Силите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха и прехванаха тази нощ 23 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
Руското ведомство уточнява, че дроновете са свалени над руски области и над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 23 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 13 дрона - над територията на Волгоградска област и по 5 дрона - над територията на Ростовска област и над Крим", се казва в изявление на министерството на отбраната.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Браво на Рашмахта
Най-важното е че Втората армия на Светот от 24 март 2022 година е в Лисабон!

Егати пропадналите путлеристи!
Егати пропадналите путлеристи!
08:57 19.08.2025
Пич
08:58 19.08.2025
Вашето мнение
09:00 19.08.2025
Да питам
или мимиките му са следствие на δΕλοΤο ?!
09:01 19.08.2025
Сметах,сметах
До коментар #1 от "Браво на Рашмахта":Вече трябваше да са в Аляска.
09:01 19.08.2025
Това го знаем!
09:04 19.08.2025
за зеления наркоман
09:09 19.08.2025
ами
До коментар #8 от "Това го знаем!":ха ха ха - а марша на победата на украинските войски и нато на червения площад - кога
09:15 19.08.2025