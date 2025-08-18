Руски атаки срещу Харков убиха трима души, сред тях и дете

Трима души, включително двегодишно дете, загинаха тази нощ при руска въздушна атака срещу жилищен район на Харков, съобщава Ройтерс, позовавайки се на украинските власти. Общо 17 души са ранени, сред тях шест деца на възраст между 6 и 17 години, предава БТА.

По данни на областния управител на Харковска област Олег Синегубов, атаката е извършена с дронове в ранните часове на деня, а по-рано през нощта градът е бил ударен и с балистична ракета. „Броят на ранените непрекъснато нараства“, предупреди Синегубов в приложението „Телеграм“.

Кметът на Харков Игор Терехов потвърди, че жертвите са трима, а 17 души са ранени. „Жена току-що бе спасена изпод руините - тя е жива“, съобщи той, като добави, че под срутените сгради може да има още затрупани хора.

Според украинските служби за извънредни ситуации при ракетния удар са счупени около хиляда прозореца в жилищни блокове. Част от жителите са били евакуирани, за да бъдат проверени сградите за безопасност.

Харков, вторият по големина град в Украйна, редовно е мишена на руски удари с дронове и ракети от началото на войната през февруари 2022 г.

Паралелно с атаките срещу Харков, руски удари засегнаха и Сумска област. Там двама души бяха ранени, а десетки домове и сграда на образователна институция са разрушени. „Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област - и то през нощта“, заяви областният управител Олег Григоров.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от РИА Новости, че през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 23 украински дрона.