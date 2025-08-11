Новини
Мнения »
Срещата в Аляска: капан за Путин или за Тръмп?
  Тема: Украйна

Срещата в Аляска: капан за Путин или за Тръмп?

11 Август, 2025 15:24 1 131 48

  • русия-
  • украйна-
  • аляска-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Личната среща между Тръмп и Путин неизбежно ще се превърне в граница, след която ще настъпи яснота

Срещата в Аляска: капан за Путин или за Тръмп? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Личната среща между Тръмп и Путин неизбежно ще се превърне в граница, след която ще настъпи яснота, смята Иван Преображенски.

Още новини от Украйна

Както бе съобщено, срещата между Путин и Тръмп ще се състои още следващата седмица, известно стана и мястото - Аляска. Тръмп нарече големи шансовете за среща първо с Путин, а после и с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Всичко това предизвика бурни реакции и на руската борса, и в медиите - като че ли САЩ са приели условията на Кремъл. Но реално всичко изглежда точно обратното.

Кой предложи срещата?

Още преди пристигането в Москва на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, Тръмп изтъкваше, че неговият сътрудник е бил поканен от руските власти. Имаше и слухове, че в името на запазването на приятелските отношения с Белия дом Кремъл може да предложи "въздушно примирие", т.е. прекратяване на ударите с ракети, бомби и дронове. Това прозвуча странно, тъй като до този момент Русия не бе склонна на никакви компромиси, които не биха били в неин интерес.

Наистина, доколкото може да се съди по достъпната информация, идеята на Кремъл се оказа друга. За да не наложи Тръмп вторичните санкции, на които, както показа примерът с Индия, той като цяло е готов, Русия предложи среща на президентите. Американците искаха такава среща през зимата, след това се надяваха тя да се осъществи през пролетта и в крайна сметка през лятото изглежда изключиха тази възможност. Респективно не е чудно, че изявленията на Тръмп след общуването с Уиткоф бяха доста оптимистични.

В съветския телевизионен сериал "Мястото на срещата да не се променя" акцентът е върху необратимостта на взетото решение и неизбежността на провежданата операция. Със срещата на Путин и Тръмп нещата явно стоят другояче. Включително защото руският диктатор сега се оказа в значително по-слабо положение.

Капан за Путин

Трябва да се отбележи, че Кремъл може и да лъже, както най-вероятно прави. За да забави прехода на Тръмп окончателно от групата на условните посредници към еднозначно путинския лагер, Москва побърза да отправи нови предложения, за да проточи историята с преговорите. Изглежда, че има защо пропагандистите в Русия да се радват, а борсата - да расте. Тръмп пак е купен?

Всъщност американският президент най-накрая постигна това, към което се стремеше поне от февруари 2025 година. Путин сам предложи срещата и извика американския представител. Кремъл предлага някакви отстъпки, т.е. се пазари, макар че може това да е имитация. Сега именно руският диктатор се оказва в ролята на просител.

Дали Тръмп ще успее да се възползва от това? Ако се има предвид, че неговата стратегия още от началото се основаваше на принудата към преки лични преговори, САЩ вероятно имат план за реакция. Но в момента най-важното е да не се дава възможност на Путин първо да забави срещата под някакъв благовиден предлог, след което и да я отмени. За Путин е известно, че е голям лъжец и лесно се отказва от обещанията си, но това може много по-трудно да се направи лично, отколкото чрез посредници. Срещата може да стане това, което се нарича "момент на истината".

Ще има ли втори етап?

Първият етап е ясен - самият Путин да бъде накаран да седне на масата за преговори с разбирането, че в Русия само той взима стратегическите решения, понякога самостоятелно.

Вторият етап изглежда доста по-малко вероятен - Путин да бъде накаран да седне на масата за преговори със Зеленски. Руският лидер вече заяви, че за това трябва да бъдат изпълнени условията на Кремъл, до което има доста време. Респективно и реалните преговори за мир няма как да се случат скоро. Кремъл все още лавира.

Но всичко може да се промени още в близките дни, ако се окаже достоверна тиражираната от полското издание Onet.pl информация, че в Москва Уиткоф е предложил окупираните територии на Украйна да бъдат оставени под контрола на Русия с "отложен статут" за 49 или 99 години, да се установи примирие и постепенно да започнат да се свалят санкциите. Този вариант може и да удовлетвори Путин, но за Украйна би бил равен на поражение. А и за Тръмп не изглежда като победа.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 флип

    24 1 Отговор
    "Трябва да се отбележи, че Кремъл може и да лъже, както най-вероятно прави. "
    Независимата журналистика в България, толкова безпристрастни и целеустремени...

    15:27 11.08.2025

  • 2 Дух

    11 1 Отговор
    Румънският национализъм и фашизъм са ,, особено прочути днес , със тази война в Украйна много държави по света си реставрираха фашизма и национализма

    15:27 11.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Я пък тоя

    19 1 Отговор
    До 15-ти ще ни надуят главите с тая среща, а никой не знае за какво и колко ще говорят.

    15:28 11.08.2025

  • 5 Гончар Романенко

    13 1 Отговор
    ".... Имаше и слухове, че в...."
    ... Едно време, имаше СЛУХОВЕ, че "Иване, Иване--е. те кой те фане!"

    15:29 11.08.2025

  • 6 🇧🇬🇷🇺

    14 0 Отговор
    Капан за ЕС ще плащат грешни пари за въоръжаване

    Коментиран от #36

    15:29 11.08.2025

  • 7 Вашето мнение

    18 4 Отговор
    Не знам за кого е капан, ама мърцулите и зеления вият на умряло

    15:29 11.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дух

    1 6 Отговор
    Десните консервативни Ултра либерални фашисти като Тръмп би трябвало да следват заветите на Републиканската партия,а Тръмп се ,наклепа здраво Пред Путя в Аляска

    15:30 11.08.2025

  • 10 Дух

    2 7 Отговор
    Десните консервативни Ултра либерални фашисти като Тръмп би трябвало да следват заветите на Републиканската партия,а Тръмп се ,наклепа здраво Пред Путя в Аляска

    15:30 11.08.2025

  • 11 Говорит Москва

    3 12 Отговор
    путин е добре в бункера, защо да ходи в Аляска

    15:32 11.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    4 12 Отговор
    Путин ще прави метани на американска земя!

    Коментиран от #25

    15:36 11.08.2025

  • 13 300 влъхви

    4 1 Отговор
    Интересно ще започнат ли да НЕ откриват забранени субстанции в кръвта та Руски спортисти? Русия след социализма и сега капитализма пак ще е враг и католици да станат. Малко са страните, които останаха неконтролирани оотсветовното империя.

    15:36 11.08.2025

  • 14 DW - Пропаганден машинен

    14 0 Отговор
    Гьобелс Веле е от "медиите" на които е поръчано и платено да пускат статии с цел саботаж на срещата Путин с Тръмп?
    Въпреки всичко, както е видно срещата, ще се състои и то без да пречат ЕС и Зеленски! Именно за да не пречат срещата е в Аляска!

    15:36 11.08.2025

  • 15 Георги

    13 0 Отговор
    за да се стигне до среща между тея двамта, значи страните са наясно сусловията на другата и имат до голяма степен съгласие. А ако вземат, че подпишат нещо може да се окаже, че капана е щракнал и хванатите не са те, а едни други, дето са по средата между тях на картата.

    15:37 11.08.2025

  • 16 Чукча писател

    14 0 Отговор
    Ще си поделят Украйна и на следващия ден, ще поканят Зеленски да подпише капитулацията.

    15:38 11.08.2025

  • 17 Путин заповяда

    1 11 Отговор
    Прибира всичката налична валута от гражданите!
    Денег нет, но вьi держитесь!

    Коментиран от #21

    15:38 11.08.2025

  • 18 Как пък един боклукк

    2 9 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #20, #24

    15:40 11.08.2025

  • 19 от блумбърг друго казват

    10 1 Отговор
    То на дойчовците позицията ясна .
    Украинската авантюра приключи - Западът признава, че Донбас и Крим са руски .

    15:41 11.08.2025

  • 20 да бе

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Как пък един боклукк":

    Нали от натото казаха че Путин ще дойде тук .
    Ти му мисли къде ще ходиш .

    15:42 11.08.2025

  • 21 бай икономисто

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Путин заповяда":

    Ти гледай нашата валута как ще приберат след няколко месеца .

    15:43 11.08.2025

  • 22 дедо

    9 0 Отговор
    капан за европа

    15:43 11.08.2025

  • 23 Исоертките

    10 1 Отговор
    продължават да гадаят какво мисли Путин, какво мисли Тръмп но пък със сигурност знаят какво ще направи шута Зеленски ако се срещне с Путин! Държанието Му по време на срещата във Белия дом води до мисълта че лудият наркоман ще налети на бой! Това и целяха европейските Му помагачи да налети на бой и - Путин да го натупа или направо убие! А после всеки може сам да се досети какви ще бъдат медийните олелии.

    15:44 11.08.2025

  • 24 няма,

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Как пък един боклукк":

    те отиват на запад и от там плюят на какво хубаво са отишли на готово и колко е гадно тука. Пък ако вземем, че се оправим, нямат нищо против да се върнат тук... пак на готово.

    15:46 11.08.2025

  • 25 Само питам

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Какво стана с ултиматума на чичо Дони дето трябваше да е в сила от 8.08 ?
    Нищо не разбрахме .

    Коментиран от #27, #30, #38

    15:46 11.08.2025

  • 26 доктор ох боли

    7 0 Отговор
    Да украинската капитулация ще доведе до мозъчни инсулти, много козиотрепки тука.

    15:49 11.08.2025

  • 27 гигиг

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    дончо клекна на 15-ти

    15:51 11.08.2025

  • 28 шопо..

    7 0 Отговор
    Важното е..че урсулците и зеленяка са в партер и ждуть сапунчето

    15:51 11.08.2025

  • 29 Сака Швили

    3 0 Отговор
    Пак ще си ям вратовръзката.

    15:51 11.08.2025

  • 30 Георги

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    не си разбрал защото не следиш факти. Значи, официално Путин се е оплашил, сменил си е гащите и е тръгнал за Аляска да моли пощада. Това, че Китай се коментира в контекста на тоя ултиматум, а Индия им каза къде точно да поставят митата си се пропуска.

    Коментиран от #32

    15:51 11.08.2025

  • 31 Срещата в Аляска: капан за

    6 0 Отговор
    русофоборобите дето
    ще си останат с гола омраза към Русия
    и стрес че са прецакани от некадърните си политици като най бедни в ес

    15:51 11.08.2025

  • 32 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Георги":

    Това ли каза кака Галка ?

    15:52 11.08.2025

  • 33 Реалност

    0 4 Отговор
    Украйна ще сложи край на Русия.
    Московия се е родила от Рус – страната със столица Киев – след това Московия е откраднала името „Русия“ и се е нарекла „империя“, но Киев просто е продължил напред и е използвал името „страна“ („краина“), за да се отдели от крадливото царство на московитите.
    Киев ще сложи край на грандиозното грабежи на Московия и ще освободи народите, покорени от московитите през последните 500 години.
    Светът ще бъде по-добро място за това.

    Коментиран от #40

    15:53 11.08.2025

  • 34 Днес е черен ден

    1 3 Отговор
    Руснаците за 1 ден загубиха 1350 войника!
    Бог да ги прости!

    Коментиран от #39, #43

    15:53 11.08.2025

  • 35 Клоуна пусин 🤡💩

    0 1 Отговор
    На оранжевия му е в кърпа вързан Нобел за мир ако арестува ypoдливото жуже и го предаде в Хага

    15:54 11.08.2025

  • 36 И какво лошо има ЕС да се....

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬🇷🇺":

    въоражи бе кухар?, а за плащането ще плащаме, включително и ти.

    15:55 11.08.2025

  • 37 Заглавието

    1 0 Отговор
    Е капан за балъци

    15:55 11.08.2025

  • 38 Е да де,да де.

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    Нали путин го поотложи малко,за да печели време(нали Витков беше там при него).Цела седмица е това,а за цела седмица знайш колко работи моо станат?Моо да стане пробив на фронта,анадъмму?

    15:55 11.08.2025

  • 39 Това е....

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Днес е черен ден":

    Прекрасно.....

    15:56 11.08.2025

  • 40 исторически

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реалност":

    Историята друго пише .
    Как Богдан Хмелницки е целувал краката на Руския цар и 8 години се е молил Русия да ги включи в пределите си .

    Коментиран от #47

    15:56 11.08.2025

  • 41 Уса

    2 0 Отговор
    Коркапан за соросоидната част на ЕС.Силата на долара се подкопава от фалшивото евро

    15:57 11.08.2025

  • 42 Механик

    3 0 Отговор
    Какъв капан ? Няма капан.
    Не гадайте кво Путин и кво Тръмп, ами седнете да решите как ще плащате "подкрепата за Украина"? В кеш ли или по банков път? А може и на лзинг, че както сте оголели и банкрутирали, едва ли имате пари по сметките.

    15:58 11.08.2025

  • 43 астронавт от МКС

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Днес е черен ден":

    Верно бе , ама от тук гледаме колоната с чувалите пътува към Киеф.

    Коментиран от #48

    15:58 11.08.2025

  • 44 Пецо

    0 0 Отговор
    Капани :Д Глупости :Д Още не могат да се разберат как да поделят ресурсите на Украйна. Защо мислите САЩ инвестираха толко много милиарди там за "отбрана" :Д

    16:00 11.08.2025

  • 45 Лъжецът

    1 0 Отговор
    Който е написал тази статия си е скрил и не си е показал името
    И как трябва да се крие два пъти да речем Путин диктатор което да е вярно той е дошъл на власт с избори
    Един път го нарече лъжец а като си имам предвид че цялата статия е измислила и пълна сложи лъжецът в този случай е авторът

    16:01 11.08.2025

  • 46 Ами

    0 0 Отговор
    Разговорите ще са между САЩ и Русия. Те има за какво да си говотят.
    Проблемът е в това, че с действията си САЩ се поставиха в много неизгодна позиция.
    ЕС и окраина могат да бъдат споменати между другото. Но те едва ли ще са тема която ще се обсъжда.

    16:05 11.08.2025

  • 47 така е гледката от руска камбанария

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "исторически":

    Много стотици година са минали.Друго е сега.Вчера чета един казва:"Дано срещата с Тръмп не се сведе само до разговор и спор за Донбас".Това в кавичките е горе-долу кво казва(не точно).Прав ли е тоя коментатор?Там на Аласка има много да се говори.Едва ли Украинината ще е главната тема.Друго има по-важно!

    16:05 11.08.2025

  • 48 А колоната с чувалите....

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "астронавт от МКС":

    Която пътува към Москва с какво е пълна?, с леща ли?

    16:06 11.08.2025