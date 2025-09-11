Новини
Мъж почина след токов удар на наводнена улица в Албания

11 Септември, 2025 13:48 586 2

Мъжът се е хванал за стълб с високо напрежение, след което токовият удар е довел до смъртта му

Мъж почина след токов удар на наводнена улица в Албания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 47 години е починал след токов удар на улица в албанския град Дуръс, наводнена от поройните дъждове тази нощ, предаде Албанското радио и телевизия, съобщи БТА.

Предполага се, че при преминаване по наводнената улица и опити да избегне локвите, мъжът се е хванал за стълб с високо напрежение, след което токовият удар е довел до смъртта му.

Разследващите органи работят по изясняване на случая, а екипите за гражданска безопасност и пожарната служба работят по източването на водата от засегнатите зони в града.

Поройните дъждове в страната засегнаха и градовете Лежа (Северозападна Албания) и Вльора (Югозападна Албания), съобщава още медията. В Лежа канализацията не е могла да поеме излялото се количество дъжд, а във Вльора водата е наводнила няколко пътни артерии.


