Матю Уитакър: Гаранциите за сигурност за Украйна при мирно уреждане няма да включват участието на НАТО

Гаранциите за сигурност за Украйна при мирно уреждане няма да включват участието на НАТО.

Това заяви постоянният представител на САЩ в Северноатлантическия алианс Матю Уитакър в интервю за Fox News.

„Ясно е, че НАТО има архитектура за сигурност в Европа и това е изключително важно за нашите европейски съюзници, включително Канада, но в същото време е ясно, че всички гаранции за сигурност ще бъдат извън НАТО, дори ако Съединените щати участват в тях“, каза той.

Същевременно постоянният представител посочи, че гаранции за сигурност за Украйна биха могли да бъдат осигурени от „коалиция на желаещите“, която вероятно би се придържала към принцип, подобен на член 5 на НАТО.

„Специалният представител на президента на САЩ Стивън Уиткоф спомена гаранции за сигурност, подобни на член 5 на НАТО, който постановява, че нападение срещу един член се счита за нападение срещу всички. Бих предложил в случай на разполагане на войски, „коалиция на желаещите“, която включва страни като Франция, Германия, Обединеното кралство и може би САЩ, да бъде част от това. Украйна очевидно би била част от „коалицията на желаещите“ със своите войски в Украйна. Струва ми се, че може да се работи по този начин, но със сигурност е едно от много важните неща, които ще бъдат обсъдени на срещата в Белия дом в понеделник“, каза Уитакър.

По-рано „коалицията на желаещите“ потвърди готовността си да изпрати многонационални „възпиращи сили“ в Украйна след края на военните действия. Членовете на групата държави, които възнамеряват да помогнат на Киев, също така „похвалиха ангажимента на президента Тръмп да предостави гаранции за сигурност на Украйна, в които „коалицията на желаещите“ ще играе жизненоважна роля чрез многонационалните сили за Украйна, наред с други мерки“.

Съединените щати очакват Володимир Зеленски и екипът му да представят контрапредложение за мирно уреждане на конфликта в Украйна на срещата в Белия дом, допълни Уитакър.

„Мисля, че на първо място ще видим дали Зеленски и екипът му ще дойдат в Белия дом с контрапредложение на това, което Русия е предложила в Аляска, това ще бъде важна следваща стъпка“, каза той.