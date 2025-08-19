Руска въздушна атака прекъсна електричеството в Полтавска област

Руска атака тази нощ срещу административните райони Лубенски и Кременчукски в украинската Полтавска област доведе до спиране на тока, което засегна стотици потребители, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Полтавска област Володимир Когут, предаде БТА.
Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект.
„За щастие, няма жертви“, заяви Когут в комуникационното приложение „Телеграм“. Той посочи, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.
