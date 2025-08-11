Срещата в Аляска: капан за Путин или за Тръмп?

Личната среща между Тръмп и Путин неизбежно ще се превърне в граница, след която ще настъпи яснота, смята Иван Преображенски.
Както бе съобщено, срещата между Путин и Тръмп ще се състои още следващата седмица, известно стана и мястото - Аляска. Тръмп нарече големи шансовете за среща първо с Путин, а после и с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Всичко това предизвика бурни реакции и на руската борса, и в медиите - като че ли САЩ са приели условията на Кремъл. Но реално всичко изглежда точно обратното.
Кой предложи срещата?
Още преди пристигането в Москва на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, Тръмп изтъкваше, че неговият сътрудник е бил поканен от руските власти. Имаше и слухове, че в името на запазването на приятелските отношения с Белия дом Кремъл може да предложи "въздушно примирие", т.е. прекратяване на ударите с ракети, бомби и дронове. Това прозвуча странно, тъй като до този момент Русия не бе склонна на никакви компромиси, които не биха били в неин интерес.
Наистина, доколкото може да се съди по достъпната информация, идеята на Кремъл се оказа друга. За да не наложи Тръмп вторичните санкции, на които, както показа примерът с Индия, той като цяло е готов, Русия предложи среща на президентите. Американците искаха такава среща през зимата, след това се надяваха тя да се осъществи през пролетта и в крайна сметка през лятото изглежда изключиха тази възможност. Респективно не е чудно, че изявленията на Тръмп след общуването с Уиткоф бяха доста оптимистични.
В съветския телевизионен сериал "Мястото на срещата да не се променя" акцентът е върху необратимостта на взетото решение и неизбежността на провежданата операция. Със срещата на Путин и Тръмп нещата явно стоят другояче. Включително защото руският диктатор сега се оказа в значително по-слабо положение.
Капан за Путин
Трябва да се отбележи, че Кремъл може и да лъже, както най-вероятно прави. За да забави прехода на Тръмп окончателно от групата на условните посредници към еднозначно путинския лагер, Москва побърза да отправи нови предложения, за да проточи историята с преговорите. Изглежда, че има защо пропагандистите в Русия да се радват, а борсата - да расте. Тръмп пак е купен?
Всъщност американският президент най-накрая постигна това, към което се стремеше поне от февруари 2025 година. Путин сам предложи срещата и извика американския представител. Кремъл предлага някакви отстъпки, т.е. се пазари, макар че може това да е имитация. Сега именно руският диктатор се оказва в ролята на просител.
Дали Тръмп ще успее да се възползва от това? Ако се има предвид, че неговата стратегия още от началото се основаваше на принудата към преки лични преговори, САЩ вероятно имат план за реакция. Но в момента най-важното е да не се дава възможност на Путин първо да забави срещата под някакъв благовиден предлог, след което и да я отмени. За Путин е известно, че е голям лъжец и лесно се отказва от обещанията си, но това може много по-трудно да се направи лично, отколкото чрез посредници. Срещата може да стане това, което се нарича "момент на истината".
Ще има ли втори етап?
Първият етап е ясен - самият Путин да бъде накаран да седне на масата за преговори с разбирането, че в Русия само той взима стратегическите решения, понякога самостоятелно.
Вторият етап изглежда доста по-малко вероятен - Путин да бъде накаран да седне на масата за преговори със Зеленски. Руският лидер вече заяви, че за това трябва да бъдат изпълнени условията на Кремъл, до което има доста време. Респективно и реалните преговори за мир няма как да се случат скоро. Кремъл все още лавира.
Но всичко може да се промени още в близките дни, ако се окаже достоверна тиражираната от полското издание Onet.pl информация, че в Москва Уиткоф е предложил окупираните територии на Украйна да бъдат оставени под контрола на Русия с "отложен статут" за 49 или 99 години, да се установи примирие и постепенно да започнат да се свалят санкциите. Този вариант може и да удовлетвори Путин, но за Украйна би бил равен на поражение. А и за Тръмп не изглежда като победа.
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
