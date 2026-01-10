Иван Таков след решението за конгрес на БСП: Дадохме ясен знак, че сме чули социалистите и нашите избиратели

БСП ще проведе Конгрес на 7 и 8 февруари. Това обяви лидерът на столичната левица Иван Таков, съобщават от "Фокус". По-рано Националният съвет на БСП се събра на заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. Решението за Конгрес преди изборите, като на него трябва да се направи точен и ясен анализ на участието ни в управлението, нашата парламентарна дейност. Много важно- платформа и насоки за предстоящите избори и избор на ново ръководство. Дадохме ясен знак, че сме чули социалистите и нашите избиратели", каза Таков.

Таков заяви, че не изключва вероятността да се кандидатира за председател на БСП.

От "Фокус" припомнят, че Националният съвет бе насрочен още миналата година през декември. Тогава цялото Изпълнителното бюро на БСП, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка в резултат на подадената оставка от правителството.