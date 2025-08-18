Зеленски пристигна във Вашингтон, желае "бърз и надежден край на войната"

Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че вече е пристигнал във Вашингтон. В своя Telegram канал той написа, че по-късно ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Вече пристигнах във Вашингтон. Утре /местно време/ ще имам среща с президента Тръмп. Утре ще разговаряме с европейски лидери“, написа той.
Зеленски благодари на стопанина на Белия дом за поканата за Вашингтон. Според него всички страни еднакво „искат бързо и надеждно да сложат край на тази война“. И мирът трябва да бъде дълготраен, добави той.
По-рано Доналд Тръмп заяви, че Белият дом ще бъде домакин на „голям ден“ преди срещата с лидерите на страните от ЕС и Володимир Зеленски. Освен това е важно за Съединените щати да се срещнат с толкова много европейски политици, увери той.
На 18 август Тръмп ще се срещне със Зеленски във Вашингтон, на която ще присъства и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
1 дааааа
06:32 18.08.2025
2 Бъдеще
06:36 18.08.2025
3 Да,бе
06:38 18.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Самоубивай се му говорят
06:42 18.08.2025
6 Вождове и индианци
06:46 18.08.2025
7 Досаден евреин
06:48 18.08.2025
8 Да добре
Коментиран от #19
06:51 18.08.2025
9 Иван
06:53 18.08.2025
10 батСали
Той е ходещ мъртвец. Вече е вреден и за свои и за чужди
06:54 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лично мнение
Кремълският, бункерен фашист няма никакво намерение да спира войната, защото не е изпълнил и 1% от първоначално обявените цели на "СВО".
Това за него е равносилно на самоубийство.
Коментиран от #23, #26
06:54 18.08.2025
13 ТоА па Зельо...
Сега пък се спука за щяло и не щяло да се натяга на Тръмп и му благодари...!
06:55 18.08.2025
14 Успокой се копейко!
До коментар #11 от "Иван":Ще вдигнеш кръвното.
06:55 18.08.2025
15 Патиланец
Коментиран от #18, #28
06:55 18.08.2025
16 Мими Кучева🐕
Коментиран от #20
06:57 18.08.2025
17 Земенски
06:57 18.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Той е доволен и благодари...
До коментар #8 от "Да добре":...за поканата,щото можеше и изобщо да не бъде поканен...!
А пък червеният килим е за ВИП-Гости на Тръмп...
06:58 18.08.2025
20 Явно на Тръмп му пука щом
До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":е поканил украинския президент в Белия дом.
Коментиран от #22
06:59 18.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мими Кучева🐕
До коментар #20 от "Явно на Тръмп му пука щом":Тръмп,просто ще даде заповеди на слугата шут.🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
07:01 18.08.2025
23 Тебе като малък
До коментар #12 от "Лично мнение":са те изпускали отвисоко...
07:02 18.08.2025
24 Вече вървят обзалагания
И дали ще има червен килим за него и европейските лидери.
Участвайте!!!!
И за журналистите се отнася.
07:02 18.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Безличен
До коментар #12 от "Лично мнение":Заначи войната ще продължи "до колкото е необходимо"! Нали?
07:05 18.08.2025
27 В В.П.
07:11 18.08.2025
28 Путин искаше да е
До коментар #15 от "Патиланец":срещата или на неутрална територия или на руска територия.
На крака в Белия Дом е унижение. От там предизвикаха войната.
07:11 18.08.2025
29 Пpъчат
Колко дена ги биха далеч от родина и дом!
И ефира пламтящ огласиха със вопъл и стон!
-- Де е вашта незнайна родина, ги питали укрите зли.
-- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
-- Де е бункерът крепост, издайте президента фaшист!
--Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
И гориха ги в огън, а в душите им болка и страх,
И загробваха всичко, но руснаците носят пердах!
07:12 18.08.2025