Косово се бори със стотици пожари

18 Август, 2025 09:47, обновена 18 Август, 2025 09:50 394 1

Средно по 90 инцидента на ден, огънят застрашава животи и домове

Снимкa: БГНЕС
През последната седмица в Косово са регистрирани средно по 90 пожара на ден, значителен ръст спрямо началото на август, когато броят им е бил около 60. Това съобщи директорът на Агенцията за управление на извънредни ситуации Генц Метай, цитиран от изданието Коха, предава БТА.

„Имахме много сериозни пожари в няколко крайградски села, но и в планински райони, където разпространението на огъня беше много бързо. Той застраши човешки животи и причини сериозни щети, включително опожаряване на къщи“, заяви Метай в интервю за телевизия РТК.

По думите му голяма част от пожарите са предизвикани умишлено. „Потенциалният риск от разпространяващи се пожари е много голям заради високите температури и наличието на сух и лесно възпламеним материал. Въпреки това температурите не са единствената причина, много от пожарите са резултат от умишлен палеж, свързан с бизнес дейности или дори с фермери, които палят земеделски площи, за да улеснят работата си“, подчерта той.


