 59 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Избиването на путинисти":

    кеф голям, не спирам да танцувам като чета за загрузени блатни генерали

    11:22 22.12.2025

  • 60 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Само че":

    Прав си, но бункерното каза, че проссия воювала с Нато, за това 11та година още не е взела град, на кой да вярвам сега!

    Коментиран от #61

    11:23 22.12.2025

  • 61 Откакто утрепаха готвачо

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Оракула от Делфи":

    Ватенките са превзели три села.И то не напълно

    Коментиран от #68

    11:25 22.12.2025

  • 62 Zaхарова

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "мдаа":

    Брау бе гуведо! Как само го измисли!50 рубли отгоре на надника!

    11:27 22.12.2025

  • 63 СВО=ПРОВАЛ

    1 0 Отговор
    Точка.

    11:27 22.12.2025

  • 64 Факт

    2 2 Отговор
    Ако не открадне окупираната територия, диктатора няма с какво да оправдае колосалните загуби(1 и половина милиона убити и осакатени) на мужици и военна техника в Украйна. ️
    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Диктаторът си чисти обществото от престъпници ,неудачници и алкохолици с тази война . 90% от рашистите на фронта са такива .
    Затова няма намерение да спира войната ,че и той ще стане зян .

    11:27 22.12.2025

  • 65 Лудият от портиерната

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Ха ха, 90 милярда от бюджета на ес а не от руските активи. Много си зле баце

    11:28 22.12.2025

  • 66 реалността

    1 0 Отговор
    Европа не изготвя мирни планове. Тя иска чрез т.н. мирен план да се подпише капитулацията на Русия. Тя да отстъпи завзетите земи, да плаща стотици милиарди репарации, в Украйна да има чужди бази и армия, които един ден да нападнат и ликвидират Русия, както и още хиляди други неизпълними условия. Все едно Русия е победена държава. Те трябва да разберат, че всеки мирен план отразява волята на победителите, а не на победените. Украйна и ЕС са победени - това е фактът. Ако не по лесния, ще го разберат по трудния начин. А междувременно може и 22-ри пакет санкции да сложат - след всеки пакет руската икономика става по-силна, а Европа все повече потъва. Това се тежко болни мозъци, които просто търсят под дърво и камък повод, за да набутат Европа във война с Русия, но Франция, Англия и Германия да стоят отстрани, а в бойните действия да хвърлят колониите като България и Румъния. Затова ни натресоха Еврото и ни вкарах във военния Шенген. Да няма къде да мърдаме, като ни наредят.

    11:31 22.12.2025

  • 67 Карго 200

    1 0 Отговор
    Нима има наивници смятащи,че руската болест ще се съгласи на мир!?
    Смърт за окупатора!

    11:34 22.12.2025

  • 68 реалността

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Откакто утрепаха готвачо":

    А бункерното оня ден каза, че напредвали яко, копейките умират от кеф, че братушките им ги ядат украинските чакали, мислят си, че ще има повече денги за тях като останат по малко!

    11:35 22.12.2025

  • 69 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 1 Отговор
    Но трябва да признаем, че крематорките в блатата пушат 24/7 вече 4та година, добре че са ги вързали за топлофикацията и се греят без пари, а Сирски само праща гориво с пълни камази и вагони, самагонената вата е доста калорична!

    Коментиран от #74

    11:40 22.12.2025

  • 70 Тити

    0 0 Отговор
    Ма това се знаеше отдавна че Рашистите шикалкавят сега Чичо Тръмп ще ходи да потапя рибарски лодки за да се прави на велик и после да вика че не харчи парите на данъкоплатеца.

    Коментиран от #72

    11:41 22.12.2025

  • 71 Нацистите и шовинистите

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да де":

    са в Кремъл.

    Коментиран от #75

    11:42 22.12.2025

  • 72 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Тити":

    Простак 110%

    11:43 22.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    И тука ли си ве педрррроооо. Набора те очаква да си поиграеш с него

    11:45 22.12.2025

  • 75 Ъхъ ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Нацистите и шовинистите":

    Светът видя кой прави фашистки маркировка през ноща с факли.
    Видя татуировките на азовците които се предават като мишки в Гуляй поле.
    Путин ще стане фашист когато направи пещи и изгори отпадъците като теб

    Коментиран от #78

    11:49 22.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ъхъ ъхъ":

    За сега гори само пияна вата, друго нема на фронта!

    Коментиран от #80

    11:54 22.12.2025

  • 79 браво

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "мдаа":

    Описанието е точно! Видях и колко дебили са отговорили, ама то тази "неолиберална демокрация" друго не може да се очаква! Тя може да вирее с много дебилно население, и за да расте новото поколение такова го заливат постянно с пропаганда по медиите! Ето Цънцарова например каква беше...

    11:54 22.12.2025

  • 80 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Гледай в телеграм и ще разбереш колко уркккиии горят

    12:01 22.12.2025

  • 81 Пламен

    0 0 Отговор
    За Путин, краят на войната е негов личен край.Той ще я продължава докато може....а Киев ще гледа през крив макарон

    Коментиран от #83

    12:02 22.12.2025

  • 82 Даката

    1 0 Отговор
    Русия загуби тази война още на третия ден при унищожението на руския спец наз на летище Гостомел. Всичко след това е агония на агресорът.Агонията ще е дълга защото имат дебилно население готово да умира за жалки пари

    12:05 22.12.2025

  • 83 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Пламен":

    И края на копейките в задунайска и по света!

    Коментиран от #86

    12:08 22.12.2025

  • 84 Сатана Z

    0 0 Отговор
    така е, до като не се натират блатните подлоги няма да има България

    12:12 22.12.2025

  • 85 Пробивач

    0 1 Отговор
    Пробив ще има едва когато Зеленски остане някъде ,насаме с диктатора .😁

    12:13 22.12.2025

  • 86 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Ей педррроооо, вибррраааатор4еее нямаш ли да си говреш в дъ...то

    12:18 22.12.2025

