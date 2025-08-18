Руски атаки срещу Харков убиха трима души, сред тях и дете

Трима души, включително двегодишно дете, загинаха тази нощ при руска въздушна атака срещу жилищен район на Харков, съобщава Ройтерс, позовавайки се на украинските власти. Общо 17 души са ранени, сред тях шест деца на възраст между 6 и 17 години, предава БТА.
По данни на областния управител на Харковска област Олег Синегубов, атаката е извършена с дронове в ранните часове на деня, а по-рано през нощта градът е бил ударен и с балистична ракета. „Броят на ранените непрекъснато нараства“, предупреди Синегубов в приложението „Телеграм“.
Кметът на Харков Игор Терехов потвърди, че жертвите са трима, а 17 души са ранени. „Жена току-що бе спасена изпод руините - тя е жива“, съобщи той, като добави, че под срутените сгради може да има още затрупани хора.
Според украинските служби за извънредни ситуации при ракетния удар са счупени около хиляда прозореца в жилищни блокове. Част от жителите са били евакуирани, за да бъдат проверени сградите за безопасност.
Харков, вторият по големина град в Украйна, редовно е мишена на руски удари с дронове и ракети от началото на войната през февруари 2022 г.
Паралелно с атаките срещу Харков, руски удари засегнаха и Сумска област. Там двама души бяха ранени, а десетки домове и сграда на образователна институция са разрушени. „Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област - и то през нощта“, заяви областният управител Олег Григоров.
От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от РИА Новости, че през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 23 украински дрона.
1 Злобното Джуджи
Изпуснахте само дежурното - в Одеса и Харков българската общност наброява над 150 000 души 😄
Коментиран от #11
08:06 18.08.2025
2 Не,
Коментиран от #7, #17
08:09 18.08.2025
3 Стига бе
Коментиран от #6, #18
08:11 18.08.2025
4 Ангелче
Коментиран от #10
08:15 18.08.2025
5 детето
08:16 18.08.2025
6 Русофилче
До коментар #3 от "Стига бе":Контра новините - Детето било с чин генерал и три полковника от НАТО.
08:16 18.08.2025
8 Детето
или от МногоБритания ?
08:21 18.08.2025
9 Детето в Харков си играло на Люлките
08:23 18.08.2025
10 Парцел 5, алея 10
До коментар #4 от "Ангелче":В Орландовци могат да обособят специална алея на МВР, АПИ и КАТ.
08:27 18.08.2025
11 центаджия..
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Ама сред бг-тата в одессу липсват дуземни шизоджуджаци,който са излязли от страниците на мъртвите души от гогол
08:27 18.08.2025
12 Фен
08:27 18.08.2025
13 И две котки
08:29 18.08.2025
14 Днес
08:30 18.08.2025
15 Я пък тоя
Общ брой загинали деца от войната в Украйна.
Ноември 2021 - убити 437 деца.
Февруяри 2023 - убити 438 деца.
30 Август 2024 - убити 545 деца.
25 Март 2025 - убити 600 деца.
Това от българската преса.
Значи от началото до сега - 600 деца, войната продължава над 1600 дни, а в пресата всеки ден съобщават за загинало дете или две. Даже един ден имаше 9 загинали деца.
Хич не ми излизат сметките !
08:32 18.08.2025
16 Историк
08:32 18.08.2025
19 Нетаняху
08:37 18.08.2025
20 Хм...
Защо ли? Може би защото зеле си направи селфи с табелата с името на града.
08:40 18.08.2025