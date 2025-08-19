Вучич: Виждаме опит за цветна революция, организиран и платен отвън

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че масовите безредици и нападенията срещу сгради в Белград са част от „опит за цветна революция, организиран и платен отвън“.

Говорейки пред разрушените офиси на Сръбската прогресивна партия (СПП) в Белград, държавният глава подчерта, че протестиращите са действали с изключителна агресия. „Хората можеха да видят с очите си днес това, за което говорих вчера. Това е единственото нещо, което знаят как да правят - да рушат и палят“, каза той.

Вучич показа на журналистите порязаната си ръка пред разрушения офис на партията. „Виждате с какви хулигани и насилници си имаме работа“, отбеляза той. Президентът подчерта, че протестиращите, освен насилие, „не са в състояние да предложат нищо на хората“. Вучич заяви, че „всичко се случва в рамките на опит за цветна революция, организиран и платен отвън, където не подбират средствата, стига да завземат властта със сила“.

„Те нямат нито доверието на народа, нито програма“, подчерта сръбският лидер. Той добави, че възнамерява да напише книга за „как е била осуетена цветната революция и защо Сърбия е отказала санкции срещу Русия“.

„Всяка нощ ще търсят място, където да подпалят нещо, докато някой не бъде убит. Но държавата ще действа решително. Нямаме нужда от никакви външни инструкции, ще възстановим реда в страната си и ще освободим гражданите от терора и злото“, подчерта сръбският лидер.

„Ще се появим навсякъде, ще се съпротивляваме и ще възстановим разрушеното. Ще продължим да се борим за нашата Сърбия и за нашата партия“, каза той.

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич заяви на нощна пресконференция, че около 2 300-2 400 протестиращи са се събрали в Белград, нападнали са полицията, преобърнали са и са запалили контейнери за боклук, както и са запалили и разрушили помещенията на Сръбската прогресивна партия. Министърът отбеляза, че досега са задържани петима души и всички, замесени в извършването на престъпления и нарушения, ще бъдат наказани. „Това беше безпрецедентна агресия“, подчерта той.