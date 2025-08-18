Новини
Пожар в завод в Рязанска област уби най-малко 20 души

18 Август, 2025 08:25, обновена 18 Август, 2025 08:30 630 19

134 ранени, десетки в болница, причините за трагедията остават неясни

Пожар в завод в Рязанска област уби най-малко 20 души - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 20 души загинаха, а 134 бяха ранени при пожар в предприятие в Шиловски район на Рязанска област, съобщават Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на местните служби за извънредни ситуации, предава БТА.

Причината за пожара засега не е установена, предават руските медии.

„Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 са настанени в болници в Рязан и Москва, а 103 се лекуват амбулаторно“, се казва в официалното изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не спряха да гърмят

    9 6 Отговор
    тез руски военни заводи

    08:32 18.08.2025

  • 2 Язък

    5 12 Отговор
    Можеше и повече да са.

    08:32 18.08.2025

  • 3 Свободен

    8 13 Отговор
    Нека горят исчадията адови!

    08:33 18.08.2025

  • 4 Днес

    8 7 Отговор
    Отделете повече внимание на привикването на просячето във Вашингтон, интересно ще е 😁

    Коментиран от #6

    08:34 18.08.2025

  • 5 ТАСС съобщава за 20 жертви.

    7 7 Отговор
    Значи са поне 300.

    Коментиран от #9, #12

    08:34 18.08.2025

  • 6 Копей,

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Днес":

    Не се отклонявай от темата на дискусията за да не бъдеш изритан от форума!

    Коментиран от #10, #15

    08:36 18.08.2025

  • 7 Ердоган

    6 4 Отговор
    Где е бай Иван със сомолета дето го говарят копейките, че щял да загаси всичко за една вечер в България.

    Коментиран от #14

    08:36 18.08.2025

  • 8 САЩисан русофил

    6 5 Отговор
    Руската сган да си знае когато тръгна до Киев за три дни.

    08:37 18.08.2025

  • 9 Димитринчо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":

    Повечко са.

    08:38 18.08.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Копей,":

    Центак,днес ще има чомбери по тиквата на зелето,по гот ще е,хахахх

    Коментиран от #13

    08:40 18.08.2025

  • 11 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 4 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    08:40 18.08.2025

  • 12 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":

    Сегааа...след като има заповед да броят само до 20,няма кършат хатъра на Заповядващия?!

    08:40 18.08.2025

  • 13 Тихо дриссък!

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #16

    08:41 18.08.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ердоган":

    Споко ,нема дойде ,може да пи Кате отноре,може и да угасне,хахахх

    08:41 18.08.2025

  • 15 чекисть..

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копей,":

    Зеления просяк го е страх да пътува сам за белио дом и за това е помъкнал пошлушковците на дъртио джендър урсул-всички главни мужици с полички от е.с.

    08:42 18.08.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тихо дриссък!":

    А Като си компетентен,кажи Ко стана ,тръмпета арестува ли Путин в Сащ? Не?Що бе ? Що винаги го Взематевусте,селия

    08:43 18.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А где

    0 0 Отговор
    МОЧА?

    08:44 18.08.2025

  • 19 Много ЛЕШ

    0 0 Отговор
    Много нЯщо
    Убавиня!

    08:45 18.08.2025

