Новини
Свят »
Сърбия »
Три куршума за Ивица Дачич! Изпратиха опасно писмо на сръбския министър на вътрешните работи

Три куршума за Ивица Дачич! Изпратиха опасно писмо на сръбския министър на вътрешните работи

30 Август, 2025 10:15 979 19

  • ивица дачич-
  • сърбия-
  • александър вучич-
  • нови сад

Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия

Три куршума за Ивица Дачич! Изпратиха опасно писмо на сръбския министър на вътрешните работи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Изпратиха писмо с три куршума на сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич. Това предаде БТА, позовавайки се на сръбското издание "Политика".

Пликът, адресиран до министъра, е забелязан по време на редовното сортиране на пощата в сградата на сръбското правителство. Куршумите са открити при проверка за сигурност на пратката на рентгенов апарат.

Установено е, че пратката е доставена на 26 август в сръбската поща в Пожаревац. Установено е и лицето, доставило плика. В ход е по-нататъшна работа за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Един от Урсулата, един от Кая и един от Гретито?🦧🌈🛴🥳🤣👍

    10:18 30.08.2025

  • 2 Български пощи

    8 0 Отговор
    А тук някой може да получи три магнитчета за хладилник или три тиквени семки.

    10:19 30.08.2025

  • 3 Раковски

    7 10 Отговор
    Така трябва да се действа с всички путински пионки. С мирни протести и демокрация варвари не се прогонват, диктатори не се свалят.

    Коментиран от #5

    10:19 30.08.2025

  • 4 гост

    3 3 Отговор
    При автократите е така или куршум или преврат,друг начин няма да отстъпи властта...

    10:21 30.08.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    Иван Тренев твърди,че си посещавал Сеул,верно ле е?🦧🤣🦧

    10:21 30.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само се питам, защо

    2 1 Отговор
    са ми ги изпратили в писмо, а не на живо...

    10:21 30.08.2025

  • 8 а,бе ,

    5 2 Отговор
    Следващия път куршумите няма да са в плик ...

    10:22 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТИГО

    9 0 Отговор
    ЗА нашите КОГА?С директна доставка.

    10:24 30.08.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Че го пуцат.

    10:25 30.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    Дачич е българомразец, като всички сърби и македони.

    Коментиран от #13

    10:27 30.08.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    То па щото българете сме много за обичане!🌈🛴🥳🤣🖕

    10:29 30.08.2025

  • 14 Три куршума за .....

    5 0 Отговор
    Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия....Три куршума за ....Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия
    Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.

    10:39 30.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сигурно

    5 0 Отговор
    куршумите са от Урсулите от ЕССР.

    10:40 30.08.2025

  • 17 Много бързо

    3 0 Отговор
    Скрихте и затапихте с други статии най важното за деня " Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия...."

    10:41 30.08.2025

  • 18 1488

    2 0 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казаха по вапроса ?

    10:44 30.08.2025

  • 19 Три куршума за .....

    2 0 Отговор
    И за дЖилезку ? А? И за нацистката хунта

    10:46 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания