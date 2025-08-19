Президентът на Финландия от Вашингтон: Участвали сме в две войни срещу Русия през 20-ти век, затова съм тук

През последните 2 седмици постигнахме по-голям напредък към приключването на тази война, отколкото постигнахме през последните 3 години и половина, заяви финландският президент Александер Стуб на среща в Белия дом с президентите на САЩ и Украйна, с други европейски лидери и с генералния секретар на НАТО, предаде БТА.
"Фактът, че сме седнали около тази маса днес, има символика и показва, че сме отбор "Европа" и отбор "Съединени щати" в помощ на Украйна", каза Стуб, чието изявление беше излъчено на живо.
Според него някои от чуждестранните медии може би се чудят защо президентът на Финландия е на тези преговори. Причината по думите му е, че може и Финландия да е малка страна, но има дълга граница с Русия и е участвала в две войни срещу Съветския съюз през 20-ти век.
"Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще можем да намерим решение през 2025 г. да спрем военната агресия на Русия и да постигнем траен и справедлив мир", добави Стуб.
В Белия дом се проведе снощи среща, в която взеха участие президентите на Съединените щати и Украйна, заедно с водещи европейски лидери - председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александер Стуб и британският премиер Киър Стармър.
Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир, остава на страната на Украйна и се застъпва за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна по модела на принципа на Член 5 от Северноатлантическия договор. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на разговори в Белия дом на европейски лидери с президентите на САЩ и Украйна и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
„Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност – как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предварителното условие за всякакъв мир,“ заяви Мелони в изказването си.
Ръководителката на италианското правителство изрази подкрепа за прилагането на принципа на колективна отбрана, при който нападението срещу един съюзник се смята за нападение срещу всички – както е залегнало в Член 5 на НАТО, предаде Укринформ.
„Щастлива съм, че ще обсъдим това, щастлива съм, че ще започнем от предложение, което, така да се каже, е по модела на Член 5 и което беше италианско от самото начало. Ние винаги сме готови да представяме нашите предложения за мир, за диалог – това е нещо, което трябва да изградим заедно, за да гарантираме мира и да защитим сигурността на нашата нация“, подчерта Мелони.
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви на срещата на върха в Белия дом, че приоритет на преговорите за Украйна трябва да бъде връщането на отвлечените деца.
"Искам да благодаря, че споменахте хилядите отвлечени деца. Като майка и баба казвам, че всяко едно дете трябва да се върне при семейството си", заяви тя в разговора с американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и още няколко европейски лидери, излъчен на живо в канала в "Ютюб" на АП.
"Това трябва да бъде един от основните ни приоритети при тези преговори. Да се уверим, че децата ще се върнат в Украйна при семействата си", заяви Фон дер Лайен.
Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин заради отвличането и депортирането на украински деца по време на войната. Русия, която не е част от Международния наказателен съд, отрича тези обвинения, посочва Ройтерс.
По-рано вчера Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп съдбата на отвлечените деца.
До коментар #6 от "Казва се":Ще стане и с Украйна: загубихме войната, Крим ,Донбас и още нещо!
До коментар #6 от "Казва се":Руснаците загубиха 1 милион души.
