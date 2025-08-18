Пожар в завод в Рязанска област уби най-малко 20 души

Най-малко 20 души загинаха, а 134 бяха ранени при пожар в предприятие в Шиловски район на Рязанска област, съобщават Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на местните служби за извънредни ситуации, предава БТА.

Причината за пожара засега не е установена, предават руските медии.

„Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 са настанени в болници в Рязан и Москва, а 103 се лекуват амбулаторно“, се казва в официалното изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.