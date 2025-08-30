Три куршума за Ивица Дачич! Изпратиха опасно писмо на сръбския министър на вътрешните работи

Изпратиха писмо с три куршума на сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич. Това предаде БТА, позовавайки се на сръбското издание "Политика".
Пликът, адресиран до министъра, е забелязан по време на редовното сортиране на пощата в сградата на сръбското правителство. Куршумите са открити при проверка за сигурност на пратката на рентгенов апарат.
Установено е, че пратката е доставена на 26 август в сръбската поща в Пожаревац. Установено е и лицето, доставило плика. В ход е по-нататъшна работа за установяване на всички обстоятелства около инцидента.
Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия.
