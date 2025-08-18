Пожар в завод в Рязанска област уби най-малко 20 души

Най-малко 20 души загинаха, а 134 бяха ранени при пожар в предприятие в Шиловски район на Рязанска област, съобщават Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на местните служби за извънредни ситуации, предава БТА.
Причината за пожара засега не е установена, предават руските медии.
„Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 са настанени в болници в Рязан и Москва, а 103 се лекуват амбулаторно“, се казва в официалното изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не спряха да гърмят
08:32 18.08.2025
2 Язък
08:32 18.08.2025
3 Свободен
08:33 18.08.2025
4 Днес
Коментиран от #6
08:34 18.08.2025
5 ТАСС съобщава за 20 жертви.
Коментиран от #9, #12
08:34 18.08.2025
6 Копей,
До коментар #4 от "Днес":Не се отклонявай от темата на дискусията за да не бъдеш изритан от форума!
Коментиран от #10, #15
08:36 18.08.2025
7 Ердоган
Коментиран от #14
08:36 18.08.2025
8 САЩисан русофил
08:37 18.08.2025
9 Димитринчо
До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":Повечко са.
08:38 18.08.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Копей,":Центак,днес ще има чомбери по тиквата на зелето,по гот ще е,хахахх
Коментиран от #13
08:40 18.08.2025
11 Всяка сутрин милиарди хора по света
08:40 18.08.2025
12 оня с коня
До коментар #5 от "ТАСС съобщава за 20 жертви.":Сегааа...след като има заповед да броят само до 20,няма кършат хатъра на Заповядващия?!
08:40 18.08.2025
13 Тихо дриссък!
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Некомпетентен си.
Коментиран от #16
08:41 18.08.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Ердоган":Споко ,нема дойде ,може да пи Кате отноре,може и да угасне,хахахх
08:41 18.08.2025
15 чекисть..
До коментар #6 от "Копей,":Зеления просяк го е страх да пътува сам за белио дом и за това е помъкнал пошлушковците на дъртио джендър урсул-всички главни мужици с полички от е.с.
08:42 18.08.2025
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Тихо дриссък!":А Като си компетентен,кажи Ко стана ,тръмпета арестува ли Путин в Сащ? Не?Що бе ? Що винаги го Взематевусте,селия
08:43 18.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А где
08:44 18.08.2025
19 Много ЛЕШ
Убавиня!
08:45 18.08.2025