В Белград: Ако полицията е злоупотребила с власт на протестите, това ще бъде разследвано

19 Август, 2025 22:55 306 1

Министър Ивица Дачич подчерта, че службата за вътрешен контрол ще разследва дали е имало злоупотреба и превишаване на правомощията от страна на полицейски служители

В Белград: Ако полицията е злоупотребила с власт на протестите, това ще бъде разследвано - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич каза в изявление днес, че министерството и полицията не прикриват нищо и ако сръбската полиция е злоупотребила с власт на продължаващите в Сърбия протести, това ще бъде разследвано, съобщи сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

Относно искането на Ректорския колегиум до Върховната прокуратура за установяване на истината за действията на полицията в сградата на сръбското правителство на 15 август, Дачич подчерта, че службата за вътрешен контрол ще разследва дали е имало злоупотреба и превишаване на правомощията от страна на полицейски служители.

Дачич отрече обвиненията на студентката от Белградския университет Николина Синджелич, че е била малтретирана и заплашвана с изнасилване от страна на Марко Кричак, ръководител на Звеното за охрана на определени лица и обекти към Министерството на вътрешните работи, след като е била арестувана по време на антиправителствен протест преди дни.

Дачич съобщи, че Синджелич е арестувана, защото е участвала в незаконна блокада на движението на ъгъла на ул. „Кнез Милош“ и ул. „Неманина“ на 14 август около 23:00 ч. заедно с петима души, които хвърляли сигнални ракети по полицаите.

„Полицията ги е довела в правителствената сграда, за да ги транспортира до полицейското управление в Стари град (...), тъй като биха били изложени на атака на улицата“, допълни Дачич, визирайки видеокадри, разпространени в социалните мрежи, които показват поставени на колене протестиращи с белезници на ръцете.

„Около 1:30 ч. тя (Николина) беше доведена в Стари град, където прокурорът заяви, че има елементи за образуване на производство за престъпление, а в 3:00 ч. беше освободена от участъка. Нямало е връзване, обиди или какъвто и да е вид малтретиране“, каза Дачич.

Днес в Белград се проведе протест в подкрепа на Николина Синджелич под наслов "Всички сме Николина" с искане Марко Кричак да бъде уволнен.

Студентката бе подкрепена и от ректора на Белградския университет проф. Владан Джокич, който поиска от главния прокурор Загорка Доловац да предприеме мерки в отговор на студентските показания за полицейското насилие в сградата на сръбското правителство.

„Ако някой е виновен, ще влезе в затвора, но не разпространявайте неистини, свържете се с компетентните органи“, каза Дачич и сподели, че преди два дни е прекарал часове в търсене на потвърждение на публикуваната в някои медии невярна информация за починал 17-годишен младеж по време на протест във Валево.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Бойко Василев носи куфари пари в Белград .

    22:57 19.08.2025

