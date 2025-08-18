Китай призовава за участие на всички страни в мирни преговори за Украйна

Китай очаква всички страни, свързани с украинската криза, да участват в мирни преговори, за да бъде осигурено трайно споразумение, прието от всички участници, заяви днес говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Надяваме се, че всички страни и заинтересовани лица ще се включат в преговорите своевременно и възможно най-скоро ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и приемливо за всички мирно споразумение“, каза тя на пресконференция.

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент Володимир Зеленски за преговори с американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон днес - три дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

В коментар за срещата Тръмп-Путин Мао Нин заяви, че Пекин подкрепя всички усилия за мирно решаване на кризата в Украйна и ще съдействa със свои методи.

„Продължаваме по свой начин да убеждаваме страните за необходимостта от преговори“, добави тя в отговор на въпрос дали Китай е готов да гарантира сигурността на Украйна, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня.

Китай „приветства поддържането на контакт между Русия и САЩ, подобряването на техните отношения и приноса им към политическо решение на украинската криза“, допълни говорителката.