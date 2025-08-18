Новини
Свят »
Украйна »
Руски атаки срещу Харков убиха трима души, сред тях и дете
  Тема: Украйна

Руски атаки срещу Харков убиха трима души, сред тях и дете

18 Август, 2025 07:59 852 20

  • русия-
  • харков-
  • украйна

17 ранени, разрушени домове и продължаващи удари по цивилна инфраструктура

Руски атаки срещу Харков убиха трима души, сред тях и дете - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души, включително двегодишно дете, загинаха тази нощ при руска въздушна атака срещу жилищен район на Харков, съобщава Ройтерс, позовавайки се на украинските власти. Общо 17 души са ранени, сред тях шест деца на възраст между 6 и 17 години, предава БТА.

По данни на областния управител на Харковска област Олег Синегубов, атаката е извършена с дронове в ранните часове на деня, а по-рано през нощта градът е бил ударен и с балистична ракета. „Броят на ранените непрекъснато нараства“, предупреди Синегубов в приложението „Телеграм“.

Кметът на Харков Игор Терехов потвърди, че жертвите са трима, а 17 души са ранени. „Жена току-що бе спасена изпод руините - тя е жива“, съобщи той, като добави, че под срутените сгради може да има още затрупани хора.

Според украинските служби за извънредни ситуации при ракетния удар са счупени около хиляда прозореца в жилищни блокове. Част от жителите са били евакуирани, за да бъдат проверени сградите за безопасност.

Харков, вторият по големина град в Украйна, редовно е мишена на руски удари с дронове и ракети от началото на войната през февруари 2022 г.

Паралелно с атаките срещу Харков, руски удари засегнаха и Сумска област. Там двама души бяха ранени, а десетки домове и сграда на образователна институция са разрушени. „Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област - и то през нощта“, заяви областният управител Олег Григоров.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от РИА Новости, че през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 23 украински дрона.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    12 4 Отговор
    Ама разбира се дете......
    Изпуснахте само дежурното - в Одеса и Харков българската общност наброява над 150 000 души 😄

    Коментиран от #11

    08:06 18.08.2025

  • 2 Не,

    8 3 Отговор
    Казва се "триМА" души!

    Коментиран от #7, #17

    08:09 18.08.2025

  • 3 Стига бе

    17 3 Отговор
    Абе сменяйте ги тия "новини" малко бе, три години все 3 загинали сред, които баба или дете. Чакаме за първи път Русия да удари военна цел по соросоид нюз. С ракетите ли си е играло това дете в склада?

    Коментиран от #6, #18

    08:11 18.08.2025

  • 4 Ангелче

    5 11 Отговор
    С убийствата извършени за 4ри години СВО от руснаците, могат да се направят ПЕТ Алеи на Ангелите.

    Коментиран от #10

    08:15 18.08.2025

  • 5 детето

    1 8 Отговор
    навярно е било нацистче

    08:16 18.08.2025

  • 6 Русофилче

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Стига бе":

    Контра новините - Детето било с чин генерал и три полковника от НАТО.

    08:16 18.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Детето

    8 2 Отговор
    От Южна Америка ли беше
    или от МногоБритания ?

    08:21 18.08.2025

  • 9 Детето в Харков си играло на Люлките

    15 2 Отговор
    В Два часа през Ноща!!

    08:23 18.08.2025

  • 10 Парцел 5, алея 10

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ангелче":

    В Орландовци могат да обособят специална алея на МВР, АПИ и КАТ.

    08:27 18.08.2025

  • 11 центаджия..

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Ама сред бг-тата в одессу липсват дуземни шизоджуджаци,който са излязли от страниците на мъртвите души от гогол

    08:27 18.08.2025

  • 12 Фен

    7 0 Отговор
    Ами Тръмп им го каза. Оставят Крим и не влизат в НАТО. Ама Зе и Урсула искат още война. Ами, ще си я получат.

    08:27 18.08.2025

  • 13 И две котки

    7 0 Отговор
    И едно куче

    08:29 18.08.2025

  • 14 Днес

    5 0 Отговор
    Европейските лидери начело със Зеленски получават шанс да спрат тези безобразия! Една капитолация! Нищо повече не се иска от тях! Германия и Япония капитулираха преди 80 години и сега са много добре! Факт!

    08:30 18.08.2025

  • 15 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Малко статистика:
    Общ брой загинали деца от войната в Украйна.
    Ноември 2021 - убити 437 деца.
    Февруяри 2023 - убити 438 деца.
    30 Август 2024 - убити 545 деца.
    25 Март 2025 - убити 600 деца.
    Това от българската преса.
    Значи от началото до сега - 600 деца, войната продължава над 1600 дни, а в пресата всеки ден съобщават за загинало дете или две. Даже един ден имаше 9 загинали деца.
    Хич не ми излизат сметките !

    08:32 18.08.2025

  • 16 Историк

    1 5 Отговор
    Трагедия е за една държава,когато напълно изчезне в някаи хора съчувствието към нещастието, причинявано от техния любимец убиец, когото омразата и злото станат водещи. Привържениците на копейкин не се притесняват да заявяват, че ако Путин им нареди ще се бият срещу България. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    08:32 18.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нетаняху

    3 0 Отговор
    днес има почивен ден!

    08:37 18.08.2025

  • 20 Хм...

    0 0 Отговор
    В Херсон са обявили евакуация.
    Защо ли? Може би защото зеле си направи селфи с табелата с името на града.

    08:40 18.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания