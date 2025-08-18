Зеленски пристигна във Вашингтон, желае "бърз и надежден край на войната"

Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че вече е пристигнал във Вашингтон. В своя Telegram канал той написа, че по-късно ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Вече пристигнах във Вашингтон. Утре /местно време/ ще имам среща с президента Тръмп. Утре ще разговаряме с европейски лидери“, написа той.

Зеленски благодари на стопанина на Белия дом за поканата за Вашингтон. Според него всички страни еднакво „искат бързо и надеждно да сложат край на тази война“. И мирът трябва да бъде дълготраен, добави той.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Белият дом ще бъде домакин на „голям ден“ преди срещата с лидерите на страните от ЕС и Володимир Зеленски. Освен това е важно за Съединените щати да се срещнат с толкова много европейски политици, увери той.

На 18 август Тръмп ще се срещне със Зеленски във Вашингтон, на която ще присъства и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.