Руска въздушна атака прекъсна електричеството в Полтавска област
  Тема: Украйна

Руска въздушна атака прекъсна електричеството в Полтавска област

19 Август, 2025 09:24 888 15

Съобщава се, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

Руска въздушна атака прекъсна електричеството в Полтавска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руска атака тази нощ срещу административните райони Лубенски и Кременчукски в украинската Полтавска област доведе до спиране на тока, което засегна стотици потребители, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Полтавска област Володимир Когут, предаде БТА.

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект.

„За щастие, няма жертви“, заяви Когут в комуникационното приложение „Телеграм“. Той посочи, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.







КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Пич

    23 3 Отговор
    Кой може да спре Русия ? Никой !!! Жалкарите се редят на опашка за Белият дом като маймуни за банани !!!

    Коментиран от #3, #5

    09:27 19.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Това е "Коалиция на мераклиите", сър❗

    09:29 19.08.2025

  • 4 Важното е контранаступа

    14 3 Отговор
    да върви.

    09:30 19.08.2025

  • 5 Бомбене,

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    бомбене ,бомбене,а жертви няма! Откак не работи пво то на укра,жертви няма!!!

    Коментиран от #10

    09:30 19.08.2025

  • 6 Още

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "За Родину":

    И видело !

    09:31 19.08.2025

  • 7 Е, те нали украинците

    13 2 Отговор
    превзеха цялата Курска област заедно с Курск и цялата Белгородска област.

    09:31 19.08.2025

  • 8 Укро ПВО-ти е най-доброто ПВО в

    13 3 Отговор
    цялата Вселена - от 10 пуснати ракети свалят 100+10 екстра, а освен това руснаците нямат ракети.

    09:33 19.08.2025

  • 9 НРБ

    3 16 Отговор
    И ние като бяхме под руска окупация в НРБто стояхме на тъмно и студено без ток и парно, че и вода.

    Коментиран от #11, #12

    09:35 19.08.2025

  • 10 Рязанский сахар

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "Бомбене,":

    В Русия ПВО работи безотказно, затова в Русия има много жертви от ПВО. В Рязан 25 души.

    Коментиран от #13

    09:38 19.08.2025

  • 11 Нали

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "НРБ":

    сега цъфтиш !

    09:39 19.08.2025

  • 12 Сега

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "НРБ":

    Плевен

    09:41 19.08.2025

  • 13 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рязанский сахар":

    нямаше "перки".

    09:44 19.08.2025

  • 14 Чичо Дончо

    3 0 Отговор
    Докато ние в Белия дом ,дрънкаме глупости Русия действа.

    09:48 19.08.2025

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор
    Никога не съм вярвал че ще видя такова унижение на Европейски лидери Наредени в редица чакат и подсмърчат пред кабинета на шефа Посрещнати от портиери и изпратени с шут Между тях Англия и Франция До къде ни доведе демокрацията Не разбрах Финландия какво прави там Кои бяха тези Каква работа имат там До кога четвърторазрядни лидери ще се изявяват Стига вече Срам ме е

    09:54 19.08.2025

