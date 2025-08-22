След месеци на протести президентът Вучич вече е готов за диалог! Студентите отказаха публичен дебат

Сръбският президент Александър Вучич призова за открит диалог с антиправителствените протестиращи, след повече от девет месеца демонстрации и последни сблъсъци, които поставиха под въпрос неговото управление.

В обръщение по националната телевизия от кабинета си в Белград Вучич заяви, че е готов да разговаря с представители на студентите и другите протестни движения, включително в телевизионни дебати.

"Предлагам дискусия и дебат по всички телевизии и портали с легитимни представители - тези, които те сами изберат," каза държавният глава.

Протестите в страната започнаха след срутването на покрив на реновирана жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, при което загинаха 16 души. Демонстрациите, основно срещу корупцията, продължават вече девет месеца и сериозно разклащат властта на Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

Президентът подчерта, че решението трябва да дойде чрез разговор, а не чрез конфликти: "Искам да сблъскаме визии, да решим това чрез диалог и разговор - без насилие. Да възстановим страната и да я върнем там, където беше преди девет месеца."

Реакциите обаче са разнопосочни. Студентските организации не коментираха веднага изявлението, но лидерът на центристката опозиционна партия Move-Change, Саво Маноилович, отхвърли възможността за разговори. "Президент, който прибягва до насилие, не е човек, с когото можеш да дебатираш за политика. Това е корумпирано правителство, което потъпква демокрацията и човешките права," заяви той, добавяйки: "Не можеш да създадеш пожарна служба с подпалвач."

Досега протестите протичаха предимно мирно, но в началото на август се стигна до сблъсъци, при които бяха ранени десетки полицаи и граждани, а стотици задържани. Демонстрантите настояват за предсрочни избори и обвиняват властите в мащабна корупция, връзки с организираната престъпност, насилие срещу политически опоненти и ограничаване на медийните свободи - обвинения, които управляващите отричат.

Студентите отказаха поканата на сръбския президент Александър Вучич да участват в публичен дебат за бъдещето на Сърбия, стана ясно от тяхна публикация в социалните мрежи, съобщи по-късно БТА.

Студенти, които блокират Философския факултет на Белградския университет, заявиха в социалната мрежа Екс, че президентът „очевидно“ няма отговор на народното недоволство.

„Президентът ни покани на обществен дебат. Очевидно няма отговор на народния бунт, затова сега иска да говори със същите нас, които от месеци нарича терористи. Ще обсъждаме визии и програми за бъдещето в предизборната кампания, когато той свика избори“, казаха студентите.

Студенти, участващи в блокадата и на други факултети, публикуваха в социалните мрежи аналогични коментари на поканата на Вучич.

„След 13 години систематично избягване на разговори с опозицията и 9 месеца на крещящо унищожаване на образованието и жестоки побоища над студенти и други граждани, той си спомни, че трябва да разговаря. Проблемът е, че той е част от организираната престъпност и като такъв е нелегитимен президент. С престъпници не се говори; може само да се преговаря за условията на тяхната капитулация“, каза социологът Йово Бакич пред в. „Данас“, който е един от най-честите оратори на антиправителствените протести от самото им начало.

Днес Александър Вучич покани с видеобръщение в Инстаграм студентите на публичен дебат за бъдещето на страната, като каза, че ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на тяхното движение без значение дали са студенти, преподаватели или граждани.

От повече от 9 месеца в Сърбия се провеждат протести след като на 1 ноември 2024 г. в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на жп гарата.

След трагедията вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.

От май т.г. протестиращите издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори, а на многохиляден протест на 28 юни в Белград поставиха ултиматум на правителството до 21 ч. местно време да предложи на президента да свика нов вот за членове на Народната скупщина, но ултиматумът бе отхвърлен. Александър Вучич от своя страна обяви, че контрапротестиращите студенти, които искат да учат и са против блокадите на факултетите, са победили.