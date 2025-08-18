Хамас получи от Египет и Катар ново предложение за Газа

Посредници в непреките преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа предадоха поредно предложение на палестинското движение Хамас, за да се възобновят консултациите, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според нейни източници новата инициатива е предадена на радикалите от представители на Египет и Катар в присъствието на лидери на някои палестински фракции. Последните, отбелязва телевизионният канал, са поискали Хамас да подготви отговор на предложението „в следващите часове“. Очаква се среща на посредници с участието на катарския премиер и външен министър Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани да се проведе в египетския град Ел Аламейн в понеделник, добавиха източници от Ал Хадат.

Вестник „Ашарк Ал-Аусат“ съобщи по-рано, позовавайки се на свои източници, че Хамас е готов да приеме без изменения последното предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда 60-дневно примирие, предислоциране на израелските сили и освобождаване на 10 заложници, държани в анклава. Според източниците, след като е информирало посредниците за новата си позиция, движението „се е оттеглило от направените от него изменения относно изтеглянето на войските, както и от някои други въпроси и искания, свързани с освобождаването на палестински затворници, поставени от него и неговото военно крило“. По този начин Хамас напълно е предал инициативата на Израел.

Източниците подчертават, че движението е заело тази позиция, по всяка вероятност, поради необходимостта да се спре планът на Израел за окупация на Газа и преселване на жителите ѝ.

Процесът на преговори между Хамас и Израел беше прекъснат в Катар през юли. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди отзоваването на делегацията от Доха, където от 6 юли се водеха преговори за уреждане на конфликта в Газа, във връзка с отговора на радикалите на предложението за прекратяване на огъня. Съединените щати също решиха да отзоват преговарящите от Доха „след последния отговор от Хамас, който ясно показва липса на желание за постигане на прекратяване на огъня в Газа“. От своя страна палестинските радикали изразиха несъгласие с тази оценка на специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и обявиха, че други посредници са „одобрили предоставения отговор и са го нарекли конструктивен“.