Зеленски пристигна във Вашингтон, желае "бърз и надежден край на войната"
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна във Вашингтон, желае "бърз и надежден край на войната"

18 Август, 2025 06:25, обновена 18 Август, 2025 06:30 910 29

Срещата му с американския президент е в 20:15 часа българско време

Зеленски пристигна във Вашингтон, желае "бърз и надежден край на войната" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че вече е пристигнал във Вашингтон. В своя Telegram канал той написа, че по-късно ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Вече пристигнах във Вашингтон. Утре /местно време/ ще имам среща с президента Тръмп. Утре ще разговаряме с европейски лидери“, написа той.

Зеленски благодари на стопанина на Белия дом за поканата за Вашингтон. Според него всички страни еднакво „искат бързо и надеждно да сложат край на тази война“. И мирът трябва да бъде дълготраен, добави той.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Белият дом ще бъде домакин на „голям ден“ преди срещата с лидерите на страните от ЕС и Володимир Зеленски. Освен това е важно за Съединените щати да се срещнат с толкова много европейски политици, увери той.

На 18 август Тръмп ще се срещне със Зеленски във Вашингтон, на която ще присъства и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дааааа

    15 0 Отговор
    ако имаш КАРТИ

    06:32 18.08.2025

  • 2 Бъдеще

    16 5 Отговор
    Да се съгласява на мирния план и ето му край на войната... По просто от това няма!

    06:36 18.08.2025

  • 3 Да,бе

    20 3 Отговор
    От мир със сила" работата отива на капитулация от безсилие...Съвместно безсилие на изпозападналият свят.

    06:38 18.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Самоубивай се му говорят

    15 1 Отговор
    Зеленски нищо не може да желае, Каквото кажат Русия и САЩ това ще е. А Украйна стана с 1/5 по-малка и една разбити държава с загубени ресурси. Близо 2,5 милиона укри ей тъй си утидоха.

    06:42 18.08.2025

  • 6 Вождове и индианци

    11 1 Отговор
    Зеления пор се среща с тоя, с оня. Президенти, приеми, хапване, пийване, пудра захар на корем, а за обикновения украински мъж, ритници, в буса натъпкан като говедо и среща със смъртта в окопа...

    06:46 18.08.2025

  • 7 Досаден евреин

    6 0 Отговор
    Да ама мир няма да има с Украйна в НАТО. Лицемерието няма да мине този път.

    06:48 18.08.2025

  • 8 Да добре

    4 1 Отговор
    Има ли червен килим?

    Коментиран от #19

    06:51 18.08.2025

  • 9 Иван

    4 0 Отговор
    20:15 израелско време.

    06:53 18.08.2025

  • 10 батСали

    5 1 Отговор
    Зеленски може да желае само по топла килия в сибир. Ако не го денацифицират до тогава.
    Той е ходещ мъртвец. Вече е вреден и за свои и за чужди

    06:54 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лично мнение

    16 9 Отговор
    За съжаление няма да има мир в обозримо бъдеще.
    Кремълският, бункерен фашист няма никакво намерение да спира войната, защото не е изпълнил и 1% от първоначално обявените цели на "СВО".
    Това за него е равносилно на самоубийство.

    Коментиран от #23, #26

    06:54 18.08.2025

  • 13 ТоА па Зельо...

    3 12 Отговор
    ...откакто Тръмп му направи забележка в Овалният кабинет,че едно ,,Благодаря" не е казал за щатската помощ...
    Сега пък се спука за щяло и не щяло да се натяга на Тръмп и му благодари...!

    06:55 18.08.2025

  • 14 Успокой се копейко!

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Ще вдигнеш кръвното.

    06:55 18.08.2025

  • 15 Патиланец

    13 6 Отговор
    Зеленски го посрещат в столицата, а путин в покрайнините при белите мечки!

    Коментиран от #18, #28

    06:55 18.08.2025

  • 16 Мими Кучева🐕

    4 6 Отговор
    И на кой му пука за желанията на Зеленски!?Айде малко по- сериозно!🤔🤣🤔👍

    Коментиран от #20

    06:57 18.08.2025

  • 17 Земенски

    4 6 Отговор
    Има кръв по ръцете. Кръвта на 2,2 млн загинали укра.

    06:57 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Той е доволен и благодари...

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Да добре":

    ...за поканата,щото можеше и изобщо да не бъде поканен...!
    А пък червеният килим е за ВИП-Гости на Тръмп...

    06:58 18.08.2025

  • 20 Явно на Тръмп му пука щом

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":

    е поканил украинския президент в Белия дом.

    Коментиран от #22

    06:59 18.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мими Кучева🐕

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Явно на Тръмп му пука щом":

    Тръмп,просто ще даде заповеди на слугата шут.🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    07:01 18.08.2025

  • 23 Тебе като малък

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Лично мнение":

    са те изпускали отвисоко...

    07:02 18.08.2025

  • 24 Вече вървят обзалагания

    1 3 Отговор
    дали ще е с костюм или не!

    И дали ще има червен килим за него и европейските лидери.

    Участвайте!!!!
    И за журналистите се отнася.

    07:02 18.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Безличен

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Лично мнение":

    Заначи войната ще продължи "до колкото е необходимо"! Нали?

    07:05 18.08.2025

  • 27 В В.П.

    1 1 Отговор
    РФ ще анексира още 100000 км..До април 2026.

    07:11 18.08.2025

  • 28 Путин искаше да е

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Патиланец":

    срещата или на неутрална територия или на руска територия.

    На крака в Белия Дом е унижение. От там предизвикаха войната.

    07:11 18.08.2025

  • 29 Пpъчат

    2 0 Отговор
    Балада за комунисти

    Колко дена ги биха далеч от родина и дом!
    И ефира пламтящ огласиха със вопъл и стон!
    -- Де е вашта незнайна родина, ги питали укрите зли.
    -- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се покри!
    -- Де е бункерът крепост, издайте президента фaшист!
    --Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
    И гориха ги в огън, а в душите им болка и страх,
    И загробваха всичко, но руснаците носят пердах!

    07:12 18.08.2025