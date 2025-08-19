Новини
Президентът на Финландия от Вашингтон: Участвали сме в две войни срещу Русия през 20-ти век, затова съм тук
  Тема: Украйна

Президентът на Финландия от Вашингтон: Участвали сме в две войни срещу Русия през 20-ти век, затова съм тук

19 Август, 2025 04:27, обновена 19 Август, 2025 04:35 1 344 18

Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир, остава на страната на Украйна. Урсула фон дер Лайен заяви, че приоритет в преговорите трябва да бъде връщането на отвлечените деца

Президентът на Финландия от Вашингтон: Участвали сме в две войни срещу Русия през 20-ти век, затова съм тук - 1
Александър Стуб, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последните 2 седмици постигнахме по-голям напредък към приключването на тази война, отколкото постигнахме през последните 3 години и половина, заяви финландският президент Александер Стуб на среща в Белия дом с президентите на САЩ и Украйна, с други европейски лидери и с генералния секретар на НАТО, предаде БТА.

"Фактът, че сме седнали около тази маса днес, има символика и показва, че сме отбор "Европа" и отбор "Съединени щати" в помощ на Украйна", каза Стуб, чието изявление беше излъчено на живо.

Още новини от Украйна

Според него някои от чуждестранните медии може би се чудят защо президентът на Финландия е на тези преговори. Причината по думите му е, че може и Финландия да е малка страна, но има дълга граница с Русия и е участвала в две войни срещу Съветския съюз през 20-ти век.

"Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще можем да намерим решение през 2025 г. да спрем военната агресия на Русия и да постигнем траен и справедлив мир", добави Стуб.

В Белия дом се проведе снощи среща, в която взеха участие президентите на Съединените щати и Украйна, заедно с водещи европейски лидери - председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александер Стуб и британският премиер Киър Стармър.

Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир, остава на страната на Украйна и се застъпва за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна по модела на принципа на Член 5 от Северноатлантическия договор. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на разговори в Белия дом на европейски лидери с президентите на САЩ и Украйна и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност – как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предварителното условие за всякакъв мир,“ заяви Мелони в изказването си.

Ръководителката на италианското правителство изрази подкрепа за прилагането на принципа на колективна отбрана, при който нападението срещу един съюзник се смята за нападение срещу всички – както е залегнало в Член 5 на НАТО, предаде Укринформ.

„Щастлива съм, че ще обсъдим това, щастлива съм, че ще започнем от предложение, което, така да се каже, е по модела на Член 5 и което беше италианско от самото начало. Ние винаги сме готови да представяме нашите предложения за мир, за диалог – това е нещо, което трябва да изградим заедно, за да гарантираме мира и да защитим сигурността на нашата нация“, подчерта Мелони.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви на срещата на върха в Белия дом, че приоритет на преговорите за Украйна трябва да бъде връщането на отвлечените деца.

"Искам да благодаря, че споменахте хилядите отвлечени деца. Като майка и баба казвам, че всяко едно дете трябва да се върне при семейството си", заяви тя в разговора с американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и още няколко европейски лидери, излъчен на живо в канала в "Ютюб" на АП.

"Това трябва да бъде един от основните ни приоритети при тези преговори. Да се уверим, че децата ще се върнат в Украйна при семействата си", заяви Фон дер Лайен.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин заради отвличането и депортирането на украински деца по време на войната. Русия, която не е част от Международния наказателен съд, отрича тези обвинения, посочва Ройтерс.

По-рано вчера Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп съдбата на отвлечените деца.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този път ако

    19 1 Отговор
    Участвате, ще ви останат само пресушените езера..

    04:36 19.08.2025

  • 2 ВИЖДА СЕ

    16 2 Отговор
    ГОЛЕМИЯТ НАПЛИВ ОТ ЕВРОСЪЮЗА----ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМА ЛИ

    04:37 19.08.2025

  • 3 Крум

    22 2 Отговор
    Ей цветен кой ви даде независимост и ви помогна да сте държава.

    04:39 19.08.2025

  • 4 Гориил

    13 2 Отговор
    Членове на Международния наказателен съд вече са били арестувани от руски съд и изпратени в Сибир да секат дървета, да строят железопътни линии и да добиват въглища.Без право на обжалване или арбитраж.Върховните съдилища на Израел и Съединените щати обещават да направят същото.

    04:43 19.08.2025

  • 5 Жорж

    15 0 Отговор
    Хората се събрали да спрат войната,евротебилите с глупостите си като счупена грамофонна плоча ,хленчат,истерясват и будят смях в целия свят!

    04:44 19.08.2025

  • 6 Казва се

    16 0 Отговор
    Загубихме две воини и Карелия!

    Коментиран от #9, #12

    04:46 19.08.2025

  • 7 пешо

    15 1 Отговор
    абе мишок виж се в огледалото и тогава се показвай , щял да води трета война

    04:47 19.08.2025

  • 8 Гориил

    10 0 Отговор
    Нека членовете на МНС се опитат да преминат руската граница. Те ще легнат по лице надолу с ръце на главите си. Ще бъдат претърсени и ще им бъдат сложени белезници.

    04:49 19.08.2025

  • 9 Същото

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Казва се":

    Ще стане и с Украйна: загубихме войната, Крим ,Донбас и още нещо!

    05:00 19.08.2025

  • 10 Гръч

    6 1 Отговор
    Този път руснаците няма да ви пожалят и всичко ще свърши бързо

    05:26 19.08.2025

  • 11 Фин

    3 14 Отговор
    Финландците са народ. Сами са се освободили от руско робство и затова са успешен и уважаван, дори от руснаците, народ.

    05:37 19.08.2025

  • 12 Арам

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Казва се":

    Руснаците загубиха 1 милион души.

    05:38 19.08.2025

  • 13 Иван

    3 0 Отговор
    Финландците са куражлии но това няма да им свърши работа когато бомбата светне

    05:48 19.08.2025

  • 14 Иван

    2 0 Отговор
    Финландците са куражлии но това няма да им свърши работа когато бомбата светне

    05:49 19.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гориил

    3 0 Отговор
    Той забрави на чия страна Финландия се е сражавала във Втората световна война. Сталин създаде буферна държава от бившата руска провинция и в замяна на лоялност позволи на Хелзинки да запази буржоазната си демокрация.

    05:54 19.08.2025

  • 17 МЪРТВИ ДУШИ

    0 0 Отговор
    ЧЕСТНО , ТЕЯ ХОРА СА ИЗВЪН КОНТРОЛ , ТЕ ПРОСТО НЕ СА НА СЕБЕ СИ , НИТО ЗНАЯТ КАКВО ГОВОРЯТ , НИТО РАЗБИРАТ КЪДЕ СА И ЗА КАКВО СТАВА ДУМА . ЧУЙТЕ ИМ МОТИВИТЕ , ЗА КАКВО БИЛ ДОШЪЛ И ...........ЧУТОВИЩНА ПРОСТОТИЯ ОТ НЕДОРАСЛИ НЕДОРАЗВИТИ ИНФАНТИЛИ! КАКВО ДА МУ КОМЕНТИАШ НА ЕДНО ПРАЗНОМИСЛЕЩО СЪЩЕСТВО !!ТО НЕ СТАВА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ ПАЗГОВОРИ ,КАМО ЛИ ДА РАЗЧИТАШ НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЯ .

    06:04 19.08.2025

  • 18 Сандо

    0 0 Отговор
    Явно президента на Финландия не познава добре историята на Финландия,защото войните между двете страни са не две,а четири,при това трите от тях са инициирани от страната му.А за участието на Финландия във ВСВ е по-добре той да не отваря устата си.И изобщо фините би трбвало да са дълбоко благодарни на руснаците,че са запазени като народ със свой език,че им е създаден елит и им е подарена държава.

    06:07 19.08.2025