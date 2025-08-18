Новини
Китай призовава за участие на всички страни в мирни преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Китай призовава за участие на всички страни в мирни преговори за Украйна

18 Август, 2025 11:36 564 10

  • китай-
  • мирни преговори-
  • украйна

Пекин подкрепя усилията за трайно споразумение и обещава да съдействa със свои методи

Китай призовава за участие на всички страни в мирни преговори за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай очаква всички страни, свързани с украинската криза, да участват в мирни преговори, за да бъде осигурено трайно споразумение, прието от всички участници, заяви днес говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Надяваме се, че всички страни и заинтересовани лица ще се включат в преговорите своевременно и възможно най-скоро ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и приемливо за всички мирно споразумение“, каза тя на пресконференция.

Още новини от Украйна

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент Володимир Зеленски за преговори с американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон днес - три дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

В коментар за срещата Тръмп-Путин Мао Нин заяви, че Пекин подкрепя всички усилия за мирно решаване на кризата в Украйна и ще съдействa със свои методи.

„Продължаваме по свой начин да убеждаваме страните за необходимостта от преговори“, добави тя в отговор на въпрос дали Китай е готов да гарантира сигурността на Украйна, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня.

Китай „приветства поддържането на контакт между Русия и САЩ, подобряването на техните отношения и приноса им към политическо решение на украинската криза“, допълни говорителката.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цитирай Китай на уфсъ

    6 2 Отговор
    Китай каза..
    Искате да не помагаме на Русия и после ние да сме следващите. Не познахте!

    11:39 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Суровините от Сибир ще отиват вече в Аляска и Западното крайбрежие.Тежък удар за Китай.

    11:39 18.08.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    4 8 Отговор
    Къде беше Китай повече от три години....продаваше ценни материали на Окупатора.

    Коментиран от #5

    11:40 18.08.2025

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Своевременно участие! В смисъл когато му дойде времето.

    11:41 18.08.2025

  • 5 Знаят те какво правят

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    Урсулките са к0хи.

    11:42 18.08.2025

  • 6 Със свои методи

    7 1 Отговор
    Оказване на по-голяма логистична и оръжейна помощ за руската армия.

    11:44 18.08.2025

  • 7 К.К

    2 2 Отговор
    Лицемери, а какво правите всъщност?

    11:45 18.08.2025

  • 8 Пфу!

    0 0 Отговор
    Сталин се предал на Хитлер за да му продава газ.

    11:47 18.08.2025

  • 9 Ами правилно

    2 0 Отговор
    В преговори за 0крайна требва да участват и други... Китай, Индия, Бразилия, Северна Корея и т.н. защо да са само военолюбците!!!

    11:49 18.08.2025

  • 10 Ако не е Китай

    0 1 Отговор
    Рашата е умрела!

    11:49 18.08.2025

