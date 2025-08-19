Новини
Русия е свалила 23 украински дрона тази нощ
  Тема: Украйна

19 Август, 2025 08:54 443 10

  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Дроновете са свалени над руски области и над Кримския полуостров

Русия е свалила 23 украински дрона тази нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха и прехванаха тази нощ 23 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

Руското ведомство уточнява, че дроновете са свалени над руски области и над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.

Още новини от Украйна

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 23 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 13 дрона - над територията на Волгоградска област и по 5 дрона - над територията на Ростовска област и над Крим", се казва в изявление на министерството на отбраната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Рашмахта

    2 3 Отговор
    Красната армия не само Побеждава, но и сваля и Дронове!

    Най-важното е че Втората армия на Светот от 24 март 2022 година е в Лисабон!

    Егати пропадналите путлеристи!

    Коментиран от #6

    08:57 19.08.2025

  • 2 Пич

    3 2 Отговор
    Боят ще продължи до пълното налагане на условията на Русия ! Фантасмагории че французи и англичани ще вкарват войски в Украйна се дължат на оскъдната им мисловна дейност !!! Как си представяте Русия да води войната за да им писне гювеч.....???!!!

    Коментиран от #4

    08:58 19.08.2025

  • 3 Вашето мнение

    0 2 Отговор
    Волгоград пуши...

    09:00 19.08.2025

  • 5 Да питам

    1 2 Отговор
    Докато Тръмп говореше, просячето комуникираше ли си с някой, който не беше в стаята
    или мимиките му са следствие на δΕλοΤο ?!

    09:01 19.08.2025

  • 6 Сметах,сметах

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Рашмахта":

    Вече трябваше да са в Аляска.

    09:01 19.08.2025

  • 8 Това го знаем!

    0 2 Отговор
    А колко не са свалили!Колко метра останаха до Киев?А?

    Коментиран от #10

    09:04 19.08.2025

  • 9 за зеления наркоман

    1 0 Отговор
    бих пуснал 3 орешника в киев

    09:09 19.08.2025

  • 10 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това го знаем!":

    ха ха ха - а марша на победата на украинските войски и нато на червения площад - кога

    09:15 19.08.2025

Новини по държави:
