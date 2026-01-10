Новини
Иван Таков след решението за конгрес на БСП: Дадохме ясен знак, че сме чули социалистите и нашите избиратели

10 Януари, 2026 16:10 380 7

Лидерът на столичната левица заяви, че не изключва вероятността да се кандидатира за председател на БСП

БСП ще проведе Конгрес на 7 и 8 февруари. Това обяви лидерът на столичната левица Иван Таков, съобщават от "Фокус". По-рано Националният съвет на БСП се събра на заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. Решението за Конгрес преди изборите, като на него трябва да се направи точен и ясен анализ на участието ни в управлението, нашата парламентарна дейност. Много важно- платформа и насоки за предстоящите избори и избор на ново ръководство. Дадохме ясен знак, че сме чули социалистите и нашите избиратели", каза Таков.

Таков заяви, че не изключва вероятността да се кандидатира за председател на БСП.

От "Фокус" припомнят, че Националният съвет бе насрочен още миналата година през декември. Тогава цялото Изпълнителното бюро на БСП, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка в резултат на подадената оставка от правителството.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смешарки

    6 0 Отговор
    бита карта

    дали ще хванат като итн 4% едвам се промъкнаха на кьор софрата

    16:13 10.01.2026

  • 2 пешо

    5 0 Отговор
    утекохте у канало

    16:14 10.01.2026

  • 3 Таковчета

    3 0 Отговор
    шантави

    16:14 10.01.2026

  • 4 Град Симитли

    2 0 Отговор
    На снимката--другарят Живков Нови
    В навечерието на Априлския /февруарски/пленум на партията..:))

    16:17 10.01.2026

  • 5 Значи нищо не си

    2 0 Отговор
    Чул камо ли разбрал !?. Вече си трайно безработен … Или опция със бонус при бай Ставри строг но справедлив …..

    16:17 10.01.2026

  • 6 Горски

    2 1 Отговор
    ППДБ или Препълнено с Дебили. Мирчев да си довърши килийното образование. Този т.нар. IТ предриечач е завършил с 3.05 Свищов ската академия. Тези „умно-красиви“, ако се явят поотделно, е ясно и на децата, че нито един няма да влезе в парламента. Но нали имат „любовта на народа“ – защо не пробват сами? Айде, да видим колко тежи тази любов без коалиционна патерица и медиен чадър. Асен Василев – финансов алхимик, умее да превръща чуждото в свое и теорията в лична печалба. Софтуерът не бил негов, но парите – да. Осмата заповед „Не кради“ вероятно е била в спам папката. Кирил Петков – апостол на „новия морал“ - Пред камерите – ценности и семейство, зад кулисите – квартална мелодрама. Докато едни отглеждат децата, други отглеждат свободния си дух. Седмата Божия заповед явно е отпаднала като остарял текст. Атанас Атанасов – доказателство, че ДС не е минало, а манталитет. Калта се хвърля с такава лекота, сякаш още тече курс по „Активни мероприятия“. Деветата заповед е само препоръка. Лорер – евреин (дума, която не се нуждае от тълкуване). Купува имот в центъра на София за жълти стотинки, препродава го за 1,8 млн. лв. на „правилната“ фирма – същата, която по време на тяхното управление „съвсем случайно“ печели обществената поръчка за винетките. Пари, които не миришат, но говорят.

    16:18 10.01.2026

  • 7 Спецназ

    2 0 Отговор
    КОЙТО се допре до ОТРОВНАТА гъба Герб е ИЗГОРЕН!

    Беше сладко, али кратко, Баце!

    Гласувахте антисоциално ЗА Евро-то, лапахте с Баце каквото ви отпусна.
    ДО тук сте! Преди съм гласувал за вас но нема се повтори.

    ТОВА НЕ Е ЛЯВА Партия- гасете ламБите и заключвайте!

    16:19 10.01.2026

